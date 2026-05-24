Roland Garros: Il programma completo di Lunedì 25 Maggio 2026. Saranno quattro gli azzurri in campo

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Emerson Jones vs Iga Swiatek

Veronika Erjavec vs Elena Rybakina

Ugo Humbert vs Adrian Mannarino

Hugo Gaston vs Gael Monfils

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Arthur Rinderknech vs Jurij Rodionov

Elina Svitolina vs Anna Bondar

Tiantsoa Rakotomanga rajaonah vs Amanda Anisimova

Daniel Merida vs Ben Shelton

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Jasmine Paolini vs Dayana Yastremska

Stan Wawrinka vs Jesper De jong

Casper Ruud vs Roman Safiullin

Anastasia Zakharova vs Karolina Muchova

Court 14 – Ore: 11:00

Alex De minaur vs Toby Samuel

Tatjana Maria vs Elise Mertens

Kaitlin Quevedo vs Leolia Jeanjean

Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino

Court 7 – Ore: 11:00

Maja Chwalinska vs Qinwen Zheng

Eliot Spizzirri vs Frances Tiafoe

Ignacio Buse vs Andrey Rublev

Alycia Parks vs Leylah Fernandez

Court 6 – Ore: 11:00

Pablo Carreno busta vs Jiri Lehecka

Thanasi Kokkinakis vs Terence Atmane

Jelena Ostapenko vs Ella Seidel

Diana Shnaider vs Renata Zarazua

Court 4 – Ore: 11:00

Liudmila Samsonova vs Jil Teichmann

Julia Grabher vs Rebecca Sramkova

Mariano Navone vs Jenson Brooksby

Francisco Cerundolo vs Botic Van de zandschulp

Court 5 – Ore: 11:00

Susan Bandecchi vs Cristina Bucsa

Petra Marcinko vs Eva Lys

Emilio Nava vs Camilo Ugo carabelli

Yibing Wu vs Marcos Giron

Court 8 – Ore: 11:00

Luca Van assche vs Patrick Kypson

Jaume Munar vs Hubert Hurkacz

Akasha Urhobo vs Katie Boulter

Camila Osorio vs Ekaterina Alexandrova

Court 9 – Ore: 11:00

Daria Kasatkina vs Zeynep Sonmez

Roberto Bautista agut vs Brandon Nakashima

Panna Udvardy vs Viktorija Golubic

Raphael Collignon vs Aleksandar Vukic

Court 12 – Ore: 11:00

Alexander Shevchenko vs Alex Michelsen

Aleksandar Kovacevic vs Rafael Jodar

Talia Gibson vs Yulia Putintseva

Kamilla Rakhimova vs Jaqueline Cristian

Court 13 – Ore: 11:00

Marton Fucsovics vs Matteo Berrettini

Maya Joint vs Anastasia Potapova

Rinky Hijikata vs Tommy Paul

Hanyu Guo vs Mccartney Kessler