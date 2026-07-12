Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 14. Mladenovic e Guo Hanyu campionesse nel doppio femminile: battute Dabrowski e Stefani

Kristina Mladenovic e Guo Hanyu sono le nuove campionesse del doppio femminile di Wimbledon. La coppia franco-cinese ha sorpreso in finale le seconde teste di serie Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani, imponendosi con il punteggio di 6-3 7-5.

Una prestazione di grande solidità da parte di Mladenovic e Guo, capaci di contenere una coppia che si presentava alla finale con i favori del pronostico e dopo aver ottenuto risultati importanti nel corso della stagione.

Le nuove campionesse hanno gestito meglio i momenti decisivi dell’incontro, trovando continuità da fondo campo e mostrando un’ottima intesa a rete. Dopo aver conquistato il primo set, hanno resistito al tentativo di reazione di Dabrowski e Stefani nel secondo, chiudendo la partita sul 7-5.

Il primo titolo Slam per Guo Hanyu

Il successo rappresenta il primo titolo del Grande Slam nella carriera di Guo Hanyu. La giocatrice cinese corona così una crescita costante nel circuito di doppio, conquistando il trofeo più prestigioso della stagione sull’erba.

Per Mladenovic, invece, si tratta dell’ennesimo capitolo di una carriera straordinaria nella specialità. La francese raggiunge quota sette titoli Slam nel doppio femminile, consolidando ulteriormente il proprio posto tra le migliori interpreti della sua generazione.

Mladenovic a un passo dal Career Grand Slam

La vittoria ha un valore ancora più significativo per Mladenovic, che ora si trova a un solo titolo dal completare il Career Grand Slam nel doppio femminile.

La francese aveva già vinto gli Australian Open e il Roland Garros, ma non era mai riuscita a conquistare Wimbledon in questa specialità. In passato aveva trionfato sui prati dell’All England Club nel doppio misto, mentre ora ha finalmente aggiunto alla propria collezione anche il trofeo del doppio femminile.

Per completare la collezione dei quattro tornei del Grande Slam le manca soltanto lo US Open. Un traguardo raggiunto da pochissime specialiste nella storia del tennis e che rappresenterà il suo prossimo grande obiettivo.

Il successo londinese potrebbe segnare anche l’inizio di una coppia destinata a competere stabilmente per i titoli più importanti. Guo Hanyu conquista il primo Slam della carriera, mentre Mladenovic aggiunge un’altra pagina prestigiosa a un percorso che l’ha resa una delle doppiste più vincenti della sua epoca.

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🇬🇧 Wimbledon Londra, Regno Unito · 12 Luglio 2026 ☁ 18°C Nuvoloso, poi soleggiato e caldo · Picco 30°C CIELO Nuvoloso nelle prime ore, poi soleggiato dalla tarda mattinata al pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 12 Luglio 07:00 ☁ 19° 08:00 ⛅ 21° 09:00 ⛅ 23° 10:00 ☀ 25° 11:00 ☀ 27° 12:00 ☀ 28° 13:00 ☀ 29° 14:00 ☀ 30° 15:00 ☀ 30° 18:00 ☀ 28° ⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo nel pomeriggio: finali sull’erba con temperature elevate 🎾 Programma del giorno — 12 Luglio 🎾 Wimbledon · Finali Finali · Erba F ☀ Soleggiato

⚠ Caldo

✅ Asciutto

🎾 Finali

🌿 Erba

Centre Court – Ore: 2:00pm

H. Guo / K. Mladenovic vs G. Dabrowski / L. Stefani



Slam Wimbledon H. Guo / K. Mladenovic [10] H. Guo / K. Mladenovic [10] 6 7 G. Dabrowski / L. Stefani [2] G. Dabrowski / L. Stefani [2] 3 5 Vincitore: H. Guo/K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 H. Guo / K. Mladenovic 15-0 15-15 40-15 6-5 → 7-5 G. Dabrowski / L. Stefani 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 H. Guo / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Dabrowski / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 4-4 → 4-5 H. Guo / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 G. Dabrowski / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 H. Guo / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Dabrowski / L. Stefani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Guo / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Dabrowski / L. Stefani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Guo / K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Dabrowski / L. Stefani 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Guo / K. Mladenovic 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 H. Guo / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 H. Guo / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 G. Dabrowski / L. Stefani 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 H. Guo / K. Mladenovic 0-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 H. Guo / K. Mladenovic None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J. Sinner vs A. Zverev (non prima ore 17:00)



