Zverev, un uomo in “missione”: vincere il primo Slam in carriera e diventare il terzo campione Major della generazione “perduta” dei nati nei ’90s

Un match point, da non fallire perché chissà se ne arriverà un altro così invitante, da giocarsi da favorito… Scenderà sul Chatrier – ore 15 – con una discreta pressione Alexander Zverev, chiamato ad affrontare il bravissimo Flavio Cobolli per coronare il sogno di una carriera ormai già piuttosto lunga e travagliata: vincere l’edizione 2026 di Roland Garros e finalmente il primo Slam in carriera. Sasha si porta sul groppone una considerazione molto scomoda, quella di essere uno dei più forti di sempre (a detta di molti il più forte….) giocatore nell’Era moderna a non aver vinto un Major. Tre finali per lui, quella buttata alle ortiche a US Open 2020, rimontato da un ottimo Dominik Thiem; quella persa nettamente da Jannik Sinner agli Australian Open 2025 e quella assai sofferta a Roland Garros 2024, quando riuscì a battagliare ad armi pari contro Carlos Alcaraz, agganciarlo e sovrastarlo a metà partita, ma quindi incapace di imporsi al quinto parziale. Quest’edizione 2026 di Roland Garros verrà ricordata come una delle più bizzarre di sempre per le sorprese, l’assenza di Alcaraz (ed altri), gli italiani arrembanti ma anche assai sfortunati (Sinner, Berrettini, Arnaldi… tutti k.o.). Un torneo che è avanzato tra molti problemi, battaglie feroci e quant’altro, sfuggendo ad ogni regola o previsione. Ogni tanto arriva uno Slam così, ed è il contesto ideale per una sorpresa.

Tutti in Italia ci auguriamo che possa essere Flavio Cobolli a completare un’edizione fuori da ogni logica e alzare al cielo di Parigi quella Coppa dei Moschettieri che 50 anni fa fu vinta da Adriano Panatta e che (casualmente?) proprio Adriano consegnerà al vincitore. Tutti ipotizzavano che sarebbe stato Jannik Sinner a coronare il sogno, completare il Career Grand Slam, entrare ancor più nella leggenda. Non è andata così. Flavio a sua volta ha l’occasione della vita, per come è arrivato in finale (con merito, ma anche un po’ di buona sorta visto il suo percorso non così terrificante e il non aver disputato la “semi”) e anche perché affronta per il titolo un tennista forte ma non imbattibile. I due si conoscono alla perfezione, c’è un bilancio di 3-1 per il tedesco ma l’italiano l’ha battuto di recente su terra battuta a Monaco. È una sfida molto aperta. Chi vince? Nessun pronostico, solo due considerazioni. Probabilmente il fattore emotivo-mentale sarà decisivo, più di ogni altro aspetto tecnico tattico. Chi riuscirà ad avvicinarsi meglio alla partita, senza aver consumato troppe energie, e gestendo l’emozione di una chance forse irripetibile, avrà un vantaggio enorme. La seconda: l’esperienza di Zverev, alla quarta finale Slam, potrebbe avere un peso non indifferente. Ma sappiamo bene quanto il tedesco non sia di granito, quindi chissà che le bordate e tennis esplosivo di Cobolli non possano irretirlo, soprattutto se il romano partisse di slancio e riuscisse a mettere grande pressione al rivale, visto che oggettivamente sarà Sasha ad aver molto da perdere…

Zverev lotterà per il suo sogno, quel titolo Major finora mai raggiunto. Ma c’è un altro aspetto curioso che vale la pena di sottolineare presentando questa finale Slam a dir poco sorprendente. Zverev è uno dei più forti giocatori nati negli anni ’90, la cosiddetta generazione “perduta”, schiacciata dalla lunghissima coda vincente dell’epopea di Federer, Nadal e Djokovic + Murray, e dall’impetuoso avvento del duo vincente Sinner – Alcaraz. È incredibile rilevare che finora i tennisti nati negli anni ’90 hanno vinto complessivamente solo 2 Slam in carriera, perdendo 20 finali. Solo Dominic Thiem (1993) e Daniil Medvedev (1996) hanno vinto uno Slam a testa: US Open 2020 e US Open 2021. Poi altri sette della stessa generazione hanno giocato almeno una finale Slam, perdendola: Zverev (1997) tre finali perse; Milos Raonic (1990) una finale; Nick Kyrgios (1995) una finale; Matteo Berrettini (1996) una finale; Taylor Fritz (1997) una finale; Casper Ruud (1998) tre finali; Stefanos Tsitsipas (1998) due finali. A questi si aggiungono anche le finali perse da Medvedev (5) e Thiem (3). Questa la lista completa:

Raonic – Wimbledon 1996 – sconfitto da Murray

Thiem – Roland Garros 2018 – sconfitto da Nadal

Thiem – Roland Garros 2019 – sconfitto da Nadal

Medvedev – US Open 2019 – sconfitto da Nadal

Thiem – Australian Open 2020 – sconfitto da Djokovic

Zverev – US Open 2020 – sconfitto da Thiem

Medvedev – Australian Open 2021 – sconfitto Djokovic

Tsitsipas – Roland Garros 2021 – sconfitto da Djokovic

Berrettini – Wimbledon 2021 – sconfitto da Djokovic

Medvedev – Australian Open 2022 – sconfitto da Nadal

Ruud – Roland Garros 2022 – sconfitto da Nadal

Kyrgios – Wimbledon 2022 – sconfitto da Djokovic

Ruud – US Open 2022 – sconfitto da Alcaraz

Tsitsipas – Australian Open 2023 – sconfitto da Djokovic

Ruud – Roland Garros 2023 – sconfitto da Djokovic

Medvedev – US Open 2023 – sconfitto da Djokovic

Medvedev – Australian Open 2024 – sconfitto da Sinner

Zverev – Roland Garros 2024 – sconfitto da Alcaraz

Fritz – US Open 2024 – sconfitto da Sinner

Zverev – Australian Open 2025 – sconfitto da Sinner

Un bilancio incredibile, a cui Zverev ha finora contribuito con le sue 3 finali perse. Chissà se il tedesco riuscirà ad alzare il trofeo parigino e diventare il terzo della sua generazione a fregiarsi di uno quattro allori più importati della disciplina. Lo scopriremo oggi pomeriggio, sul rosso del Bois di Boulogne, dove il tennis saluterà un nuovo campione Slam.

Marco Mazzoni