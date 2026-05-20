Roland Garros 2026 - Day 3 Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Roland Garros – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno di Qualificazione. Cinà domina Tomic e vola al turno decisivo. Fuori Pigato contro Stephens. Pellegrino e Cecchinato al turno decisivo ed ora si sfideranno, Travaglia eliminato. Ora il derby azzurro (LIVE)

20/05/2026 13:00 41 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

Roland Garros, qualificazioni: Cinà domina Tomic e vola al turno decisivo. Fuori Pigato contro Stephens
Continua il sogno parigino di Federico Cinà, che supera con grande autorità Bernard Tomic e conquista l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros. Il giovane azzurro si è imposto con il punteggio di 6-2 6-4, confermando l’ottimo momento e mostrando ancora una volta grande personalità in una partita dal forte richiamo mediatico.
Cinà ha indirizzato subito l’incontro, dominando il primo set e gestendo con lucidità anche il secondo parziale, chiuso senza concedere spazio al tentativo di rientro dell’australiano. Per l’azzurro ora manca un solo ostacolo per entrare nel tabellone principale: al turno decisivo affronterà il vincente della sfida tra Pedro Boscardin Dias e Alexis Galarneau.
Arriva invece lo stop per Lisa Pigato, battuta dall’ex finalista del Roland Garros Sloane Stephens con il punteggio di 6-4 6-1. L’azzurra ha lottato soprattutto nel primo set, ma alla distanza la maggiore esperienza della statunitense ha fatto la differenza.

Arrivano due vittorie italiane nelle qualificazioni del Roland Garros, ma anche una sconfitta pesante per il gruppo azzurro. Andrea Pellegrino e Marco Cecchinato hanno infatti staccato il pass per il turno decisivo del tabellone cadetto, dove si affronteranno in un derby tutto italiano che metterà in palio un posto nel main draw dello Slam parigino.
Pellegrino ha firmato una bella rimonta contro il sudafricano Lloyd Harris, testa di serie n.31 delle qualificazioni. Dopo un primo set perso per 6-3, l’azzurro ha cambiato completamente ritmo, dominando il secondo parziale per 6-0 e chiudendo poi 6-3 al terzo dopo un’ora e 31 minuti di gioco.
Avanza anche Marco Cecchinato, che ha superato il greco Stefanos Sakellaridis con il punteggio di 6-3 7-6(2). Una vittoria importante per il siciliano, che si regala così il turno decisivo e soprattutto il confronto diretto con Pellegrino: da quel match uscirà un italiano nel tabellone principale del Roland Garros.

Si ferma invece Stefano Travaglia, battuto dallo statunitense Michael Zheng con il punteggio di 7-5 7-5. Una partita equilibrata, decisa nei momenti più delicati dei due set, con l’americano più freddo nei game conclusivi.
Intanto resta da seguire Federico Cinà, impegnato contro Bernard Tomic, mentre più tardi toccherà anche a Francesco Maestrelli e Gianluca Cadenasso. Sul fronte femminile occhi puntati sul derby tra Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini, oltre ai match di Martina Trevisan e Lisa Pigato.

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  20 Maggio 2026

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Prevalentemente nuvoloso, rovesci a tratti  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvoloso, poi schiarite
PIOGGIA Rovesci tra tarda mattina e pomeriggio
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Andamento della giornata — 20 Maggio
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16°
11:00
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17°
12:00
🌧
18°
13:00
19°
14:00
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20°
15:00
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20°
16:00
20°
17:00
21°
18:00
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🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00
Maja Chwalinska POL vs Carole Monnet FRA

GS Roland Garros
Maja Chwalinska [8]
6
6
Carole Monnet
0
1
Vincitore: Maja Chwalinska
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Toby Samuel GBR vs David Goffin BEL

GS Roland Garros
Toby Samuel
0
5
6
2
David Goffin
30
7
3
1
Mostra dettagli

Aliaksandra Sasnovich --- vs Oceane Dodin FRA

Il match deve ancora iniziare

Jan Choinski GBR vs Pierre-Hugues Herbert FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 10:00
August Holmgren DEN vs Daniel Jade FRA

