Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 07 Giugno 2026

Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Roland Garros – terra
F Cobolli – Zverev 15:00
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Ilkley – erba
Q1 Mmoh – Romano 4° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Cattolica – terra
Q1 Nesterov – Mecarelli Inizio 10:30
ATP Cattolica
Petr Nesterov [4]•
40
2
Michele Mecarelli
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Nesterov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
P. Nesterov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
M. Mecarelli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Q1 Mazza – Carboni 2° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
Q1 Forti – Castagnola 3° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
Q1 Caniato – La Vela 4° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
Q1 Ratti – Mazzola 2° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
Q1 Oradini – Pieri 3° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
Q1 Roca Batalla – Ricci 4° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
Q1 Bosio – Ferrari Inizio 10:30
ATP Cattolica
Gabriele Bosio
0
2
Gianmarco Ferrari [8]•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Bosio
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Q1 Rottoli – Martin Manzano 3° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
WTA Foggia 125 – terra
F Grant – Romero Gormaz ore 18:30
Il match deve ancora iniziare
WTA Modena 125 – terra
TDQ Ortenzi – Turini ore 10:00
WTA Modena 125
Jazmin Ortenzi [2]•
0
0
3
Viola Turini
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jazmin Ortenzi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Viola Turini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jazmin Ortenzi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Jazmin Ortenzi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
TDQ Bosio – Pace 3 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
TDQ Basiletti – Ricci ore 15:30
Il match deve ancora iniziare
3 commenti
ah…povere….è un torneo minore 😆 ……sorry!
@ magilla (#4634556)
https://www.livetennis.it/post/465520/italiani-e-italiane-nei-tornei-itf-i-risultati-di-domenica-07-giugno-2026/
Buongiorno redazione
ci sarebbe anche la finale del 75k a Caserta : Urgesi-Mazzola