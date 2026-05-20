Roland Garros – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno di Qualificazione. Cinà domina Tomic e vola al turno decisivo. Fuori Pigato contro Stephens. Pellegrino e Cecchinato al turno decisivo ed ora si sfideranno, Travaglia eliminato. Ora il derby azzurro (LIVE)

Roland Garros, qualificazioni: Cinà domina Tomic e vola al turno decisivo. Fuori Pigato contro Stephens

Continua il sogno parigino di Federico Cinà, che supera con grande autorità Bernard Tomic e conquista l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros. Il giovane azzurro si è imposto con il punteggio di 6-2 6-4, confermando l’ottimo momento e mostrando ancora una volta grande personalità in una partita dal forte richiamo mediatico.

Cinà ha indirizzato subito l’incontro, dominando il primo set e gestendo con lucidità anche il secondo parziale, chiuso senza concedere spazio al tentativo di rientro dell’australiano. Per l’azzurro ora manca un solo ostacolo per entrare nel tabellone principale: al turno decisivo affronterà il vincente della sfida tra Pedro Boscardin Dias e Alexis Galarneau.

Arriva invece lo stop per Lisa Pigato, battuta dall’ex finalista del Roland Garros Sloane Stephens con il punteggio di 6-4 6-1. L’azzurra ha lottato soprattutto nel primo set, ma alla distanza la maggiore esperienza della statunitense ha fatto la differenza.

Arrivano due vittorie italiane nelle qualificazioni del Roland Garros, ma anche una sconfitta pesante per il gruppo azzurro. Andrea Pellegrino e Marco Cecchinato hanno infatti staccato il pass per il turno decisivo del tabellone cadetto, dove si affronteranno in un derby tutto italiano che metterà in palio un posto nel main draw dello Slam parigino.

Pellegrino ha firmato una bella rimonta contro il sudafricano Lloyd Harris, testa di serie n.31 delle qualificazioni. Dopo un primo set perso per 6-3, l’azzurro ha cambiato completamente ritmo, dominando il secondo parziale per 6-0 e chiudendo poi 6-3 al terzo dopo un’ora e 31 minuti di gioco.

Avanza anche Marco Cecchinato, che ha superato il greco Stefanos Sakellaridis con il punteggio di 6-3 7-6(2). Una vittoria importante per il siciliano, che si regala così il turno decisivo e soprattutto il confronto diretto con Pellegrino: da quel match uscirà un italiano nel tabellone principale del Roland Garros.

Si ferma invece Stefano Travaglia, battuto dallo statunitense Michael Zheng con il punteggio di 7-5 7-5. Una partita equilibrata, decisa nei momenti più delicati dei due set, con l’americano più freddo nei game conclusivi.

Intanto resta da seguire Federico Cinà, impegnato contro Bernard Tomic, mentre più tardi toccherà anche a Francesco Maestrelli e Gianluca Cadenasso. Sul fronte femminile occhi puntati sul derby tra Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini, oltre ai match di Martina Trevisan e Lisa Pigato.

🇫🇷 Roland Garros Parigi, Francia · 20 Maggio 2026 ☁ 14°C Prevalentemente nuvoloso, rovesci a tratti · Picco 21°C CIELO Nuvoloso, poi schiarite PIOGGIA Rovesci tra tarda mattina e pomeriggio CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 20 Maggio 09:00 ☁ 15° 10:00 ☁ 16° 11:00 🌧 17° 12:00 🌧 18° 13:00 ⛅ 19° 14:00 🌧 20° 15:00 🌧 20° 16:00 ⛅ 20° 17:00 ⛅ 21° 18:00 ⛅ 21° ⚠ Rovesci possibili tra tarda mattinata e metà pomeriggio, schiarite verso sera 🎾 Programma del giorno — 20 Maggio 🎾 Roland Garros · Qualificazioni 2° Turno Qualificazioni · Terra Battuta RG Q2 ☁ Nuvoloso

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🎾 Qualificazioni

🏀 Terra Battuta

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00

Maja Chwalinska vs Carole Monnet



GS Roland Garros Maja Chwalinska [8] Maja Chwalinska [8] 6 6 Carole Monnet Carole Monnet 0 1 Vincitore: Maja Chwalinska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Maja Chwalinska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Carole Monnet 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Maja Chwalinska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Carole Monnet 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Carole Monnet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Maja Chwalinska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Carole Monnet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Maja Chwalinska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Carole Monnet 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Carole Monnet 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Maja Chwalinska 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Toby Samuel vs David Goffin



