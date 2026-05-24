Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 24 Maggio 2026

24/05/2026 08:30 2 commenti
Tommaso Compagnucci nella foto
Tommaso Compagnucci nella foto

FRA Roland Garros – terra
R128 Cina ITA – Opelka USA 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R128 Halys FRA – Bellucci ITA 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R128 Sonego ITA – Herbert FRA 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R128 Bronzetti ITA vs Bouzkova CZE ore 11:00

GS Roland Garros
Lucia Bronzetti
3
1
Marie Bouzkova [27]
6
6
Vincitore: Marie Bouzkova
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ITA CH 75 Vicenza – terra
Q1 Tabacco ITA – Vasa FIN Inizio 10:30

ATP Vicenza
Giorgio Tabacco
7
7
Eero Vasa [9]
6
5
Vincitore: Tabacco
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Q1 Arnaboldi ITA – Callejon Hernando ESP 2° inc. ore 10:30

ATP Vicenza
Federico Arnaboldi
15
4
Sergio Callejon Hernando [10]
40
1
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Q1 Dalla Valle ITA – Forti ITA Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Compagnucci ITA – Gschwendtner GBR 4° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare

Q1 Tu AUS – Bertasi ITA Inizio 10:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Sanchez Jover ESP – Fellin ITA 2° inc. ore 10:30

ATP Vicenza
Carlos Sanchez Jover [5]
0
6
1
Pietro Fellin
0
7
2
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Q1 Xilas GRE – Vincent Ruggeri ITA 3° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Nesterov BUL – Bagnolini ITA 4° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Battiston ITA – Pieri ITA 3° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare




SVK CH 50 Kosice – terra
Q1 Sakamoto BRA – Angelini ITA 2° inc. ore 10:00

ATP Kosice
Pedro Sakamoto [2]
40
6
2
Lorenzo Angelini
15
4
4
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Q1 Rapagnetta ITA – Lopez Morillo ESP 2° inc. ore 10:00

ATP Kosice
Daniele Rapagnetta
0
2
Imanol Lopez Morillo [8]
15
2
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2 commenti

ospite1 (Guest) 24-05-2026 12:26

redazione : non si vedono le quali dei challenger ? Problemi in streaming challenger atp oppure altro? E se si vedono, dove ? Grazie

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ospite1 (Guest) 24-05-2026 11:25

Vicenza : dal Md si cancella un giocatore ed entra la tds 1 delle quali. Al suo posto un alt. Se capita nel MD si modifica il tabellone con la tds 9 mentre nelle quali no. Se si ritirava a quali iniziate c’era un LL. ……..mah ! !!!

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