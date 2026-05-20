Rune, possibile rientro al Queen’s
“See you in not too long”, ossia ci vedremo tra non molto. Così si conclude il messaggio social con il quale Holger Rune ha annunciato la decisione di non tornare in attività ad Amburgo, e poi Roland Garros, prendendosi ancora un po’ tempo per migliorare condizione e colpi. Quando soffri un infortunio davvero serio come la rottura completa del tendine d’Achille, la cautela non è mai troppa. Tuttavia i tempi ormai sono maturi, tanto che sembra sia stata fissata una nuova data per il rientro del danese sul tour Pro: la settimana del 15-21 giugno, a Londra sui prati dello storico Queen’s Club, dove si organizza il canonico ATP 500 in preparazione di Wimbledon. Ad affermarlo è il collega Mikael Samulski, giornalista polacco assai accreditato e che segue il tour passo passo con frequenti presenze ai tornei nei quattro angoli del globo.
Rune ricordiamo è fermo dallo scorso ottobre, quando si infortunò in campo nel corso della semifinale dell’ATP 250 di Stoccolma. Al torneo del Queen’s vanta in carriera tre presenze: il suo miglior piazzamento risale al 2023 – all’esordio nel torneo – quando arrivò in semifinale stoppato da Alex De Minaur (dopo aver superato Musetti nei quarti). Nel 2024 perse immediatamente da Thompson, mentre lo scorso anno si fermò nei quarti, stoppato da Bautista Agut.
Non sarà probabilmente un rientro facile per Holger, visto uno stop molto lungo che ha comportato una totale perdita di ritmo partita e sensazioni. Tuttavia lo spirito competitivo che sempre lo ha animato potrebbe spingerlo a sorprendere e performare già dai primi eventi. Nel lungo periodo di riabilitazione, Rune ha raccontato il suo percorso di recupero, affermando di aver lavorato molto su se stesso per tornare in competizione più maturo e sicuro di se in campo, con l’obiettivo chiaro di ritrovare quel livello di gioco che l’aveva portato al n.4 del ranking ATP. Con il sogno di vincere Slam e battagliare alla pari con Sinner e Alcaraz.
Mario Cecchi
TAG: ATP 500 Queen's 2026, Holger Rune
Il treno l’ha perso prima quando ha avuto quel problema alla schiena nel 2023. Avrebbe dovuto modificare quasi tutto il servizio, ma non l’ha fatto. La madre ebbe fretta e tutto il suo team sottovalutò la cosa. Da allora mai più nemmeno un quarto slam, e in due anni solo un 500 e una finale 1000. Ottimo, ok, ma sprazzi di qualità in una forma generale non all’altezza del suo potenziale. Questo tallone ha peggiorato le cose.
Sono MOLTO curioso di vedere come giocherà!
Achille ci perse la vita, e gli storici cominciano a pensare che non sia solo una leggenda il tallone di Achille… auguro a Rune ogni bene, ma temo abbia già perso il treno
Ma speriamo sia vero!
Sarebbe ora
certo che a vederlo dalla foto non mi sembra entrusiata…
tempi normalissimi, per un professionista seguito da professionisti.
Personalmente mi sembra che queste dichiarazioni di possibile RIENTRO siano mirate a mantenere “vivo” il brand del giocatore, credo a favore degli sponsor (sicuramente “danneggiati” dal lungo stop di Rune).
Mi auguro che stiano molto ATTENTI a non forzare il tendine che in caso di nuova rottura potrebbe anche mettere fine alla carriera di un tennista ancora giovanissimo.
Piano piano!!
Forza ragazzo, spero che tu rientri e che poi tu possa diventare piu forte di prima….auguri di cuore
Mi sembra tanto presto, con quello che ha avuto !