GS Roland Garros Toby Samuel • Toby Samuel 0 5 6 2 David Goffin David Goffin 30 7 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Toby Samuel 0-15 0-30 2-1 David Goffin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Toby Samuel 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 David Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Toby Samuel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 David Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Toby Samuel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 David Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Toby Samuel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 David Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Toby Samuel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 David Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Toby Samuel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 David Goffin 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Toby Samuel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 David Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Toby Samuel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 David Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Toby Samuel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 David Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Toby Samuel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 David Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Toby Samuel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 David Goffin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Toby Samuel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Aliaksandra Sasnovich vs Oceane Dodin



Il match deve ancora iniziare

Jan Choinski vs Pierre-Hugues Herbert



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 10:00

August Holmgren vs Daniel Jade



GS Roland Garros August Holmgren August Holmgren 6 6 Daniel Jade Daniel Jade 3 3 Vincitore: August Holmgren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Daniel Jade 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 August Holmgren 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Daniel Jade 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 August Holmgren 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Daniel Jade 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 August Holmgren 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Daniel Jade 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Daniel Jade 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 August Holmgren 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Daniel Jade 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Daniel Jade 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Daniel Jade 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Daniel Jade 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Sloane Stephens vs Lisa Pigato



GS Roland Garros Sloane Stephens Sloane Stephens 6 6 Lisa Pigato [29] Lisa Pigato [29] 4 1 Vincitore: Sloane Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Lisa Pigato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Lisa Pigato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Lisa Pigato 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Lisa Pigato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Lisa Pigato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Lisa Pigato 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Lisa Pigato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Lisa Pigato 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Lisa Pigato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Viktoria Hruncakova vs Bianca Andreescu



GS Roland Garros Viktoria Hruncakova • Viktoria Hruncakova 15 6 3 Bianca Andreescu [25] Bianca Andreescu [25] 30 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Viktoria Hruncakova 0-15 0-30 15-30 3-2 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Viktoria Hruncakova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Viktoria Hruncakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Viktoria Hruncakova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Viktoria Hruncakova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Bianca Andreescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Viktoria Hruncakova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Viktoria Hruncakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Viktoria Hruncakova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Viktoria Hruncakova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Nerman Fatic vs Kyrian Jacquet



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Luka Pavlovic vs Tomas Barrios vera



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 10:00

Thomas Faurel vs Jay Clarke



GS Roland Garros Thomas Faurel Thomas Faurel 6 6 Jay Clarke Jay Clarke 4 3 Vincitore: Thomas Faurel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jay Clarke 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Thomas Faurel 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Jay Clarke 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Thomas Faurel 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Jay Clarke 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Thomas Faurel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Jay Clarke 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Thomas Faurel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Jay Clarke 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Thomas Faurel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Jay Clarke 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Thomas Faurel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Jay Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Thomas Faurel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Jay Clarke 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Thomas Faurel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Jay Clarke 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Thomas Faurel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Jay Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Ugo Blanchet vs Pablo Llamas ruiz



GS Roland Garros Ugo Blanchet Ugo Blanchet 4 2 Pablo Llamas ruiz [27] Pablo Llamas ruiz [27] 6 6 Vincitore: Pablo Llamas ruiz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Ugo Blanchet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Ugo Blanchet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Pablo Llamas ruiz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Ugo Blanchet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Ugo Blanchet 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Pablo Llamas ruiz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Ugo Blanchet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Ugo Blanchet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Ugo Blanchet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Pablo Llamas ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Ugo Blanchet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Ugo Blanchet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Marina Bassols ribera vs Karolina Pliskova



GS Roland Garros Marina Bassols ribera Marina Bassols ribera 40 4 Karolina Pliskova [20] • Karolina Pliskova [20] 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Karolina Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 Marina Bassols ribera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Marina Bassols ribera 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Karolina Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Marina Bassols ribera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Karolina Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Marina Bassols ribera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Linda Fruhvirtova vs Jessika Ponchet



Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov kjaer vs Tom Gentzsch



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 10:00

Sofia Costoulas vs Mai Hontama



GS Roland Garros Sofia Costoulas Sofia Costoulas 6 6 Mai Hontama Mai Hontama 4 3 Vincitore: Sofia Costoulas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Mai Hontama 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Sofia Costoulas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Mai Hontama 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Sofia Costoulas 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 Mai Hontama 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Sofia Costoulas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Mai Hontama 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Sofia Costoulas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Mai Hontama 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sofia Costoulas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Mai Hontama 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Sofia Costoulas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Mai Hontama 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Sofia Costoulas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Mai Hontama 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Sofia Costoulas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Mai Hontama 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Sofia Costoulas 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Mai Hontama 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Greet Minnen vs Lola Radivojevic



GS Roland Garros Greet Minnen Greet Minnen 6 6 Lola Radivojevic [32] Lola Radivojevic [32] 1 2 Vincitore: Greet Minnen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Lola Radivojevic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Lola Radivojevic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Lola Radivojevic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Greet Minnen 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Lola Radivojevic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Lola Radivojevic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Lola Radivojevic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Lola Radivojevic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Alejandro Moro canas vs Lukas Neumayer



GS Roland Garros Alejandro Moro canas Alejandro Moro canas 1 3 Lukas Neumayer Lukas Neumayer 6 6 Vincitore: Lukas Neumayer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Lukas Neumayer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Alejandro Moro canas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Lukas Neumayer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Alejandro Moro canas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Lukas Neumayer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Alejandro Moro canas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Lukas Neumayer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Alejandro Moro canas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Lukas Neumayer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Alejandro Moro canas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Lukas Neumayer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Alejandro Moro canas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Lukas Neumayer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Alejandro Moro canas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Lukas Neumayer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Alejandro Moro canas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Francesco Maestrelli vs Roberto Carballes baena



Il match deve ancora iniziare

Maria Lourdes Carle vs Maria Timofeeva



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ore: 10:00

Stefanos Sakellaridis vs Marco Cecchinato



GS Roland Garros Stefanos Sakellaridis Stefanos Sakellaridis 3 6 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 7 Vincitore: Marco Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Stefanos Sakellaridis 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Stefanos Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Marco Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Stefanos Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Marco Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Stefanos Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Marco Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Stefanos Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Marco Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Stefanos Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Marco Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Stefanos Sakellaridis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Marco Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Stefanos Sakellaridis 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Marco Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Stefanos Sakellaridis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Stefanos Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Federico Cina vs Bernard Tomic



GS Roland Garros Federico Cina Federico Cina 6 6 Bernard Tomic Bernard Tomic 2 4 Vincitore: Federico Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Federico Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Bernard Tomic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Federico Cina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Bernard Tomic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Federico Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Bernard Tomic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Federico Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Bernard Tomic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Bernard Tomic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Federico Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Bernard Tomic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Bernard Tomic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Bernard Tomic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Federico Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Bernard Tomic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Julia Riera vs Robin Montgomery



GS Roland Garros Julia Riera Julia Riera 15 2 6 1 Robin Montgomery • Robin Montgomery 15 6 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Robin Montgomery 0-15 15-15 1-0 Julia Riera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Robin Montgomery 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Julia Riera 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Robin Montgomery 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Julia Riera 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Robin Montgomery 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Julia Riera 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Robin Montgomery 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Julia Riera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Robin Montgomery 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Julia Riera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Robin Montgomery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Julia Riera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Robin Montgomery 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 Julia Riera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Robin Montgomery 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Julia Riera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Storm Hunter vs Xiyu Wang



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Anna-Lena Friedsam Anna-Lena Friedsam 6 6 Tamara Zidansek [22] Tamara Zidansek [22] 3 4 Vincitore: Anna-Lena Friedsam Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Tamara Zidansek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Tamara Zidansek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Tamara Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Tamara Zidansek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Anna-Lena Friedsamvs Tamara Zidansek

Kathinka Von deichmann vs Himeno Sakatsume



GS Roland Garros Kathinka Von deichmann Kathinka Von deichmann 3 6 3 Himeno Sakatsume [21] Himeno Sakatsume [21] 6 2 6 Vincitore: Himeno Sakatsume Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Kathinka Von deichmann 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Kathinka Von deichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Kathinka Von deichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Kathinka Von deichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Himeno Sakatsume 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Kathinka Von deichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Himeno Sakatsume 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Kathinka Von deichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Himeno Sakatsume 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Kathinka Von deichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Himeno Sakatsume 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Kathinka Von deichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Kathinka Von deichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Himeno Sakatsume 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Kathinka Von deichmann 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Himeno Sakatsume 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Kathinka Von deichmann 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Kathinka Von deichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Kathinka Von deichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Gustavo Heide vs Jurij Rodionov



