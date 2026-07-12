Federer torna ad allenarsi sui campi di Wimbledon, Roddick scherza: “Ne ho già visto abbastanza qui”

Roger Federer è tornato ad attirare tutte le attenzioni all’All England Club. Dopo l’emozionante visita a Wimbledon come ospite del Royal Box, l’ex numero uno del mondo è stato visto allenarsi sui campi del torneo, mostrando un’eccellente condizione fisica a quasi quattro anni dal ritiro.

Le immagini dello svizzero mentre colpisce nuovamente la pallina sull’erba londinese hanno subito fatto il giro dei social. La fluidità dei movimenti e la consueta pulizia dei suoi colpi hanno sorpreso i tifosi, facendo riemergere la nostalgia per uno dei giocatori più amati nella storia del tennis.

Vedendo le immagini durante la trasmissione di ESPN, Andy Roddick ha scherzato ripensando a tutte le volte in cui si è trovato dall’altra parte della rete contro Federer.

“Hai intenzione di scendere in campo e giocare contro di lui? Ne ho già visto abbastanza di quel tipo a Wimbledon”, ha commentato ridendo lo statunitense.

Un riferimento inevitabile agli otto titoli conquistati da Federer ai Championships e, probabilmente, anche alle tre finali perse da Roddick contro lo svizzero sul Centrale di Wimbledon.

Federer prepara due appuntamenti speciali

Non esiste alcun progetto per un ritorno alle competizioni ufficiali, ma Federer ha diversi impegni tennistici in programma e sta dedicando particolare attenzione alla preparazione fisica.

Il primo appuntamento coinciderà con il suo ingresso nell’International Tennis Hall of Fame. In occasione della cerimonia, Federer ha già anticipato di voler disputare una breve esibizione sull’erba insieme ad altre leggende del tennis.

Successivamente, lo svizzero si trasferirà a New York, dove sarà uno dei grandi protagonisti degli eventi che precederanno lo US Open. Federer parteciperà a un’esibizione insieme ad Andre Agassi, John McEnroe e Andy Roddick.

Il programma dovrebbe comprendere un incontro di doppio, ma non è esclusa la possibilità di vedere il venti volte campione Slam impegnato anche in qualche sfida individuale.

La classe è rimasta intatta

Ogni apparizione in campo di Federer continua a trasformarsi in un evento. La sua eleganza è rimasta intatta e le immagini arrivate da Wimbledon dimostrano che lo svizzero continua ad allenarsi, a curare la propria condizione fisica e, soprattutto, a divertirsi con una racchetta tra le mani.

Questa volta si tratterà soltanto di esibizioni, ma rivedere Federer colpire la pallina sull’erba di Wimbledon ha inevitabilmente acceso l’entusiasmo dei tifosi. A quasi quattro anni dal ritiro, il tennis continua a sentire la mancanza di una delle sue più grandi leggende.





Francesco Paolo Villarico