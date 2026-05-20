Roland Garros – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno di Qualificazione. Cinà domina Tomic e vola al turno decisivo. Fuori Pigato contro Stephens. Pellegrino e Cecchinato al turno decisivo ed ora si sfideranno, Travaglia eliminato. Ora il derby azzurro (LIVE)

Federico Cina ITA, 30.03.2007
Roland Garros, qualificazioni: Cinà domina Tomic e vola al turno decisivo. Fuori Pigato contro Stephens
Continua il sogno parigino di Federico Cinà, che supera con grande autorità Bernard Tomic e conquista l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros. Il giovane azzurro si è imposto con il punteggio di 6-2 6-4, confermando l’ottimo momento e mostrando ancora una volta grande personalità in una partita dal forte richiamo mediatico.
Cinà ha indirizzato subito l’incontro, dominando il primo set e gestendo con lucidità anche il secondo parziale, chiuso senza concedere spazio al tentativo di rientro dell’australiano. Per l’azzurro ora manca un solo ostacolo per entrare nel tabellone principale: al turno decisivo affronterà il vincente della sfida tra Pedro Boscardin Dias e Alexis Galarneau.
Arriva invece lo stop per Lisa Pigato, battuta dall’ex finalista del Roland Garros Sloane Stephens con il punteggio di 6-4 6-1. L’azzurra ha lottato soprattutto nel primo set, ma alla distanza la maggiore esperienza della statunitense ha fatto la differenza.
Arrivano due vittorie italiane nelle qualificazioni del Roland Garros, ma anche una sconfitta pesante per il gruppo azzurro.
Andrea Pellegrino e Marco Cecchinato hanno infatti staccato il pass per il turno decisivo del tabellone cadetto, dove si affronteranno in un derby tutto italiano che metterà in palio un posto nel main draw dello Slam parigino.
Pellegrino ha firmato una bella rimonta contro il sudafricano Lloyd Harris, testa di serie n.31 delle qualificazioni. Dopo un primo set perso per 6-3, l’azzurro ha cambiato completamente ritmo, dominando il secondo parziale per 6-0 e chiudendo poi 6-3 al terzo dopo un’ora e 31 minuti di gioco.
Avanza anche Marco Cecchinato, che ha superato il greco Stefanos Sakellaridis con il punteggio di 6-3 7-6(2). Una vittoria importante per il siciliano, che si regala così il turno decisivo e soprattutto il confronto diretto con Pellegrino: da quel match uscirà un italiano nel tabellone principale del Roland Garros.
Si ferma invece Stefano Travaglia, battuto dallo statunitense Michael Zheng con il punteggio di 7-5 7-5. Una partita equilibrata, decisa nei momenti più delicati dei due set, con l’americano più freddo nei game conclusivi.
Intanto resta da seguire Federico Cinà, impegnato contro Bernard Tomic, mentre più tardi toccherà anche a Francesco Maestrelli e Gianluca Cadenasso. Sul fronte femminile occhi puntati sul derby tra Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini, oltre ai match di Martina Trevisan e Lisa Pigato.
