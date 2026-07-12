Wimbledon 2026 - Day 14 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 14. Mladenovic e Guo Hanyu campionesse nel doppio femminile: battute Dabrowski e Stefani

12/07/2026 20:09 388 commenti
I risultati dal torneo di Wimbledon - Foto Getty Images
I risultati dal torneo di Wimbledon - Foto Getty Images

Kristina Mladenovic e Guo Hanyu sono le nuove campionesse del doppio femminile di Wimbledon. La coppia franco-cinese ha sorpreso in finale le seconde teste di serie Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani, imponendosi con il punteggio di 6-3 7-5.

Una prestazione di grande solidità da parte di Mladenovic e Guo, capaci di contenere una coppia che si presentava alla finale con i favori del pronostico e dopo aver ottenuto risultati importanti nel corso della stagione.

Le nuove campionesse hanno gestito meglio i momenti decisivi dell’incontro, trovando continuità da fondo campo e mostrando un’ottima intesa a rete. Dopo aver conquistato il primo set, hanno resistito al tentativo di reazione di Dabrowski e Stefani nel secondo, chiudendo la partita sul 7-5.

Il primo titolo Slam per Guo Hanyu

Il successo rappresenta il primo titolo del Grande Slam nella carriera di Guo Hanyu. La giocatrice cinese corona così una crescita costante nel circuito di doppio, conquistando il trofeo più prestigioso della stagione sull’erba.

Per Mladenovic, invece, si tratta dell’ennesimo capitolo di una carriera straordinaria nella specialità. La francese raggiunge quota sette titoli Slam nel doppio femminile, consolidando ulteriormente il proprio posto tra le migliori interpreti della sua generazione.

Mladenovic a un passo dal Career Grand Slam

La vittoria ha un valore ancora più significativo per Mladenovic, che ora si trova a un solo titolo dal completare il Career Grand Slam nel doppio femminile.

La francese aveva già vinto gli Australian Open e il Roland Garros, ma non era mai riuscita a conquistare Wimbledon in questa specialità. In passato aveva trionfato sui prati dell’All England Club nel doppio misto, mentre ora ha finalmente aggiunto alla propria collezione anche il trofeo del doppio femminile.

Per completare la collezione dei quattro tornei del Grande Slam le manca soltanto lo US Open. Un traguardo raggiunto da pochissime specialiste nella storia del tennis e che rappresenterà il suo prossimo grande obiettivo.

Il successo londinese potrebbe segnare anche l’inizio di una coppia destinata a competere stabilmente per i titoli più importanti. Guo Hanyu conquista il primo Slam della carriera, mentre Mladenovic aggiunge un’altra pagina prestigiosa a un percorso che l’ha resa una delle doppiste più vincenti della sua epoca.

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🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  12 Luglio 2026

18°C
Nuvoloso, poi soleggiato e caldo  ·  Picco 30°C
CIELO Nuvoloso nelle prime ore, poi soleggiato dalla tarda mattinata al pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 12 Luglio
07:00
19°
08:00
21°
09:00
23°
10:00
25°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
30°
15:00
30°
18:00
28°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo nel pomeriggio: finali sull’erba con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
Wimbledon · Finali
Finali · Erba
F
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
✅  Asciutto
🎾  Finali
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:00pm
H. Guo CHN / K. Mladenovic FRA vs G. Dabrowski CAN / L. Stefani BRA

Slam Wimbledon
H. Guo / K. Mladenovic [10]
6
7
G. Dabrowski / L. Stefani [2]
3
5
Vincitore: H. Guo/K. Mladenovic
Mostra dettagli

J. Sinner ITA vs A. Zverev GER (non prima ore 17:00)

Slam Wimbledon
J. Sinner [1]
6
7
6
6
A. Zverev [2]
7
6
3
4
Vincitore: J. Sinner
Mostra dettagli

Wimbledon - Finale - Chi vincerà?

