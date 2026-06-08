Italiani ATP, Copertina

Classifica ATP Italiani: Flavio Cobolli in top ten. + 70 per Matteo Arnaldi. +57 per Matteo Berrettini

08/06/2026 09:33 8 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren

Classifica Atp Entry System Singolo (08-06-2026)

1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
13500
Punti
19
Tornei
10
Best: 10
4
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
3540
Punti
27
Tornei
16
Best: 5
-5
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
2315
Punti
23
Tornei
18
Best: 16
-1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2300
Punti
32
Tornei
34
Best: 29
70
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
1336
Punti
21
Tornei
48
Best: 6
57
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
985
Punti
23
Tornei
66
Best: 35
4
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
855
Punti
26
Tornei
78
Best: 63
-5
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
777
Punti
28
Tornei
109
Best: 109
15
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
582
Punti
20
Tornei
126
Best: 108
2
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
496
Punti
26
Tornei
134
Best: 60
4
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
464
Punti
30
Tornei
159
Best: 67
4
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
378
Punti
18
Tornei
166
Best: 118
-5
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
355
Punti
22
Tornei
172
Best: 16
6
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
345
Punti
31
Tornei
185
Best: 183
53
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
322
Punti
27
Tornei
192
Best: 151
-20
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
304
Punti
18
Tornei
193
Best: 193
3
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
303
Punti
32
Tornei
211
Best: 127
-2
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
274
Punti
33
Tornei
231
Best: 231
--
0
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
251
Punti
24
Tornei
237
Best: 237
2
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
242
Punti
29
Tornei
243
Best: 121
3
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
233
Punti
18
Tornei
246
Best: 108
12
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
224
Punti
28
Tornei
285
Best: 281
--
0
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
188
Punti
28
Tornei
340
Best: 340
125
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
151
Punti
14
Tornei
341
Best: 322
-14
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
151
Punti
33
Tornei
353
Best: 353
6
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
143
Punti
26
Tornei
355
Best: 355
13
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
142
Punti
26
Tornei
371
Best: 364
-7
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
133
Punti
27
Tornei
388
Best: 341
-5
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
125
Punti
25
Tornei
391
Best: 298
-47
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
123
Punti
20
Tornei
396
Best: 396
17
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
121
Punti
22
Tornei
398
Best: 398
74
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
121
Punti
31
Tornei
430
Best: 288
-37
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
112
Punti
20
Tornei
435
Best: 387
33
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
111
Punti
23
Tornei
441
Best: 315
15
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
109
Punti
22
Tornei
453
Best: 357
-10
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
104
Punti
12
Tornei
465
Best: 357
-7
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
101
Punti
26
Tornei
478
Best: 415
-1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
95
Punti
28
Tornei
480
Best: 368
-31
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
94
Punti
27
Tornei
488
Best: 453
14
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
91
Punti
25
Tornei
500
Best: 500
26
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
87
Punti
25
Tornei
502
Best: 125
-248
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
86
Punti
8
Tornei
504
Best: 498
-6
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
86
Punti
24
Tornei
509
Best: 506
-3
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
85
Punti
29
Tornei
520
Best: 509
14
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
82
Punti
21
Tornei
523
Best: 183
-42
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
81
Punti
25
Tornei
561
Best: 561
3
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
72
Punti
34
Tornei
562
Best: 128
-6
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
71
Punti
4
Tornei
563
Best: 563
97
Pierluigi Basile
ITA, 0
71
Punti
15
Tornei
573
Best: 456
-7
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
68
Punti
18
Tornei
605
Best: 540
-3
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
62
Punti
29
Tornei
627
Best: 470
-14
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
57
Punti
12
Tornei
633
Best: 443
-7
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
57
Punti
25
Tornei
636
Best: 285
-5
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
56
Punti
13
Tornei
658
Best: 617
-8
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
53
Punti
15
Tornei
700
Best: 700
45
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
47
Punti
28
Tornei
713
Best: 439
-13
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
45
Punti
17
Tornei
715
Best: 697
-18
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
45
Punti
21
Tornei
717
Best: 717
111
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
45
Punti
25
Tornei
725
Best: 402
-4
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
43
Punti
16
Tornei
733
Best: 733
-6
Matteo Covato
ITA, 0
43
Punti
26
Tornei
771
Best: 599
44
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
38
Punti
20
Tornei
773
Best: 773
4
Lorenzo Angelini
ITA, 0
38
Punti
24
Tornei
778
Best: 523
-9
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
37
Punti
10
Tornei
792
Best: 372
-18
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
36
Punti
14
Tornei
833
Best: 832
6
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
33
Punti
30
Tornei
866
Best: 866
122
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
28
Punti
13
Tornei
869
Best: 709
-6
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
28
Punti
20
Tornei
871
Best: 666
3
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
28
Punti
25
Tornei
874
Best: 575
-79
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
28
Punti
27
Tornei
880
Best: 880
13
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
27
Punti
23
Tornei
885
Best: 858
11
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
4
Tornei
906
Best: 905
3
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
25
Punti
22
Tornei
941
Best: 941
3
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
22
Punti
21
Tornei
942
Best: 403
-10
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
22
Punti
21
Tornei
945
Best: 906
2
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
22
Punti
24
Tornei
958
Best: 784
-3
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
21
Punti
14
Tornei
959
Best: 958
-1
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