Roland Garros
Parigi, Francia · 20 Maggio 2026
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⚠ Rovesci possibili tra tarda mattinata e metà pomeriggio, schiarite verso sera
🎾 Programma del giorno — 20 Maggio
🎾
Roland Garros · Qualificazioni
2° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
RG Q2
☁ Nuvoloso
🌧 Rovesci
⛅ Schiarite
⚠ Instabile
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00
Maja Chwalinska vs Carole Monnet
GS Roland Garros
Maja Chwalinska [8]
6
6
Carole Monnet
0
1
Vincitore: Maja Chwalinska
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maja Chwalinska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Maja Chwalinska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Carole Monnet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Maja Chwalinska
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carole Monnet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-0 → 6-0
Maja Chwalinska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Toby Samuel
vs David Goffin
GS Roland Garros
Toby Samuel
•
0
5
6
2
David Goffin
30
7
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
David Goffin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Toby Samuel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Toby Samuel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-1 → 5-2
David Goffin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Toby Samuel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
David Goffin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Toby Samuel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Toby Samuel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
David Goffin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Toby Samuel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
David Goffin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Toby Samuel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
David Goffin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
David Goffin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Toby Samuel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Toby Samuel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Aliaksandra Sasnovich
vs Oceane Dodin
Il match deve ancora iniziare
Jan Choinski
vs Pierre-Hugues Herbert
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 10:00
August Holmgren vs Daniel Jade
GS Roland Garros
August Holmgren
6
6
Daniel Jade
3
3
Vincitore: August Holmgren
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daniel Jade
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
August Holmgren
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Daniel Jade
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
August Holmgren
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daniel Jade
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Daniel Jade
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Sloane Stephens
vs Lisa Pigato
GS Roland Garros
Sloane Stephens
6
6
Lisa Pigato [29]
4
1
Vincitore: Sloane Stephens
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lisa Pigato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Lisa Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Lisa Pigato
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lisa Pigato
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Sloane Stephens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Lisa Pigato
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Sloane Stephens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lisa Pigato
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Viktoria Hruncakova
vs Bianca Andreescu
GS Roland Garros
Viktoria Hruncakova
•
15
6
3
Bianca Andreescu [25]
30
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Bianca Andreescu
3-1 → 3-2
Viktoria Hruncakova
2-1 → 3-1
Bianca Andreescu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Viktoria Hruncakova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Bianca Andreescu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
0-5*
0-6*
1*-6
2*-6
6-6 → 6-7
Bianca Andreescu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Viktoria Hruncakova
5-5 → 6-5
Bianca Andreescu
5-4 → 5-5
Viktoria Hruncakova
4-4 → 5-4
Bianca Andreescu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Viktoria Hruncakova
2-4 → 3-4
Bianca Andreescu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Viktoria Hruncakova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Bianca Andreescu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Viktoria Hruncakova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Bianca Andreescu
1-0 → 1-1
Viktoria Hruncakova
0-0 → 1-0
Nerman Fatic
vs Kyrian Jacquet
Il match deve ancora iniziare
Luka Pavlovic
vs Tomas Barrios vera
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 10:00
Thomas Faurel vs Jay Clarke
GS Roland Garros
Thomas Faurel
6
6
Jay Clarke
4
3
Vincitore: Thomas Faurel
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jay Clarke
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Jay Clarke
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Thomas Faurel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Jay Clarke
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Thomas Faurel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Jay Clarke
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Thomas Faurel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Jay Clarke
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Thomas Faurel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Thomas Faurel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Jay Clarke
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Thomas Faurel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Thomas Faurel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Jay Clarke
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Ugo Blanchet
vs Pablo Llamas ruiz
GS Roland Garros
Ugo Blanchet
4
2
Pablo Llamas ruiz [27]
6
6
Vincitore: Pablo Llamas ruiz
Servizio
Svolgimento
Set 2
Pablo Llamas ruiz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Pablo Llamas ruiz
1-4 → 1-5
