Challenger 125 Ilkley: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Maestrelli e Nardi nel Md. Romano nelle quali
Challenger 125 Ilkley – Tabellone Principale – erba
(1) Henrique Rocha vs Qualifier
(NG) Darwin Blanch vs Christopher O’Connell
Alex Bolt vs Qualifier
Luca Nardi vs (5) Jacob Fearnley
(4) Tristan Schoolkate vs Lloyd Harris
Ugo Blanchet vs (WC) Oliver Tarvet
(WC) Felix Gill vs Qualifier
(WC) Harry Wendelken vs (8) Jack Pinnington Jones
(7) Dane Sweeny vs Qualifier
Billy Harris vs (Alt) Clement Chidekh
Kyrian Jacquet vs Toby Samuel
August Holmgren vs (3) Nicolai Budkov Kjaer
(6) Francesco Maestrelli vs Arthur Gea
Qualifier vs Michael Zheng
(Alt) Yunchaokete Bu vs Chris Rodesch
Qualifier vs (2) Leandro Riedi
Challenger 125 Ilkley – Tabellone Qualificazione – erba
(Alt) (1) Mark Lajal vs Anton Matusevich
Max Basing vs (12) Paul Jubb
(2) Rio Noguchi vs (WC) Patrick Brady
(WC) Finn Bass vs (7) Keegan Smith
(Alt) (3) Daniel Evans vs (Alt) James Watt
Quinn Vandecasteele vs (9) Charles Broom
(4) Michael Mmoh vs Filippo Romano
Edward Winter vs (8) Alastair Gray
(5) Yi Zhou vs (Alt) Ben Jones
(WC) Oliver Okonkwo vs (10) Antoine Ghibaudo
(6) Oliver Crawford vs (WC) Mark Ceban
Millen Hurrion vs (11) Hamish Stewart
TAG: Circuito Challenger
3 commenti
SAMUEL
FEARNLEY
GILL
RIEDI
O’CONNELL
SCHOOLKATE
HARRIS B
MAESTRELLI
RIEDI
FEARNLEY
PINNINGTON
HARRIS B.
O’CONNEL
HARRIS L.
HOLMGREN
MAESTRELLI
Budkov
Fearnley
Pinnington
Rodesch
O Connell
L. Harris
B. Harris
Zheng