GS Roland Garros
August Holmgren
6
6
Daniel Jade
3
3
Vincitore: August Holmgren
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Sloane Stephens USA vs Lisa Pigato ITA

GS Roland Garros
Sloane Stephens
6
6
Lisa Pigato [29]
4
1
Vincitore: Sloane Stephens
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Viktoria Hruncakova SVK vs Bianca Andreescu CAN

GS Roland Garros
Viktoria Hruncakova
15
6
3
Bianca Andreescu [25]
30
7
2
Mostra dettagli

Nerman Fatic BIH vs Kyrian Jacquet FRA

Il match deve ancora iniziare

Luka Pavlovic FRA vs Tomas Barrios vera CHI

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 10:00
Thomas Faurel FRA vs Jay Clarke GBR

GS Roland Garros
Thomas Faurel
6
6
Jay Clarke
4
3
Vincitore: Thomas Faurel
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Ugo Blanchet FRA vs Pablo Llamas ruiz ESP

GS Roland Garros
Ugo Blanchet
4
2
Pablo Llamas ruiz [27]
6
6
Vincitore: Pablo Llamas ruiz
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Marina Bassols ribera ESP vs Karolina Pliskova CZE

GS Roland Garros
Marina Bassols ribera
40
4
Karolina Pliskova [20]
40
3
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Linda Fruhvirtova CZE vs Jessika Ponchet FRA

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov kjaer NOR vs Tom Gentzsch GER

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 10:00
Sofia Costoulas BEL vs Mai Hontama JPN

GS Roland Garros
Sofia Costoulas
6
6
Mai Hontama
4
3
Vincitore: Sofia Costoulas
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Greet Minnen BEL vs Lola Radivojevic SRB

GS Roland Garros
Greet Minnen
6
6
Lola Radivojevic [32]
1
2
Vincitore: Greet Minnen
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Alejandro Moro canas ESP vs Lukas Neumayer AUT

GS Roland Garros
Alejandro Moro canas
1
3
Lukas Neumayer
6
6
Vincitore: Lukas Neumayer
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Francesco Maestrelli ITA vs Roberto Carballes baena ESP

Il match deve ancora iniziare

Maria Lourdes Carle ARG vs Maria Timofeeva UZB

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – Ore: 10:00
Stefanos Sakellaridis GRE vs Marco Cecchinato ITA

GS Roland Garros
Stefanos Sakellaridis
3
6
Marco Cecchinato
6
7
Vincitore: Marco Cecchinato
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Federico Cina ITA vs Bernard Tomic AUS

GS Roland Garros
Federico Cina
6
6
Bernard Tomic
2
4
Vincitore: Federico Cina
Mostra dettagli

Julia Riera ARG vs Robin Montgomery USA

GS Roland Garros
Julia Riera
15
2
6
1
Robin Montgomery
15
6
2
0
Mostra dettagli

Storm Hunter AUS vs Xiyu Wang CHN

Il match deve ancora iniziare





Court 3 – Ore: 10:00
Anna-Lena Friedsam GER vs Tamara Zidansek SLO
GS Roland Garros
Anna-Lena Friedsam
6
6
Tamara Zidansek [22]
3
4
Vincitore: Anna-Lena Friedsam
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Kathinka Von deichmann LIE vs Himeno Sakatsume JPN

GS Roland Garros
Kathinka Von deichmann
3
6
3
Himeno Sakatsume [21]
6
2
6
Vincitore: Himeno Sakatsume
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Gustavo Heide BRA vs Jurij Rodionov AUT

GS Roland Garros
Gustavo Heide
40
0
Jurij Rodionov
40
4
Mostra dettagli

Alex Molcan SVK vs Felix Gill GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – Ore: 10:00
Andrea Pellegrino ITA vs Lloyd Harris RSA

GS Roland Garros
Andrea Pellegrino
3
6
6
Lloyd Harris [31]
6
0
3
Vincitore: Andrea Pellegrino
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Elena Pridankina --- vs Julia Avdeeva ---

GS Roland Garros
Elena Pridankina
7
6
Julia Avdeeva
5
1
Vincitore: Elena Pridankina
Mostra dettagli