Slam Wimbledon J. Sinner [1] J. Sinner [1] 6 7 6 6 A. Zverev [2] A. Zverev [2] 7 6 3 4 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Zverev 0-15 15-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Zverev 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 4-3 → 4-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Sinner None-None 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Wimbledon - Finale - Chi vincerà? Sinner (3-0) (45%, 295 Votes)

Sinner (3-1) (37%, 243 Votes)

Zverev (3-2) (6%, 40 Votes)

Sinner (3-2) (5%, 34 Votes)

Zverev (3-1) (4%, 25 Votes)

Zverev (3-0) (3%, 23 Votes) Total Voters: 660

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Slam Wimbledon T. Oda [1] T. Oda [1] 6 6 A. Hewett [2] A. Hewett [2] 1 1 Vincitore: T. Oda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Hewett 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 T. Oda 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 4-1 → 5-1 A. Hewett 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 T. Oda 15-0 15-15 15-30 30-30 3-0 → 4-0 A. Hewett 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 T. Oda 0-15 15-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Hewett 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Oda 0-15 0-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 A. Hewett 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-1 → 5-1 T. Oda 15-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Hewett 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 T. Oda 0-15 15-15 30-15 2-0 → 3-0 A. Hewett 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Oda None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

T. Odavs A. Hewett

J. Lee vs C. Hewitt



Slam Wimbledon J. Lee J. Lee 4 6 7 C. Hewitt C. Hewitt 6 4 5 Vincitore: J. Lee Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 C. Hewitt 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 J. Lee 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 C. Hewitt 15-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Lee 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Hewitt 15-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 J. Lee 0-15 15-15 30-15 2-4 → 3-4 C. Hewitt 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Lee 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 C. Hewitt 30-0 30-15 30-30 1-2 → 1-3 J. Lee 15-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 C. Hewitt 30-0 40-15 0-1 → 0-2 J. Lee 0-15 0-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Hewitt 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 J. Lee 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 C. Hewitt 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 5-2 → 5-3 J. Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 C. Hewitt 15-0 15-15 30-15 30-30 4-1 → 4-2 J. Lee 0-15 0-30 15-30 30-30 3-1 → 4-1 C. Hewitt 0-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Lee 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 C. Hewitt 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Lee 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Hewitt 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Lee 15-0 30-0 40-15 3-5 → 4-5 C. Hewitt 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 J. Lee 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 C. Hewitt 0-15 15-30 30-30 1-4 → 1-5 J. Lee 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 C. Hewitt 0-15 15-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Lee 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Hewitt 15-0 30-0 1-0 → 1-1 J. Lee None-None 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

D. Cibulkova / B. Strycova vs M. Rybarikova / L. Safarova



Slam Wimbledon D. Cibulkova / B. Strycova D. Cibulkova / B. Strycova 2 3 M. Rybarikova / L. Safarova M. Rybarikova / L. Safarova 6 6 Vincitore: M. Rybarikova/L. Safarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Cibulkova / B. Strycova 15-0 15-15 15-30 30-40 3-5 → 3-6 M. Rybarikova / L. Safarova 15-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Cibulkova / B. Strycova 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 M. Rybarikova / L. Safarova 0-15 15-15 30-15 3-2 → 3-3 D. Cibulkova / B. Strycova 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Rybarikova / L. Safarova 15-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Cibulkova / B. Strycova 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Rybarikova / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Cibulkova / B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Rybarikova / L. Safarova 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 D. Cibulkova / B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 M. Rybarikova / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 D. Cibulkova / B. Strycova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Rybarikova / L. Safarova 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Cibulkova / B. Strycova 15-0 15-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Rybarikova / L. Safarova 15-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Cibulkova / B. Strycova None-None 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon N. Vink [1] N. Vink [1] 6 6 S. Schroder [2] S. Schroder [2] 1 3 Vincitore: N. Vink Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Schroder 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 N. Vink 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 S. Schroder 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 N. Vink 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-A 4-1 → 4-2 S. Schroder 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 N. Vink 15-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Schroder 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 N. Vink 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Schroder 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Vink 0-15 15-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 S. Schroder 0-30 15-40 4-1 → 5-1 N. Vink 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Schroder 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 N. Vink 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 S. Schroder 0-15 15-15 15-40 1-0 → 2-0 N. Vink None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