  • Sinner (3-0) (45%, 295 Votes)
  • Sinner (3-1) (37%, 243 Votes)
  • Zverev (3-2) (6%, 40 Votes)
  • Sinner (3-2) (5%, 34 Votes)
  • Zverev (3-1) (4%, 25 Votes)
  • Zverev (3-0) (3%, 23 Votes)

Total Voters: 660

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No.1 Court – Ore: 12:00am
T. Oda JPN vs A. Hewett GBR
Slam Wimbledon
T. Oda [1]
6
6
A. Hewett [2]
1
1
Vincitore: T. Oda
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J. Lee USA vs C. Hewitt AUS

Slam Wimbledon
J. Lee
4
6
7
C. Hewitt
6
4
5
Vincitore: J. Lee
Mostra dettagli

D. Cibulkova SVK / B. Strycova CZE vs M. Rybarikova SVK / L. Safarova CZE

Slam Wimbledon
D. Cibulkova / B. Strycova
2
3
M. Rybarikova / L. Safarova
6
6
Vincitore: M. Rybarikova/L. Safarova
Mostra dettagli




No.3 Court – Ore: 12:00am
N. Vink NED vs S. Schroder NED
Slam Wimbledon
N. Vink [1]
6
6
S. Schroder [2]
1
3
Vincitore: N. Vink
Mostra dettagli

Y. Kamiji JPN / Z. Zhu CHN vs X. Li CHN / Z. Wang CHN

Slam Wimbledon
Y. Kamiji / Z. Zhu [1]
6
7
X. Li / Z. Wang [2]
4
5
Vincitore: Y. Kamiji/Z. Zhu
Mostra dettagli




Court 12 – Ore: 12:00am
I. Manchala USA vs M. Kocherzhenko UKR
Slam Wimbledon
I. Manchala
None
7
2
1
M. Kocherzhenko
None
5
6
0
Vincitore: I. Manchala
Mostra dettagli

J. Waelti SUI vs L. Hotelier JPN

Slam Wimbledon
J. Waelti
None
3
6
1
L. Hotelier
None
6
1
0
Vincitore: J. Waelti
Mostra dettagli




Court 18 – Ore: 12:00am
J. Murray GBR / B. Soares BRA vs B. Bryan USA / M. Bryan USA
Slam Wimbledon
J. Murray / B. Soares
4
6
B. Bryan / M. Bryan
6
7
Vincitore: B. Bryan/M. Bryan
Mostra dettagli

T. Haas GER / M. Hingis SUI vs M. Philippoussis AUS / C. Black ZIM

Slam Wimbledon
T. Haas / M. Hingis
6
6
M. Philippoussis / C. Black
3
4
Vincitore: T. Haas/M. Hingis
Mostra dettagli




Court 4 – Ore: 12:30am
C. Griffith GBR vs P. Manohar IND
Slam Wimbledon
C. Griffith
None
6
4
1
P. Manohar
None
3
6
0
Vincitore: C. Griffith
Mostra dettagli

J. Wang CHN vs E. Henningsen DEN

Slam Wimbledon
J. Wang
4
1
E. Henningsen
6
6
Vincitore: E. Henningsen
Mostra dettagli

B. Maresova CZE vs I. Rebel GBR

Slam Wimbledon
B. Maresova
None
5
6
1
I. Rebel
None
7
2
0
Vincitore: B. Maresova
Mostra dettagli




Court 8 – Ore: 12:00am
S. Farkhodov UZB vs A. Mosaikos CYP
Slam Wimbledon
S. Farkhodov
None
7
3
0
A. Mosaikos
None
6
6
1
Vincitore: A. Mosaikos
Mostra dettagli

D. Bender USA vs E. Frans INA

Slam Wimbledon
D. Bender
2
6
E. Frans
6
7
Vincitore: E. Frans
Mostra dettagli

E. Bulai ROU vs C. Hirschi AUS

Slam Wimbledon
E. Bulai
None
7
6
1
C. Hirschi
None
6
7
0
Vincitore: E. Bulai
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388 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Max (Guest) 12-07-2026 22:17

Abbiamo un fenomeno….speriamo di godercelo almeno altri 10 anni! Grazie di esistere JANNIK!!!

