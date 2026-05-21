Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Amburgo e ATP 250 Ginevra: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Luciano Darderi ed il doppio Bole-Vava (LIVE)

21/05/2026 08:50 1 commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

🇩🇪
ATP 500 Amburgo
Amburgo, Germania  ·  21 Maggio 2026

14°C
Prevalentemente nuvoloso, poca pioggia  ·  Picco 20°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Possibile a metà giornata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 21 Maggio
09:00
12°
10:00
13°
11:00
15°
12:00
🌧
17°
13:00
19°
14:00
19°
15:00
20°
16:00
20°
17:00
20°
18:00
19°
⚠  Possibile pioggia debole intorno a mezzogiorno, poi cielo coperto
🎾  Programma del giorno — 21 Maggio
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
ATP 500 QF
☁  Nuvoloso
🌧  Pioggia debole
⚠  Instabile
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 12:00
[Q] Ignacio Buse PER vs Ugo Humbert FRA

Il match deve ancora iniziare

[6] Tommy Paul USA vs Daniel Altmaier GER

Il match deve ancora iniziare

[LL] Aleksandar Kovacevic USA vs Camilo Ugo Carabelli ARG

Il match deve ancora iniziare

Non prima delle ore 18:00
[7] Luciano Darderi ITA vs [3] Alex De Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare




M1 – ore 12:00
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs [4] Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA

ATP Hamburg
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
0
5
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [4]
0
2
Mostra dettagli

[3] Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Alexander Erler AUT / Lucas Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare

Dopo adeguato riposo
[1] Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Andreozzi ARG / Guinard FRA o Atmane FRA / Etcheverry ARG

Il match deve ancora iniziare




M2 – ore 12:00
Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Terence Atmane FRA / Tomas Martin Etcheverry ARG

Il match deve ancora iniziare

[WC] Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs [2] Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR

Il match deve ancora iniziare

Dopo adeguato riposo
Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Doumbia FRA / Reboul FRA o [4] Bolelli ITA / Vavassori ITA







🇨🇭
ATP 250 Ginevra
Ginevra, Svizzera  ·  21 Maggio 2026

14°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 25°C
CIELO Prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 21 Maggio
09:00
12°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
20°
13:00
22°
14:00
22°
15:00
23°
16:00
24°
17:00
25°
18:00
24°
✅  Nessuna criticità: giornata asciutta e soleggiata
🎾  Programma del giorno — 21 Maggio
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
ATP 250 QF
☀  Soleggiato
⛅  Poche nubi
✅  Asciutto
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

CENTER COURT – ore 11:00
Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

ATP Geneva
Vasil Kirkov / Bart Stevens
0
0
Constantin Frantzen / Robin Haase
0
0
Mostra dettagli

Mariano Navone ARG vs Jaume Munar ESP (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexei Popyrin AUS vs Casper Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare

Alex Michelsen USA vs Learner Tien USA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Arthur Rinderknech FRA vs Alexander Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Golden Shark 21-05-2026 09:22

Certo il rischio di arrivare logoro o comunque non al 100% allo Slam Parigino è alto .

Ma , tutto sommato , non biasimo Darderi per battere il ferro finchè è caldo .

Anzi … guardando cosa è rimasto in tabellone ( fuori Auger e Shelton ) … ormai deve provarci fino in fondo .

Parliamo pur sempre di un 500 … livello di torneo che fino a qualche anno fa , da parte italica , era visto ed apprezzato come una gemma preziosa .

Oggi certamente c’è un discreto scoglio , ma Demon ha già faticato nelle prime 2 partite ed abbiamo visto a Roma che portato in lotta , su terra , è tutt’altro che insuperabile .

Poi , probabilmente , la vera finale protrebbe essere la semi con Paul … perchè dall’altro lato sono rimasti giocatori che obiettivamente non possono spaventare Luciano .

Quindi ripeto … occasione da provare a sfruttare !

🙂

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