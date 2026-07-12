Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 14. Mladenovic e Guo Hanyu campionesse nel doppio femminile: battute Dabrowski e Stefani

I risultati dal torneo di Wimbledon - Foto Getty Images
Kristina Mladenovic e Guo Hanyu sono le nuove campionesse del doppio femminile di Wimbledon. La coppia franco-cinese ha sorpreso in finale le seconde teste di serie Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani, imponendosi con il punteggio di 6-3 7-5.
Una prestazione di grande solidità da parte di Mladenovic e Guo, capaci di contenere una coppia che si presentava alla finale con i favori del pronostico e dopo aver ottenuto risultati importanti nel corso della stagione.
Le nuove campionesse hanno gestito meglio i momenti decisivi dell’incontro, trovando continuità da fondo campo e mostrando un’ottima intesa a rete. Dopo aver conquistato il primo set, hanno resistito al tentativo di reazione di Dabrowski e Stefani nel secondo, chiudendo la partita sul 7-5.
Il primo titolo Slam per Guo Hanyu
Il successo rappresenta il
primo titolo del Grande Slam nella carriera di Guo Hanyu. La giocatrice cinese corona così una crescita costante nel circuito di doppio, conquistando il trofeo più prestigioso della stagione sull’erba.
Per Mladenovic, invece, si tratta dell’ennesimo capitolo di una carriera straordinaria nella specialità. La francese raggiunge quota
sette titoli Slam nel doppio femminile, consolidando ulteriormente il proprio posto tra le migliori interpreti della sua generazione. Mladenovic a un passo dal Career Grand Slam
La vittoria ha un valore ancora più significativo per Mladenovic, che ora si trova a un solo titolo dal completare il
Career Grand Slam nel doppio femminile.
La francese aveva già vinto gli Australian Open e il Roland Garros, ma non era mai riuscita a conquistare Wimbledon in questa specialità. In passato aveva trionfato sui prati dell’All England Club nel doppio misto, mentre ora ha finalmente aggiunto alla propria collezione anche il trofeo del doppio femminile.
Per completare la collezione dei quattro tornei del Grande Slam le manca soltanto lo
US Open. Un traguardo raggiunto da pochissime specialiste nella storia del tennis e che rappresenterà il suo prossimo grande obiettivo.
Il successo londinese potrebbe segnare anche l’inizio di una coppia destinata a competere stabilmente per i titoli più importanti. Guo Hanyu conquista il primo Slam della carriera, mentre Mladenovic aggiunge un’altra pagina prestigiosa a un percorso che l’ha resa una delle doppiste più vincenti della sua epoca.
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 12 Luglio 2026
☁
18°C
Nuvoloso, poi soleggiato e caldo · Picco 30°C
CIELO
Nuvoloso nelle prime ore, poi soleggiato dalla tarda mattinata al pomeriggio
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 12 Luglio
07:00
☁
19°
08:00
⛅
21°
09:00
⛅
23°
10:00
☀
25°
11:00
☀
27°
12:00
☀
28°
13:00
☀
29°
14:00
☀
30°
15:00
☀
30°
18:00
☀
28°
⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo nel pomeriggio: finali sull’erba con temperature elevate
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
Wimbledon · Finali
Finali · Erba
F
☀ Soleggiato
⚠ Caldo
✅ Asciutto
🎾 Finali
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:00pm
H. Guo / K. Mladenovic vs G. Dabrowski / L. Stefani
Slam Wimbledon
H. Guo / K. Mladenovic [10]
6
7
G. Dabrowski / L. Stefani [2]
3
5
Vincitore: H. Guo/K. Mladenovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Guo / K. Mladenovic
6-5 → 7-5
G. Dabrowski / L. Stefani
5-5 → 6-5
H. Guo / K. Mladenovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
G. Dabrowski / L. Stefani
4-4 → 4-5
H. Guo / K. Mladenovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
G. Dabrowski / L. Stefani
3-3 → 3-4
H. Guo / K. Mladenovic
2-3 → 3-3
G. Dabrowski / L. Stefani
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
H. Guo / K. Mladenovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
G. Dabrowski / L. Stefani
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
H. Guo / K. Mladenovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
G. Dabrowski / L. Stefani
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Guo / K. Mladenovic
5-3 → 6-3
G. Dabrowski / L. Stefani
5-2 → 5-3
H. Guo / K. Mladenovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 5-2
G. Dabrowski / L. Stefani
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
H. Guo / K. Mladenovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 5-0
G. Dabrowski / L. Stefani
3-0 → 4-0
H. Guo / K. Mladenovic
2-0 → 3-0
G. Dabrowski / L. Stefani
1-0 → 2-0
H. Guo / K. Mladenovic
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
J. Sinner
vs A. Zverev (non prima ore 17:00)
Slam Wimbledon
J. Sinner [1]
6
7
6
6
A. Zverev [2]
7
6
3
4
Vincitore: J. Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 4
J. Sinner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
A. Zverev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
4*-1
4*-2
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
6-6 → 6-7
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
4-3 → 4-4
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
J. Sinner
None-None
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Wimbledon - Finale - Chi vincerà?
