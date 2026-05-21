WTA 125 Birmingham, Foggia e Makarska: La situazione aggiornata dei tornei in programma il prossimo 31 maggio
🎾 WTA 125
ENTRY LIST 2026
BIRMINGHAM – ERBA • MAKARSKA – TERRA BATTUTA • FOGGIA – TERRA BATTUTA
🇬🇧 WTA 125 BIRMINGHAM – ERBA
MAIN DRAW
Tjen 🇮🇩 • Eala 🇵🇭 • Maria 🇩🇪 • Ruzic 🇭🇷 • Gibson 🇦🇺 • McNally 🇺🇸 • S. Zhang 🇨🇳 • Haddad Maia 🇧🇷 • Parks 🇺🇸 • Birrell 🇦🇺 • Tomljanovic 🇦🇺 • Golubic 🇨🇭 • Bartunkova 🇨🇿 • Snigur 🇺🇦 • Vandewinkel 🇧🇪 • Tararudee 🇹🇭 • Vidmanova 🇨🇿 • L. Sun 🇳🇿 • Juvan 🇸🇮 • Korneeva 🏳️ • P. Kudermetova 🇺🇿 • Charaeva 🏳️
QUALIFICAZIONI
A. Krueger 🇺🇸 • Preston 🇦🇺 • Stakusic 🇨🇦 • E. Jones 🇦🇺 • Sakatsume 🇯🇵 • Hon 🇦🇺 • Andreescu 🇨🇦 • Kalieva 🇺🇸 • Inglis 🇦🇺 • Day 🇺🇸 • Stoiana 🇺🇸 • Garland 🇹🇼 • Dolehide 🇺🇸 • L. Fruhvirtova 🇨🇿 • Klimovicova 🇵🇱 • Masarova 🇨🇭 • H. Guo 🇨🇳 • Minnen 🇧🇪 • Dart 🇬🇧 • Sawangkaew 🇹🇭
🇭🇷 WTA 125 MAKARSKA – TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Joint 🇦🇺 • Bondar 🇭🇺 • Oliynykova 🇺🇦 • Lys 🇩🇪 • Waltert 🇨🇭 • Kraus 🇦🇹 • Jimenez Kasintseva 🇦🇩 • Semenistaja 🇱🇻 • R. Sramkova 🇸🇰 • Galfi 🇭🇺 • Jeanjean 🇫🇷 • Zidansek 🇸🇮 • Timofeeva 🇺🇿 • Kawa 🇵🇱 • Xiyu Wang 🇨🇳 • Radivojevic 🇷🇸 • Lazaro Garcia 🇪🇸 • Samson 🇨🇿 • Noha Akugue 🇩🇪 • Bassols Ribera 🇪🇸 • Kostovic 🇷🇸 • Montgomery 🇺🇸 (PR) • Burel 🇫🇷 (PR)
QUALIFICAZIONI
Korpatsch 🇩🇪 • Urhobo 🇺🇸 • Barthel 🇩🇪 • Havlickova 🇨🇿 • Bulgaru 🇷🇴 • Hercog 🇸🇮
🇮🇹 WTA 125 FOGGIA – TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
L. Fernandez 🇨🇦 • Sierra 🇦🇷 • Erjavec 🇸🇮 • Kalinina 🇺🇦 • F. Jones 🇬🇧 • Volynets 🇺🇸 • Chwalinska 🇵🇱 • Grabher 🇦🇹 • Sherif 🇪🇬 • Quevedo 🇪🇸 • Pigato 🇮🇹 • Costoulas 🇧🇪 • Rus 🇳🇱 • Romero Gormaz 🇪🇸 • Mandlik 🇺🇸 • N. Brancaccio 🇮🇹 • Papamichail 🇬🇷 • L. Bronzetti 🇮🇹 • Prozorova 🏳️ • Shymanovich 🏳️ • Gjorcheska 🇲🇰 • Monnet 🇫🇷 • Podoroska 🇦🇷 (PR)
QUALIFICAZIONI
Lepchenko 🇺🇸 • X. You 🇨🇳 • X. Gao 🇨🇳 • Tubello 🇫🇷 • Yaneva 🇧🇬 • Avdeeva 🏳️