Alina Korneeva --- vs Jazmin Ortenzi ARG

GS Roland Garros
Alina Korneeva [15]
0
4
2
Jazmin Ortenzi
0
6
1
Mostra dettagli

Matej Dodig CRO vs Hugo Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare

Polina Kudermetova UZB vs Viktoriya Tomova BUL

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – Ore: 10:00
Irina-Camelia Begu ROU vs Suzan Lamens NED

GS Roland Garros
Irina-Camelia Begu
4
7
3
Suzan Lamens [17]
6
6
6
Vincitore: Suzan Lamens
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Pedro Boscardin dias BRA vs Alexis Galarneau CAN

GS Roland Garros
Pedro Boscardin dias
0
6
0
Alexis Galarneau
0
4
0
Mostra dettagli

Vilius Gaubas LTU vs Joao Lucas Reis da silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Claire Liu USA vs Katarzyna Kawa POL

Il match deve ancora iniziare

Rebecca Sramkova SVK vs Francisca Jorge POR

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – Ore: 10:00
Dalibor Svrcina CZE vs Federico Agustin Gomez ARG

GS Roland Garros
Dalibor Svrcina [8]
7
6
Federico Agustin Gomez
6
2
Vincitore: Dalibor Svrcina
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Mayar Sherif EGY vs Martina Trevisan ITA

GS Roland Garros
Mayar Sherif [9]
0
6
7
0
Martina Trevisan
0
7
5
0
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Henrique Rocha POR vs Borna Gojo CRO

Il match deve ancora iniziare

Gianluca Cadenasso ITA vs Leandro Riedi SUI

Il match deve ancora iniziare




Court 9 – Ore: 10:00
Sinja Kraus AUT vs Noma Noha akugue GER

GS Roland Garros
Sinja Kraus [2]
6
6
7
Noma Noha akugue
7
0
5
Vincitore: Sinja Kraus
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Daniil Glinka EST vs Juan Carlos Prado angelo BOL

GS Roland Garros
Daniil Glinka
3
4
Juan Carlos Prado angelo
6
6
Vincitore: Juan Carlos Prado angelo
Mostra dettagli

Dominika Salkova CZE vs Susan Bandecchi SUI

Il match deve ancora iniziare

Emilio Nava USA vs Thiago Seyboth wild BRA

Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate AUS vs Darwin Blanch USA

Il match deve ancora iniziare




Court 10 – Ore: 10:00
Michael Zheng USA vs Stefano Travaglia ITA

GS Roland Garros
Michael Zheng
7
7
Stefano Travaglia [29]
5
5
Vincitore: Michael Zheng
Mostra dettagli

Harriet Dart GBR vs Leyre Romero gormaz ESP

GS Roland Garros
Harriet Dart
1
4
Leyre Romero gormaz
6
6
Vincitore: Leyre Romero gormaz
Mostra dettagli

Mary Stoiana USA vs Matilde Jorge POR

GS Roland Garros
Mary Stoiana
30
4
Matilde Jorge
0
4
Mostra dettagli

Arthur Fery GBR vs Pedro Martinez ESP

Il match deve ancora iniziare

Lucia Bronzetti ITA vs Lucrezia Stefanini ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 11 – Ore: 10:00
Facundo Diaz acosta ARG vs Remy Bertola SUI

GS Roland Garros
Facundo Diaz acosta
6
6
Remy Bertola
4
3
Vincitore: Facundo Diaz acosta
Mostra dettagli

Teodora Kostovic SRB vs Kaitlin Quevedo ESP

GS Roland Garros
Teodora Kostovic
6
6
2
Kaitlin Quevedo [27]
7
3
6
Vincitore: Kaitlin Quevedo
Mostra dettagli

Coleman Wong HKG vs Zdenek Kolar CZE

Il match deve ancora iniziare

Darja Semenistaja LAT vs Katarina Zavatska UKR

Il match deve ancora iniziare




Court 12 – Ore: 10:00
Jesper De jong NED vs Liam Draxl CAN

GS Roland Garros
Jesper De jong [1]
4
6
6
Liam Draxl
6
1
3
Vincitore: Jesper De jong
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Gonzalo Bueno PER vs Vitaliy Sachko UKR

GS Roland Garros
Gonzalo Bueno
6
6
Vitaliy Sachko
2
4
Vincitore: Gonzalo Bueno
Mostra dettagli