Ugo Blanchet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Pablo Llamas ruiz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Ugo Blanchet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Pablo Llamas ruiz
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Pablo Llamas ruiz
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Ugo Blanchet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Pablo Llamas ruiz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Ugo Blanchet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Pablo Llamas ruiz
1-4 → 1-5
Ugo Blanchet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Pablo Llamas ruiz
1-2 → 1-3
Ugo Blanchet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Pablo Llamas ruiz
0-1 → 0-2
Ugo Blanchet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Marina Bassols ribera
vs Karolina Pliskova
GS Roland Garros
Marina Bassols ribera
40
4
Karolina Pliskova [20]
•
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Karolina Pliskova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
Marina Bassols ribera
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Karolina Pliskova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Marina Bassols ribera
2-2 → 2-3
Karolina Pliskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Marina Bassols ribera
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Karolina Pliskova
0-1 → 0-2
Marina Bassols ribera
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Linda Fruhvirtova
vs Jessika Ponchet
Il match deve ancora iniziare
Nicolai Budkov kjaer
vs Tom Gentzsch
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 10:00
Sofia Costoulas vs Mai Hontama
GS Roland Garros
Sofia Costoulas
6
6
Mai Hontama
4
3
Vincitore: Sofia Costoulas
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sofia Costoulas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Mai Hontama
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Mai Hontama
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Sofia Costoulas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Mai Hontama
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Sofia Costoulas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Mai Hontama
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Greet Minnen
vs Lola Radivojevic
GS Roland Garros
Greet Minnen
6
6
Lola Radivojevic [32]
1
2
Vincitore: Greet Minnen
Servizio
Svolgimento
Set 2
Greet Minnen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Lola Radivojevic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Lola Radivojevic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Greet Minnen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Lola Radivojevic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Lola Radivojevic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lola Radivojevic
5-0 → 5-1
Lola Radivojevic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Greet Minnen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Lola Radivojevic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Alejandro Moro canas
vs Lukas Neumayer
GS Roland Garros
Alejandro Moro canas
1
3
Lukas Neumayer
6
6
Vincitore: Lukas Neumayer
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alejandro Moro canas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Lukas Neumayer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Alejandro Moro canas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Lukas Neumayer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Alejandro Moro canas
1-2 → 2-2
Lukas Neumayer
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Alejandro Moro canas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alejandro Moro canas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
Alejandro Moro canas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 1-4
Lukas Neumayer
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Alejandro Moro canas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Alejandro Moro canas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Francesco Maestrelli
vs Roberto Carballes baena
Il match deve ancora iniziare
Maria Lourdes Carle
vs Maria Timofeeva
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – Ore: 10:00
Stefanos Sakellaridis vs Marco Cecchinato
GS Roland Garros
Stefanos Sakellaridis
3
6
Marco Cecchinato
6
7
Vincitore: Marco Cecchinato
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
6-6 → 6-7
Marco Cecchinato
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Stefanos Sakellaridis
5-5 → 6-5
Marco Cecchinato
5-4 → 5-5
Stefanos Sakellaridis
4-4 → 5-4
Marco Cecchinato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Stefanos Sakellaridis
3-3 → 4-3
Marco Cecchinato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Stefanos Sakellaridis
2-2 → 3-2
Marco Cecchinato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Stefanos Sakellaridis
1-1 → 2-1
Marco Cecchinato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Stefanos Sakellaridis
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marco Cecchinato
3-5 → 3-6
Stefanos Sakellaridis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Marco Cecchinato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Stefanos Sakellaridis
2-3 → 2-4
Marco Cecchinato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Stefanos Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Marco Cecchinato
1-1 → 1-2
Stefanos Sakellaridis
0-1 → 1-1
Marco Cecchinato
0-0 → 0-1
Federico Cina
vs Bernard Tomic
GS Roland Garros
Federico Cina
6
6
Bernard Tomic
2
4
Vincitore: Federico Cina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Federico Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Federico Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Federico Cina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Bernard Tomic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Bernard Tomic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Bernard Tomic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Bernard Tomic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Federico Cina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Bernard Tomic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Julia Riera
vs Robin Montgomery
