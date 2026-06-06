Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 06 Giugno 2026

06/06/2026 08:12 1 commento
Andrea Pellegrino - Foto Yuri Serafini
Andrea Pellegrino - Foto Yuri Serafini

ITA CH 125 Perugia – terra
SF Merida ESP – Pellegrino ITA Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare




GER ATP 250 Stuttgart – erba
Q1 Sonego ITA – Alkaya TUR 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare




ITA WTA Foggia 125 – terra
SF Grant ITA – Astakhova RUS ore 17:30

Il match deve ancora iniziare

SF Bronzetti ITA – Romero Gormaz ESP ore 19:00

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Edoardo (Guest) 06-06-2026 09:19

Scusate, se non è un errore vedo che Pellegrino è salito al n° 109 (P.B.) della classifica ATP. Se va in finale o vince, entra nei primi 100? Grazie

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