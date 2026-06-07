Qualificazioni Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cattolica, Ilkley, Bratislava, Lione e Tucuman: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

07/06/2026 10:00 Nessun commento
Carlo Alberto Caniato nella foto
Carlo Alberto Caniato nella foto

🇮🇹
Challenger 75 Cattolica
Cattolica, Italia  ·  7 Giugno 2026

24°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Soleggiato, poi nubi in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 7 Giugno
10:00
24°
11:00
24°
12:00
25°
13:00
25°
14:00
25°
15:00
25°
16:00
25°
17:00
26°
18:00
25°
19:00
24°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 75 Q1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 10:30
Petr Nesterov BUL vs Michele Mecarelli ITA

ATP Cattolica
Petr Nesterov [4]
40
2
Michele Mecarelli
A
2
Mostra dettagli

Manuel Mazza ITA vs Lorenzo Carboni ITA

Il match deve ancora iniziare

Francesco Forti ITA vs Luca Castagnola ITA

Il match deve ancora iniziare

Carlo Alberto Caniato ITA vs Giuseppe La Vela ITA

Il match deve ancora iniziare



Campo 2 – ore 10:30
Aleksandr Braynin UKR vs Sergio Callejon Hernando ESP

ATP Cattolica
Aleksandr Braynin
0
2
Sergio Callejon Hernando [7]
0
3
Mostra dettagli

Lucio Ratti ARG vs Filippo Mazzola ITA

Il match deve ancora iniziare

Giovanni Oradini ITA vs Samuele Pieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Oriol Roca Batalla ESP vs Pietro Ricci ITA

Il match deve ancora iniziare



Campo 3 – ore 10:30
Gabriele Bosio ITA vs Gianmarco Ferrari ITA

ATP Cattolica
Gabriele Bosio
0
3
Gianmarco Ferrari [8]
0
2
Mostra dettagli

Carlos Sanchez Jover ESP vs Gerard Campana Lee KOR

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Rottoli ITA vs Juan Cruz Martin Manzano ITA

Il match deve ancora iniziare

Peter Fajta HUN vs Miguel Tobon COL

Il match deve ancora iniziare





🇸🇰
Challenger 100 Bratislava
Bratislava, Slovacchia  ·  7 Giugno 2026

23°C
Sole e nubi  ·  Picco 28°C
CIELO Parzialmente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 7 Giugno
10:00
22°
11:00
23°
12:00
26°
13:00
26°
14:00
26°
15:00
27°
16:00
27°
17:00
27°
18:00
28°
19:00
26°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 100 Q1
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:30
Martin Krumich CZE vs Viktor Durasovic NOR

ATP Bratislava
Martin Krumich [4]
0
4
Viktor Durasovic
0
2
Mostra dettagli

Buvaysar Gadamauri BEL vs Matthew William Donald CZE

Il match deve ancora iniziare

Akira Santillan JPN vs Marko Bekeni SVK

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Alvarez Varona ESP vs Milos Karol SVK

Il match deve ancora iniziare





Court 8 – ore 10:30
Daniel Michalski POL vs Andrej Martin SVK

ATP Bratislava
Daniel Michalski [5]
0
3
Andrej Martin
0
4
Mostra dettagli

Tomas Lanik SVK vs Taro Daniel JPN

Il match deve ancora iniziare

Lukas Neumayer AUT vs Michal Krajci SVK

Il match deve ancora iniziare

Max Lorincik SVK vs Abdullah Shelbayh JOR

Il match deve ancora iniziare





Court 9 – ore 10:30
Alex Marti Pujolras ESP vs Benjamin Hassan LBN

ATP Bratislava
Alex Marti Pujolras
0
3
Benjamin Hassan [10]
0
3
Mostra dettagli

Fares Zakaria EGY vs Mathys Erhard FRA

Il match deve ancora iniziare

Vadym Ursu UKR vs Dimitar Kuzmanov BUL

Il match deve ancora iniziare

Hynek Barton CZE vs Sebastian Sorger AUT

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
Challenger 125 Ilkley
Ilkley, Regno Unito  ·  7 Giugno 2026

🌧
12°C
Nuvoloso con rovesci  ·  Picco 18°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Rovesci intermittenti
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 7 Giugno
09:00
🌧
13°
10:00
14°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
🌧
18°
15:00
17°
16:00
🌧
17°
18:00
16°
20:00
🌧
15°
⚠  Rovesci intermittenti: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Erba
CH 125 Q1
🌧  Rovesci
☁  Nuvoloso
🎾  Qualificazioni
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Max Basing GBR vs Paul Jubb GBR

Il match deve ancora iniziare

Daniel Evans GBR vs James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 12:00
Oliver Crawford GBR vs Mark Ceban GBR