Sinner (3-0)
(45%, 295 Votes) Sinner (3-1)
(37%, 243 Votes) Zverev (3-2)
(6%, 40 Votes) Sinner (3-2)
(5%, 34 Votes) Zverev (3-1)
(4%, 25 Votes) Zverev (3-0)
(3%, 23 Votes)
Total Voters:
660
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No.1 Court – Ore: 12:00am
T. Oda
vs A. Hewett
Slam Wimbledon
T. Oda [1]
6
6
A. Hewett [2]
1
1
Vincitore: T. Oda
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Oda
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
4-1 → 5-1
A. Hewett
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
A. Hewett
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
A. Hewett
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Hewett
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-1 → 5-1
A. Hewett
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
A. Hewett
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
T. Oda
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
J. Lee
vs C. Hewitt
Slam Wimbledon
J. Lee
4
6
7
C. Hewitt
6
4
5
Vincitore: J. Lee
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Lee
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
J. Lee
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Hewitt
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
C. Hewitt
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
5-2 → 5-3
J. Lee
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
C. Hewitt
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Hewitt
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
J. Lee
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
J. Lee
None-None
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
D. Cibulkova
/ B. Strycova vs M. Rybarikova / L. Safarova
Slam Wimbledon
D. Cibulkova / B. Strycova
2
3
M. Rybarikova / L. Safarova
6
6
Vincitore: M. Rybarikova/L. Safarova
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Cibulkova / B. Strycova
3-5 → 3-6
M. Rybarikova / L. Safarova
3-4 → 3-5
D. Cibulkova / B. Strycova
3-3 → 3-4
M. Rybarikova / L. Safarova
3-2 → 3-3
D. Cibulkova / B. Strycova
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Rybarikova / L. Safarova
2-1 → 2-2
D. Cibulkova / B. Strycova
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Rybarikova / L. Safarova
1-0 → 1-1
D. Cibulkova / B. Strycova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Rybarikova / L. Safarova
2-5 → 2-6
D. Cibulkova / B. Strycova
1-5 → 2-5
M. Rybarikova / L. Safarova
1-4 → 1-5
D. Cibulkova / B. Strycova
1-3 → 1-4
M. Rybarikova / L. Safarova
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
D. Cibulkova / B. Strycova
1-1 → 1-2
M. Rybarikova / L. Safarova
1-0 → 1-1
D. Cibulkova / B. Strycova
None-None
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
No.3 Court – Ore: 12:00am
N. Vink
vs S. Schroder
Slam Wimbledon
N. Vink [1]
6
6
S. Schroder [2]
1
3
Vincitore: N. Vink
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Vink
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
N. Vink
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-A
4-1 → 4-2
S. Schroder
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Vink
0-15
15-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
S. Schroder
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-0 → 3-1
N. Vink
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Y. Kamiji
/ Z. Zhu vs X. Li / Z. Wang
Slam Wimbledon
Y. Kamiji / Z. Zhu [1]
6
7
X. Li / Z. Wang [2]
4
5
Vincitore: Y. Kamiji/Z. Zhu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Kamiji / Z. Zhu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 7-5
X. Li / Z. Wang
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Y. Kamiji / Z. Zhu
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-4 → 5-5
Y. Kamiji / Z. Zhu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-4 → 4-4
Y. Kamiji / Z. Zhu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
X. Li / Z. Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Y. Kamiji / Z. Zhu
1-2 → 2-2
Y. Kamiji / Z. Zhu
1-0 → 1-1
X. Li / Z. Wang
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Kamiji / Z. Zhu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Y. Kamiji / Z. Zhu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Y. Kamiji / Z. Zhu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Y. Kamiji / Z. Zhu
2-1 → 2-2
Y. Kamiji / Z. Zhu
1-0 → 2-0
X. Li / Z. Wang
None-None
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Court 12 – Ore: 12:00am