21
Punti
18
Tornei
965
Best: 951
-2
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
21
Punti
28
Tornei
975
Best: 971
-3
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
20
Punti
14
Tornei
976
Best: 976
-3
Michele Mecarelli
ITA, 0
20
Punti
17
Tornei
1049
Best: 1049
-3
Andrea De Marchi
ITA, 0
16
Punti
22
Tornei
1073
Best: 827
-46
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
15
Punti
23
Tornei
1088
Best: 1048
-7
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
14
Punti
25
Tornei
1111
Best: 967
-112
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
13
Punti
25
Tornei
1128
Best: 377
-5
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
12
Punti
14
Tornei
1137
Best: 1137
59
Filippo Mazzola
ITA, 0
12
Punti
19
Tornei
1139
Best: 1139
22
Maximilian Figl
ITA, 0
12
Punti
22
Tornei
1153
Best: 1069
-8
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
10
Tornei
1157
Best: 1157
27
Leonardo Primucci
ITA, 0
11
Punti
16
Tornei
1160
Best: 1126
-2
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
11
Punti
17
Tornei
1165
Best: 1165
29
Nicolo Toffanin
ITA, 0
11
Punti
20
Tornei
1181
Best: 1181
29
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1195
Best: 1195
-12
Lorenzo Comino
ITA, 0
10
Punti
13
Tornei
1197
Best: 1197
-12
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
10
Punti
15
Tornei
1198
Best: 1198
-70
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
10
Punti
16
Tornei
1209
Best: 1209
-6
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
4
Tornei
1229
Best: 1154
-9
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
9
Punti
13
Tornei
1258
Best: 873
--
0
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
8
Punti
9
Tornei
1264
Best: 1264
35
Leonardo Borrelli
ITA, 0
8
Punti
12
Tornei
1264
Best: 942
-1
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
8
Punti
12
Tornei
1269
Best: 1269
-5
Gilberto Ravasio
ITA, 0
8
Punti
14
Tornei
1270
Best: 1231
-1
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
8
Punti
15
Tornei
1275
Best: 1275
-1
Samuele Seghetti
ITA, 0
8
Punti
17
Tornei
1281
Best: 812
-6
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
8
Punti
21
Tornei
1298
Best: 1286
-7
Davide Tortora
ITA, 01-01-1900
7
Punti
7
Tornei
1309
Best: 1309
-9
Alessandro Battiston
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1329
Best: 1329
-15
Sebastiano Cocola
ITA, 0
7
Punti
15
Tornei
1356
Best: 1356
-14
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
6
Punti
7
Tornei
1373
Best: 739
61
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
6
Punti
11
Tornei
1376
Best: 1037
-5
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
6
Punti
12
Tornei
1401
Best: 1401
185
Felipe Virgili
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1404
Best: 1404
-9
Lorenzo Berto
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1418
Best: 938
-1
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
5
Punti
7
Tornei
1430
Best: 1430
-70
Filippo Alberti
ITA, 0
5
Punti
9
Tornei
1453
Best: 1453
-12
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1454
Best: 1454
-11
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1456
Best: 1456
-10
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1461
Best: 1405
-8
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
14
Tornei
1492
Best: 1484
-8
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
4
Punti
4
Tornei
1501
Best: 811
-7
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1517
Best: 1517
687
Matteo Sciahbasi
ITA, 0
4
Punti
7
Tornei
1520
Best: 1520
-19
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
7
Tornei
1525
Best: 1525
112
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1526
Best: 1156
-9
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
4
Punti
8
Tornei
1530
Best: 1530
-7
Gabriele Volpi
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1548
Best: 1548
-2
Silvio Mencaglia
ITA, 0
4
Punti
10
Tornei
1554
Best: 1170
-11
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
12
Tornei
1621
Best: 1621
-25
William Mirarchi
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1624
Best: 1040
-9
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1655
Best: 1655
167
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
3
Punti
7
Tornei
1667
Best: 1667
-14
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1672
Best: 906
194
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
3
Punti
9
Tornei
1674
Best: 1631
-21
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
3
Punti
9
Tornei
1674
Best: 1674
-12
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
9
Tornei
1685
Best: 1685
-13
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
3
Punti
10
Tornei
1692
Best: 1692
-20
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
11
Tornei
1727
Best: 1715
-11
Raffaele Ciurnelli
ITA, 01-01-1900
2
Punti
2
Tornei
1740
Best: 910
-11
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
2
Punti
2
Tornei
1757
Best: 1757
-8
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1785
Best: 1785
13
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1785
Best: 1785
-10
Simone Massellani
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1808
Best: 1808
-10
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1808
Best: 1808
-10
Leonardo Angeloni
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1822
Best: 1822
--
0
Giovanni Ciocca
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1840
Best: 1840
364
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
2
Punti
7
Tornei
1851
Best: 1071
-11
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
8
Tornei
1870
Best: 1870
3
Lorenzo Ferri
ITA, 0
2
Punti
10
Tornei
1876
Best: 1705
1
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
11
Tornei
1964
Best: 1892
8
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1964
Best: 1964
8
Federico Bove
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1964
Best: 1964
--
0
Gabriele Brancatelli
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1964
Best: 1964
8
Alessandro Dragoni
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1964
Best: 1964
8
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1964
Best: 1163
8
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
1
Punti
2
Tornei
1964
Best: 1964
8
Luigi Valletta
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
2071
Best: 1119
-1
Enrique Bogo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2071
Best: 756
-273
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
1
Punti
3
Tornei
2071
Best: 2071
-1
Marco Migliorati
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2071
Best: 2071
-1
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2071
Best: 1807
-1
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2071
Best: 2071
--
0
Massimo Pizzigoni
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2142
Best: 1903
-7
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2181
Best: 2181
-10
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2181
Best: 1892
-10
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2181
Best: 2123
-10
Matteo Mura
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2214
Best: 2214
-10
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2214
Best: 1215
-10
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
1
Punti
6
Tornei
TAG: , , ,

