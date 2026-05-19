Sinner allunga ancora su Alcaraz nel ranking ATP: perché guadagna 50 punti senza giocare

Jannik Sinner continua a consolidare il proprio primato nel ranking ATP. Dopo il trionfo agli Internazionali BNL d’Italia e una stagione sulla terra battuta da dominatore, l’azzurro ha ora un margine sempre più importante su Carlos Alcaraz, fermo per l’infortunio al polso e costretto a saltare il Roland Garros, dove non potrà difendere i 2000 punti del titolo conquistato lo scorso anno.

La distanza attuale tra Sinner e Alcaraz nel ranking live è di 2790 punti: l’italiano è a quota 14.750, mentre lo spagnolo è fermo a 11.960. Un divario già molto ampio, destinato ad aumentare ulteriormente dopo Parigi proprio per l’assenza del murciano dallo Slam francese.

C’è però un dettaglio curioso: in questa settimana Sinner compare con 50 punti in più pur non essendo impegnato né ad Amburgo né a Ginevra. Il motivo è legato a un meccanismo particolare del ranking ATP e alla penalizzazione subita lo scorso anno per il forfait tardivo al torneo di Amburgo.

Nel 2025, infatti, Sinner si era cancellato all’ultimo momento dall’ATP 500 tedesco e per questo gli era stato assegnato uno “zero” obbligatorio nel conteggio dei risultati. Trascorso un anno, quella penalizzazione è scaduta: di conseguenza, nel suo best ranking rientrano i 50 punti conquistati a Halle nel 2025. Ecco spiegato il piccolo “bonus” arrivato senza scendere in campo.

Si tratta comunque di un vantaggio temporaneo. Quei 50 punti, infatti, usciranno nuovamente dal conteggio nelle prossime settimane, quando scadrà il risultato di Halle 2025. Sinner non risulta iscritto all’edizione 2026 del torneo tedesco e dovrebbe andare direttamente a Wimbledon dopo il Roland Garros, scegliendo quindi di non disputare tornei di preparazione sull’erba.

La situazione resta comunque estremamente favorevole al numero uno del mondo. Sinner ha costruito un vantaggio pesantissimo grazie ai successi in serie nei Masters 1000 e alla straordinaria continuità degli ultimi mesi. La contemporanea assenza di Alcaraz, che non potrà difendere il titolo a Parigi, rende ancora più solida la leadership dell’azzurro.

Il dato dei 50 punti non cambia la sostanza, ma racconta bene quanto il ranking ATP possa essere complesso nei suoi meccanismi. Penalizzazioni, risultati obbligatori, scarti e punti in uscita possono modificare la classifica anche in settimane in cui un giocatore non disputa alcun torneo.

Per Sinner, però, il quadro è chiarissimo: il numero uno è sempre più saldo. E con il Roland Garros alle porte, l’azzurro ha la possibilità di allungare ancora, trasformando una stagione già storica in una vera fuga in vetta al tennis mondiale.





Francesco Paolo Villarico