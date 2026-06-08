Stuttgart 250 | Grass | e757320 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: Flavio Cobolli in top ten. + 70 per Matteo Arnaldi. +57 per Matteo Berrettini
08/06/2026 09:33 8 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (08-06-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
13500
Punti
19
Tornei
10
Best: 10
▲
4
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
3540
Punti
27
Tornei
16
Best: 5
▼
-5
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
2315
Punti
23
Tornei
18
Best: 16
▼
-1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2300
Punti
32
Tornei
34
Best: 29
▲
70
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
1336
Punti
21
Tornei
48
Best: 6
▲
57
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
985
Punti
23
Tornei
66
Best: 35
▲
4
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
855
Punti
26
Tornei
78
Best: 63
▼
-5
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
777
Punti
28
Tornei
109
Best: 109
▲
15
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
582
Punti
20
Tornei
126
Best: 108
▲
2
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
496
Punti
26
Tornei
134
Best: 60
▲
4
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
464
Punti
30
Tornei
159
Best: 67
▲
4
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
378
Punti
18
Tornei
166
Best: 118
▼
-5
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
355
Punti
22
Tornei
172
Best: 16
▲
6
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
345
Punti
31
Tornei
185
Best: 183
▲
53
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
322
Punti
27
Tornei
192
Best: 151
▼
-20
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
304
Punti
18
Tornei
193
Best: 193
▲
3
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
303
Punti
32
Tornei
211
Best: 127
▼
-2
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
274
Punti
33
Tornei
231
Best: 231
--
0
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
251
Punti
24
Tornei
237
Best: 237
▲
2
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
242
Punti
29
Tornei
243
Best: 121
▲
3
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
233
Punti
18
Tornei
246
Best: 108
▲
12
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
224
Punti
28
Tornei
285
Best: 281
--
0
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
188
Punti
28
Tornei
340
Best: 340
▲
125
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
151
Punti
14
Tornei
341
Best: 322
▼
-14
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
151
Punti
33
Tornei
353
Best: 353
▲
6
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
143
Punti
26
Tornei
355
Best: 355
▲
13
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
142
Punti
26
Tornei
371
Best: 364
▼
-7
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
133
Punti
27
Tornei
388
Best: 341
▼
-5
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
125
Punti
25
Tornei
391
Best: 298
▼
-47
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
123
Punti
20
Tornei
396
Best: 396
▲
17
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
121
Punti
22
Tornei
398
Best: 398
▲
74
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
121
Punti
31
Tornei
430
Best: 288
▼
-37
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
112
Punti
20
Tornei
435
Best: 387
▲
33
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
111
Punti
23
Tornei
441
Best: 315
▲
15
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
109
Punti
22
Tornei
453
Best: 357
▼
-10
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
104
Punti
12
Tornei
465
Best: 357
▼
-7
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
101
Punti
26
Tornei
478
Best: 415
▼
-1
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
95
Punti
28
Tornei
480
Best: 368
▼
-31
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
94
Punti
27
Tornei
488
Best: 453
▲
14
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
91
Punti
25
Tornei
500
Best: 500
▲
26
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
87
Punti
25
Tornei
502
Best: 125
▼
-248
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
86
Punti
8
Tornei
504
Best: 498
▼
-6
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
86
Punti
24
Tornei
509
Best: 506
▼
-3
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
85
Punti
29
Tornei
520
Best: 509
▲
14
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
82
Punti
21
Tornei
523
Best: 183
▼
-42
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
81
Punti
25
Tornei
561
Best: 561
▲
3
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
72
Punti
34
Tornei
562
Best: 128
▼
-6
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
71
Punti
4
Tornei
563
Best: 563
▲
97
Pierluigi Basile
ITA, 0
71
Punti
15
Tornei
573
Best: 456
▼
-7
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
68
Punti
18
Tornei
605
Best: 540
▼
-3
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
62
Punti
29
Tornei
627
Best: 470
▼
-14
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
57
Punti
12
Tornei
633
Best: 443
▼
-7
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
57
Punti
25
Tornei
636
Best: 285
▼
-5
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
56
Punti
13
Tornei
658
Best: 617
▼
-8
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
53
Punti
15
Tornei
700
Best: 700
▲
45
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
47
Punti
28
Tornei
713
Best: 439
▼
-13
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
45
Punti
17
Tornei
715
Best: 697
▼
-18
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
45
Punti
21
Tornei
717
Best: 717
▲
111
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
45
Punti
25
Tornei
725
Best: 402
▼
-4
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
43
Punti
16
Tornei
733
Best: 733
▼
-6
Matteo Covato
ITA, 0
43
Punti
26
Tornei
771
Best: 599
▲
44
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
38
Punti
20
Tornei
773
Best: 773
▲
4
Lorenzo Angelini
ITA, 0
38
Punti
24
Tornei
778
Best: 523
▼
-9
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
37
Punti
10
Tornei
792
Best: 372
▼
-18
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
36
Punti
14
Tornei
833
Best: 832
▲
6
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
33
Punti
30
Tornei
866
Best: 866
▲
122
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
28
Punti
13
Tornei
869
Best: 709
▼
-6
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
28
Punti
20
Tornei
871
Best: 666
▲
3
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
28
Punti
25
Tornei
874
Best: 575
▼
-79
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
28
Punti
27
Tornei
880
Best: 880
▲
13
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
27
Punti
23
Tornei
885
Best: 858
▲
11
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
4
Tornei
906
Best: 905
▲
3
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
25
Punti
22
Tornei
941
Best: 941
▲
3
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
22
Punti
21
Tornei
942
Best: 403
▼
-10
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
22
Punti
21
Tornei
945
Best: 906
▲
2
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
22
Punti
24
Tornei
958
Best: 784
▼
-3
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
21
Punti
14
Tornei
959
Best: 958
▼
-1
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
21
Punti
18
Tornei
965
Best: 951
▼
-2
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
21
Punti
28
Tornei
975
Best: 971
▼
-3
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
20
Punti
14
Tornei
976
Best: 976
▼
-3
Michele Mecarelli
ITA, 0
20
Punti
17
Tornei
1049
Best: 1049
▼
-3
Andrea De Marchi
ITA, 0
16
Punti
22
Tornei
1073
Best: 827
▼
-46
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
15
Punti
23
Tornei
1088
Best: 1048
▼
-7
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
14
Punti
25
Tornei
1111
Best: 967
▼
-112
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
13
Punti
25
Tornei
1128
Best: 377
▼
-5
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
12
Punti
14
Tornei
1137
Best: 1137
▲
59
Filippo Mazzola
ITA, 0
12
Punti
19
Tornei
1139
Best: 1139
▲
22
Maximilian Figl
ITA, 0
12
Punti
22
Tornei
1153
Best: 1069
▼
-8
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
10
Tornei
1157
Best: 1157
▲
27
Leonardo Primucci
ITA, 0
11
Punti
16
Tornei
1160
Best: 1126
▼
-2
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
11
Punti
17
Tornei
1165
Best: 1165
▲
29
Nicolo Toffanin
ITA, 0
11
Punti
20
Tornei
1181
Best: 1181
▲
29
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1195
Best: 1195
▼
-12
Lorenzo Comino
ITA, 0
10
Punti
13
Tornei
1197
Best: 1197
▼
-12
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
10
Punti
15
Tornei
1198
Best: 1198
▼
-70
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
10
Punti
16
Tornei
1209
Best: 1209
▼
-6
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
4
Tornei
1229
Best: 1154
▼
-9
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
9
Punti
13
Tornei
1258
Best: 873
--
0
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
8
Punti
9
Tornei
1264
Best: 1264
▲
35
Leonardo Borrelli
ITA, 0
8
Punti
12
Tornei
1264
Best: 942
▼
-1
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
8
Punti
12
Tornei
1269
Best: 1269
▼
-5
Gilberto Ravasio
ITA, 0
8
Punti
14
Tornei
1270
Best: 1231
▼
-1
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
8
Punti
15
Tornei
1275
Best: 1275
▼
-1
Samuele Seghetti
ITA, 0
8
Punti
17
Tornei
1281
Best: 812
▼
-6
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
8
Punti
21
Tornei
1298
Best: 1286
▼
-7
Davide Tortora
ITA, 01-01-1900
7
Punti
7
Tornei
1309
Best: 1309
▼
-9
Alessandro Battiston
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1329
Best: 1329
▼
-15
Sebastiano Cocola
ITA, 0
7
Punti
15
Tornei
1356
Best: 1356
▼
-14
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
6
Punti
7
Tornei
1373
Best: 739
▲
61
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
6
Punti
11
Tornei
1376
Best: 1037
▼
-5
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
6
Punti
12
Tornei
1401
Best: 1401
▲
185
Felipe Virgili
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1404
Best: 1404
▼
-9
Lorenzo Berto
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1418
Best: 938
▼
-1
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
5
Punti
7
Tornei
1430
Best: 1430
▼
-70
Filippo Alberti
ITA, 0
5
Punti
9
Tornei
1453
Best: 1453
▼
-12
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1454
Best: 1454
▼
-11
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1456
Best: 1456
▼
-10
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1461
Best: 1405
▼
-8
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
14
Tornei
1492
Best: 1484
▼
-8
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
4
Punti
4
Tornei
1501
Best: 811
▼
-7
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1517
Best: 1517
▲
687
Matteo Sciahbasi
ITA, 0
4
Punti
7
Tornei
1520
Best: 1520
▼
-19
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
7
Tornei
1525
Best: 1525
▲
112
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1526
Best: 1156
▼
-9
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
4
Punti
8
Tornei
1530
Best: 1530
▼
-7
Gabriele Volpi
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1548
Best: 1548
▼
-2
Silvio Mencaglia
ITA, 0
4
Punti
10
Tornei
1554
Best: 1170
▼
-11
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
12
Tornei
1621
Best: 1621
▼
-25
William Mirarchi
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1624
Best: 1040
▼
-9
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1655
Best: 1655
▲
167
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
3
Punti
7
Tornei
1667
Best: 1667
▼
-14
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1672
Best: 906
▲
194
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
3
Punti
9
Tornei
1674
Best: 1631
▼
-21
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
3
Punti
9
Tornei
1674
Best: 1674
▼
-12
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
9
Tornei
1685
Best: 1685
▼
-13
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
3
Punti
10
Tornei
1692
Best: 1692
▼
-20
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
11
Tornei
1727
Best: 1715
▼
-11
Raffaele Ciurnelli
ITA, 01-01-1900
2
Punti
2
Tornei
1740
Best: 910
▼
-11
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
2
Punti
2
Tornei
1757
Best: 1757
▼
-8
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1785
Best: 1785
▲
13
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1785
Best: 1785
▼
-10
Simone Massellani
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1808
Best: 1808
▼
-10
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1808
Best: 1808
▼
-10
Leonardo Angeloni
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1822
Best: 1822
--
0
Giovanni Ciocca
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1840
Best: 1840
▲
364
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
2
Punti
7
Tornei
1851
Best: 1071
▼
-11
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
8
Tornei
1870
Best: 1870
▲
3
Lorenzo Ferri
ITA, 0
2
Punti
10
Tornei
1876
Best: 1705
▲
1
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
11
Tornei
1964
Best: 1892
▲
8
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1964
Best: 1964
▲
8
Federico Bove
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1964
Best: 1964
--
0
Gabriele Brancatelli
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1964
Best: 1964
▲
8
Alessandro Dragoni
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1964
Best: 1964
▲
8
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1964
Best: 1163
▲
8
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
1
Punti
2
Tornei
1964
Best: 1964
▲
8
Luigi Valletta
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
2071
Best: 1119
▼
-1
Enrique Bogo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2071
Best: 756
▼
-273
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
1
Punti
3
Tornei
2071
Best: 2071
▼
-1
Marco Migliorati
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2071
Best: 2071
▼
-1
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2071
Best: 1807
▼
-1
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2071
Best: 2071
--
0
Massimo Pizzigoni
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2142
Best: 1903
▼
-7
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2181
Best: 2181
▼
-10
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2181
Best: 1892
▼
-10
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2181
Best: 2123
▼
-10
Matteo Mura
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2214
Best: 2214
▼
-10
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2214
Best: 1215
▼
-10
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
1
Punti
6
Tornei
TAG: Flavio Cobolli, Italiani, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini
8 commenti
E’ ancora lunghissima: di solito ci si qualifica con 3500 punti (qualche volta ne bastano 3000, qualche volta ce ne vuole qualcuno di più)
Per essere tranquillo a Cobolli servirebbe uan stagione su erba come lo scorso anno (ne fece 500 tra Wimbledon e Halle), ma non è mica cosa semplice.
Aggiorno la classifica dei paesi che dal 2016 hanno avuto nuovi top 10:
Italia 5
Usa 4
Russia 3
Canada 2
Germania, Spagna, Australia, GB, Kazakistan, Norvegia, Danimarca, Argentina 1
Francia 0
Negli ultimi 5 anni, numero finalisti Slam per paese:
Italia 3
Spagna 2
Russia, Usa, Norvegia, Germania, Serbia 1
Francia 0
e c’è qualcuno che scrive: beati i francesi!
Ottimi balzi in avanti per Cobolli, Arnaldi e Berrettini.
È presto per parlare di Torino ma Flavio è messo bene, quarto nella Race.
Anche in questo 2026 ne avremo 2 a Torino.
Vasamì farà le quali AO27. Cinà ivi sarà in MD diretto. Cadenasso non ancora ma probabilmente MD diretto a WI27. Ivi farà quali Romano. Così è stabilito 😉
A fine anno avremo tre top 10. Probabilmente non tutti e tre a Torino. I top 15 potrebbero essere quattro. La macchina pneumatica per fare il vuoto era difettosa….
La cosa impressionante di Cobolli è il numero 4 nella race cin i “soli” 900 punti in uscita da qui alla fine anno.
Veramente si aprono prospettive enormi per vederlo a Torino
Un ottimo effetto collaterale di tutti questi “più tanto” é che Vasami puó permettersi di fare un salto di 125 posizioni senza avere gli occchi addosso