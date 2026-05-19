Rusedski: “Non credo che Alcaraz tornerà in tempo per Wimbledon. Djokovic in salute su erba può battere tutti”
Carlos “out”, Novak “in”. Questa in estrema sintesi il pensiero di Greg Rusedski in merito ai prossimi Championships di Wimbledon. Il britannico, ex n.4 al mondo e da poco nel team del francese Giovanni Mpetshi Perricard, ha parlato della situazione di due dei massimi giocatori del tour, Alcaraz afflitto dai problemi al polso, e Djokovic apparso in pessime condizioni fisiche a Roma. Dopo un set giocato da campione, il serbo si è spento e ha subito la rimonta del giovane croato Prizmic. Ipotizzare che possa ritrovare una condizione ottimale per Parigi, considerando anche la necessità di stare in campo molte ore sulla terra battuta, è forse troppo; ma sui prati la maestria di “Nole” potrebbe cambiare tutto. Così la pensa Rusedski, nell’ultima puntata del suo podcast Off Court with Greg.
“Con Carlos fuori, non credo che Carlos tornerà in tempo per Wimbledon quest’anno, ritengo che Djokovic stia ragionando così: ‘Ecco il torneo in cui voglio arrivare al massimo della forma. Voglio essere il più sano possibile. Cercherò però di accumulare partite a Parigi, magari giocare qualche torneo sull’erba, e poi arrivare al picco per Wimbledon. Non bisogna mai sottovalutarlo”.
“Se Novak sta bene fisicamente ed è integro dal punto di vista atletico, può battere chiunque. È ancora a quel livello. Però sembra davvero che le prossime settimane siano decisive per lui’.”
Rusedski ritiene che Carlos Alcaraz sarà costretto a saltare Wimbledon perché non vorrà rientrare troppo presto rischiando di aggravare i problemi fisici. L’ex numero uno britannico ha citato il caso di Juan Martín del Potro e i suoi continui problemi al polso come esempio da non ripetere per Alcaraz. “Carlos manca sempre al circuito, ma sta facendo la scelta giusta. La salute viene prima di tutto. Non vuole finire come Del Potro, che è rientrato troppo presto, ha avuto troppi infortuni al polso e non è mai riuscito a esprimere completamente il suo enorme potenziale. Abbiamo perso per troppo tempo un campione straordinario. E Carlos non tornerà finché non sarà davvero pronto.”
Mario Cecchi
TAG: Carlos Alcaraz, Greg Rusedski, Novak Djokovic
@ mattia saracino (#4619544)
Mmh se non ci dovesse essere alcaraz – djokovic in condizione , in finale ci può arrivare senza problemi . Ultimi 5 slam : 4 semi e una finale se non sbaglio
Esattissimo.
Non so se il polso di Alcaraz sara’ del tutto guarito per Wimbledon, ma se lo sara’, la sua condizione non potra’ essere al 100%. Tuttavia un Alcaraz all’80%, puo’ arrivare in finale. Poi contro un Sinner al top della forma non avrebbe chance. Per battere un Sinner come quello attuale deve tirar fuori il 120% come fece nella finale del RG dell’anno scorso.
Quanto a Djokovic penso che possa ancora battere in uno slam Jannik o Carlos, ma non entrambi. Ovviamente solo se si presenta al suo 100% attuale (che non e’ piu’ il 100% di anni fa).
@ MADE (#4619455)
Se Sinner non finisce la benzina, non la vedo facile per eventuali outsider. Draper, se va bene, sarà appena rientrato. Bublik è in grado di esprimere picchi di qualità eccezionali sull’erba, ma non mi pare avere la costanza per essere un problema su sette turni 3 su 5. Shelton è rimasto un incompiuto, al momento. Zverev, sull’erba, è più che un outsider. Bisogna forse temere Medvedev, che a Wimbledon è arrivato due volte in semi.
Difficile che si possa ripetere la situazione australiana: un avversario non si è presentato per infortunio,con Musetti era sotto 2 set a 0 e poi l’ italiano si infortunò.Con Jannik giocò riposatissimo ma il suo fulgore duro’ 5-6 set e poi basta ( vinse il 1° set contro Alcaraz in finale).In più è 5-6 mesi più vecchio e adesso questo conta parecchio
Alcaraz salterà quasi sicuramente Wimbledon, non è iscritto a nessun torneo pre-Wimbledon…d’altronde un fenomeno come Alcaraz deve pensare a lungo termine, senza dimenticare che non avrebbe senso partecipare senza avere chances reali di successo…
Sinner dopo Parigi, rientrerà direttamente a Wimbledon, non farà altri tornei, dunque avrà il tempo di fare una piccola preparazione, per mettere un po di carburante in vista anche dello Us Open…
@ OspiteSgradito (#4619471)
Non esageriamo, ha già il tutore più leggero e non sono tutti Musetti, che a ogni giro ha bisogno di sei mesi per tornare competitivo
Ma la domanda è: come fa il serbo ad essere ancora 4 al mondo!
È vero che ci sono due alieni (sempre che lo spagnolo torni come era), però è pur vero che dal terzo in giù sono imbarazzanti
cristallino, cioè di cristallo, cioè fragile, lo spiego per chi non avesse capito…
Il polso è una faccenda spesso complicata. Oltre ai disastri di Del Potro, va ricordato anche il problema di Djokovic. Lui ci ha messo due anni tondi per tornare al top. Dopo aver vinto finalmente il RG 2016(mi pare) iniziò un calvario interminabile.
È ovvio che Carlos non ci sarà.
E, nella remotissima ipotesi di guarigione, di certo non sarà competitivo.
Non è fermo per vacanza o sospensione. Il problema è delicato e, per quanto possa essere il talento più cristallino in circolazione, ci vorrà del tempo.
In primis per guarire e poi per rientrare nei suoi ranghi.
Se ne parla nel 2027.
Bisogna vedere se la sconfitta con Prizmic a Roma era dovuta a un effettivo calo fisico di Djokovic o lui ha deciso che bastava il primo set dominato. A Parigi mi aspetto che arrivi alla seconda settimana, poi dipenderà da chi pesca in tabellone. A Church Road potrebbe essere effettivamente il principale avversario di Sinner se Alcaraz non dovesse recuperare a sufficienza.
Djokovic arriverà fino a Jannik (finale o semifinale)
Poi sarà stoppato
Il Rosso ha imparato la lezione
Il paragone con Del potro terrorizza il circuito onestamente.
ma cominciano già in diversi a farlo..
beh, se Alcaraz fosse ancora fuori e con un Sinner molto stanco (tenterà in tutti i modi di completare anche il Career Gran Slam), questo Wimbledon potrebbe aprirsi agli outsider. Djokovic ci starà facendo più di un pensierino. Tornasse quello degli ultimi Australian Open potrebbe tentare il colpaccio leggendario.
Se arriva alla seconda settimana è già un successo .
Da lì in poi , eventualmente , ogni passo in piu’ avrebbe del clamoroso .
Non è ” impossibile ” si spinga ancora oltre , perche stiamo parlando comunque di Djokovic , ma realisticamente considerarlo ancora il principale favorito è surreale .