I. Manchala
vs M. Kocherzhenko
Slam Wimbledon
I. Manchala
None
7
2
1
M. Kocherzhenko
•
None
5
6
0
Vincitore: I. Manchala
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Manchala
None-None
0-1
0-2
1-2
2-2
2-3
3-3
4-3
4-4
5-4
5-5
5-6
6-6
7-7
8-7
9-7
9-8
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Manchala
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
M. Kocherzhenko
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Manchala
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 7-5
I. Manchala
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
I. Manchala
30-0
40-0
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Kocherzhenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
I. Manchala
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-4 → 2-4
I. Manchala
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
M. Kocherzhenko
None-None
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
J. Waelti
vs L. Hotelier
Slam Wimbledon
J. Waelti
None
3
6
1
L. Hotelier
•
None
6
1
0
Vincitore: J. Waelti
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Hotelier
None-None
0-1
0-3
0-4
1-4
1-5
3-5
4-5
4-6
5-6
6-6
6-7
6-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Hotelier
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
L. Hotelier
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
J. Waelti
15-0
40-0
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
J. Waelti
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Hotelier
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
L. Hotelier
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
L. Hotelier
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
0-0 → 0-1
Court 18 – Ore: 12:00am
J. Murray
/ B. Soares
vs B. Bryan
/ M. Bryan
Slam Wimbledon
J. Murray / B. Soares
4
6
B. Bryan / M. Bryan
6
7
Vincitore: B. Bryan/M. Bryan
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
0*-6
1-6*
6-6 → 6-7
J. Murray / B. Soares
5-6 → 6-6
B. Bryan / M. Bryan
5-5 → 5-6
J. Murray / B. Soares
4-5 → 5-5
B. Bryan / M. Bryan
4-4 → 4-5
J. Murray / B. Soares
3-4 → 4-4
B. Bryan / M. Bryan
3-3 → 3-4
J. Murray / B. Soares
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
B. Bryan / M. Bryan
2-2 → 2-3
J. Murray / B. Soares
2-1 → 2-2
B. Bryan / M. Bryan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-40
40-A
1-1 → 2-1
J. Murray / B. Soares
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
B. Bryan / M. Bryan
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Murray / B. Soares
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
B. Bryan / M. Bryan
4-4 → 4-5
J. Murray / B. Soares
0-15
30-15
40-15
40-30
A-40
3-4 → 4-4
B. Bryan / M. Bryan
3-3 → 3-4
J. Murray / B. Soares
2-3 → 3-3
B. Bryan / M. Bryan
2-2 → 2-3
J. Murray / B. Soares
1-2 → 2-2
B. Bryan / M. Bryan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
1-1 → 1-2
J. Murray / B. Soares
0-1 → 1-1
B. Bryan / M. Bryan
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
T. Haas
/ M. Hingis vs M. Philippoussis / C. Black
Slam Wimbledon
T. Haas / M. Hingis
6
6
M. Philippoussis / C. Black
3
4
Vincitore: T. Haas/M. Hingis
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Haas / M. Hingis
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
5-4 → 6-4
M. Philippoussis / C. Black
4-4 → 5-4
T. Haas / M. Hingis
3-4 → 4-4
M. Philippoussis / C. Black
2-4 → 3-4
T. Haas / M. Hingis
1-4 → 2-4
M. Philippoussis / C. Black
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
T. Haas / M. Hingis
1-2 → 1-3
M. Philippoussis / C. Black
1-1 → 1-2
T. Haas / M. Hingis
0-1 → 1-1
M. Philippoussis / C. Black
15-0
30-0
40-15
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Haas / M. Hingis
15-0
30-15
40-15
40-40
A-40
5-3 → 6-3
M. Philippoussis / C. Black
4-3 → 5-3
T. Haas / M. Hingis
4-2 → 4-3
M. Philippoussis / C. Black
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
T. Haas / M. Hingis
2-2 → 3-2
M. Philippoussis / C. Black
1-2 → 2-2
T. Haas / M. Hingis
1-1 → 1-2
M. Philippoussis / C. Black
1-0 → 1-1
T. Haas / M. Hingis
0-0 → 1-0
Court 4 – Ore: 12:30am
C. Griffith
vs P. Manohar
Slam Wimbledon
C. Griffith
None
6
4
1
P. Manohar
•
None
3
6
0
Vincitore: C. Griffith
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Griffith
None-None
0-1
0-2
0-3
1-3
2-3
3-3
4-3
5-3
6-3
8-3
8-4
9-4
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Manohar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