GS Roland Garros
Julia Riera
15
2
6
1
Robin Montgomery
•
15
6
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Julia Riera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Robin Montgomery
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Robin Montgomery
3-2 → 4-2
Robin Montgomery
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Robin Montgomery
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Julia Riera
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Robin Montgomery
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Julia Riera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Robin Montgomery
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Julia Riera
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Robin Montgomery
0-3 → 1-3
Julia Riera
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Robin Montgomery
0-1 → 0-2
Julia Riera
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Storm Hunter
vs Xiyu Wang
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – Ore: 10:00
Anna-Lena Friedsam
vs Tamara Zidansek
GS Roland Garros
Anna-Lena Friedsam
6
6
Tamara Zidansek [22]
3
4
Vincitore: Anna-Lena Friedsam
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Tamara Zidansek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Anna-Lena Friedsam
4-3 → 5-3
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Anna-Lena Friedsam
4-1 → 4-2
Tamara Zidansek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Anna-Lena Friedsam
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Tamara Zidansek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Anna-Lena Friedsam
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna-Lena Friedsam
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Anna-Lena Friedsam
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Tamara Zidansek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Anna-Lena Friedsam
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Tamara Zidansek
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Anna-Lena Friedsam
0-0 → 1-0
Kathinka Von deichmann
vs Himeno Sakatsume
GS Roland Garros
Kathinka Von deichmann
3
6
3
Himeno Sakatsume [21]
6
2
6
Vincitore: Himeno Sakatsume
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kathinka Von deichmann
3-5 → 3-6
Himeno Sakatsume
3-4 → 3-5
Kathinka Von deichmann
2-4 → 3-4
Himeno Sakatsume
2-3 → 2-4
Kathinka Von deichmann
1-3 → 2-3
Himeno Sakatsume
1-2 → 1-3
Kathinka Von deichmann
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Himeno Sakatsume
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Kathinka Von deichmann
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Himeno Sakatsume
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Kathinka Von deichmann
4-2 → 5-2
Himeno Sakatsume
4-1 → 4-2
Kathinka Von deichmann
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Himeno Sakatsume
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Kathinka Von deichmann
1-1 → 2-1
Himeno Sakatsume
1-0 → 1-1
Kathinka Von deichmann
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Himeno Sakatsume
3-5 → 3-6
Kathinka Von deichmann
3-4 → 3-5
Himeno Sakatsume
2-4 → 3-4
Kathinka Von deichmann
1-4 → 2-4
Himeno Sakatsume
1-3 → 1-4
Kathinka Von deichmann
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Himeno Sakatsume
1-1 → 1-2
Kathinka Von deichmann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Himeno Sakatsume
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Gustavo Heide
vs Jurij Rodionov
GS Roland Garros
Gustavo Heide
•
40
0
Jurij Rodionov
40
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gustavo Heide
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
Jurij Rodionov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Gustavo Heide
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Alex Molcan
vs Felix Gill
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – Ore: 10:00
Andrea Pellegrino vs Lloyd Harris
GS Roland Garros
Andrea Pellegrino
3
6
6
Lloyd Harris [31]
6
0
3
Vincitore: Andrea Pellegrino
Servizio
Svolgimento
Set 3
Andrea Pellegrino
5-3 → 6-3
Lloyd Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Andrea Pellegrino
4-2 → 5-2
Lloyd Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Andrea Pellegrino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Lloyd Harris
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Andrea Pellegrino
2-0 → 3-0
Andrea Pellegrino
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lloyd Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Andrea Pellegrino
4-0 → 5-0
Lloyd Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Andrea Pellegrino
2-0 → 3-0
Andrea Pellegrino
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrea Pellegrino
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Lloyd Harris
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Andrea Pellegrino
2-3 → 3-3
Lloyd Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Andrea Pellegrino
1-2 → 2-2
Lloyd Harris
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Andrea Pellegrino
0-1 → 1-1
Lloyd Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Elena Pridankina
vs Julia Avdeeva
GS Roland Garros
Elena Pridankina
7
6
Julia Avdeeva
5
1
Vincitore: Elena Pridankina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Pridankina
5-1 → 6-1
Elena Pridankina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Julia Avdeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Elena Pridankina
1-1 → 2-1
Julia Avdeeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Elena Pridankina
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Pridankina
5-5 → 6-5
Julia Avdeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Elena Pridankina
4-4 → 5-4
Julia Avdeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Elena Pridankina
3-1 → 3-2
Julia Avdeeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Julia Avdeeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Alina Korneeva
vs Jazmin Ortenzi
GS Roland Garros
Alina Korneeva [15]
•
0
4
2
Jazmin Ortenzi