Ashlyn Krueger USA vs Luisina Giovannini ARG

GS Roland Garros
Ashlyn Krueger [3]
40
3
Luisina Giovannini
40
1
Mostra dettagli

Lulu Sun NZL vs Aoi Ito JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – Ore: 10:00
Despina Papamichail GRE vs Hanyu Guo CHN

GS Roland Garros
Despina Papamichail
2
6
Hanyu Guo
6
7
Vincitore: Hanyu Guo
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Kaja Juvan SLO vs Guiomar Maristany zuleta de reales ESP

GS Roland Garros
Kaja Juvan [11]
4
4
Guiomar Maristany zuleta de reales
6
6
Vincitore: Guiomar Maristany zuleta de reales
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Jaime Faria POR vs Colton Smith USA

GS Roland Garros
Jaime Faria [10]
0
3
Colton Smith
0
0
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Xinyu Gao CHN vs Harmony Tan FRA

Il match deve ancora iniziare

Joel Schwaerzler AUT vs Roman Safiullin ---

Il match deve ancora iniziare

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41 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

zedarioz 20-05-2026 14:33

Peccato per il derby perchè sono due specialisti e avrebbero avuto ottime possibilità entrambi. Grande occasione anche per Cinà, il cui prossimo avversario non mi sembra impossibile, che sia Boscardin o Galarneau

 41
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Az67 (Guest) 20-05-2026 13:31

Scritto da italo
Cecchinato batte Sakellaridis con un esultanza censurabile.
Spero vivamente esca al prossimo turno, peraltro contro Pellegrino potrebbero esserci storie tese

Infatti, ipotizzo una sportività esemplare! Forza pelle!!!!

 40
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+1: Inox, Detuqueridapresencia
magilla 20-05-2026 13:25

Scritto da Adrien Ouilecoup
Gli astri prevedono una giornata favorevole agli italiani, benissimo.

oh ma non sai cosa scrivere per portare iazza……rassegnati…..non servi nemmeno a quello!

 39
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+1: Inox, walden, Just is Back, Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 20-05-2026 13:21

Bene Cinà, anche se “Lord Tomic” non è più il giocatore di dieci anni fa. Al turno decisivo avrà uno tra Galarneau e Boscardin Dias, si può fare.

Peccato per Pigato, brava Trevisan che riesce a strappare un set alla Sherif.

 38
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+1: Detuqueridapresencia
Luciano65 (Guest) 20-05-2026 13:14

Scritto da Beppe

Scritto da walden

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Leprotto
Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”

Dì a Ivan che siamo rassegnati alla fine prematura di questo momento: sta arrivando Kouamé e non ce ne sarà più per nessuno. I comprimari saranno Mensik, Fonseca, Jòdar, Prizmic, Etabeta, Cip&Ciop, Capitan America e Dylan Dog. Perfino Alcaraz dovrà inchinarsi. Sinner andrà a insegnare sci alle belle signore in gita a Cortina. Musetti diventerà Vescovo di Carrara dopo essersi pentito in ginocchio nella neve a Canossa. Gli altri andranno a vendere bibite nei circoli.

Musetti andrà a piedi sulla neve sino al Pizzo d’Uccello (esiste d’avvero, è nelle Apuane)….Jannik secondo me diventa pilota di Formula 1…
Ho sentito anch’io il commento di Ljubicic e devo dire che le mani sono scomparse improvvisamente… E’ anche vero che Sinner è già adesso nei primi 10 dell’Era Open, ci sono buone probabilità che possa entrare nei primi 5/6 a fine carriera. Ciò significa che un tennista come lui (ed Alcaraz, così come i Tre Miti, Laver, Borg, McEnroe, Connors, Lendl, Wilander, Edberg, Sampras ed Agassi) ne nascono uno più o meno ogni 10 anni. Gli unici paesi che, in questi quasi 60 anni, ne hanno avuto più d’uno sono stati gli USA (4), ma ormai da più di 20 sono fuori da questo club, e la Spagna. Quindi, ammesso che ne nasca un altro in Italia, anche eguagliando la Spagna, sarebbe fra una ventina d’anni o poco meno. Ad un livello più basso, quindi non a quello di questi poco più di una decina di miti da me citati, nei prossimi anni potremo avere dei top 10. L’importante è che il movimento tennistico italiano sappia imparare dagli errori commessi 50 anni fa e perpetuatisi per un trentennio.