8 commenti

Calvin (Guest) 08-06-2026 11:57

Scritto da Rovescio al tramonto

Scritto da Calvin
La cosa impressionante di Cobolli è il numero 4 nella race cin i “soli” 900 punti in uscita da qui alla fine anno.
Veramente si aprono prospettive enormi per vederlo a Torino

Anche in questo 2026 ne avremo 2 a Torino.

E’ ancora lunghissima: di solito ci si qualifica con 3500 punti (qualche volta ne bastano 3000, qualche volta ce ne vuole qualcuno di più)

Per essere tranquillo a Cobolli servirebbe uan stagione su erba come lo scorso anno (ne fece 500 tra Wimbledon e Halle), ma non è mica cosa semplice.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 08-06-2026 11:26

Aggiorno la classifica dei paesi che dal 2016 hanno avuto nuovi top 10:
Italia 5
Usa 4
Russia 3
Canada 2
Germania, Spagna, Australia, GB, Kazakistan, Norvegia, Danimarca, Argentina 1
Francia 0

Negli ultimi 5 anni, numero finalisti Slam per paese:
Italia 3
Spagna 2
Russia, Usa, Norvegia, Germania, Serbia 1
Francia 0

e c’è qualcuno che scrive: beati i francesi!

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 08-06-2026 11:26

Ottimi balzi in avanti per Cobolli, Arnaldi e Berrettini.
È presto per parlare di Torino ma Flavio è messo bene, quarto nella Race.

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Rovescio al tramonto 08-06-2026 10:55

Scritto da Calvin
La cosa impressionante di Cobolli è il numero 4 nella race cin i “soli” 900 punti in uscita da qui alla fine anno.
Veramente si aprono prospettive enormi per vederlo a Torino

Anche in questo 2026 ne avremo 2 a Torino.

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 08-06-2026 10:35

Scritto da Bagel
Un ottimo effetto collaterale di tutti questi “più tanto” é che Vasami puó permettersi di fare un salto di 125 posizioni senza avere gli occchi addosso

Vasamì farà le quali AO27. Cinà ivi sarà in MD diretto. Cadenasso non ancora ma probabilmente MD diretto a WI27. Ivi farà quali Romano. Così è stabilito 😉

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 08-06-2026 10:31

A fine anno avremo tre top 10. Probabilmente non tutti e tre a Torino. I top 15 potrebbero essere quattro. La macchina pneumatica per fare il vuoto era difettosa….

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Calvin (Guest) 08-06-2026 10:24

La cosa impressionante di Cobolli è il numero 4 nella race cin i “soli” 900 punti in uscita da qui alla fine anno.

Veramente si aprono prospettive enormi per vederlo a Torino

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Rovescio al tramonto
Bagel 08-06-2026 09:54

Un ottimo effetto collaterale di tutti questi “più tanto” é che Vasami puó permettersi di fare un salto di 125 posizioni senza avere gli occchi addosso

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia