Dieci volte Città dei Mille: a Bergamo è sempre grande tennis

Si terrà dal 21 al 28 giugno la decima edizione del Trofeo TNB-Azimut, torneo ITF del Tennis Club Città dei Mille. Sarà l’unico evento “pro” a giocarsi a Bergamo nel 2026, in un club che ha già ospitato due futuri numeri 1 del mondo. Attesa per gli ex vincitori, il baby Henry Bernet e il bergamasco Vincent Ruggeri.

Raggiungere la decima edizione di un qualsiasi evento è un un traguardo sempre significativo. Per questo, il 2026 del Trofeo TNB – Azimut sarà ancora più speciale: il torneo ITF del Tennis Club Città dei Mille di Bergamo entrerà in doppia cifra, tenendosi stretta una tradizione inaugurata nel 2015 (con una sola pausa nel biennio 2019-2020), e che tiene viva la vocazione agonistica della città di Bergamo e di un club sempre all’avanguardia. Dopo la memorabile finale dello scorso anno, una battaglia di quattro ore che premiò Gianmarco Ferrari dopo sette matchpoint annullati ad Alessandro Pecci, l’appuntamento è dal 21 al 28 giugno a suggellare un evento che decreta l’inizio dell’estate. Il torneo metterà in palio un montepremi di 15.000 dollari e l’accordo con la FITP prevede una wild card in più (in aggiunta a quelle già concordate) a disposizione del Settore Tecnico, a conferma che la federazione crede molto in questi tornei come trampolino di lancio per le giovani promesse. D’altra parte, il TC Mille può vantarsi di aver ospitato sui propri campi due futuri numeri 1 del mondo: Novak Djokovic nel 2004 e Iga Swiatek nel 2017. Proprio in virtù di questo, la macchina organizzativa guidata dalla direttrice del torneo Silvana Carrara si è messa in moto con il consueto entusiasmo, forte di un’esperienza e una location che ha sempre soddisfatto giocatori e staff tecnici. Un po’ per la bellezza del TC Mille, un po’ perché si gioca su due campi in terra battuta outdoor, ma con la disponibilità di altrettanti con struttura fissa indoor, in modo da garantire la continuità di gioco anche in caso di pioggia. Nonostante la collocazione a giugno, infatti, è capitato in più occasioni che un acquazzone estivo si abbattesse su Bergamo. Detto che l’ingresso al club sarà gratuito per tutta la durata della manifestazione, va segnalato che il Trofeo TNB-Azimut sarà l’unico torneo professionistico a giocarsi a Bergamo nell’anno solare 2026. Niente paura: l’ATP Challenger è confermatissimo ma tornerà alla sua collocazione abituale, con diverse novità. Per ora basti segnalare che l’appuntamento sarà nella prima settimana di febbraio 2027.

IL VOLTO NUOVO DI SVIZZERA

Per questo, la tappa estiva del TC Mille assume un’importanza ancora maggiore, riconosciuta dalla Regione Lombardia che ha concesso il proprio patrocinio, nonché un contributo a sostegno della manifestazione. Intanto è uscita l’entry list, attualmente guidata dal tedesco Tom Gentzsch, numero 228 del ranking ATP. Tuttavia, nel rispetto di un detto secondo cui si torna sempre dove si è stati bene, saranno della partita due ex vincitori del torneo: il campione in carica Gianmarco Ferrari e Federico Arnaboldi (vincitore nel 2021). Tuttavia, il nome più atteso – sarà lui il campione del futuro a transitare da Bergamo? – è quello di Henry Bernet, svizzero classe 2007 che l’anno scorso è stato numero 1 junior e ha vinto l’Australian Open. Già autore di ottime performance tra i professionisti, oggi è tra i top-500 ATP ed è seguito da quel Severin Luthi che per tanti anni è stato il coach di Roger Federer. Al di là del confine, più di un esperto spera che Bernet possa essere, se non un nuovo Federer, almeno un nuovo Wawrinka. Di sicuro gioca un fantastico rovescio a una mano. I bergamaschi, naturalmente, faranno il tifo per il giocatore di casa Samuel Vincent Ruggeri. Dopo essersi avvicinato ai top-200 ATP è entrato in un periodo difficile e oggi è molto indietro in classifica. Chissà che l’aria di casa non gli faccia bene. Ma i tornei ITF, si sa, sanno creare storie tanto belle quanto inattese alla sola lettura del parco giocatori. Per questo, come ogni anno, sarà bene varcare i cancelli del TC Mille già a partire da domenica 21 giugno per le qualificazioni. La finale, come tradizione, si giocherà nella mattinata di domenica 28 giugno. Sarà il suggello della settimana tennistica più importante del 2026 bergamasco.

Ufficio Stampa Trofeo TNB-Azimut

TORNEO ITF BERGAMO – TROFEO TNB AZIMUT

ALBO D’ORO

2015: Gianluca Naso (ITA)

2016: Adelchi Virgili (ITA)

2017: Andrea Collarini (ARG)

2018: Riccardo Bellotti (ITA)

2019/2020: Non disputato

2021: Federico Arnaboldi (ITA)

2022: Oleksandr Ovcharenko (UCR)

2023: Inaki Montes-De la Torre (SPA)

2024: Andrej Martin (SVK)

2025: Gianmarco Ferrari (ITA)