GS Roland Garros Gustavo Heide • Gustavo Heide 40 0 Jurij Rodionov Jurij Rodionov 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Gustavo Heide 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-4 Jurij Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Gustavo Heide 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Jurij Rodionov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Gustavo Heide 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Alex Molcan vs Felix Gill



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 10:00

Andrea Pellegrino vs Lloyd Harris



GS Roland Garros Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 3 6 6 Lloyd Harris [31] Lloyd Harris [31] 6 0 3 Vincitore: Andrea Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Lloyd Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Lloyd Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Lloyd Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Lloyd Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Lloyd Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Lloyd Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Lloyd Harris 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Lloyd Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Andrea Pellegrino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Lloyd Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Lloyd Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Lloyd Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Lloyd Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Elena Pridankina vs Julia Avdeeva



GS Roland Garros Elena Pridankina Elena Pridankina 7 6 Julia Avdeeva Julia Avdeeva 5 1 Vincitore: Elena Pridankina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Elena Pridankina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Julia Avdeeva 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Elena Pridankina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Julia Avdeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Elena Pridankina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Julia Avdeeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Elena Pridankina 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Julia Avdeeva 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Elena Pridankina 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Julia Avdeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Elena Pridankina 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Julia Avdeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Elena Pridankina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Julia Avdeeva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Elena Pridankina 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Julia Avdeeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Elena Pridankina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Julia Avdeeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Elena Pridankina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Alina Korneeva vs Jazmin Ortenzi



GS Roland Garros Alina Korneeva [15] • Alina Korneeva [15] 0 4 2 Jazmin Ortenzi Jazmin Ortenzi 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Alina Korneeva 2-1 Jazmin Ortenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Alina Korneeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jazmin Ortenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Alina Korneeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Jazmin Ortenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Alina Korneeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Jazmin Ortenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Jazmin Ortenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Alina Korneeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Jazmin Ortenzi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Alina Korneeva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jazmin Ortenzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Matej Dodig vs Hugo Dellien



Il match deve ancora iniziare

Polina Kudermetova vs Viktoriya Tomova



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 10:00

Irina-Camelia Begu vs Suzan Lamens



GS Roland Garros Irina-Camelia Begu Irina-Camelia Begu 4 7 3 Suzan Lamens [17] Suzan Lamens [17] 6 6 6 Vincitore: Suzan Lamens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Suzan Lamens 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Suzan Lamens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Suzan Lamens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Suzan Lamens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Pedro Boscardin dias vs Alexis Galarneau



GS Roland Garros Pedro Boscardin dias Pedro Boscardin dias 0 6 0 Alexis Galarneau • Alexis Galarneau 0 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Alexis Galarneau 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Pedro Boscardin dias 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Alexis Galarneau 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Pedro Boscardin dias 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Alexis Galarneau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Pedro Boscardin dias 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Alexis Galarneau 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Pedro Boscardin dias 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Alexis Galarneau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Pedro Boscardin dias 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Alexis Galarneau 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Vilius Gaubas vs Joao Lucas Reis da silva



Il match deve ancora iniziare

Claire Liu vs Katarzyna Kawa



Il match deve ancora iniziare

Rebecca Sramkova vs Francisca Jorge



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 10:00

Dalibor Svrcina vs Federico Agustin Gomez



GS Roland Garros Dalibor Svrcina [8] Dalibor Svrcina [8] 7 6 Federico Agustin Gomez Federico Agustin Gomez 6 2 Vincitore: Dalibor Svrcina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Federico Agustin Gomez 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Dalibor Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Federico Agustin Gomez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Dalibor Svrcina 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Federico Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Dalibor Svrcina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Federico Agustin Gomez 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Dalibor Svrcina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 Dalibor Svrcina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 Federico Agustin Gomez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Dalibor Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Federico Agustin Gomez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Dalibor Svrcina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Federico Agustin Gomez 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Dalibor Svrcina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Federico Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Dalibor Svrcina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Federico Agustin Gomez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Dalibor Svrcina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Federico Agustin Gomez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Mayar Sherif vs Martina Trevisan