Mi sa che ti sei dimenticato la Svezia..

Comunque Cip&Ciop domineranno i tornei di doppio….

 37
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+1: Detuqueridapresencia, Inox, Just is Back
Vasco90 20-05-2026 13:08

Dai pallino, si può fare!

 36
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Vasco90 20-05-2026 13:08

Dai pallino, si può fare!

 35
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+1: Detuqueridapresencia
magilla 20-05-2026 13:08

Scritto da magilla
Comunque vedere la pigato dopo aver visto la brancaccio ieri….è luce per gli occhi : non credo che arrivera’ chissa’ dove ma almeno ha un tennis !!!

ma poi…dopo tanto tempo rivedo la trevisan ….e vedo che è ancora irragiungibile per tante delle nostre nonostante tutto!

 34
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+1: Vasco90, Detuqueridapresencia, Inox, Giambitto
Mozz 22 (Guest) 20-05-2026 13:06

Non mi aspettavo la sconfitta di Stetone contro un americano non certo terraiolo. Bene Cinà, per la prima volta in carriera al turno decisivo delle quali dove dovrebbe trovare l’insidioso Boscardin Dias. Derby Pelle – Ceck aperto. Il pugliese gioca meglio ma potrebbe sentire la tensione, il siciliano è più abituato a giocare a questi livelli e potrebbe essere più lucido. Io tiferò Andrea Pellegrino.

 33
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+1: Vasco90
Beppe (Guest) 20-05-2026 13:06

Scritto da walden

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Leprotto
Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”

Dì a Ivan che siamo rassegnati alla fine prematura di questo momento: sta arrivando Kouamé e non ce ne sarà più per nessuno. I comprimari saranno Mensik, Fonseca, Jòdar, Prizmic, Etabeta, Cip&Ciop, Capitan America e Dylan Dog. Perfino Alcaraz dovrà inchinarsi. Sinner andrà a insegnare sci alle belle signore in gita a Cortina. Musetti diventerà Vescovo di Carrara dopo essersi pentito in ginocchio nella neve a Canossa. Gli altri andranno a vendere bibite nei circoli.

Musetti andrà a piedi sulla neve sino al Pizzo d’Uccello (esiste d’avvero, è nelle Apuane)….Jannik secondo me diventa pilota di Formula 1…
Ho sentito anch’io il commento di Ljubicic e devo dire che le mani sono scomparse improvvisamente… E’ anche vero che Sinner è già adesso nei primi 10 dell’Era Open, ci sono buone probabilità che possa entrare nei primi 5/6 a fine carriera. Ciò significa che un tennista come lui (ed Alcaraz, così come i Tre Miti, Laver, Borg, McEnroe, Connors, Lendl, Wilander, Edberg, Sampras ed Agassi) ne nascono uno più o meno ogni 10 anni. Gli unici paesi che, in questi quasi 60 anni, ne hanno avuto più d’uno sono stati gli USA (4), ma ormai da più di 20 sono fuori da questo club, e la Spagna. Quindi, ammesso che ne nasca un altro in Italia, anche eguagliando la Spagna, sarebbe fra una ventina d’anni o poco meno. Ad un livello più basso, quindi non a quello di questi poco più di una decina di miti da me citati, nei prossimi anni potremo avere dei top 10. L’importante è che il movimento tennistico italiano sappia imparare dagli errori commessi 50 anni fa e perpetuatisi per un trentennio.

Mi sa che ti sei dimenticato la Svezia..

 32
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+1: Vasco90, Just is Back
Spinoza (Guest) 20-05-2026 13:01

Ma Tomic? Non riesco a vederla

 31
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Ehol 20-05-2026 13:00

E bravo Pallino!