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jazmin Ortenzi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alina Korneeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Jazmin Ortenzi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Alina Korneeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Jazmin Ortenzi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Alina Korneeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Matej Dodig
vs Hugo Dellien
Il match deve ancora iniziare
Polina Kudermetova
vs Viktoriya Tomova
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ore: 10:00
Irina-Camelia Begu vs Suzan Lamens
GS Roland Garros
Irina-Camelia Begu
4
7
3
Suzan Lamens [17]
6
6
6
Vincitore: Suzan Lamens
Servizio
Svolgimento
Set 3
Irina-Camelia Begu
3-5 → 3-6
Irina-Camelia Begu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
4*-2
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Suzan Lamens
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Suzan Lamens
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Suzan Lamens
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Irina-Camelia Begu
3-4 → 4-4
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Suzan Lamens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Pedro Boscardin dias
vs Alexis Galarneau
GS Roland Garros
Pedro Boscardin dias
0
6
0
Alexis Galarneau
•
0
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Pedro Boscardin dias
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Alexis Galarneau
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Pedro Boscardin dias
3-4 → 4-4
Alexis Galarneau
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Pedro Boscardin dias
2-3 → 3-3
Alexis Galarneau
2-2 → 2-3
Pedro Boscardin dias
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Alexis Galarneau
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Pedro Boscardin dias
0-1 → 1-1
Alexis Galarneau
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Vilius Gaubas
vs Joao Lucas Reis da silva
Il match deve ancora iniziare
Claire Liu
vs Katarzyna Kawa
Il match deve ancora iniziare
Rebecca Sramkova
vs Francisca Jorge
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 10:00
Dalibor Svrcina vs Federico Agustin Gomez
GS Roland Garros
Dalibor Svrcina [8]
7
6
Federico Agustin Gomez
6
2
Vincitore: Dalibor Svrcina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Federico Agustin Gomez
5-2 → 6-2
Dalibor Svrcina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Federico Agustin Gomez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Federico Agustin Gomez
3-0 → 3-1
Dalibor Svrcina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Federico Agustin Gomez
1-0 → 2-0
Dalibor Svrcina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
Dalibor Svrcina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
6-5 → 6-6
Federico Agustin Gomez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Federico Agustin Gomez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Dalibor Svrcina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Federico Agustin Gomez
3-3 → 4-3
Dalibor Svrcina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Federico Agustin Gomez
2-2 → 2-3
Dalibor Svrcina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Federico Agustin Gomez
1-1 → 2-1
Dalibor Svrcina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Federico Agustin Gomez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Mayar Sherif
vs Martina Trevisan
GS Roland Garros
Mayar Sherif [9]
•
0
6
7
0
Martina Trevisan
0
7
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Martina Trevisan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
Martina Trevisan
5-4 → 5-5
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Martina Trevisan
4-3 → 4-4
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Martina Trevisan
4-1 → 4-2
Martina Trevisan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Mayar Sherif
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Martina Trevisan
0-1 → 1-1
Mayar Sherif
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
Mayar Sherif
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Martina Trevisan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Martina Trevisan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Martina Trevisan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Martina Trevisan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Martina Trevisan
2-0 → 2-1
Mayar Sherif
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Martina Trevisan
0-0 → 1-0
Henrique Rocha
vs Borna Gojo
Il match deve ancora iniziare
Gianluca Cadenasso
vs Leandro Riedi
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – Ore: 10:00
Sinja Kraus vs Noma Noha akugue
GS Roland Garros
Sinja Kraus [2]
6
6
7
Noma Noha akugue
7
0
5
Vincitore: Sinja Kraus
Servizio
Svolgimento
Set 3
Noma Noha akugue
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
6-5 → 7-5
Sinja Kraus
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Noma Noha akugue
4-5 → 5-5
Noma Noha akugue
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Noma Noha akugue
2-3 → 2-4
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Noma Noha akugue
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Noma Noha akugue
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Noma Noha akugue
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Noma Noha akugue
1-1 → 1-2
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Noma Noha akugue
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Daniil Glinka
vs Juan Carlos Prado angelo
GS Roland Garros
Daniil Glinka
3
4
Juan Carlos Prado angelo
6
6
Vincitore: Juan Carlos Prado angelo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Juan Carlos Prado angelo
4-5 → 4-6
Daniil Glinka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Juan Carlos Prado angelo
4-3 → 4-4
Daniil Glinka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Juan Carlos Prado angelo
3-2 → 3-3
Juan Carlos Prado angelo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Juan Carlos Prado angelo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Juan Carlos Prado angelo
3-5 → 3-6
Daniil Glinka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Juan Carlos Prado angelo
2-4 → 2-5
Daniil Glinka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Juan Carlos Prado angelo
