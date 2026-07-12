WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Istanbul: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

12/07/2026 14:59 5 commenti
Susan Bandecchi nella foto
Susan Bandecchi nella foto

TUR WTA 125 Istanbul – Tabellone Principale – hard
(1) Anastasia Zakharova RUS vs Mariia Tkacheva RUS
Alexandra Shubladze RUS vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Zhuoxuan Bai CHN vs (8) Tatiana Prozorova RUS

(3) Hanne Vandewinkel BEL vs Carol Young Suh Lee USA
(WC) Deniz Dilek TUR vs Qualifier
Harmony Tan FRA vs Lucie Havlickova CZE
Anastasia Gasanova RUS vs (7) Susan Bandecchi SUI

(6) Linda Fruhvirtova CZE vs Xinyu Gao CHN
Ayla Aksu TUR vs Vendula Valdmannova CZE
(WC) Kristina Penickova USA vs Karman Thandi IND
Aliona Falei BLR vs (4) Yue Yuan CHN

(5) Polina Iatcenko RUS vs Vera Zvonareva RUS
Viktoria Hruncakova SVK vs (WC) Cagla Buyukakcay TUR
Gabriela Knutson CZE vs (WC) Irem Kurt TUR
Kyoka Okamura JPN vs (2) Lanlana Tararudee THA

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5 commenti

MATTEO 12-07-2026 18:30

Fruhvirtova

Tan

Zakharova
Taraduee

Prozorova
Q
Penickova
Hruncakova

 5
Replica | Quota | 0
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Rafan96 12-07-2026 18:02

Fruhvirtova

Prozorova

Tan
Tararudee

Zakharova
Vandewinkel
Yuan
Hruncakova

 4
Replica | Quota | 0
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miky85 12-07-2026 17:54

Vandewinkel

Tararudee

Zakharova
Valdmannova

Q
Gasanova
Falei
Hruncakova

 3
Replica | Quota | 0
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espertodipallacorda 12-07-2026 17:44

Prozorova

Yuan

Vandewinkel
Hruncakova

Zakharova
Havlickova
Aksu
Tararudee

 2
Replica | Quota | 0
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Marklaar 12-07-2026 15:07

tararudee

vandewinkel

zakharova
yuan

bai
bandecchi
fruhvirtova
hruncakova

 1
Replica | Quota | 0
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