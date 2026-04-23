Challenger 175 Aix-en-Provence e Cagliari, Mauthausen, Jiujiang, Ostrava, Abidjan 2, Shymkent 2: La situazione aggiornata
🎾 ATP CHALLENGER 175
🇮🇹 CAGLIARI
WEEK 17 • 27 APRILE – 3 MAGGIO
ENTRY LIST
Cobolli, Flavio 🇮🇹 #16 • Darderi, Luciano 🇮🇹 #21 • Etcheverry, Tomas Martin 🇦🇷 #30 • Munar, Jaume 🇪🇸 #37 • Navone, Mariano 🇦🇷 #42 • Atmane, Terence 🇫🇷 #45 • Mannarino, Adrian 🇫🇷 #46 • Borges, Nuno 🇵🇹 #50 • Burruchaga, Roman Andres 🇦🇷 #62 • Baez, Sebastian 🇦🇷 #65 • Sonego, Lorenzo 🇮🇹 #66 • Giron, Marcos 🇺🇸 #69 • Cerundolo, Juan Manuel 🇦🇷 #71 • Bellucci, Mattia 🇮🇹 #79 • Dzumhur, Damir 🇧🇦 #81 • Svajda, Zachary 🇺🇸 #84 • Vukic, Aleksandar 🇦🇺 #87 • Berrettini, Matteo 🇮🇹 #90 • Blockx, Alexander 🇧🇪 #91 • Kypson, Patrick 🇺🇸 #95 • Vallejo, Adolfo Daniel 🇵🇾 #96
ALTERNATES
1. Fearnley, Jacob 🇬🇧 #97 • 2. Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸 #98 • 3. Comesana, Francisco 🇦🇷 #99 • 4. Merida, Daniel 🇪🇸 #101 • 5. Nava, Emilio 🇺🇸 #103 • 6. Arnaldi, Matteo 🇮🇹 #107 • 7. de Jong, Jesper 🇳🇱 #108 • 8. Garin, Cristian 🇨🇱 #109 • 9. Wu, Yibing 🇨🇳 #115 • 10. Martinez, Pedro 🇪🇸 #119
🎾 ATP CHALLENGER 175
🇫🇷 AIX EN PROVENCE
WEEK 17 • 27 APRILE – 3 MAGGIO
ENTRY LIST
Norrie, Cameron 🇬🇧 #24 • Michelsen, Alex 🇺🇸 #35 • Tabilo, Alejandro 🇨🇱 #39 • Fonseca, Joao 🇧🇷 #40 • Bergs, Zizou 🇧🇪 #47 • Altmaier, Daniel 🇩🇪 #49 • van de Zandschulp, Botic 🇳🇱 #52 • Quinn, Ethan 🇺🇸 #54 • Mpetshi Perricard, Giovanni 🇫🇷 #56 • Kecmanovic, Miomir 🇷🇸 #59 • Buse, Ignacio 🇵🇪 #61 • Ugo Carabelli, Camilo 🇦🇷 #63 • Opelka, Reilly 🇺🇸 #67 • Tirante, Thiago Agustin 🇦🇷 #72 • Royer, Valentin 🇫🇷 #73 • Shevchenko, Alexander 🇰🇿 #77 • Ofner, Sebastian 🇦🇹 #82 • Bautista Agut, Roberto 🇪🇸 #85 • Muller, Alexandre 🇫🇷 #88 • Van Assche, Luca 🇫🇷 #94 • Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸 #98
ALTERNATES
1. Fearnley, Jacob 🇬🇧 #97 • 2. Comesana, Francisco 🇦🇷 #99 • 3. Hijikata, Rinky 🇦🇺 #100 • 4. Merida, Daniel 🇪🇸 #101 • 5. Bonzi, Benjamin 🇫🇷 #102 • 6. Nava, Emilio 🇺🇸 #103 • 7. Landaluce, Martin 🇪🇸 #105 • 8. de Jong, Jesper 🇳🇱 #108 • 9. Wu, Yibing 🇨🇳 #115
🎾 ATP CHALLENGER 100
🇦🇹 MAUTHAUSEN
WEEK 17 • 27 APRILE – 3 MAGGIO
ENTRY LIST
