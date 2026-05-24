Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 24 Maggio 2026

Tommaso Compagnucci nella foto
Roland Garros – terra
R128 Cina – Opelka 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R128 Halys – Bellucci 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R128 Sonego – Herbert 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R128 Bronzetti vs Bouzkova ore 11:00
GS Roland Garros
Lucia Bronzetti
3
1
Marie Bouzkova [27]
6
6
Vincitore: Marie Bouzkova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marie Bouzkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Marie Bouzkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
CH 75 Vicenza – terra
Q1 Tabacco – Vasa Inizio 10:30
ATP Vicenza
Giorgio Tabacco
7
7
Eero Vasa [9]
6
5
Vincitore: Tabacco
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Vasa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
G. Tabacco
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-2 → 3-3
E. Vasa
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
G. Tabacco
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
E. Vasa
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
E. Vasa
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
G. Tabacco
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
G. Tabacco
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
E. Vasa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
G. Tabacco
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
E. Vasa
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
G. Tabacco
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
G. Tabacco
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Q1 Arnaboldi – Callejon Hernando 2° inc. ore 10:30
ATP Vicenza
Federico Arnaboldi
15
4
Sergio Callejon Hernando [10]•
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Arnaboldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
S. Callejon Hernando
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
F. Arnaboldi
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
S. Callejon Hernando
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
F. Arnaboldi
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Q1 Dalla Valle – Forti Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
Q1 Compagnucci – Gschwendtner 4° inc. ore 12
Il match deve ancora iniziare
Q1 Tu – Bertasi Inizio 10:30
Il match deve ancora iniziare
Q1 Sanchez Jover – Fellin 2° inc. ore 10:30
ATP Vicenza
Carlos Sanchez Jover [5]•
0
6
1
Pietro Fellin
0
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Fellin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
C. Sanchez Jover
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-0 → 1-1
P. Fellin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
4-5*
4-6*
ace
6-6 → 6-7
C. Sanchez Jover
5-5 → 6-5
P. Fellin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
C. Sanchez Jover
4-4 → 5-4
P. Fellin
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-3 → 4-4
C. Sanchez Jover
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
P. Fellin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
C. Sanchez Jover
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
P. Fellin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
C. Sanchez Jover
1-1 → 2-1
C. Sanchez Jover
0-0 → 1-0
Q1 Xilas – Vincent Ruggeri 3° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
Q1 Nesterov – Bagnolini 4° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
Q1 Battiston – Pieri 3° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Kosice – terra
Q1 Sakamoto – Angelini 2° inc. ore 10:00
ATP Kosice
Pedro Sakamoto [2]
40
6
2
Lorenzo Angelini•
15
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Sakamoto
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
P. Sakamoto
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
L. Angelini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
P. Sakamoto
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Sakamoto
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-4 → 6-4
L. Angelini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
3-3 → 4-3
P. Sakamoto
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
L. Angelini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
P. Sakamoto
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
L. Angelini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Q1 Rapagnetta – Lopez Morillo 2° inc. ore 10:00
ATP Kosice
Daniele Rapagnetta
0
2
Imanol Lopez Morillo [8]•
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Rapagnetta
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
I. Lopez Morillo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
D. Rapagnetta
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
I. Lopez Morillo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
2 commenti
redazione : non si vedono le quali dei challenger ? Problemi in streaming challenger atp oppure altro? E se si vedono, dove ? Grazie
Vicenza : dal Md si cancella un giocatore ed entra la tds 1 delle quali. Al suo posto un alt. Se capita nel MD si modifica il tabellone con la tds 9 mentre nelle quali no. Se si ritirava a quali iniziate c’era un LL. ……..mah ! !!!