 30
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+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 20-05-2026 12:53

Scritto da walden

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Leprotto
Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”

Dì a Ivan che siamo rassegnati alla fine prematura di questo momento: sta arrivando Kouamé e non ce ne sarà più per nessuno. I comprimari saranno Mensik, Fonseca, Jòdar, Prizmic, Etabeta, Cip&Ciop, Capitan America e Dylan Dog. Perfino Alcaraz dovrà inchinarsi. Sinner andrà a insegnare sci alle belle signore in gita a Cortina. Musetti diventerà Vescovo di Carrara dopo essersi pentito in ginocchio nella neve a Canossa. Gli altri andranno a vendere bibite nei circoli.

Musetti andrà a piedi sulla neve sino al Pizzo d’Uccello (esiste d’avvero, è nelle Apuane)….Jannik secondo me diventa pilota di Formula 1…
Ho sentito anch’io il commento di Ljubicic e devo dire che le mani sono scomparse improvvisamente… E’ anche vero che Sinner è già adesso nei primi 10 dell’Era Open, ci sono buone probabilità che possa entrare nei primi 5/6 a fine carriera. Ciò significa che un tennista come lui (ed Alcaraz, così come i Tre Miti, Laver, Borg, McEnroe, Connors, Lendl, Wilander, Edberg, Sampras ed Agassi) ne nascono uno più o meno ogni 10 anni. Gli unici paesi che, in questi quasi 60 anni, ne hanno avuto più d’uno sono stati gli USA (4), ma ormai da più di 20 sono fuori da questo club, e la Spagna. Quindi, ammesso che ne nasca un altro in Italia, anche eguagliando la Spagna, sarebbe fra una ventina d’anni o poco meno. Ad un livello più basso, quindi non a quello di questi poco più di una decina di miti da me citati, nei prossimi anni potremo avere dei top 10. L’importante è che il movimento tennistico italiano sappia imparare dagli errori commessi 50 anni fa e perpetuatisi per un trentennio.

Ecco appunto: il dopo Sinner va preparato ora se no finiamo come nel dopo Pietrangeli/Panatta.

Oddio, io non credo lo vedrò il dopo Sinner, già tanto se lo vedrò appendere le scarpette al chiodo, ma in caso dovessi farcela (senza ovviamente diventare come Lo Fiasco se no è come non avercela fatta) spero di riuscire a vedere qualche altro virgulto promettente

🙂

 29
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+1: Inox, Vasco90, GIOTAD, Massi, Just is Back, Giambitto
Ehol 20-05-2026 12:32

Mi sa che Lisa oggi esce… peccato, ma la Stephens sta servendo benissimo: 4 giochi li ha fatti a zero…

 28
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+1: Vasco90
Ehol 20-05-2026 12:29

E intanto Pallino contro uno svogliato Tomic ha cominciato molto bene…

 27
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+1: Detuqueridapresencia, Vasco90
Giuliano da Viareggio (Guest) 20-05-2026 12:28

GRANDISSIMO PELLEGRINO!!!!! UN BRAVO ANCHE AL CECK, E ORA SEGUIAMO CINA’…….

 26
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+1: Detuqueridapresencia, Vasco90, Scolaretto
Luis (Guest) 20-05-2026 12:24

Ciná una passeggiata con tomic , terzo turno decisivo per lui , cecchinato , pellegrino e forse maestrelli e cadenasso

 25
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+1: Vasco90
Adrien Ouilecoup (Guest) 20-05-2026 12:14

Gli astri prevedono una giornata favorevole agli italiani, benissimo.

 24
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+1: Vasco90
-1: SGT76
walden 20-05-2026 12:13

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Leprotto
Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”

Dì a Ivan che siamo rassegnati alla fine prematura di questo momento: sta arrivando Kouamé e non ce ne sarà più per nessuno. I comprimari saranno Mensik, Fonseca, Jòdar, Prizmic, Etabeta, Cip&Ciop, Capitan America e Dylan Dog. Perfino Alcaraz dovrà inchinarsi. Sinner andrà a insegnare sci alle belle signore in gita a Cortina. Musetti diventerà Vescovo di Carrara dopo essersi pentito in ginocchio nella neve a Canossa. Gli altri andranno a vendere bibite nei circoli.