Trungelliti, Marco 🇦🇷 #76 • Prizmic, Dino 🇭🇷 #106 • Maestrelli, Francesco 🇮🇹 #113 • Droguet, Titouan 🇫🇷 #114 • Gaston, Hugo 🇫🇷 #117 • Choinski, Jan 🇬🇧 #118 • Barrios Vera, Tomas 🇨🇱 #123 • Basilashvili, Nikoloz 🇬🇪 #124 • Damm, Martin 🇺🇸 #127 • Rocha, Henrique 🇵🇹 #129 • Mochizuki, Shintaro 🇯🇵 #130 • Gea, Arthur 🇫🇷 #137 • Budkov Kjaer, Nicolai 🇳🇴 #139 • Faria, Jaime 🇵🇹 #143 • Harris, Billy 🇬🇧 #148 • Mejia, Nicolas 🇨🇴 #150 • Tseng, Chun-Hsin 🇹🇼 #158 • Barrena, Alex 🇦🇷 #167 • Kym, Jerome 🇨🇭 #170 • Engel, Justin 🇩🇪 #186 • Blanch, Darwin 🇺🇸 #254
ALTERNATES
1. Schwaerzler, Joel 🇦🇹 #174 • 2. Rodionov, Jurij 🇦🇹 #176 • 3. Goffin, David 🇧🇪 #177 • 4. Neumayer, Lukas 🇦🇹 #194 • 5. Ficovich, Juan Pablo 🇦🇷 #195 • 6. Skatov, Timofey 🇰🇿 #198 • 7. Djere, Laslo 🇷🇸 #201 • 8. Giustino, Lorenzo 🇮🇹 #209 • 9. Grenier, Hugo 🇫🇷 #212 • 10. Coppejans, Kimmer 🇧🇪 #225
🎾 ATP CHALLENGER 75
🇨🇮 ABIDJAN
WEEK 17 • 27 APRILE – 3 MAGGIO
ENTRY LIST
Onclin, Gauthier 🇧🇪 #244 • Mmoh, Michael 🇺🇸 #256 • Pacheco Mendez, Rodrigo 🇲🇽 #270 • Bax, Florent 🇫🇷 #276 • Jubb, Paul 🇬🇧 #279 • Coulibaly, Eliakim 🇨🇮 #280 • Geerts, Michael 🇧🇪 #311 • Kasnikowski, Maks 🇵🇱 #331 • Bicknell, Blaise 🇯🇲 #332 • Hemery, Calvin 🇫🇷 #354 • Xilas, Ioannis 🇬🇷 #358 • Alkaya, Mert 🇹🇷 #374 • Stewart, Hamish 🇬🇧 #386 • Fenty, Andrew 🇺🇸 #389 • Erel, Yanki 🇹🇷 #397 • Singh, Karan 🇮🇳 #426 • Strombachs, Robert 🇱🇻 #450 • Zakaria, Fares 🇪🇬 #454 • Dougaz, Aziz 🇹🇳 #478 • Artnak, Bor 🇸🇮 #479 • Baadi, Taha 🇲🇦 #488
ALTERNATES
1. Chazal, Maxime 🇫🇷 #517 • 2. Sasikumar, Mukund 🇮🇳 #527 • 3. Visker, Niels 🇳🇱 #545 • 4. Bittoun Kouzmine, Constantin 🇫🇷 #559 • 5. Singh, Digvijaypratap 🇮🇳 #564 • 6. Giunta, Massimo 🇮🇹 #574 • 7. Gima, Sebastian 🇷🇴 #575 • 8. Bennani, Karim 🇲🇦 #576 • 9. Hurrion, Millen 🇬🇧 #590 • 10. Ivanov, Ivan 🇧🇬 #604
🎾 ATP CHALLENGER 75
🇨🇿 OSTRAVA
WEEK 17 • 27 APRILE – 3 MAGGIO
ENTRY LIST
Svrcina, Dalibor 🇨🇿 #121 • Moller, Elmer 🇩🇰 #131 • Pinnington Jones, Jack 🇬🇧 #136 • Jacquet, Kyrian 🇫🇷 #149 • Blanchet, Ugo 🇫🇷 #160 • Piros, Zsombor 🇭🇺 #161 • Samuel, Toby 🇬🇧 #169 • Heide, Gustavo 🇧🇷 #175 PR • Sachko, Vitaliy 🇺🇦 #180 • Kolar, Zdenek 🇨🇿 #182 • Cecchinato, Marco 🇮🇹 #188 • Clarke, Jay 🇬🇧 #191 • Pavlovic, Luka 🇫🇷 #200 • Dodig, Matej 🇭🇷 #207 • Gill, Felix 🇬🇧 #224 • Gentzsch, Tom 🇩🇪 #227 • Watanuki, Yosuke 🇯🇵 #234 • Ferreira Silva, Frederico 🇵🇹 #236 • Houkes, Max 🇳🇱 #238 • Schoenhaus, Max 🇩🇪 JR 2 • Kouame, Moise 🇫🇷 #334