2-2 → 2-3
Daniil Glinka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Juan Carlos Prado angelo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Juan Carlos Prado angelo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Dominika Salkova
vs Susan Bandecchi
Il match deve ancora iniziare
Emilio Nava
vs Thiago Seyboth wild
Il match deve ancora iniziare
Tristan Schoolkate
vs Darwin Blanch
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – Ore: 10:00
Michael Zheng vs Stefano Travaglia
GS Roland Garros
Michael Zheng
7
7
Stefano Travaglia [29]
5
5
Vincitore: Michael Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 2
Stefano Travaglia
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
Stefano Travaglia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Michael Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Stefano Travaglia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Michael Zheng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Stefano Travaglia
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Michael Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Stefano Travaglia
3-0 → 3-1
Stefano Travaglia
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Stefano Travaglia
6-5 → 7-5
Michael Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Stefano Travaglia
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Stefano Travaglia
4-3 → 4-4
Stefano Travaglia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Stefano Travaglia
2-1 → 3-1
Michael Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Stefano Travaglia
1-0 → 1-1
Harriet Dart
vs Leyre Romero gormaz
GS Roland Garros
Harriet Dart
1
4
Leyre Romero gormaz
6
6
Vincitore: Leyre Romero gormaz
Servizio
Svolgimento
Set 2
Harriet Dart
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Leyre Romero gormaz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Leyre Romero gormaz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Leyre Romero gormaz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Harriet Dart
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Leyre Romero gormaz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Harriet Dart
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Leyre Romero gormaz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Harriet Dart
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Leyre Romero gormaz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Harriet Dart
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Leyre Romero gormaz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Harriet Dart
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Leyre Romero gormaz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Harriet Dart
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Mary Stoiana
vs Matilde Jorge
GS Roland Garros
Mary Stoiana
30
4
Matilde Jorge
•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Matilde Jorge
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Mary Stoiana
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Matilde Jorge
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Mary Stoiana
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Matilde Jorge
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Arthur Fery
vs Pedro Martinez
Il match deve ancora iniziare
Lucia Bronzetti
vs Lucrezia Stefanini
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – Ore: 10:00
Facundo Diaz acosta vs Remy Bertola
GS Roland Garros
Facundo Diaz acosta
6
6
Remy Bertola
4
3
Vincitore: Facundo Diaz acosta
Servizio
Svolgimento
Set 2
Facundo Diaz acosta
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-2 → 5-3
Remy Bertola
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Facundo Diaz acosta
5-0 → 5-1
Remy Bertola
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Facundo Diaz acosta
3-0 → 4-0
Remy Bertola
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Facundo Diaz acosta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Remy Bertola
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Remy Bertola
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Remy Bertola
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Facundo Diaz acosta
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Facundo Diaz acosta
1-0 → 2-0
Remy Bertola
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Teodora Kostovic
vs Kaitlin Quevedo
GS Roland Garros
Teodora Kostovic
6
6
2
Kaitlin Quevedo [27]
7
3
6
Vincitore: Kaitlin Quevedo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Teodora Kostovic
2-5 → 2-6
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Teodora Kostovic
1-4 → 2-4
Teodora Kostovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Teodora Kostovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Teodora Kostovic
5-3 → 6-3
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Teodora Kostovic
3-1 → 4-1
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Teodora Kostovic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
3*-6
6-6 → 6-7
Teodora Kostovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 6-6
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Teodora Kostovic
5-4 → 5-5
Teodora Kostovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Coleman Wong
vs Zdenek Kolar
Il match deve ancora iniziare
Darja Semenistaja
vs Katarina Zavatska
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 10:00
Jesper De jong vs Liam Draxl
GS Roland Garros
Jesper De jong [1]
4
6
6
Liam Draxl
6
1
3
Vincitore: Jesper De jong
Servizio
Svolgimento
Set 3
Liam Draxl
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Liam Draxl
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Liam Draxl
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Liam Draxl
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Jesper De jong
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jesper De jong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Liam Draxl
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Liam Draxl
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jesper De jong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Liam Draxl
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Liam Draxl