N. Vinkvs S. Schroder

Y. Kamiji / Z. Zhu vs X. Li / Z. Wang



Slam Wimbledon Y. Kamiji / Z. Zhu [1] Y. Kamiji / Z. Zhu [1] 6 7 X. Li / Z. Wang [2] X. Li / Z. Wang [2] 4 5 Vincitore: Y. Kamiji/Z. Zhu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Y. Kamiji / Z. Zhu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 X. Li / Z. Wang 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Y. Kamiji / Z. Zhu 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 X. Li / Z. Wang 0-15 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Y. Kamiji / Z. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 X. Li / Z. Wang 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Y. Kamiji / Z. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 X. Li / Z. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Y. Kamiji / Z. Zhu 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 X. Li / Z. Wang 15-0 30-0 30-15 1-1 → 1-2 Y. Kamiji / Z. Zhu 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 X. Li / Z. Wang 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Kamiji / Z. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 X. Li / Z. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Y. Kamiji / Z. Zhu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 X. Li / Z. Wang 0-15 0-30 3-3 → 4-3 Y. Kamiji / Z. Zhu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 X. Li / Z. Wang 15-0 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Y. Kamiji / Z. Zhu 0-15 0-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 X. Li / Z. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Y. Kamiji / Z. Zhu 15-15 15-30 40-30 1-0 → 2-0 X. Li / Z. Wang None-None 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon I. Manchala I. Manchala None 7 2 1 M. Kocherzhenko • M. Kocherzhenko None 5 6 0 Vincitore: I. Manchala Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Kocherzhenko None-None 1-0 I. Manchala None-None 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Manchala 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 M. Kocherzhenko 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 I. Manchala 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Kocherzhenko 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 I. Manchala 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Kocherzhenko 15-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 I. Manchala 0-15 0-30 15-40 0-1 → 0-2 I. Manchala 1-0 M. Kocherzhenko 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 I. Manchala 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 M. Kocherzhenko 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 I. Manchala 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Kocherzhenko 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 I. Manchala 30-0 40-0 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Kocherzhenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 I. Manchala 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 M. Kocherzhenko 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 I. Manchala 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Kocherzhenko 30-0 0-2 → 0-3 I. Manchala 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Kocherzhenko None-None 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

I. Manchalavs M. Kocherzhenko

J. Waelti vs L. Hotelier



Slam Wimbledon J. Waelti J. Waelti None 3 6 1 L. Hotelier • L. Hotelier None 6 1 0 Vincitore: J. Waelti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Hotelier None-None 1-0 L. Hotelier None-None 0-1 0-3 0-4 1-4 1-5 3-5 4-5 4-6 5-6 6-6 6-7 6-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Waelti 15-0 15-15 40-15 5-1 → 6-1 L. Hotelier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 J. Waelti 0-15 30-15 4-0 → 5-0 L. Hotelier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 J. Waelti 15-0 40-0 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Hotelier 0-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Waelti 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Hotelier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. Waelti 15-0 40-0 2-5 → 3-5 L. Hotelier 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 J. Waelti 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 L. Hotelier 15-0 30-0 1-3 → 1-4 J. Waelti 0-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Hotelier 15-0 15-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Waelti 15-0 30-0 0-1 → 1-1 L. Hotelier None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon J. Murray / B. Soares J. Murray / B. Soares 4 6 B. Bryan / M. Bryan B. Bryan / M. Bryan 6 7 Vincitore: B. Bryan/M. Bryan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 1-6* 6-6 → 6-7 J. Murray / B. Soares 30-0 5-6 → 6-6 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 30-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 4-5 → 5-5 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 30-15 4-4 → 4-5 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Murray / B. Soares 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 15-40 30-40 2-1 → 2-2 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Murray / B. Soares 0-15 30-15 40-15 40-30 A-40 3-4 → 4-4 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Murray / B. Soares 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 B. Bryan / M. Bryan 0-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Murray / B. Soares 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 J. Murray / B. Soares 0-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Bryan / M. Bryan None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