ALTERNATES
1. Loffhagen, George 🇬🇧 #245 • 2. Seyboth Wild, Thiago 🇧🇷 #248 • 3. Fatic, Nerman 🇧🇦 #249 • 4. Squire, Henri 🇩🇪 #253 • 5. Brancaccio, Raul 🇮🇹 #255 • 6. Topo, Marko 🇩🇪 #257 • 7. Michalski, Daniel 🇵🇱 #261 • 8. Heide, Gustavo 🇧🇷 #262 • 9. Jianu, Filip Cristian 🇷🇴 #267 • 10. Damas, Miguel 🇪🇸 #272
🎾 ATP CHALLENGER 75
🇨🇳 JIUJIANG
WEEK 17 • 27 APRILE – 3 MAGGIO
ENTRY LIST
Duckworth, James 🇦🇺 #86 • Walton, Adam 🇦🇺 #111 • Shimabukuro, Sho 🇯🇵 #112 • Schoolkate, Tristan 🇦🇺 #116 • Wong, Coleman 🇭🇰 #125 • Sweeny, Dane 🇦🇺 #135 • Bolt, Alex 🇦🇺 #154 • Bu, Yunchaokete 🇨🇳 #159 • Lajal, Mark 🇪🇪 #162 • Riedi, Leandro 🇨🇭 #168 • Tomic, Bernard 🇦🇺 #189 • Galarneau, Alexis 🇨🇦 #205 • Hsu, Yu Hsiou 🇹🇼 #215 • Noguchi, Rio 🇯🇵 #217 • Uchida, Kaichi 🇯🇵 #235 • McCabe, James 🇦🇺 #239 • Broady, Liam 🇬🇧 #247 • Cassone, Murphy 🇺🇸 #250 • Sun, Fajing 🇨🇳 #251 • Holt, Brandon 🇺🇸 #252 • Milic, Ognjen 🇷🇸 #406
ALTERNATES
1. Jung, Jason 🇹🇼 #258 PR • 2. Uchiyama, Yasutaka 🇯🇵 #275 • 3. Kukushkin, Mikhail 🇰🇿 #278 • 4. Ellis, Blake 🇦🇺 #295 PR • 5. Kotov, Pavel 🏳️ #299 • 6. Smith, Keegan 🇺🇸 #301 • 7. Basing, Max 🇬🇧 #312 • 8. Jones, Maximus 🇹🇭 #323 • 9. Hussey, Giles 🇬🇧 #326 • 10. Tokuda, Renta 🇯🇵 #327
🎾 ATP CHALLENGER 50
🇰🇿 SHYMKENT
WEEK 17 • 27 APRILE – 3 MAGGIO
ENTRY LIST
Bailly, Gilles Arnaud 🇧🇪 #208 • Gakhov, Ivan 🏳️ #259 • Butvilas, Edas 🇱🇹 #268 • Nedic, Andrej 🇧🇦 #290 • Poljicak, Mili 🇭🇷 #294 • Kuzmanov, Dimitar 🇧🇬 #308 • Ghibaudo, Antoine 🇫🇷 #321 • Cuenin, Sean 🇫🇷 #341 • Bar Biryukov, Petr 🏳️ #342 • Blanch, Dali 🇺🇸 #349 • Erhard, Mathys 🇫🇷 #350 • Prihodko, Oleg 🇺🇦 #359 • Gadamauri, Buvaysar 🇧🇪 #361 • Fomin, Sergey 🇺🇿 #363 • Bielinskyi, Viacheslav 🇺🇦 #366 • Shin, Sanhui 🇰🇷 #368 • Yevseyev, Denis 🇰🇿 #401 • Brouwer, Gijs 🇳🇱 #415 PR • Durasovic, Viktor 🇳🇴 #417 • Dhamne, Manas 🇮🇳 #446 • Sels, Jelle 🇳🇱 #455
ALTERNATES
1. Albot, Radu 🇲🇩 #458 • 2. Binda, Alexander 🇮🇹 #471 • 3. Pieri, Samuele 🇮🇹 #472 • 4. Wiskandt, Max 🇩🇪 #481 • 5. Berkieta, Tomasz 🇵🇱 #486 • 6. Ratti, Lucio 🇦🇷 #487 • 7. Mitsui, Shunsuke 🇯🇵 #525 • 8. Gulin, Svyatoslav 🏳️ #532 • 9. Orlov, Vladyslav 🇺🇦 #535 • 10. Vanshelboim, Eric 🇺🇦 #536
🇮🇹 Italiani evidenziati in verde
ATP Challenger Week 17 • 27 Aprile – 3 Maggio
