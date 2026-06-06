Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Ilkley: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Maestrelli e Nardi nel Md. Romano nelle quali

06/06/2026 22:39 3 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

GBR Challenger 125 Ilkley – Tabellone Principale – erba
(1) Henrique Rocha POR vs Qualifier
(NG) Darwin Blanch USA vs Christopher O’Connell AUS
Alex Bolt AUS vs Qualifier
Luca Nardi ITA vs (5) Jacob Fearnley GBR

(4) Tristan Schoolkate AUS vs Lloyd Harris RSA
Ugo Blanchet FRA vs (WC) Oliver Tarvet GBR
(WC) Felix Gill GBR vs Qualifier
(WC) Harry Wendelken GBR vs (8) Jack Pinnington Jones GBR

(7) Dane Sweeny AUS vs Qualifier
Billy Harris GBR vs (Alt) Clement Chidekh FRA
Kyrian Jacquet FRA vs Toby Samuel GBR
August Holmgren DEN vs (3) Nicolai Budkov Kjaer NOR

(6) Francesco Maestrelli ITA vs Arthur Gea FRA
Qualifier vs Michael Zheng USA
(Alt) Yunchaokete Bu CHN vs Chris Rodesch LUX
Qualifier vs (2) Leandro Riedi SUI



GBR Challenger 125 Ilkley – Tabellone Qualificazione – erba
(Alt) (1) Mark Lajal EST vs Anton Matusevich GBR
Max Basing GBR vs (12) Paul Jubb GBR

(2) Rio Noguchi JPN vs (WC) Patrick Brady GBR
(WC) Finn Bass GBR vs (7) Keegan Smith USA

(Alt) (3) Daniel Evans GBR vs (Alt) James Watt NZL
Quinn Vandecasteele USA vs (9) Charles Broom GBR

(4) Michael Mmoh USA vs Filippo Romano ITA
Edward Winter AUS vs (8) Alastair Gray GBR

(5) Yi Zhou CHN vs (Alt) Ben Jones GBR
(WC) Oliver Okonkwo GBR vs (10) Antoine Ghibaudo FRA

(6) Oliver Crawford GBR vs (WC) Mark Ceban GBR
Millen Hurrion GBR vs (11) Hamish Stewart GBR

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3 commenti

Tasso73 07-06-2026 01:56

SAMUEL

FEARNLEY

GILL
RIEDI

O’CONNELL
SCHOOLKATE
HARRIS B
MAESTRELLI

 3
Replica | Quota | 0
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sponghi 07-06-2026 01:17

RIEDI

FEARNLEY

PINNINGTON
HARRIS B.

O’CONNEL
HARRIS L.
HOLMGREN
MAESTRELLI

 2
Replica | Quota | 0
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miky85 06-06-2026 23:21

Budkov

Fearnley

Pinnington
Rodesch

O Connell
L. Harris
B. Harris
Zheng

 1
Replica | Quota | 0
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