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Jesper De jong
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Liam Draxl
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Liam Draxl
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Gonzalo Bueno
vs Vitaliy Sachko
GS Roland Garros
Gonzalo Bueno
6
6
Vitaliy Sachko
2
4
Vincitore: Gonzalo Bueno
Servizio
Svolgimento
Set 2
Vitaliy Sachko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Gonzalo Bueno
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Vitaliy Sachko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Gonzalo Bueno
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Gonzalo Bueno
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Vitaliy Sachko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Vitaliy Sachko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Gonzalo Bueno
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Vitaliy Sachko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Ashlyn Krueger
vs Luisina Giovannini
GS Roland Garros
Ashlyn Krueger [3]
•
40
3
Luisina Giovannini
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ashlyn Krueger
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
Luisina Giovannini
2-1 → 3-1
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Luisina Giovannini
1-0 → 1-1
Lulu Sun
vs Aoi Ito
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – Ore: 10:00
Despina Papamichail vs Hanyu Guo
GS Roland Garros
Despina Papamichail
2
6
Hanyu Guo
6
7
Vincitore: Hanyu Guo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
7*-6
7*-7
7-8*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
Despina Papamichail
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Hanyu Guo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Despina Papamichail
4-5 → 5-5
Hanyu Guo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Despina Papamichail
3-4 → 4-4
Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Despina Papamichail
1-2 → 1-3
Despina Papamichail
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Hanyu Guo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Despina Papamichail
2-5 → 2-6
Hanyu Guo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Despina Papamichail
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-5 → 1-5
Hanyu Guo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Despina Papamichail
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Hanyu Guo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Despina Papamichail
0-1 → 0-2
Hanyu Guo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Kaja Juvan
vs Guiomar Maristany zuleta de reales
GS Roland Garros
Kaja Juvan [11]
4
4
Guiomar Maristany zuleta de reales
6
6
Vincitore: Guiomar Maristany zuleta de reales
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kaja Juvan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Guiomar Maristany zuleta de reales
4-4 → 4-5
Guiomar Maristany zuleta de reales
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Kaja Juvan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Guiomar Maristany zuleta de reales
2-2 → 3-2
Kaja Juvan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Guiomar Maristany zuleta de reales
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Kaja Juvan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Guiomar Maristany zuleta de reales
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kaja Juvan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Guiomar Maristany zuleta de reales
3-5 → 4-5
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Kaja Juvan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Jaime Faria
vs Colton Smith
GS Roland Garros
Jaime Faria [10]
0
3
Colton Smith
•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jaime Faria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Colton Smith
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Jaime Faria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Xinyu Gao
vs Harmony Tan
Il match deve ancora iniziare
Joel Schwaerzler
vs Roman Safiullin
Il match deve ancora iniziare
Peccato per il derby perchè sono due specialisti e avrebbero avuto ottime possibilità entrambi. Grande occasione anche per Cinà, il cui prossimo avversario non mi sembra impossibile, che sia Boscardin o Galarneau
Infatti, ipotizzo una sportività esemplare! Forza pelle!!!!
oh ma non sai cosa scrivere per portare iazza……rassegnati…..non servi nemmeno a quello!
Bene Cinà, anche se “Lord Tomic” non è più il giocatore di dieci anni fa. Al turno decisivo avrà uno tra Galarneau e Boscardin Dias, si può fare.
Peccato per Pigato, brava Trevisan che riesce a strappare un set alla Sherif.
Comunque Cip&Ciop domineranno i tornei di doppio….
Dai pallino, si può fare!
Dai pallino, si può fare!
ma poi…dopo tanto tempo rivedo la trevisan ….e vedo che è ancora irragiungibile per tante delle nostre nonostante tutto!
Non mi aspettavo la sconfitta di Stetone contro un americano non certo terraiolo. Bene Cinà, per la prima volta in carriera al turno decisivo delle quali dove dovrebbe trovare l’insidioso Boscardin Dias. Derby Pelle – Ceck aperto. Il pugliese gioca meglio ma potrebbe sentire la tensione, il siciliano è più abituato a giocare a questi livelli e potrebbe essere più lucido. Io tiferò Andrea Pellegrino.
Mi sa che ti sei dimenticato la Svezia..
Ma Tomic? Non riesco a vederla
E bravo Pallino!
Ecco appunto: il dopo Sinner va preparato ora se no finiamo come nel dopo Pietrangeli/Panatta.
Oddio, io non credo lo vedrò il dopo Sinner, già tanto se lo vedrò appendere le scarpette al chiodo, ma in caso dovessi farcela (senza ovviamente diventare come Lo Fiasco se no è come non avercela fatta) spero di riuscire a vedere qualche altro virgulto promettente
🙂
Mi sa che Lisa oggi esce… peccato, ma la Stephens sta servendo benissimo: 4 giochi li ha fatti a zero…
E intanto Pallino contro uno svogliato Tomic ha cominciato molto bene…
GRANDISSIMO PELLEGRINO!!!!! UN BRAVO ANCHE AL CECK, E ORA SEGUIAMO CINA’…….
Ciná una passeggiata con tomic , terzo turno decisivo per lui , cecchinato , pellegrino e forse maestrelli e cadenasso
Gli astri prevedono una giornata favorevole agli italiani, benissimo.
