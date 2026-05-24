Roland Garros: Il programma completo di Lunedì 25 Maggio 2026. Saranno quattro gli azzurri in campo
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Emerson Jones vs Iga Swiatek
Veronika Erjavec vs Elena Rybakina
Ugo Humbert vs Adrian Mannarino
Hugo Gaston vs Gael Monfils
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Arthur Rinderknech vs Jurij Rodionov
Elina Svitolina vs Anna Bondar
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah vs Amanda Anisimova
Daniel Merida vs Ben Shelton
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Jasmine Paolini vs Dayana Yastremska
Stan Wawrinka vs Jesper De jong
Casper Ruud vs Roman Safiullin
Anastasia Zakharova vs Karolina Muchova
Court 14 – Ore: 11:00
Alex De minaur vs Toby Samuel
Tatjana Maria vs Elise Mertens
Kaitlin Quevedo vs Leolia Jeanjean
Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino
Court 7 – Ore: 11:00
Maja Chwalinska vs Qinwen Zheng
Eliot Spizzirri vs Frances Tiafoe
Ignacio Buse vs Andrey Rublev
Alycia Parks vs Leylah Fernandez
Court 6 – Ore: 11:00
Pablo Carreno busta vs Jiri Lehecka
Thanasi Kokkinakis vs Terence Atmane
Jelena Ostapenko vs Ella Seidel
Diana Shnaider vs Renata Zarazua
Court 4 – Ore: 11:00
Liudmila Samsonova vs Jil Teichmann
Julia Grabher vs Rebecca Sramkova
Mariano Navone vs Jenson Brooksby
Francisco Cerundolo vs Botic Van de zandschulp
Court 5 – Ore: 11:00
Susan Bandecchi vs Cristina Bucsa
Petra Marcinko vs Eva Lys
Emilio Nava vs Camilo Ugo carabelli
Yibing Wu vs Marcos Giron
Court 8 – Ore: 11:00
Luca Van assche vs Patrick Kypson
Jaume Munar vs Hubert Hurkacz
Akasha Urhobo vs Katie Boulter
Camila Osorio vs Ekaterina Alexandrova
Court 9 – Ore: 11:00
Daria Kasatkina vs Zeynep Sonmez
Roberto Bautista agut vs Brandon Nakashima
Panna Udvardy vs Viktorija Golubic
Raphael Collignon vs Aleksandar Vukic
Court 12 – Ore: 11:00
Alexander Shevchenko vs Alex Michelsen
Aleksandar Kovacevic vs Rafael Jodar
Talia Gibson vs Yulia Putintseva
Kamilla Rakhimova vs Jaqueline Cristian
Court 13 – Ore: 11:00
Marton Fucsovics vs Matteo Berrettini
Maya Joint vs Anastasia Potapova
Rinky Hijikata vs Tommy Paul
Hanyu Guo vs Mccartney Kessler
Tre dei quattro finalisti di ieri (Buse, Paul, Navone) giocano domani.
Manca solo Tien.
Imperdibili :
In assoluto il derby CobolLegrino !
E poi mi stuzzica tanto Buse – Rublev … Ignacio è on fire e chissà …
Occhio infine anche a Merida vs Shelton !!