 388
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Annie3 12-07-2026 22:13

A me viene in mente Gianni Clerici che ho risentito oggi con piacere e nostalgia nella riproposizione Sky di una finale dove parlava di “complesso” di un giocatore nei confronti dell’altro: ecco, per me Zverev ormai ha un vero e proprio complesso nei confronti di Jannik e per quanto abbia cercato ultimamente di “sinnerizzarsi” è partito con una certa baldanza sulla scia dello Slam vinto, approfittando di uno Jannik che non aveva ancora carburato, ma appena Jannik è entrato veramente in partita ecco che ha incominciato a non tenere la palla in campo, ad accelerare andando fuori giri, persino il servizio calava mentre cresceva esponenzialmente quello di Jannik: insomma, aveva tristemente realizzato che tutto quello in cui aveva cercato di emulare Jannik, che sembrava essergli riuscito con giocatori meno forti illudendosi, si stava rivelando insufficiente con l”originale”, senza riferimenti al noto spot pubblicitario di Jannik…leggo che ha trascurato la fidanzata ma la riservatezza un po’ impacciata di Jannik con la “galante” nei festeggiamenti a vittoria acquisita è ormai proverbiale ma non deve ingannare, il ragazzo mi sembra appagato e sereno in campo e fuori…sono d’accordo con Vagnozzi che sta dicendo a Becker che il miglior Jannik del torneo è stato quello della semi

 387
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JannikUberAlles 12-07-2026 21:52

Questo FENOMENO ce l’abbiamo noi e così diventa anche più facile tifarlo…

…oggi ha fatto 30 (titoli) e 5 Slam, in attesa di doppiare anche US Open 😉

Vogliamo 3 doppiette <3 <3 <3

Forza J A N N I K !!!!

 386
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+1: Silvy__89
Gaz (Guest) 12-07-2026 21:46

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Lei
Io lo vedo sempre più stanco…mi sa che piangeremo su quel break mancato

Solidarietà per il tu fegato guasto

Perché dovrebbe averlo guasto?
Se sta dicendo che teme di dover piangere vuol dire che ora è contento,non ha il fegato spappolato.
E perché questi commenti di dislessia analitica ricevono tanti consensi?

 385
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Just Is back (Guest) 12-07-2026 21:27

Scusate il ritardo… Farò un commento difficile da capire…
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 384
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+1: Detuqueridapresencia, Tennisforever
Tennisforever 12-07-2026 21:26

Jannik SINNER 24 anni 11 mesi 5 Slam con 27 partecipazioni.Domani un confronto con i Big dopo 27 slam.

 383
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Detuqueridapresencia 12-07-2026 21:23

Scritto da Just Is back

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Lei
Io lo vedo sempre più stanco…mi sa che piangeremo su quel break mancato

Solidarietà per il tu fegato guasto

Guarda che quel fegato non è manco buono alla veneta…

😆

 382
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Silvy__89 12-07-2026 21:22

Jannik che gioia, vincere così contro uno Zverev indemoniato che oggi ha giocato la sua miglior partita dell’anno…che fenomeno.
L’Italia portata ancora in altissimo da questo ragazzo!

 381
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+1: Detuqueridapresencia, Tennisforever, Navaioh69, merlino, filouche8, Cogi53
Just Is back (Guest) 12-07-2026 21:19

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Lei
Io lo vedo sempre più stanco…mi sa che piangeremo su quel break mancato

Solidarietà per il tu fegato guasto

Guarda che quel fegato non è manco buono alla veneta… 🙂

 380
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+1: Detuqueridapresencia, Inox, Tennisforever, Navaioh69, merlino, Marco M.
piper 12-07-2026 21:17

Scritto da GIALAPPA SBANDY REMIX
Vincere Wimbledon è difficilissimo, rivincerlo è difficilissimo il doppio.
Però … visto Sinner salire sulle tribune dai suoi e dal suo team.
Ma qualcuno gliel’avrà detto a Sinner che quella bionda li in mezzo è la sua morosa ? Nemmeno calcolata di striscio. Un abbraccio e via … ci sei o non ci sei ? Fa lo stesso …

È riservato, non ti preocccupare che avrà tempo e modo di coccolarla.