Musetti andrà a piedi sulla neve sino al Pizzo d’Uccello (esiste d’avvero, è nelle Apuane)….Jannik secondo me diventa pilota di Formula 1…
Ho sentito anch’io il commento di Ljubicic e devo dire che le mani sono scomparse improvvisamente… E’ anche vero che Sinner è già adesso nei primi 10 dell’Era Open, ci sono buone probabilità che possa entrare nei primi 5/6 a fine carriera. Ciò significa che un tennista come lui (ed Alcaraz, così come i Tre Miti, Laver, Borg, McEnroe, Connors, Lendl, Wilander, Edberg, Sampras ed Agassi) ne nascono uno più o meno ogni 10 anni. Gli unici paesi che, in questi quasi 60 anni, ne hanno avuto più d’uno sono stati gli USA (4), ma ormai da più di 20 sono fuori da questo club, e la Spagna. Quindi, ammesso che ne nasca un altro in Italia, anche eguagliando la Spagna, sarebbe fra una ventina d’anni o poco meno. Ad un livello più basso, quindi non a quello di questi poco più di una decina di miti da me citati, nei prossimi anni potremo avere dei top 10. L’importante è che il movimento tennistico italiano sappia imparare dagli errori commessi 50 anni fa e perpetuatisi per un trentennio.
😉
.. e adesso forza Cina’ non sarà facile ma si può fare
Comunque vedere la pigato dopo aver visto la brancaccio ieri….è luce per gli occhi : non credo che arrivera’ chissa’ dove ma almeno ha un tennis !!!
Il suo problema è sempre stata la continuità, se vedi sul sito ATP i suoi migliori risultati ci sono diversi zero, cosa abbastanza anomala per un tennista tra i primi 150 (ad eccezione dei primissimi…).
Comunque questo sembrerebbe l’anno giusto…
Molto bene, un altro azzurro sicuro nel tabellone principale.
Peccato perché entrambi lo meriterebbero e avrebbero avuto chance in molte altre parti del tabellone quali…
@ Detuqueridapresencia (#4620141)
Pellegrino e cecchinato al turno decisivo
Cecchinato batte Sakellaridis con un esultanza censurabile.
Spero vivamente esca al prossimo turno, peraltro contro Pellegrino potrebbero esserci storie tese
Peccato il Stefanos simpatico, che nell’ottavo game del secondo ha buttato davvero troppe chances. D’altronde giocare a ribattino contro Cecchinato rischi di rimetterci, come poi e’ stato. Sono abbastanza convinto che se il ragazzo avesse vinto il secondo, nel terzo il Ceck ci avrebbe deliziato di una delle sue sbroccate.. Peccato davvero, ora Forza Pellegrino!
Abbiamo già un italiano qualificato
Ok, siamo sicuri che ci sarà un altro azzurro nel MD maschile. Preferirei Pellegrino a Cecchinato ma vinca il migliore
derby fratricida al turno finale, peccato perchè secondo me entrambi avrebbero passato il turno con altri tabelloni
È incredibile che Pellegrino non sia mai stato top 100 e tutt’ora è abbastanza distante. In questo periodo poi sta esibendo un signor tennis tanto da aver fatto fuori:Gaston Landaluce Nardi Fils Tiafoe Moreno Harris e con Sinner ha giocato un gran secondo set.
Steto out, peccato. Bene Pelle, vediamo se Ceck lo raggiunge nel turno decisivo
Dì a Ivan che siamo rassegnati alla fine prematura di questo momento: sta arrivando Kouamé e non ce ne sarà più per nessuno. I comprimari saranno Mensik, Fonseca, Jòdar, Prizmic, Etabeta, Cip&Ciop, Capitan America e Dylan Dog. Perfino Alcaraz dovrà inchinarsi. Sinner andrà a insegnare sci alle belle signore in gita a Cortina. Musetti diventerà Vescovo di Carrara dopo essersi pentito in ginocchio nella neve a Canossa. Gli altri andranno a vendere bibite nei circoli.
Il tennis dei videogiochi e’ quello che fa per te.
@ magilla (#4620129)
Si è completamente fermo, forse la fasciatura copre un bel problema
mi sa che c’è un problema per harris…gioca da fermo e non ne mette dentro piu una….
pellegrino sta giocando abbastanza bene ma deve giocare un pochino piu profondo altrimenti poi fa fatica a gestire la potenza di palla di harris che Comunque è un bel giocatore
Nel tennis simulato Stefanini -Bronzetti mi è stato dato da 3h12m di gioco.
È possibile?
Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”
Oggi prevedo e spero 3 su 6 per gli azzurri, io credo in Pellegrino anche se proprio lui ha l’avversario piu’ difficile……
Comunque FORZAAAAAAA!!!!!!!!
(mi riferisco solo al maschile)