Il match deve ancora iniziare

Michael Mmoh USA vs Filippo Romano ITA

Il match deve ancora iniziare





Court 5 – ore 12:00
Finn Bass GBR vs Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Rio Noguchi JPN vs Patrick Brady GBR

Il match deve ancora iniziare

Millen Hurrion GBR vs Hamish Stewart GBR

Il match deve ancora iniziare

Yi Zhou CHN vs Ben Jones GBR (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare





Court 3 – ore 12:00
Mark Lajal EST vs Anton Matusevich GBR

Il match deve ancora iniziare

Quinn Vandecasteele USA vs Charles Broom GBR

Il match deve ancora iniziare

Edward Winter AUS vs Alastair Gray GBR

Il match deve ancora iniziare

Oliver Okonkwo GBR vs Antoine Ghibaudo FRA

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 100 Lyon
Lione, Francia  ·  7 Giugno 2026

19°C
Sole e nubi  ·  Picco 26°C
CIELO Nuvole intermittenti, poi soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 7 Giugno
10:00
19°
11:00
20°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
24°
15:00
25°
16:00
25°
17:00
26°
18:00
26°
19:00
26°
⚠  Allerta gialla temporali sul Rodano: monitorare l’evoluzione
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 100 Q1
⛅  Sole e nubi
⚠  Allerta temporali
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

COURT SOPRA STERIA – ore 10:00
(5) Geoffrey Blancaneaux FRA vs Luca Staeheli SUI

ATP Lyon
Geoffrey Blancaneaux [5]
30
3
0
Luca Staeheli
0
6
0
Mostra dettagli

[WC] Noah Karma SUI vs (9) Raphael Perot FRA

Il match deve ancora iniziare

[WC] Andrea Baudel FRA vs (10) Alejo Sanchez Quilez ESP

Il match deve ancora iniziare

(4) Matteo Martineau FRA vs Mae Malige FRA

Il match deve ancora iniziare





COURT RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES – ore 10:00
(6) Lucas Poullain FRA vs [Alt] Loann Massard FRA

ATP Lyon
Lucas Poullain [6]
0
6
3
Loann Massard
0
1
0
Mostra dettagli

Leo Raquillet FRA vs (12) Svyatoslav Gulin ---

Il match deve ancora iniziare

(2) Max Alcala Gurri ESP vs [Alt] Kenny De Schepper FRA

Il match deve ancora iniziare

[WC] Jules Fabre FRA vs (8) Johan Nikles SUI

Il match deve ancora iniziare






COURT 12 – ore 10:00
[Alt] Mariano Kestelboim ARG vs (11) Iliyan Radulov BUL
ATP Lyon
Mariano Kestelboim
15
3
3
Iliyan Radulov [11]
30
6
1
Mostra dettagli

(1) David Jorda Sanchis ESP vs S D Prajwal Dev IND

Il match deve ancora iniziare

(3) Alex Martinez ESP vs [Alt] Nitin Kumar Sinha IND

Il match deve ancora iniziare

Maxime Janvier FRA vs (7) Laurent Lokoli FRA

Il match deve ancora iniziare





🇦🇷
Challenger 50 San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán, Argentina  ·  7 Giugno 2026

🌧
17°C
Nuvoloso con pioggia  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Pioggia a tratti per gran parte della giornata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 7 Giugno
09:00
🌧
15°
10:00
🌧
16°
11:00
16°
12:00
🌧
17°
13:00
17°
14:00
🌧
18°
15:00
🌧
17°
16:00
16°
17:00
🌧
16°
18:00
15°
⚠  Pioggia a tratti: programma da monitorare sulla terra battuta
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
CH 50 Q1
🌧  Pioggia
☁  Nuvoloso
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 15:00
Juan Ignacio Gallego ARG vs Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

Il match deve ancora iniziare

Mateo Carballo ARG vs Julian Cundom ARG

Il match deve ancora iniziare

Samuel Alejandro Linde Palacios COL vs Benjamin Chelía ARG

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Villalon CHI vs Gonzalo Zeitune ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 15:00
Johan Alexander Rodriguez COL vs Manuel Mouilleron Salvo ARG

Il match deve ancora iniziare

Felipe De Dios ARG vs Wilson Leite BRA

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Monzon ARG vs Santiago Giamichelle ARG

Il match deve ancora iniziare

Leonel Cesar Castro ARG vs Thiago Cigarran ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 7 – ore 15:00
Conner Huertas del Pino PER vs Mateo Del Pino ARG

Il match deve ancora iniziare

Samuel Heredia COL vs Jose Gabriel Fernandez ARG

Il match deve ancora iniziare

Amador Salazar CHI vs Ezequiel Monferrer ARG

Il match deve ancora iniziare

Federico Zeballos BOL vs Tomas Martinez ARG

Il match deve ancora iniziare

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