 379
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+1: Don Budge fathers, omerjno, merlino, Detuqueridapresencia, Marco M.
Murakami 12-07-2026 21:17

Davvero immenso Jannik, oggi ha vinto una gran partita, giocando da super campione nei momenti chiave

 378
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+1: Don Budge fathers, Silvy__89, Detuqueridapresencia, Aquila., Inox, Tennisforever, Navaioh69, merlino, filouche8, Cogi53, Marco M.
Inox 12-07-2026 21:16

Jannik è proprio un.. ragazzo in Erba

 377
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+1: merlino, Marco M., Tennisforever
Tennisforever 12-07-2026 21:16

Jannik Sinner !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 376
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+1: Don Budge fathers, Detuqueridapresencia
Tennisforever 12-07-2026 21:13

Jannik Sinner Wimbledon 2026 Vittoria 100 nei slam.

 375
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+1: antoniov, Don Budge fathers, Detuqueridapresencia, Aquila., Silvy__89, omerjno
Peter Parker 12-07-2026 21:13

From Italy dallo spazio:
rimane comunque il nostro benzinaio immenso, incommensurabile, fantastico, fantasmagorico e eternamente vincente

 374
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+1: Tennisforever, Don Budge fathers, Aquila., omerjno, Navaioh69, merlino, Marco M.
Detuqueridapresencia 12-07-2026 21:12

Scritto da Adriano Sichepanacca
La nota positiva nell assistere a queste noiose partite sta nel fatto che le diano anche gratis.

Non ci sono … date gratis

E nemmeno il maalox per te lo è

 373
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+1: Tennisforever, Inox, michele_62, Murakami, Aquila., Navaioh69, merlino, filouche8, Marco M.
Detuqueridapresencia 12-07-2026 21:11

Scritto da Kb24
C e un calo fisico netto in zona val pusteria. Speriamo regga fino al tie break eventuale

Rosicaaaaaa

 372
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+1: Tennisforever, Inox, antoniov, michele_62, Murakami, Aquila., Navaioh69, filouche8, Marco M.
Detuqueridapresencia 12-07-2026 21:10

Scritto da Lei
Io lo vedo sempre più stanco…mi sa che piangeremo su quel break mancato

Solidarietà per il tu fegato guasto

 371
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+1: Tennisforever, Inox, antoniov, Don Budge fathers, michele_62, Aquila., Navaioh69, merlino, Marco M.
renzopii 12-07-2026 21:10

Eccolo li: adesso al quinto non vincerà più neache un gioco….

Vero Valentino e Lei ?

 370
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+1: Tennisforever, Detuqueridapresencia, Navaioh69, Marco M.
Rovescio al tramonto 12-07-2026 21:10

Il terzo è Zverev.
È ufficiale.
Gli altri non sono al suo livello.

 369
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+1: Inox, Aquila., Navaioh69, merlino
Mauriz70 12-07-2026 21:10

Ottimo. Adesso si va all’attacco del record di Roger. Tra 10 anni si parlerà di Jannik come del Re assoluto di Wimbledon.

 368
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+1: Tennisforever, Don Budge fathers
MI.RCO 12-07-2026 21:09

Partita straordinaria

 367
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+1: Tennisforever
Rovescio al tramonto 12-07-2026 21:09

Grande grande partita.
Zverev ci ha provato fino all’ultimo punton dell’ultimo game, un campione.
Temevo questa partita e facevo bene.
Complimenti ad entrambi i giocatori.

 366
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+1: Inox
Tonino (Guest) 12-07-2026 21:09

Questa mattina rispondendo al solito portasfiga, avevo detto che ci sarebbe stata partita e partita dura, così è stato ed anvora una volta Sinner l ha pottata a casa a dispetto dei pagliacci, dei portasfiga ,dei profeti di sventura e degli scommmettitori falliti che infestano questo sito e escono dalle tane quando gioca Sinner, fatevene una ragione voi siete dei poveracci lui è il migliore…

 365
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+1: Inox
Pheanes (Guest) 12-07-2026 21:08

Scritto da Adriano Sichepanacca
La nota positiva nell assistere a queste noiose partite sta nel fatto che le diano anche gratis.

