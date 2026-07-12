WTA 125 Istanbul: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana
WTA 125 Istanbul – Tabellone Principale – hard
(1) Anastasia Zakharova vs Mariia Tkacheva
Alexandra Shubladze vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Zhuoxuan Bai vs (8) Tatiana Prozorova
(3) Hanne Vandewinkel vs Carol Young Suh Lee
(WC) Deniz Dilek vs Qualifier
Harmony Tan vs Lucie Havlickova
Anastasia Gasanova vs (7) Susan Bandecchi
(6) Linda Fruhvirtova vs Xinyu Gao
Ayla Aksu vs Vendula Valdmannova
(WC) Kristina Penickova vs Karman Thandi
Aliona Falei vs (4) Yue Yuan
(5) Polina Iatcenko vs Vera Zvonareva
Viktoria Hruncakova vs (WC) Cagla Buyukakcay
Gabriela Knutson vs (WC) Irem Kurt
Kyoka Okamura vs (2) Lanlana Tararudee
TAG: WTA 125
5 commenti
Fruhvirtova
Tan
Zakharova
Taraduee
Prozorova
Q
Penickova
Hruncakova
Fruhvirtova
Prozorova
Tan
Tararudee
Zakharova
Vandewinkel
Yuan
Hruncakova
Vandewinkel
Tararudee
Zakharova
Valdmannova
Q
Gasanova
Falei
Hruncakova
Prozorova
Yuan
Vandewinkel
Hruncakova
Zakharova
Havlickova
Aksu
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