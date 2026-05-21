Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Terzo turno di Qualificazione. In campo oggi il derby e Federico Cinà (LIVE)

Andrea Pellegrino (foto FITP)
Parigi, Francia  ·  21 Maggio 2026

12°C
Nuvoloso, poi schiarite  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvoloso, poi schiarite
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 21 Maggio
09:00
16°
10:00
18°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
24°
16:00
24°
17:00
25°
18:00
25°
✅  Giornata asciutta: nubi al mattino e schiarite dal tardo pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 21 Maggio
Roland Garros · Qualificazioni
3° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Leyre Romero gormaz ESP vs Sloane Stephens USA

Il match deve ancora iniziare

Dalibor Svrcina CZE vs Thomas Faurel FRA

Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria POR vs Lukas Neumayer AUT

Il match deve ancora iniziare





Court 14 – Ore: 11:00
Sinja Kraus AUT vs Anna-Lena Friedsam GER
Il match deve ancora iniziare

Toby Samuel GBR vs Gonzalo Bueno PER

Il match deve ancora iniziare

Coleman Wong HKG vs Juan Carlos Prado angelo BOL

Il match deve ancora iniziare





Court 7 – Ore: 11:00
Jesper De jong NED vs Michael Zheng USA
Il match deve ancora iniziare

Mayar Sherif EGY vs Greet Minnen BEL

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 11:00
Maja Chwalinska POL vs Suzan Lamens NED

Il match deve ancora iniziare

Alexis Galarneau CAN vs Federico Cina ITA

Il match deve ancora iniziare

Ashlyn Krueger USA vs Mary Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare




Court 12 – Ore: 11:00
August Holmgren DEN vs Facundo Diaz acosta ARG

Il match deve ancora iniziare

Elena Pridankina --- vs Himeno Sakatsume JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – Ore: 11:00
Marco Cecchinato ITA vs Andrea Pellegrino ITA

Il match deve ancora iniziare

Hanyu Guo CHN vs Sofia Costoulas BEL

Il match deve ancora iniziare

Alina Korneeva --- vs Julia Riera ARG

Il match deve ancora iniziare

