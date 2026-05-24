Roland Garros: Il programma completo di Lunedì 25 Maggio 2026. Saranno quattro gli azzurri in campo

24/05/2026 13:23 2 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Emerson Jones AUS vs Iga Swiatek POL
Veronika Erjavec SLO vs Elena Rybakina KAZ
Ugo Humbert FRA vs Adrian Mannarino FRA
Hugo Gaston FRA vs Gael Monfils FRA

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Arthur Rinderknech FRA vs Jurij Rodionov AUT
Elina Svitolina UKR vs Anna Bondar HUN
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah FRA vs Amanda Anisimova USA
Daniel Merida ESP vs Ben Shelton USA

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Jasmine Paolini ITA vs Dayana Yastremska UKR
Stan Wawrinka SUI vs Jesper De jong NED
Casper Ruud NOR vs Roman Safiullin ---
Anastasia Zakharova --- vs Karolina Muchova CZE

Court 14 – Ore: 11:00
Alex De minaur AUS vs Toby Samuel GBR
Tatjana Maria GER vs Elise Mertens BEL
Kaitlin Quevedo ESP vs Leolia Jeanjean FRA
Flavio Cobolli ITA vs Andrea Pellegrino ITA

Court 7 – Ore: 11:00
Maja Chwalinska POL vs Qinwen Zheng CHN
Eliot Spizzirri USA vs Frances Tiafoe USA
Ignacio Buse PER vs Andrey Rublev ---
Alycia Parks USA vs Leylah Fernandez CAN

Court 6 – Ore: 11:00
Pablo Carreno busta ESP vs Jiri Lehecka CZE
Thanasi Kokkinakis AUS vs Terence Atmane FRA
Jelena Ostapenko LAT vs Ella Seidel GER
Diana Shnaider --- vs Renata Zarazua MEX

Court 4 – Ore: 11:00
Liudmila Samsonova --- vs Jil Teichmann SUI
Julia Grabher AUT vs Rebecca Sramkova SVK
Mariano Navone ARG vs Jenson Brooksby USA
Francisco Cerundolo ARG vs Botic Van de zandschulp NED

Court 5 – Ore: 11:00
Susan Bandecchi SUI vs Cristina Bucsa ESP
Petra Marcinko CRO vs Eva Lys GER
Emilio Nava USA vs Camilo Ugo carabelli ARG
Yibing Wu CHN vs Marcos Giron USA

Court 8 – Ore: 11:00
Luca Van assche FRA vs Patrick Kypson USA
Jaume Munar ESP vs Hubert Hurkacz POL
Akasha Urhobo USA vs Katie Boulter GBR
Camila Osorio COL vs Ekaterina Alexandrova ---

Court 9 – Ore: 11:00
Daria Kasatkina AUS vs Zeynep Sonmez TUR
Roberto Bautista agut ESP vs Brandon Nakashima USA
Panna Udvardy HUN vs Viktorija Golubic SUI
Raphael Collignon BEL vs Aleksandar Vukic AUS

Court 12 – Ore: 11:00
Alexander Shevchenko KAZ vs Alex Michelsen USA
Aleksandar Kovacevic USA vs Rafael Jodar ESP
Talia Gibson AUS vs Yulia Putintseva KAZ
Kamilla Rakhimova UZB vs Jaqueline Cristian ROU

Court 13 – Ore: 11:00
Marton Fucsovics HUN vs Matteo Berrettini ITA
Maya Joint AUS vs Anastasia Potapova AUT
Rinky Hijikata AUS vs Tommy Paul USA
Hanyu Guo CHN vs Mccartney Kessler USA

Scaino 24-05-2026 14:17

Tre dei quattro finalisti di ieri (Buse, Paul, Navone) giocano domani.
Manca solo Tien.

Golden Shark 24-05-2026 14:01

Imperdibili :

In assoluto il derby CobolLegrino !

E poi mi stuzzica tanto Buse – Rublev … Ignacio è on fire e chissà …

Occhio infine anche a Merida vs Shelton !!

