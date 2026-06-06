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Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 06 Giugno 2026
06/06/2026 08:12 1 commento
CH 125 Perugia – terra
SF Merida – Pellegrino Non prima 20:30
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Stuttgart – erba
Q1 Sonego – Alkaya 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Foggia 125 – terra
SF Grant – Astakhova ore 17:30
Il match deve ancora iniziare
SF Bronzetti – Romero Gormaz ore 19:00
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
1 commento
Scusate, se non è un errore vedo che Pellegrino è salito al n° 109 (P.B.) della classifica ATP. Se va in finale o vince, entra nei primi 100? Grazie