C. Griffith
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Griffith
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
5-3 → 6-3
C. Griffith
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
3-1 → 4-1
C. Griffith
None-None
0-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
J. Wang
vs E. Henningsen
Slam Wimbledon
J. Wang
4
1
E. Henningsen
6
6
Vincitore: E. Henningsen
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
E. Henningsen
15-0
30-0
40-15
40-30
40-A
0-5 → 1-5
J. Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-A
0-4 → 0-5
E. Henningsen
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
J. Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Wang
None-None
30-0
30-15
30-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
B. Maresova
vs I. Rebel
Slam Wimbledon
B. Maresova
None
5
6
1
I. Rebel
•
None
7
2
0
Vincitore: B. Maresova
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Rebel
None-None
1-0
1-1
2-1
2-2
3-2
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
5-7
5-8
6-8
7-8
8-8
8-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Rebel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
I. Rebel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
B. Maresova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
I. Rebel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
I. Rebel
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Rebel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 5-7
B. Maresova
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
B. Maresova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
I. Rebel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
I. Rebel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
B. Maresova
None-None
15-0
15-30
15-40
0-0 → 0-1
Court 8 – Ore: 12:00am
S. Farkhodov
vs A. Mosaikos
Slam Wimbledon
S. Farkhodov
None
7
3
0
A. Mosaikos
•
None
6
6
1
Vincitore: A. Mosaikos
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Farkhodov
None-None
1-0
2-0
3-0
4-0
4-1
5-1
6-1
8-1
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6
8-7
8-8
9-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Farkhodov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
2-4 → 3-4
A. Mosaikos
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 2-4
A. Mosaikos
0-15
15-30
30-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
S. Farkhodov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
S. Farkhodov
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
S. Farkhodov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Mosaikos
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
D. Bender
vs E. Frans
Slam Wimbledon
D. Bender
2
6
E. Frans
6
7
Vincitore: E. Frans
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
D. Bender
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
6-5 → 6-6
E. Frans
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
E. Frans
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
D. Bender
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
D. Bender
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
2-1 → 3-1
E. Frans
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Bender
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
E. Frans
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
D. Bender
0-15
15-30
30-30
40-30
40-A
2-3 → 2-4
E. Frans
None-None
0-15
15-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
E. Bulai
vs C. Hirschi
Slam Wimbledon
E. Bulai
None
7
6
1
C. Hirschi
•
None
6
7
0
Vincitore: E. Bulai
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Hirschi
None-None
1-0
2-0
2-1
2-3
3-3
4-3
5-3
5-4
6-4
6-5
7-5
7-6
7-7
8-7
8-8
8-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
C. Hirschi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
E. Bulai
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
0-1 → 1-1
C. Hirschi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
C. Hirschi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
E. Bulai
0-15
0-30
15-40
30-40
40-A
40-40
5-5 → 6-5
E. Bulai
0-30
15-30
30-30
40-30
40-A
4-4 → 4-5
E. Bulai
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-A
40-40
3-3 → 3-4
C. Hirschi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
C. Hirschi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
E. Bulai
None-None
0-15
0-40
15-40
0-0 → 0-1
Abbiamo un fenomeno….speriamo di godercelo almeno altri 10 anni! Grazie di esistere JANNIK!!!
A me viene in mente Gianni Clerici che ho risentito oggi con piacere e nostalgia nella riproposizione Sky di una finale dove parlava di “complesso” di un giocatore nei confronti dell’altro: ecco, per me Zverev ormai ha un vero e proprio complesso nei confronti di Jannik e per quanto abbia cercato ultimamente di “sinnerizzarsi” è partito con una certa baldanza sulla scia dello Slam vinto, approfittando di uno Jannik che non aveva ancora carburato, ma appena Jannik è entrato veramente in partita ecco che ha incominciato a non tenere la palla in campo, ad accelerare andando fuori giri, persino il servizio calava mentre cresceva esponenzialmente quello di Jannik: insomma, aveva tristemente realizzato che tutto quello in cui aveva cercato di emulare Jannik, che sembrava essergli riuscito con giocatori meno forti illudendosi, si stava rivelando insufficiente con l”originale”, senza riferimenti al noto spot pubblicitario di Jannik…leggo che ha trascurato la fidanzata ma la riservatezza un po’ impacciata di Jannik con la “galante” nei festeggiamenti a vittoria acquisita è ormai proverbiale ma non deve ingannare, il ragazzo mi sembra appagato e sereno in campo e fuori…sono d’accordo con Vagnozzi che sta dicendo a Becker che il miglior Jannik del torneo è stato quello della semi
Questo FENOMENO ce l’abbiamo noi e così diventa anche più facile tifarlo…
…oggi ha fatto 30 (titoli) e 5 Slam, in attesa di doppiare anche US Open 😉
Vogliamo 3 doppiette <3 <3 <3
Forza J A N N I K !!!!
Perché dovrebbe averlo guasto?
Se sta dicendo che teme di dover piangere vuol dire che ora è contento,non ha il fegato spappolato.
E perché questi commenti di dislessia analitica ricevono tanti consensi?
Scusate il ritardo… Farò un commento difficile da capire…
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Jannik SINNER 24 anni 11 mesi 5 Slam con 27 partecipazioni.Domani un confronto con i Big dopo 27 slam.
😆
Jannik che gioia, vincere così contro uno Zverev indemoniato che oggi ha giocato la sua miglior partita dell’anno…che fenomeno.
L’Italia portata ancora in altissimo da questo ragazzo!
Guarda che quel fegato non è manco buono alla veneta… 🙂
È riservato, non ti preocccupare che avrà tempo e modo di coccolarla.
Davvero immenso Jannik, oggi ha vinto una gran partita, giocando da super campione nei momenti chiave
Jannik è proprio un.. ragazzo in Erba
Jannik Sinner !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jannik Sinner Wimbledon 2026 Vittoria 100 nei slam.
From Italy dallo spazio:
rimane comunque il nostro benzinaio immenso, incommensurabile, fantastico, fantasmagorico e eternamente vincente
Non ci sono … date gratis
E nemmeno il maalox per te lo è
Rosicaaaaaa
Solidarietà per il tu fegato guasto
Eccolo li: adesso al quinto non vincerà più neache un gioco….
Vero Valentino e Lei ?
Il terzo è Zverev.
È ufficiale.
Gli altri non sono al suo livello.
Ottimo. Adesso si va all’attacco del record di Roger. Tra 10 anni si parlerà di Jannik come del Re assoluto di Wimbledon.
Partita straordinaria
Grande grande partita.
Zverev ci ha provato fino all’ultimo punton dell’ultimo game, un campione.
Temevo questa partita e facevo bene.
Complimenti ad entrambi i giocatori.
Questa mattina rispondendo al solito portasfiga, avevo detto che ci sarebbe stata partita e partita dura, così è stato ed anvora una volta Sinner l ha pottata a casa a dispetto dei pagliacci, dei portasfiga ,dei profeti di sventura e degli scommmettitori falliti che infestano questo sito e escono dalle tane quando gioca Sinner, fatevene una ragione voi siete dei poveracci lui è il migliore…
La nota negativa è che c’è sempre una patacca che commenta
Questo Zverev avrebbe messo in difficoltà chiunque
Semplicemente leggendario. Secondo Wimbledon in carriera e quinto Slam complessivo. Che campione immenso.
Penultimo punto da antologia.
Zverev ha giocato una partita stratosferica.
.. from Italy cazzarola
Cercavamo il terzo big 3 senza sapere che era davanti a noi, complimenti Zverev, detto questo grande Sinner
È stata una partita intensissima! Perciò, la vittoria è ancora più bella! Ha battuto uno Zverev stratosferico e mi ha fatto emozionare anche più dello scorso anno. Quest’anno è stata ancora più sofferta.
Partita meravigliosa, veramente
Vincere Wimbledon è difficilissimo, rivincerlo è difficilissimo il doppio.
Però … visto Sinner salire sulle tribune dai suoi e dal suo team.
Ma qualcuno gliel’avrà detto a Sinner che quella bionda li in mezzo è la sua morosa ? Nemmeno calcolata di striscio. Un abbraccio e via … ci sei o non ci sei ? Fa lo stesso … 😆
Partitona. Molto migliore della finale del 2025.