GS Roland Garros Mayar Sherif [9] • Mayar Sherif [9] 0 6 7 0 Martina Trevisan Martina Trevisan 0 7 5 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mayar Sherif 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Mayar Sherif 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Mayar Sherif 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Mayar Sherif 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Henrique Rocha vs Borna Gojo



Il match deve ancora iniziare

Gianluca Cadenasso vs Leandro Riedi



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 10:00

Sinja Kraus vs Noma Noha akugue



GS Roland Garros Sinja Kraus [2] Sinja Kraus [2] 6 6 7 Noma Noha akugue Noma Noha akugue 7 0 5 Vincitore: Sinja Kraus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Noma Noha akugue 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Noma Noha akugue 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Sinja Kraus 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Noma Noha akugue 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Noma Noha akugue 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Noma Noha akugue 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Noma Noha akugue 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Sinja Kraus 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Noma Noha akugue 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Noma Noha akugue 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Sinja Kraus 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Noma Noha akugue 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Sinja Kraus 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Sinja Kraus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Noma Noha akugue 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Sinja Kraus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Noma Noha akugue 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Sinja Kraus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Noma Noha akugue 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Noma Noha akugue 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Noma Noha akugue 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Sinja Kraus 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Noma Noha akugue 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Daniil Glinka vs Juan Carlos Prado angelo



GS Roland Garros Daniil Glinka Daniil Glinka 3 4 Juan Carlos Prado angelo Juan Carlos Prado angelo 6 6 Vincitore: Juan Carlos Prado angelo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Daniil Glinka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Juan Carlos Prado angelo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Daniil Glinka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Daniil Glinka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Juan Carlos Prado angelo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Daniil Glinka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Daniil Glinka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Daniil Glinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Daniil Glinka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Daniil Glinka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Juan Carlos Prado angelo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Daniil Glinka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Juan Carlos Prado angelo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Dominika Salkova vs Susan Bandecchi



Il match deve ancora iniziare

Emilio Nava vs Thiago Seyboth wild



Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate vs Darwin Blanch



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 10:00

Michael Zheng vs Stefano Travaglia



GS Roland Garros Michael Zheng Michael Zheng 7 7 Stefano Travaglia [29] Stefano Travaglia [29] 5 5 Vincitore: Michael Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Stefano Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Michael Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Michael Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Stefano Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Michael Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Stefano Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Michael Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Michael Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Stefano Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Michael Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Stefano Travaglia 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Michael Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Stefano Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Michael Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Michael Zheng 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Stefano Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Michael Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Stefano Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Michael Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Michael Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Harriet Dart vs Leyre Romero gormaz



GS Roland Garros Harriet Dart Harriet Dart 1 4 Leyre Romero gormaz Leyre Romero gormaz 6 6 Vincitore: Leyre Romero gormaz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Harriet Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Leyre Romero gormaz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Harriet Dart 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Leyre Romero gormaz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Harriet Dart 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Leyre Romero gormaz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Harriet Dart 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Leyre Romero gormaz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Leyre Romero gormaz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Leyre Romero gormaz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Harriet Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Leyre Romero gormaz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Leyre Romero gormaz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Harriet Dart 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Mary Stoiana vs Matilde Jorge



GS Roland Garros Mary Stoiana Mary Stoiana 30 4 Matilde Jorge • Matilde Jorge 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Matilde Jorge 0-15 0-30 4-4 Mary Stoiana 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Matilde Jorge 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Mary Stoiana 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Matilde Jorge 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Mary Stoiana 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Matilde Jorge 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Mary Stoiana 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Matilde Jorge 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Arthur Fery vs Pedro Martinez



Il match deve ancora iniziare

Lucia Bronzetti vs Lucrezia Stefanini



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 10:00

Facundo Diaz acosta vs Remy Bertola



GS Roland Garros Facundo Diaz acosta Facundo Diaz acosta 6 6 Remy Bertola Remy Bertola 4 3 Vincitore: Facundo Diaz acosta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Remy Bertola 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Facundo Diaz acosta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Remy Bertola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Facundo Diaz acosta 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 5-1 Remy Bertola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Remy Bertola 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Remy Bertola 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Remy Bertola 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Remy Bertola 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Remy Bertola 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Facundo Diaz acosta 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Remy Bertola 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Remy Bertola 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Teodora Kostovic vs Kaitlin Quevedo



