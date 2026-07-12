Alexandra Eala accolta da star nelle Filippine dopo Wimbledon: centinaia di tifosi all’aeroporto di Manila (Video)

Alexandra Eala non è più soltanto una giovane promessa del tennis mondiale. La numero 32 del ranking è ormai una delle principali figure sportive delle Filippine e la sua popolarità nel Paese continua a crescere dopo ogni risultato ottenuto nel circuito.

La 21enne ha compiuto un altro importante passo nella sua carriera a Wimbledon 2026, dove ha eliminato la campionessa in carica Iga Swiatek. Il suo percorso si è poi interrotto agli ottavi di finale contro Jasmine Paolini, vittoriosa con il punteggio di 6-4 4-6 6-3. Un risultato che rappresenta comunque la migliore prestazione di Eala in un torneo del Grande Slam.

ALEX IS BACK 🇵🇭 Another look at Filipina tennis ace Alex Eala upon her return to the Philippines. Eala is fresh from her historic run at Wimbledon where she achieved at lot of firsts including reaching the Round of 16. | via @PaigeJavier pic.twitter.com/qL2bQDzPSS — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) July 12, 2026

Al suo ritorno in patria, la tennista è stata accolta come una vera e propria celebrità. Centinaia di persone si sono radunate all’aeroporto di Manila per salutarla, rendendo necessario un imponente dispositivo di sicurezza intorno alla giocatrice.

La popolarità di Eala continua a crescere

La passione dei tifosi filippini per Eala era esplosa durante il Miami Open 2025, quando aveva raggiunto le semifinali dopo aver sconfitto avversarie del calibro di Jelena Ostapenko, Madison Keys e la stessa Swiatek.

Da quel momento, la giovane tennista è diventata un vero e proprio simbolo nazionale. Il successo ottenuto contro la campionessa in carica a Wimbledon e il raggiungimento degli ottavi di finale hanno rafforzato ulteriormente il legame con il pubblico filippino.

Durante il torneo londinese, Eala aveva parlato del significato della sua crescente popolarità e della responsabilità di essere diventata un punto di riferimento per tante bambine e adolescenti.

“Sarebbe un onore poter aprire la strada alle ragazze. Sarebbe l’onore della mia vita riuscire a ispirare gli altri. Credo che l’ispirazione sia qualcosa di bellissimo”, ha dichiarato.

“Voglio ricordare a tutti che si può trovare ispirazione ovunque. In qualsiasi luogo e in qualsiasi persona: se vuoi essere ispirato, l’ispirazione arriverà”.

“Non voglio che dicano: voglio essere la prossima Alex Eala”

La filippina ha poi spiegato di voler affrontare la propria popolarità rimanendo fedele a sé stessa e ai valori nei quali crede.

“Cerco di essere il più autentica possibile. Credo nell’essere genuina e nei miei valori. Questa visibilità e la piattaforma che ho a disposizione mi hanno permesso di riflettere molto su me stessa”, ha raccontato.

“Mi spinge a essere la versione migliore di me stessa, perché so che molte persone mi ammirano. Non voglio che mi guardino e dicano: ‘Voglio essere la prossima Alex Eala’. Voglio che dicano: ‘Voglio essere la prima versione di me stessa, voglio creare il mio percorso’”.

Prima di tornare in campo per la tournée nordamericana sul cemento, Eala ha quindi ricevuto l’affetto del suo Paese. Un’accoglienza imponente che certifica come la giovane tennista sia ormai diventata uno dei principali simboli sportivi delle Filippine.





Francesco Paolo Villarico