Semplicemente Grazie JANNIK
IL NUMERO 1 E SOTTOLINEO
IL NUMERO 1
Complimenti a Zverev, nel primo set è stato perfetto e infatti lo ha vinto…ma come si dice, nessuno è perfetto…tranne Jannik!
.. e vengono ancora a rompere i cojotes con il livello del tennis odierno? Abbiamo assistito ad un incontro STRAORDINARIO da parte di entrambi.
Grazie Benzinaiooooo,oltre la leggenda…
E adesso vediamo quale scusa Zverev si va a inventare per questa sconfitta.
Chapeau ! Semplicemente immenso
Nonostante uno Zverev eccezionale Sinner trionfa per la seconda volta consecutiva.
Grazie Jannik per le belle emozioni che ci regali.
@ Tommaso (#4653242)
Che livello
JANNIK MONUMENTALE.
Congratulazioni vivissimr a questo grandissimo campione, orgoglio per tutti gli italiani, esclusion facendo per i soliti muridi che popolano anche in questo forum.
Meraviglia delle meraviglie: si chiama Jannik Sinner!!!!
Sto piangendo
Leggendario!! Che grandioso campione! Jannik sei incredibile!
Grande Sinner, tirato su match difficile contro Zverev meritevole di applausi
LEGGENDARIO, FENOMENALE, IMMENSO, ORGOGLIO ITALIANO: JANNIK SINNER!!!!!!
È Davvero un ALIENO
Signori, Sinner conferma di essere un sovrumano! Vincere contro questo Zverev è stato davvero incredibile!!! Ancora non ci credo! Semplicemente magnifico!
Mamma mia questa si può dire che se l’è veramente andata a prenderla!
Grandeeeeee!!!
S T R A O R D I N A R I O!!!
E vaiiiiii!!!!!!!!¡!!!!!!!
Zverev oggi avrebbe vinto con chiunque… ma non con Sinner!
Quinto slam in bacheca!
IMMENSO SINNER!
A I U T O
Ma lasciali nella loro guazza, i commenti di questi tristi personaggi vanno letti dopo, a fine match.
Servizio per Championship
Benzinaio andiamoci a prendere la coppa più prestigiosa,per la seconda volta di fila…
@ Onurb (#4653182)
Io non ho mai offeso nessuno su questo sito come in tutti quelli che frequento…sei una piccola persona….niente di più….
Grazie!
Grazie!
5a3. Forza ora chiudere
Jannik da Fantascienza
Non vorrei dire niente, ma mancano pochi centimetri al traguardo Jannik, forza!
Il Perticone è ormai demoralizzato,manca poco per il ……. forza jannikkkkkkkk
Il perticone si sta sgretolando come un gigante di terrecotta
Oraaa Jan dai
Capiamoci Bene: Jannik sta demolendo uno Zverev Mai Visto Prima
Break …4/3 Benzinaio…,ci siamo…
e io sono contento per te
La chiude senza problemi
SPETTACOLO a rete di Jannik
Io lo vedo sempre più stanco…mi sa che piangeremo su quel break mancato
@ piper (#4653162)
Chiedo venia Piper….hai letto meglio tu la partita….
Dici?
E il tedesco non è calato?
Partita ancora apertissima
sinner è più forte ma zverev sta giocando una grande partita. la differenza la fanno i dettagli, al terzo sasha spreca palla
break, mentre il game dopo sinner converte palla break.
@ zedarioz (#4653191)
Altroché, anche Alcaraz al top la vedrebbe brutta
La nota positiva nell assistere a queste noiose partite sta nel fatto che le diano anche gratis.
@ piper (#4653190)
Quando Jannik è scivolato
Ragazzi, non è lo stesso Zverev. È un altro giocatore. Questo bisogna batterlo.
Quale?
Per andare 2 set a 1 ha speso tantissimo, ora deve tenere e recuperare energie anche mentali. Zverev non molla.
Lo sapevo che alla finale del TORNEO, non saresti mancato 🙂
C e un calo fisico netto in zona val pusteria. Speriamo regga fino al tie break eventuale
Deve rimanere attaccato al set ora.
Forza ora chiudere in 4 Jannik forza e coraggio!
Spero x te …..altrimenti tu devi sparire da qua …
Comincia a durare un po’ troppo, speriamo che tenga,forza Jannik,non andiamo al quinto.