GS Roland Garros Teodora Kostovic Teodora Kostovic 6 6 2 Kaitlin Quevedo [27] Kaitlin Quevedo [27] 7 3 6 Vincitore: Kaitlin Quevedo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Teodora Kostovic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Teodora Kostovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Kaitlin Quevedo 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 1-4 Teodora Kostovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Teodora Kostovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Teodora Kostovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Teodora Kostovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Kaitlin Quevedo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Teodora Kostovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Teodora Kostovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Teodora Kostovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 Teodora Kostovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Teodora Kostovic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Teodora Kostovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Teodora Kostovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Teodora Kostovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Teodora Kostovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Kaitlin Quevedo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Coleman Wong vs Zdenek Kolar



Il match deve ancora iniziare

Darja Semenistaja vs Katarina Zavatska



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 10:00

Jesper De jong vs Liam Draxl



GS Roland Garros Jesper De jong [1] Jesper De jong [1] 4 6 6 Liam Draxl Liam Draxl 6 1 3 Vincitore: Jesper De jong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Liam Draxl 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Liam Draxl 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Liam Draxl 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Liam Draxl 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jesper De jong 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Liam Draxl 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Liam Draxl 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Jesper De jong 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Liam Draxl 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Jesper De jong 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Liam Draxl 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Liam Draxl 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Liam Draxl 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Jesper De jong 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Liam Draxl 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Jesper De jong 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Liam Draxl 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Liam Draxl 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Gonzalo Bueno vs Vitaliy Sachko



GS Roland Garros Gonzalo Bueno Gonzalo Bueno 6 6 Vitaliy Sachko Vitaliy Sachko 2 4 Vincitore: Gonzalo Bueno Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Vitaliy Sachko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Gonzalo Bueno 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Vitaliy Sachko 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Gonzalo Bueno 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Vitaliy Sachko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Gonzalo Bueno 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Vitaliy Sachko 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Gonzalo Bueno 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Vitaliy Sachko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Gonzalo Bueno 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Vitaliy Sachko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Gonzalo Bueno 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Vitaliy Sachko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Gonzalo Bueno 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Vitaliy Sachko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Gonzalo Bueno 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Vitaliy Sachko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Gonzalo Bueno 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Ashlyn Krueger vs Luisina Giovannini



GS Roland Garros Ashlyn Krueger [3] • Ashlyn Krueger [3] 40 3 Luisina Giovannini Luisina Giovannini 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 3-1 Luisina Giovannini 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Luisina Giovannini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Lulu Sun vs Aoi Ito



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ore: 10:00

Despina Papamichail vs Hanyu Guo



GS Roland Garros Despina Papamichail Despina Papamichail 2 6 Hanyu Guo Hanyu Guo 6 7 Vincitore: Hanyu Guo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 Despina Papamichail 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Despina Papamichail 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Despina Papamichail 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Hanyu Guo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Despina Papamichail 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Despina Papamichail 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Hanyu Guo 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Despina Papamichail 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Despina Papamichail 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Despina Papamichail 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Hanyu Guo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Despina Papamichail 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Hanyu Guo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Despina Papamichail 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Kaja Juvan vs Guiomar Maristany zuleta de reales



GS Roland Garros Kaja Juvan [11] Kaja Juvan [11] 4 4 Guiomar Maristany zuleta de reales Guiomar Maristany zuleta de reales 6 6 Vincitore: Guiomar Maristany zuleta de reales Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kaja Juvan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Guiomar Maristany zuleta de reales 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Kaja Juvan 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Guiomar Maristany zuleta de reales 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Kaja Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Guiomar Maristany zuleta de reales 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Kaja Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Guiomar Maristany zuleta de reales 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kaja Juvan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Guiomar Maristany zuleta de reales 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Kaja Juvan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Kaja Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Kaja Juvan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Kaja Juvan 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Jaime Faria vs Colton Smith



GS Roland Garros Jaime Faria [10] Jaime Faria [10] 0 3 Colton Smith • Colton Smith 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Colton Smith 3-0 Jaime Faria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Colton Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Jaime Faria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Xinyu Gao vs Harmony Tan



Il match deve ancora iniziare

Joel Schwaerzler vs Roman Safiullin



Il match deve ancora iniziare