Musetti andrà a piedi sulla neve sino al Pizzo d’Uccello (esiste d’avvero, è nelle Apuane)….Jannik secondo me diventa pilota di Formula 1…

Ho sentito anch’io il commento di Ljubicic e devo dire che le mani sono scomparse improvvisamente… E’ anche vero che Sinner è già adesso nei primi 10 dell’Era Open, ci sono buone probabilità che possa entrare nei primi 5/6 a fine carriera. Ciò significa che un tennista come lui (ed Alcaraz, così come i Tre Miti, Laver, Borg, McEnroe, Connors, Lendl, Wilander, Edberg, Sampras ed Agassi) ne nascono uno più o meno ogni 10 anni. Gli unici paesi che, in questi quasi 60 anni, ne hanno avuto più d’uno sono stati gli USA (4), ma ormai da più di 20 sono fuori da questo club, e la Spagna. Quindi, ammesso che ne nasca un altro in Italia, anche eguagliando la Spagna, sarebbe fra una ventina d’anni o poco meno. Ad un livello più basso, quindi non a quello di questi poco più di una decina di miti da me citati, nei prossimi anni potremo avere dei top 10. L’importante è che il movimento tennistico italiano sappia imparare dagli errori commessi 50 anni fa e perpetuatisi per un trentennio.

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+1: Detuqueridapresencia, Vasco90, Massi
Detuqueridapresencia 20-05-2026 12:12

Scritto da Cogi53
@ Detuqueridapresencia (#4620141)

😉

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+1: Vasco90, Cogi53
Inox 20-05-2026 12:00

.. e adesso forza Cina’ non sarà facile ma si può fare

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+1: Vasco90
magilla 20-05-2026 12:00

Comunque vedere la pigato dopo aver visto la brancaccio ieri….è luce per gli occhi : non credo che arrivera’ chissa’ dove ma almeno ha un tennis !!!

 20
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+1: Inox, Detuqueridapresencia, Vasco90, Scolaretto
Tifoso degli italiani (Guest) 20-05-2026 11:56

Scritto da Giambitto
È incredibile che Pellegrino non sia mai stato top 100 e tutt’ora è abbastanza distante. In questo periodo poi sta esibendo un signor tennis tanto da aver fatto fuori:Gaston Landaluce Nardi Fils Tiafoe Moreno Harris e con Sinner ha giocato un gran secondo set.

Il suo problema è sempre stata la continuità, se vedi sul sito ATP i suoi migliori risultati ci sono diversi zero, cosa abbastanza anomala per un tennista tra i primi 150 (ad eccezione dei primissimi…).

Comunque questo sembrerebbe l’anno giusto…

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+1: Vasco90, Giambitto
Tifoso degli italiani (Guest) 20-05-2026 11:54

Molto bene, un altro azzurro sicuro nel tabellone principale.

Peccato perché entrambi lo meriterebbero e avrebbero avuto chance in molte altre parti del tabellone quali…

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+1: Vasco90
Cogi53 20-05-2026 11:54

@ Detuqueridapresencia (#4620141)

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

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+1: Detuqueridapresencia, Vasco90
Nike (Guest) 20-05-2026 11:50

Pellegrino e cecchinato al turno decisivo

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+1: Vasco90
italo (Guest) 20-05-2026 11:50

Cecchinato batte Sakellaridis con un esultanza censurabile.
Spero vivamente esca al prossimo turno, peraltro contro Pellegrino potrebbero esserci storie tese

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-1: Vasco90
Molto Pollo 20-05-2026 11:49

Peccato il Stefanos simpatico, che nell’ottavo game del secondo ha buttato davvero troppe chances. D’altronde giocare a ribattino contro Cecchinato rischi di rimetterci, come poi e’ stato. Sono abbastanza convinto che se il ragazzo avesse vinto il secondo, nel terzo il Ceck ci avrebbe deliziato di una delle sue sbroccate.. Peccato davvero, ora Forza Pellegrino!

