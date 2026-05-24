Challenger 50 Kosice: Il Tabellone Principale. Due azzurri nel md e uno nelle quali

24/05/2026 01:14
Carlo Alberto Caniato nella foto
Carlo Alberto Caniato nella foto

SVK Challenger 50 Kosice – Tabellone Principale – terra
(1) Jay Clarke GBR vs Milos Karol SVK
(Alt) Andrej Martin SVK vs (WC) Jozef Kovalik SVK
(WC) Lukas Pokorny SVK vs Tom Paris FRA
Dominic Stricker SUI vs (6) Martin Krumich CZE

(4) Guido Ivan Justo ARG vs Lilian Marmousez FRA
Taro Daniel JPN vs Oleg Prihodko UKR
Mathys Erhard FRA vs Qualifier
Qualifier vs (5) Stefan Dostanic USA

(7) Dali Blanch USA vs Carlo Alberto Caniato ITA
Qualifier vs Sandro Kopp AUT
Qualifier vs Qualifier
Maks Kasnikowski POL vs (3) Franco Roncadelli URU

(8) Hynek Barton CZE vs Abdullah Shelbayh JOR
(WC) Michal Krajci SVK vs Norbert Gombos SVK
Qualifier vs Federico Bondioli ITA
Kilian Feldbausch SUI vs (2) Gilles Arnaud Bailly BEL

SVK Challenger 50 Kosice – Tabellone Qualificazione – terra
Alafia Ayeni [1] USA vs Ethan Cook AUS [ALT]
Radovan Michalik SVK [ALT] vs Ivan Ivanov [9] BUL

Pedro Sakamoto [2] BRA vs Lorenzo Angelini ITA
Aleksandr Braynin UKR vs Theo Papamalamis [12] FRA

Tomasz Berkieta [3] POL vs Marko Bekeni SVK [WC]
Daniele Rapagnetta ITA vs Imanol Lopez Morillo [8] ESP

Paulo Andre Saraiva Dos Santos [4] BRA [ALT] vs Rafael Izquierdo Luque ESP
Pawel Juszczak POL [ALT] vs Georgii Kravchenko [7] UKR

Karim Bennani [5] MAR vs Nathan Andre Halahija SVK [WC]
David Poljak CZE [ALT] vs Peter Makk [10] HUN

Peter Fajta [6] HUN vs Tomas Lanik SVK [WC]
Dominik Macej SVK [WC] vs Luca Wiedenmann [11] GER

