Rune, possibile rientro al Queen’s

“See you ​in ⁠not too long”, ossia ci vedremo tra non molto. Così si conclude il messaggio social con il quale Holger Rune ha annunciato la decisione di non tornare in attività ad Amburgo, e poi Roland Garros, prendendosi ancora un po’ tempo per migliorare condizione e colpi. Quando soffri un infortunio davvero serio come la rottura completa del tendine d’Achille, la cautela non è mai troppa. Tuttavia i tempi ormai sono maturi, tanto che sembra sia stata fissata una nuova data per il rientro del danese sul tour Pro: la settimana del 15-21 giugno, a Londra sui prati dello storico Queen’s Club, dove si organizza il canonico ATP 500 in preparazione di Wimbledon. Ad affermarlo è il collega Mikael Samulski, giornalista polacco assai accreditato e che segue il tour passo passo con frequenti presenze ai tornei nei quattro angoli del globo.

Rune ricordiamo è fermo dallo scorso ottobre, quando si infortunò in campo nel corso della semifinale dell’ATP 250 di Stoccolma. Al torneo del Queen’s vanta in carriera tre presenze: il suo miglior piazzamento risale al 2023 – all’esordio nel torneo – quando arrivò in semifinale stoppato da Alex De Minaur (dopo aver superato Musetti nei quarti). Nel 2024 perse immediatamente da Thompson, mentre lo scorso anno si fermò nei quarti, stoppato da Bautista Agut.

Non sarà probabilmente un rientro facile per Holger, visto uno stop molto lungo che ha comportato una totale perdita di ritmo partita e sensazioni. Tuttavia lo spirito competitivo che sempre lo ha animato potrebbe spingerlo a sorprendere e performare già dai primi eventi. Nel lungo periodo di riabilitazione, Rune ha raccontato il suo percorso di recupero, affermando di aver lavorato molto su se stesso per tornare in competizione più maturo e sicuro di se in campo, con l’obiettivo chiaro di ritrovare quel livello di gioco che l’aveva portato al n.4 del ranking ATP. Con il sogno di vincere Slam e battagliare alla pari con Sinner e Alcaraz.

Mario Cecchi