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+1: Vasco90
guido Guest 20-05-2026 11:48

Abbiamo già un italiano qualificato

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+1: Vasco90
JOA20 (Guest) 20-05-2026 11:47

Ok, siamo sicuri che ci sarà un altro azzurro nel MD maschile. Preferirei Pellegrino a Cecchinato ma vinca il migliore

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+1: Inox, Vasco90
Giallo Naso (Guest) 20-05-2026 11:46

derby fratricida al turno finale, peccato perchè secondo me entrambi avrebbero passato il turno con altri tabelloni

 11
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+1: Vasco90, Giambitto
Giambitto 20-05-2026 11:44

È incredibile che Pellegrino non sia mai stato top 100 e tutt’ora è abbastanza distante. In questo periodo poi sta esibendo un signor tennis tanto da aver fatto fuori:Gaston Landaluce Nardi Fils Tiafoe Moreno Harris e con Sinner ha giocato un gran secondo set.

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+1: magilla, Vasco90, Scolaretto
JOA20 (Guest) 20-05-2026 11:43

Steto out, peccato. Bene Pelle, vediamo se Ceck lo raggiunge nel turno decisivo

 9
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+1: Detuqueridapresencia, Vasco90
Detuqueridapresencia 20-05-2026 11:22

Scritto da Leprotto
Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”

Dì a Ivan che siamo rassegnati alla fine prematura di questo momento: sta arrivando Kouamé e non ce ne sarà più per nessuno. I comprimari saranno Mensik, Fonseca, Jòdar, Prizmic, Etabeta, Cip&Ciop, Capitan America e Dylan Dog. Perfino Alcaraz dovrà inchinarsi. Sinner andrà a insegnare sci alle belle signore in gita a Cortina. Musetti diventerà Vescovo di Carrara dopo essersi pentito in ginocchio nella neve a Canossa. Gli altri andranno a vendere bibite nei circoli.

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+1: Il GUEst, Inox, Massi, brunodalla, Cogi53, Peter Parker, magilla, Ehol, Vasco90, Scolaretto, Marco Tullio Cicerone
Molto Pollo 20-05-2026 11:11

Scritto da Gaz
Nel tennis simulato Stefanini -Bronzetti mi è stato dato da 3h12m di gioco.
È possibile?

Il tennis dei videogiochi e’ quello che fa per te.

 7
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+1: j, Massi, Just is Back, Vasco90
Gian (Guest) 20-05-2026 11:07

@ magilla (#4620129)

Si è completamente fermo, forse la fasciatura copre un bel problema

 6
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+1: Vasco90
magilla 20-05-2026 10:58

mi sa che c’è un problema per harris…gioca da fermo e non ne mette dentro piu una….

 5
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+1: Vasco90
magilla 20-05-2026 10:48

Scritto da Giuliano da Viareggio
Oggi prevedo e spero 3 su 6 per gli azzurri, io credo in Pellegrino anche se proprio lui ha l’avversario piu’ difficile……
Comunque FORZAAAAAAA!!!!!!!!
(mi riferisco solo al maschile)

pellegrino sta giocando abbastanza bene ma deve giocare un pochino piu profondo altrimenti poi fa fatica a gestire la potenza di palla di harris che Comunque è un bel giocatore

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+1: Detuqueridapresencia, Vasco90
Gaz (Guest) 20-05-2026 10:02

Nel tennis simulato Stefanini -Bronzetti mi è stato dato da 3h12m di gioco.
È possibile?

 3
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-1: Just is Back, Molto Pollo, Vasco90
Leprotto (Guest) 20-05-2026 09:34

Per mia fortuna non ho bisogno di nemici per appoggiarmi e stare in piedi. Molte persone senza nemici come appoggio, cadono per terra. È il loro sostentamento, lo scopo della loro vita. E non ho bisogno nemmeno degli punching ball che ci sono su questo sito, da prendere a pugni per sfogare le mie frustrazioni. Quando è necessario, mi frustro da solo. Dico questo per rubare le parole di Ivan Ljubicic, persona da me stimata, quando dice” Godetevi questo periodo del tennis maschile italiano e che questo momento duri il più a lungo possibile, perché sarà molto difficile il ripetersi in futuro”

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+1: Vasco90, Apota, Marco Tullio Cicerone
Giuliano da Viareggio (Guest) 20-05-2026 08:38

Oggi prevedo e spero 3 su 6 per gli azzurri, io credo in Pellegrino anche se proprio lui ha l’avversario piu’ difficile……
Comunque FORZAAAAAAA!!!!!!!!
(mi riferisco solo al maschile)

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+1: Vasco90, Marco Tullio Cicerone