J. Murray/ B. Soaresvs B. Bryan/ M. Bryan

T. Haas / M. Hingis vs M. Philippoussis / C. Black



Slam Wimbledon T. Haas / M. Hingis T. Haas / M. Hingis 6 6 M. Philippoussis / C. Black M. Philippoussis / C. Black 3 4 Vincitore: T. Haas/M. Hingis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Haas / M. Hingis 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 6-4 M. Philippoussis / C. Black 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 T. Haas / M. Hingis 15-0 30-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Philippoussis / C. Black 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 T. Haas / M. Hingis 30-0 1-4 → 2-4 M. Philippoussis / C. Black 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 T. Haas / M. Hingis 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Philippoussis / C. Black 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Haas / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Philippoussis / C. Black 15-0 30-0 40-15 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Haas / M. Hingis 15-0 30-15 40-15 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Philippoussis / C. Black 15-15 15-30 30-30 40-40 4-3 → 5-3 T. Haas / M. Hingis 0-15 0-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 M. Philippoussis / C. Black 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 T. Haas / M. Hingis 0-15 15-15 30-30 2-2 → 3-2 M. Philippoussis / C. Black 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 T. Haas / M. Hingis 0-15 15-15 15-30 1-1 → 1-2 M. Philippoussis / C. Black 15-0 15-15 30-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Haas / M. Hingis None-None 30-0 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon C. Griffith C. Griffith None 6 4 1 P. Manohar • P. Manohar None 3 6 0 Vincitore: C. Griffith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 P. Manohar None-None 1-0 C. Griffith None-None 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 8-3 8-4 9-4 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Griffith 0-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 P. Manohar 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Griffith 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 P. Manohar 0-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 C. Griffith 0-15 0-30 15-30 30-40 4-1 → 4-2 P. Manohar 0-30 3-1 → 4-1 C. Griffith 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 P. Manohar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 C. Griffith 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 P. Manohar 0-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Griffith 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-3 → 6-3 P. Manohar 15-15 40-15 5-2 → 5-3 C. Griffith 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 P. Manohar 15-0 15-30 30-30 4-1 → 4-2 C. Griffith 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 3-1 → 4-1 P. Manohar 30-0 3-0 → 3-1 C. Griffith 0-15 15-15 40-15 2-0 → 3-0 P. Manohar 15-0 15-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Griffith None-None 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

C. Griffithvs P. Manohar

J. Wang vs E. Henningsen



Slam Wimbledon J. Wang J. Wang 4 1 E. Henningsen E. Henningsen 6 6 Vincitore: E. Henningsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 E. Henningsen 15-0 30-0 40-15 40-30 40-A 0-5 → 1-5 J. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A 0-4 → 0-5 E. Henningsen 15-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 J. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 E. Henningsen 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Henningsen 15-0 30-0 4-5 → 4-6 J. Wang 15-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 E. Henningsen 0-15 15-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 E. Henningsen 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Henningsen 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Henningsen 30-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Wang None-None 30-0 30-15 30-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

B. Maresova vs I. Rebel



Slam Wimbledon B. Maresova B. Maresova None 5 6 1 I. Rebel • I. Rebel None 7 2 0 Vincitore: B. Maresova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 I. Rebel None-None 1-0 I. Rebel None-None 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 5-7 5-8 6-8 7-8 8-8 8-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Rebel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 B. Maresova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 I. Rebel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 B. Maresova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 I. Rebel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 B. Maresova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 I. Rebel 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 B. Maresova 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 I. Rebel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 B. Maresova 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 I. Rebel 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 B. Maresova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 I. Rebel 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Maresova 0-15 15-15 30-15 40-30 3-3 → 4-3 I. Rebel 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Maresova 15-15 30-15 40-30 2-2 → 3-2 I. Rebel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 B. Maresova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 I. Rebel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 B. Maresova None-None 15-0 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon S. Farkhodov S. Farkhodov None 7 3 0 A. Mosaikos • A. Mosaikos None 6 6 1 Vincitore: A. Mosaikos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Mosaikos None-None 0-1 S. Farkhodov None-None 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 5-1 6-1 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 8-8 9-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Farkhodov 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Mosaikos 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Farkhodov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 3-4 A. Mosaikos 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 S. Farkhodov 15-0 30-15 0-4 → 1-4 A. Mosaikos 15-0 30-0 0-3 → 0-4 S. Farkhodov 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 A. Mosaikos 0-15 15-30 30-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Farkhodov 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 S. Farkhodov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 A. Mosaikos 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 S. Farkhodov 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Mosaikos 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Farkhodov 15-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Mosaikos 15-15 30-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Farkhodov 0-30 3-2 → 3-3 A. Mosaikos 0-15 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 S. Farkhodov 0-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Mosaikos 15-0 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Farkhodov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Mosaikos None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

S. Farkhodovvs A. Mosaikos

D. Bender vs E. Frans



Slam Wimbledon D. Bender D. Bender 2 6 E. Frans E. Frans 6 7 Vincitore: E. Frans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 D. Bender 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 E. Frans 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 D. Bender 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 E. Frans 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Bender 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 E. Frans 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Bender 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 E. Frans 0-15 0-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 D. Bender 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 2-1 → 3-1 E. Frans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Bender 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 E. Frans 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Bender 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 E. Frans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 D. Bender 0-15 15-30 30-30 40-30 40-A 2-3 → 2-4 E. Frans 15-0 30-0 2-2 → 2-3 D. Bender 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 E. Frans 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 D. Bender 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 E. Frans None-None 0-15 15-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

E. Bulai vs C. Hirschi