La nota negativa è che c’è sempre una patacca che commenta

 364
Replica | Quota | 9
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+1: Inox, michele_62, lele83, Detuqueridapresencia, omerjno, Navaioh69, merlino, Ehol, Marco M.
zedarioz 12-07-2026 21:08

Questo Zverev avrebbe messo in difficoltà chiunque

 363
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+1: Aquila., Detuqueridapresencia, omerjno, Navaioh69, merlino, Ehol
Luca96 12-07-2026 21:07

Semplicemente leggendario. Secondo Wimbledon in carriera e quinto Slam complessivo. Che campione immenso.

 362
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+1: michele_62, Silvy__89, Detuqueridapresencia, Navaioh69
Carota Senior 12-07-2026 21:06

Penultimo punto da antologia.
Zverev ha giocato una partita stratosferica.

 361
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+1: giallu, Detuqueridapresencia, Rovescio al tramonto, Inox, Don Budge fathers, Navaioh69, merlino, antoniov, Ehol, Marco M.
Inox 12-07-2026 21:06

.. from Italy cazzarola

 360
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+1: Detuqueridapresencia, Peter Parker, Don Budge fathers, Navaioh69, merlino, antoniov, Ehol
Aquila. 12-07-2026 21:04

Cercavamo il terzo big 3 senza sapere che era davanti a noi, complimenti Zverev, detto questo grande Sinner

 359
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+1: Detuqueridapresencia, Inox, Don Budge fathers, Silvy__89, Navaioh69, Ehol
Giuseppe (Guest) 12-07-2026 21:04

È stata una partita intensissima! Perciò, la vittoria è ancora più bella! Ha battuto uno Zverev stratosferico e mi ha fatto emozionare anche più dello scorso anno. Quest’anno è stata ancora più sofferta.

 358
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+1: Inox, Navaioh69
Calvin (Guest) 12-07-2026 21:04

Scritto da Rovescio al tramonto
Partitona. Molto migliore della finale del 2025.

Partita meravigliosa, veramente

 357
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+1: Inox, Detuqueridapresencia, merlino
GIALAPPA SBANDY REMIX 12-07-2026 21:03

Vincere Wimbledon è difficilissimo, rivincerlo è difficilissimo il doppio.
Però … visto Sinner salire sulle tribune dai suoi e dal suo team.
Ma qualcuno gliel’avrà detto a Sinner che quella bionda li in mezzo è la sua morosa ? Nemmeno calcolata di striscio. Un abbraccio e via … ci sei o non ci sei ? Fa lo stesso … 😆

 356
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-1: Carota Senior, Inox, lele83, Detuqueridapresencia
Rovescio al tramonto 12-07-2026 21:02

Partitona. Molto migliore della finale del 2025.

 355
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+1: Inox, Murakami, Ehol
Nike (Guest) 12-07-2026 21:02

Semplicemente Grazie JANNIK

IL NUMERO 1 E SOTTOLINEO
IL NUMERO 1

 354
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+1: Inox, Tennisforever, Detuqueridapresencia, Navaioh69, antoniov
Nicox (Guest) 12-07-2026 21:02

Complimenti a Zverev, nel primo set è stato perfetto e infatti lo ha vinto…ma come si dice, nessuno è perfetto…tranne Jannik!

 353
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Inox 12-07-2026 21:01

.. e vengono ancora a rompere i cojotes con il livello del tennis odierno? Abbiamo assistito ad un incontro STRAORDINARIO da parte di entrambi.

 352
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+1: Carota Senior, Don Budge fathers, Aquila., Detuqueridapresencia, Navaioh69, antoniov, Ehol
Don Budge fathers 12-07-2026 21:01

Scritto da Don Budge fathers
Benzinaio andiamoci a prendere la coppa più prestigiosa,per la seconda volta di fila…

Grazie Benzinaiooooo,oltre la leggenda…

 351
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+1: Marco M., Inox, merlino, Detuqueridapresencia, antoniov, Aquila., Navaioh69
Pat (Guest) 12-07-2026 21:01

E adesso vediamo quale scusa Zverev si va a inventare per questa sconfitta.

 350
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Lucio68el (Guest) 12-07-2026 21:01

Chapeau ! Semplicemente immenso

 349
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Lo Scriba 12-07-2026 21:00

Nonostante uno Zverev eccezionale Sinner trionfa per la seconda volta consecutiva.
Grazie Jannik per le belle emozioni che ci regali.

 348
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+1: Inox, Don Budge fathers, Rovescio al tramonto, merlino, Aquila., Silvy__89, Navaioh69
frafra (Guest) 12-07-2026 21:00

@ Tommaso (#4653242)

Che livello

 347
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antoniov 12-07-2026 21:00

JANNIK MONUMENTALE.

Congratulazioni vivissimr a questo grandissimo campione, orgoglio per tutti gli italiani, esclusion facendo per i soliti muridi che popolano anche in questo forum.

 346
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+1: Don Budge fathers, Inox, Carota Senior, Marco M., Rovescio al tramonto, Aquila., merlino, Massi, Detuqueridapresencia, michele_62, Silvy__89, Navaioh69
robi (Guest) 12-07-2026 20:59

Meraviglia delle meraviglie: si chiama Jannik Sinner!!!!

 345
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+1: Detuqueridapresencia
Tommaso (Guest) 12-07-2026 20:59

Sto piangendo

 344
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+1: Don Budge fathers, Inox, merlino, Detuqueridapresencia, Navaioh69, antoniov
Fiore (Guest) 12-07-2026 20:59

Leggendario!! Che grandioso campione! Jannik sei incredibile!

 343
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+1: Setrakian, Don Budge fathers, Inox, Aquila., Navaioh69, antoniov
NICK (Guest) 12-07-2026 20:59

Grande Sinner, tirato su match difficile contro Zverev meritevole di applausi

 342
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+1: Setrakian, Don Budge fathers, Aquila., Navaioh69, antoniov
Gianluigi74 (Guest) 12-07-2026 20:58

LEGGENDARIO, FENOMENALE, IMMENSO, ORGOGLIO ITALIANO: JANNIK SINNER!!!!!!

 341
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+1: Setrakian, Don Budge fathers, Inox, Marco M., Aquila., Detuqueridapresencia, Navaioh69, antoniov, Silvy__89
Inox 12-07-2026 20:58

È Davvero un ALIENO

 340
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+1: antoniov, Aquila., Detuqueridapresencia, Navaioh69
Giuseppe (Guest) 12-07-2026 20:58

Signori, Sinner conferma di essere un sovrumano! Vincere contro questo Zverev è stato davvero incredibile!!! Ancora non ci credo! Semplicemente magnifico!

 339
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+1: Inox, Setrakian, Don Budge fathers, giallu, Aquila., merlino, Detuqueridapresencia, Navaioh69, antoniov
Pat (Guest) 12-07-2026 20:58

Mamma mia questa si può dire che se l’è veramente andata a prenderla!

 338
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Marco M. 12-07-2026 20:58

Grandeeeeee!!!
S T R A O R D I N A R I O!!!

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+1: Inox, Massi, Carota Senior, giallu, Don Budge fathers, Aquila., merlino, Detuqueridapresencia, antoniov, Navaioh69
Ozzastru (Guest) 12-07-2026 20:58

E vaiiiiii!!!!!!!!¡!!!!!!!

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Carota Senior 12-07-2026 20:57

Zverev oggi avrebbe vinto con chiunque… ma non con Sinner!
Quinto slam in bacheca!

IMMENSO SINNER!

 335
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+1: Inox, Setrakian, Don Budge fathers, Aquila., Detuqueridapresencia, antoniov
Inox 12-07-2026 20:56

A I U T O

 334
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Massi 12-07-2026 20:56

Scritto da antoniov

Scritto da Kb24
C e un calo fisico netto in zona val pusteria. Speriamo regga fino al tie break eventuale

Dici?
E il tedesco non è calato?

