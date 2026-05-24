Challenger 50 Kosice: Il Tabellone Principale. Due azzurri nel md e uno nelle quali
Challenger 50 Kosice – Tabellone Principale – terra
(1) Jay Clarke vs Milos Karol
(Alt) Andrej Martin vs (WC) Jozef Kovalik
(WC) Lukas Pokorny vs Tom Paris
Dominic Stricker vs (6) Martin Krumich
(4) Guido Ivan Justo vs Lilian Marmousez
Taro Daniel vs Oleg Prihodko
Mathys Erhard vs Qualifier
Qualifier vs (5) Stefan Dostanic
(7) Dali Blanch vs Carlo Alberto Caniato
Qualifier vs Sandro Kopp
Qualifier vs Qualifier
Maks Kasnikowski vs (3) Franco Roncadelli
(8) Hynek Barton vs Abdullah Shelbayh
(WC) Michal Krajci vs Norbert Gombos
Qualifier vs Federico Bondioli
Kilian Feldbausch vs (2) Gilles Arnaud Bailly
Challenger 50 Kosice – Tabellone Qualificazione – terra
Alafia Ayeni [1] vs Ethan Cook [ALT]
Radovan Michalik [ALT] vs Ivan Ivanov [9]
Pedro Sakamoto [2] vs Lorenzo Angelini
Aleksandr Braynin vs Theo Papamalamis [12]
Tomasz Berkieta [3] vs Marko Bekeni [WC]
Daniele Rapagnetta vs Imanol Lopez Morillo [8]
Paulo Andre Saraiva Dos Santos [4] [ALT] vs Rafael Izquierdo Luque
Pawel Juszczak [ALT] vs Georgii Kravchenko [7]
Karim Bennani [5] vs Nathan Andre Halahija [WC]
David Poljak [ALT] vs Peter Makk [10]
Peter Fajta [6] vs Tomas Lanik [WC]
Dominik Macej [WC] vs Luca Wiedenmann [11]
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit