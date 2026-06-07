Challenger Cattolica, Ilkley, Bratislava, Lione e Tucuman: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Carlo Alberto Caniato nella foto
Challenger 75 Cattolica
Cattolica, Italia · 7 Giugno 2026
|☀
|
24°C
Soleggiato e asciutto · Picco 26°C
|
|CIELO
|Soleggiato, poi nubi in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 7 Giugno
|
10:00
☀
24°
|
11:00
☀
24°
|
12:00
☀
25°
|
13:00
☀
25°
|
14:00
☀
25°
|
15:00
☀
25°
|
16:00
☀
25°
|
17:00
☀
26°
|
18:00
⛅
25°
|
19:00
⛅
24°
✅ Condizioni asciutte e favorevoli al gioco
🎾 Programma del giorno — 7 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 75 Q1
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 10:30
Petr Nesterov vs Michele Mecarelli
ATP Cattolica
Petr Nesterov [4]
40
2
Michele Mecarelli•
A
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mecarelli
0-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
P. Nesterov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
P. Nesterov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
M. Mecarelli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Manuel Mazza vs Lorenzo Carboni
Il match deve ancora iniziare
Francesco Forti vs Luca Castagnola
Il match deve ancora iniziare
Carlo Alberto Caniato vs Giuseppe La Vela
Il match deve ancora iniziare
Campo 2 – ore 10:30
Aleksandr Braynin vs Sergio Callejon Hernando
ATP Cattolica
Aleksandr Braynin
0
2
Sergio Callejon Hernando [7]•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Braynin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
S. Callejon Hernando
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
A. Braynin
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
S. Callejon Hernando
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-0 → 1-1
A. Braynin
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Lucio Ratti vs Filippo Mazzola
Il match deve ancora iniziare
Giovanni Oradini vs Samuele Pieri
Il match deve ancora iniziare
Oriol Roca Batalla vs Pietro Ricci
Il match deve ancora iniziare
Campo 3 – ore 10:30
Gabriele Bosio vs Gianmarco Ferrari
ATP Cattolica
Gabriele Bosio
0
3
Gianmarco Ferrari [8]•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Bosio
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
G. Bosio
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Carlos Sanchez Jover vs Gerard Campana Lee
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Rottoli vs Juan Cruz Martin Manzano
Il match deve ancora iniziare
Peter Fajta vs Miguel Tobon
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Bratislava
Bratislava, Slovacchia · 7 Giugno 2026
|☀
|
23°C
Sole e nubi · Picco 28°C
|
|CIELO
|Parzialmente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 7 Giugno
|
10:00
⛅
22°
|
11:00
⛅
23°
|
12:00
⛅
26°
|
13:00
⛅
26°
|
14:00
⛅
26°
|
15:00
⛅
27°
|
16:00
⛅
27°
|
17:00
⛅
27°
|
18:00
☀
28°
|
19:00
☀
26°
✅ Condizioni asciutte e favorevoli al gioco
🎾 Programma del giorno — 7 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 100 Q1
⛅ Sole e nubi
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:30
Martin Krumich vs Viktor Durasovic
ATP Bratislava
Martin Krumich [4]
0
4
Viktor Durasovic•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Durasovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
2-2 → 3-2
V. Durasovic
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-0 → 0-1
Buvaysar Gadamauri vs Matthew William Donald
Il match deve ancora iniziare
Akira Santillan vs Marko Bekeni
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Alvarez Varona vs Milos Karol
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 10:30
Daniel Michalski vs Andrej Martin
ATP Bratislava
Daniel Michalski [5]•
0
3
Andrej Martin
0
4
Tomas Lanik vs Taro Daniel
Il match deve ancora iniziare
Lukas Neumayer vs Michal Krajci
Il match deve ancora iniziare
Max Lorincik vs Abdullah Shelbayh
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – ore 10:30
Alex Marti Pujolras vs Benjamin Hassan
ATP Bratislava
Alex Marti Pujolras•
0
3
Benjamin Hassan [10]
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Marti Pujolras
1-3 → 2-3
B. Hassan
15-0
30-0
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
A. Marti Pujolras
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
0-2 → 1-2
B. Hassan
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
A. Marti Pujolras
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 0-1
Fares Zakaria vs Mathys Erhard
Il match deve ancora iniziare
Vadym Ursu vs Dimitar Kuzmanov
Il match deve ancora iniziare
Hynek Barton vs Sebastian Sorger
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Ilkley
Ilkley, Regno Unito · 7 Giugno 2026
|🌧
|
12°C
Nuvoloso con rovesci · Picco 18°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci intermittenti
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 7 Giugno
|
09:00
🌧
13°
|
10:00
☁
14°
|
11:00
☁
15°
|
12:00
☁
16°
|
13:00
☁
17°
|
14:00
🌧
18°
|
15:00
☁
17°
|
16:00
🌧
17°
|
18:00
☁
16°
|
20:00
🌧
15°
⚠ Rovesci intermittenti: attenzione al programma su erba
🎾 Programma del giorno — 7 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Erba
|
CH 125 Q1
🌧 Rovesci
☁ Nuvoloso
🎾 Qualificazioni
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Max Basing vs Paul Jubb
Il match deve ancora iniziare
Daniel Evans vs James Watt
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Oliver Crawford vs Mark Ceban
Il match deve ancora iniziare
Michael Mmoh vs Filippo Romano
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 12:00
Finn Bass vs Keegan Smith
Il match deve ancora iniziare
Rio Noguchi vs Patrick Brady
Il match deve ancora iniziare
Millen Hurrion vs Hamish Stewart
Il match deve ancora iniziare
Yi Zhou vs Ben Jones (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 12:00
Mark Lajal vs Anton Matusevich
Il match deve ancora iniziare
Quinn Vandecasteele vs Charles Broom
Il match deve ancora iniziare
Edward Winter vs Alastair Gray
Il match deve ancora iniziare
Oliver Okonkwo vs Antoine Ghibaudo
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Lyon
Lione, Francia · 7 Giugno 2026
|⛅
|
19°C
Sole e nubi · Picco 26°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti, poi soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 7 Giugno
|
10:00
⛅
19°
|
11:00
⛅
20°
|
12:00
⛅
22°
|
13:00
⛅
23°
|
14:00
⛅
24°
|
15:00
⛅
25°
|
16:00
☀
25°
|
17:00
☀
26°
|
18:00
☀
26°
|
19:00
☀
26°
⚠ Allerta gialla temporali sul Rodano: monitorare l’evoluzione
🎾 Programma del giorno — 7 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 100 Q1
⛅ Sole e nubi
⚠ Allerta temporali
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
COURT SOPRA STERIA – ore 10:00
(5) Geoffrey Blancaneaux vs Luca Staeheli
ATP Lyon
Geoffrey Blancaneaux [5]•
30
3
0
Luca Staeheli
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Staeheli
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
3-5 → 3-6
L. Staeheli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
G. Blancaneaux
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
L. Staeheli
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
[WC] Noah Karma vs (9) Raphael Perot
Il match deve ancora iniziare
[WC] Andrea Baudel vs (10) Alejo Sanchez Quilez
Il match deve ancora iniziare
(4) Matteo Martineau vs Mae Malige
Il match deve ancora iniziare
COURT RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES – ore 10:00
(6) Lucas Poullain vs [Alt] Loann Massard
ATP Lyon
Lucas Poullain [6]
0
6
3
Loann Massard•
0
1
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Poullain
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Poullain
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
L. Massard
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
3-1 → 4-1
L. Poullain
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
L. Poullain
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
L. Massard
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 0-1
Leo Raquillet vs (12) Svyatoslav Gulin
Il match deve ancora iniziare
(2) Max Alcala Gurri vs [Alt] Kenny De Schepper
Il match deve ancora iniziare
[WC] Jules Fabre vs (8) Johan Nikles
Il match deve ancora iniziare
COURT 12 – ore 10:00
[Alt] Mariano Kestelboim
vs (11) Iliyan Radulov
ATP Lyon
Mariano Kestelboim
15
3
3
Iliyan Radulov [11]•
30
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kestelboim
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
I. Radulov
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
M. Kestelboim
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kestelboim
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
3-5 → 3-6
I. Radulov
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
df
2-5 → 3-5
I. Radulov
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
1-4 → 1-5
I. Radulov
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
M. Kestelboim
0-15
df
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(1) David Jorda Sanchis vs S D Prajwal Dev
Il match deve ancora iniziare
(3) Alex Martinez vs [Alt] Nitin Kumar Sinha
Il match deve ancora iniziare
Maxime Janvier vs (7) Laurent Lokoli
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán, Argentina · 7 Giugno 2026
|🌧
|
17°C
Nuvoloso con pioggia · Picco 18°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Pioggia a tratti per gran parte della giornata
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 7 Giugno
|
09:00
🌧
15°
|
10:00
🌧
16°
|
11:00
☁
16°
|
12:00
🌧
17°
|
13:00
☁
17°
|
14:00
🌧
18°
|
15:00
🌧
17°
|
16:00
☁
16°
|
17:00
🌧
16°
|
18:00
☁
15°
⚠ Pioggia a tratti: programma da monitorare sulla terra battuta
🎾 Programma del giorno — 7 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 50 Q1
🌧 Pioggia
☁ Nuvoloso
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 15:00
Juan Ignacio Gallego vs Arklon Huertas Del Pino Cordova
Il match deve ancora iniziare
Mateo Carballo vs Julian Cundom
Il match deve ancora iniziare
Samuel Alejandro Linde Palacios vs Benjamin Chelía
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Villalon vs Gonzalo Zeitune
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 15:00
Johan Alexander Rodriguez vs Manuel Mouilleron Salvo
Il match deve ancora iniziare
Felipe De Dios vs Wilson Leite
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Monzon vs Santiago Giamichelle
Il match deve ancora iniziare
Leonel Cesar Castro vs Thiago Cigarran
Il match deve ancora iniziare
Cancha 7 – ore 15:00
Conner Huertas del Pino vs Mateo Del Pino
Il match deve ancora iniziare
Samuel Heredia vs Jose Gabriel Fernandez
Il match deve ancora iniziare
Amador Salazar vs Ezequiel Monferrer
Il match deve ancora iniziare
Federico Zeballos vs Tomas Martinez
Il match deve ancora iniziare
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