Ma lasciali nella loro guazza, i commenti di questi tristi personaggi vanno letti dopo, a fine match.
Servizio per Championship

 333
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+1: Detuqueridapresencia, antoniov
Don Budge fathers 12-07-2026 20:52

Benzinaio andiamoci a prendere la coppa più prestigiosa,per la seconda volta di fila…

 332
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+1: Carota Senior, Inox, Aquila., Detuqueridapresencia
Beppe66 (Guest) 12-07-2026 20:51

@ Onurb (#4653182)

Io non ho mai offeso nessuno su questo sito come in tutti quelli che frequento…sei una piccola persona….niente di più….

 331
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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 12-07-2026 20:47

Scritto da guido Guest

Scritto da Il mio personalissimo cartellino

Scritto da guido Guest

Scritto da Il mio personalissimo cartellino

Scritto da guido Guest

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Un set pari è andata di lusso, al momento. Anche perché Zverev più di così non può fare. Sinner forse sì.

Ma quale lusso: una sola palla break in due set e l’ha avuta Sinner

E’ andata di lusso perché era sotto 0-1 e stavamo al tie break. C’era il rischio di andare 0-2. Mi pare abbastanza ovvio.

A me no

Giusto per essere chiaro. Io non solo tifo Sinner, ma ci ho messo sopra i soldi da stamattina. Cosa che non faccio mai. Ho giocato la vittoria 3-1 o 3-2. Nel primo caso vinco bene, nel secondo benissimo. E adesso penso che domani sera mi farò una cena di pesce alla tua salute.

e io sono contento per te

Grazie!

 330
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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 12-07-2026 20:47

Scritto da guido Guest

Scritto da Il mio personalissimo cartellino

Scritto da guido Guest

Scritto da Il mio personalissimo cartellino

Scritto da guido Guest

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Un set pari è andata di lusso, al momento. Anche perché Zverev più di così non può fare. Sinner forse sì.

Ma quale lusso: una sola palla break in due set e l’ha avuta Sinner

E’ andata di lusso perché era sotto 0-1 e stavamo al tie break. C’era il rischio di andare 0-2. Mi pare abbastanza ovvio.

A me no

Giusto per essere chiaro. Io non solo tifo Sinner, ma ci ho messo sopra i soldi da stamattina. Cosa che non faccio mai. Ho giocato la vittoria 3-1 o 3-2. Nel primo caso vinco bene, nel secondo benissimo. E adesso penso che domani sera mi farò una cena di pesce alla tua salute.

e io sono contento per te

Grazie!

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Andreas Seppi 12-07-2026 20:46

5a3. Forza ora chiudere

 328
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Inox 12-07-2026 20:46

Jannik da Fantascienza

 327
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Silvy__89 12-07-2026 20:44

Non vorrei dire niente, ma mancano pochi centimetri al traguardo Jannik, forza!

 326
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Tommaso (Guest) 12-07-2026 20:44

Il Perticone è ormai demoralizzato,manca poco per il ……. forza jannikkkkkkkk

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+1: Marco M.
Krik Kroc 12-07-2026 20:44

Il perticone si sta sgretolando come un gigante di terrecotta

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Andreas Seppi 12-07-2026 20:44

Oraaa Jan dai

 323
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Inox 12-07-2026 20:43

Capiamoci Bene: Jannik sta demolendo uno Zverev Mai Visto Prima

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+1: Marco M., giallu, Aquila., Detuqueridapresencia
Don Budge fathers 12-07-2026 20:43

Break …4/3 Benzinaio…,ci siamo…

 321
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+1: antoniov, Marco M.
guido Guest 12-07-2026 20:42

Scritto da Il mio personalissimo cartellino

Scritto da guido Guest

Scritto da Il mio personalissimo cartellino

Scritto da guido Guest

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Un set pari è andata di lusso, al momento. Anche perché Zverev più di così non può fare. Sinner forse sì.

Ma quale lusso: una sola palla break in due set e l’ha avuta Sinner

E’ andata di lusso perché era sotto 0-1 e stavamo al tie break. C’era il rischio di andare 0-2. Mi pare abbastanza ovvio.

