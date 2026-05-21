ATP 500 Amburgo e ATP 250 Ginevra: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Luciano Darderi ed il doppio Bole-Vava (LIVE)
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Prevalentemente nuvoloso, poca pioggia · Picco 20°C
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🌧 Pioggia debole
⚠ Instabile
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 12:00
[Q] Ignacio Buse vs Ugo Humbert
[6] Tommy Paul vs Daniel Altmaier
[LL] Aleksandar Kovacevic vs Camilo Ugo Carabelli
Non prima delle ore 18:00
[7] Luciano Darderi vs [3] Alex De Minaur
M1 – ore 12:00
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs [4] Simone Bolelli / Andrea Vavassori
[3] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Alexander Erler / Lucas Miedler
Dopo adeguato riposo
[1] Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Andreozzi / Guinard o Atmane / Etcheverry
M2 – ore 12:00
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Terence Atmane / Tomas Martin Etcheverry
[WC] Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs [2] Christian Harrison / Neal Skupski
Dopo adeguato riposo
Theo Arribage / Albano Olivetti vs Doumbia / Reboul o [4] Bolelli / Vavassori
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Soleggiato e asciutto · Picco 25°C
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⛅ Poche nubi
✅ Asciutto
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
CENTER COURT – ore 11:00
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Constantin Frantzen / Robin Haase
Mariano Navone vs Jaume Munar (Non prima 13:00)
Alexei Popyrin vs Casper Ruud
Alex Michelsen vs Learner Tien (Non prima 18:00)
Arthur Rinderknech vs Alexander Bublik
TAG: ATP 250 Ginevra, ATP 250 Ginevra 2026, ATP 500 Amburgo, ATP 500 Amburgo 2026
1 commento
Certo il rischio di arrivare logoro o comunque non al 100% allo Slam Parigino è alto .
Ma , tutto sommato , non biasimo Darderi per battere il ferro finchè è caldo .
Anzi … guardando cosa è rimasto in tabellone ( fuori Auger e Shelton ) … ormai deve provarci fino in fondo .
Parliamo pur sempre di un 500 … livello di torneo che fino a qualche anno fa , da parte italica , era visto ed apprezzato come una gemma preziosa .
Oggi certamente c’è un discreto scoglio , ma Demon ha già faticato nelle prime 2 partite ed abbiamo visto a Roma che portato in lotta , su terra , è tutt’altro che insuperabile .
Poi , probabilmente , la vera finale protrebbe essere la semi con Paul … perchè dall’altro lato sono rimasti giocatori che obiettivamente non possono spaventare Luciano .
Quindi ripeto … occasione da provare a sfruttare !
🙂