A me no

Giusto per essere chiaro. Io non solo tifo Sinner, ma ci ho messo sopra i soldi da stamattina. Cosa che non faccio mai. Ho giocato la vittoria 3-1 o 3-2. Nel primo caso vinco bene, nel secondo benissimo. E adesso penso che domani sera mi farò una cena di pesce alla tua salute.

e io sono contento per te

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Vivibocca (Guest) 12-07-2026 20:40

La chiude senza problemi

 319
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Inox 12-07-2026 20:38

SPETTACOLO a rete di Jannik

 318
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+1: il capitano
Lei (Guest) 12-07-2026 20:37

Io lo vedo sempre più stanco…mi sa che piangeremo su quel break mancato

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-1: Inox, Giampieur77, Detuqueridapresencia
Beppe66 (Guest) 12-07-2026 20:37

@ piper (#4653162)

Chiedo venia Piper….hai letto meglio tu la partita….

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antoniov 12-07-2026 20:36

Scritto da Kb24
C e un calo fisico netto in zona val pusteria. Speriamo regga fino al tie break eventuale

Dici?
E il tedesco non è calato?

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+1: Inox, Don Budge fathers, Detuqueridapresencia
Murakami 12-07-2026 20:34

Scritto da zedarioz
Per andare 2 set a 1 ha speso tantissimo, ora deve tenere e recuperare energie anche mentali. Zverev non molla.

Partita ancora apertissima

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Spider 99 (Guest) 12-07-2026 20:34

Scritto da sasuzzo
88% di prime nel terzo di Zverev può solo scendere…

sinner è più forte ma zverev sta giocando una grande partita. la differenza la fanno i dettagli, al terzo sasha spreca palla
break, mentre il game dopo sinner converte palla break.

 313
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Inox 12-07-2026 20:34

@ zedarioz (#4653191)

Altroché, anche Alcaraz al top la vedrebbe brutta

 312
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Adriano Sichepanacca (Guest) 12-07-2026 20:33

La nota positiva nell assistere a queste noiose partite sta nel fatto che le diano anche gratis.

 311
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-1: Detuqueridapresencia, Siligo
Inox 12-07-2026 20:33

@ piper (#4653190)

Quando Jannik è scivolato

 310
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zedarioz 12-07-2026 20:32

Scritto da Don Budge fathers
Il Benzinaio…vince il 3° set,e il perticone con il linguaggio del corpo…è quasi sotto la doccia…

Ragazzi, non è lo stesso Zverev. È un altro giocatore. Questo bisogna batterlo.

 309
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piper 12-07-2026 20:31

Scritto da Inox
Punto INCREDIBILE

Quale?

 308
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zedarioz 12-07-2026 20:31

Per andare 2 set a 1 ha speso tantissimo, ora deve tenere e recuperare energie anche mentali. Zverev non molla.

 307
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+1: Inox
Just Is back (Guest) 12-07-2026 20:29

Scritto da Don Budge fathers
Il Benzinaio…vince il 3° set,e il perticone con il linguaggio del corpo…è quasi sotto la doccia…

Lo sapevo che alla finale del TORNEO, non saresti mancato 🙂

 306
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+1: Don Budge fathers, Detuqueridapresencia
Kb24 12-07-2026 20:28

C e un calo fisico netto in zona val pusteria. Speriamo regga fino al tie break eventuale

 305
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-1: Billy74, Detuqueridapresencia, antoniov
zedarioz 12-07-2026 20:27

Deve rimanere attaccato al set ora.

 304
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Silvy__89 12-07-2026 20:26

Forza ora chiudere in 4 Jannik forza e coraggio!

 303
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Onurb (Guest) 12-07-2026 20:26

Scritto da Beppe66
@ Onurb (#4653168)
Ti sei definito bene or…..

Spero x te …..altrimenti tu devi sparire da qua …

 302
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Pat (Guest) 12-07-2026 20:24

Comincia a durare un po’ troppo, speriamo che tenga,forza Jannik,non andiamo al quinto.

 301
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