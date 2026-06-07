Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 07 Giugno 2026

07/06/2026 08:37 3 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008

FRA Roland Garros – terra
F Cobolli ITA – Zverev GER 15:00

Il match deve ancora iniziare






GBR CH 125 Ilkley – erba
Q1 Mmoh USA – Romano ITA 4° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare






ITA CH 75 Cattolica – terra
Q1 Nesterov BUL – Mecarelli ITA Inizio 10:30

ATP Cattolica
Petr Nesterov [4]
40
2
Michele Mecarelli
40
1
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Q1 Mazza ITA – Carboni ITA 2° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Forti ITA – Castagnola ITA 3° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Caniato ITA – La Vela ITA 4° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Ratti ARG – Mazzola ITA 2° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Oradini ITA – Pieri ITA 3° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Roca Batalla ESP – Ricci ITA 4° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Bosio ITA – Ferrari ITA Inizio 10:30

ATP Cattolica
Gabriele Bosio
0
2
Gianmarco Ferrari [8]
0
1
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Q1 Rottoli ITA – Martin Manzano ITA 3° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare






ITA WTA Foggia 125 – terra
F Grant ITA – Romero Gormaz ESP ore 18:30

Il match deve ancora iniziare






ITA WTA Modena 125 – terra
TDQ Ortenzi ARG – Turini ITA ore 10:00

WTA Modena 125
Jazmin Ortenzi [2]
0
0
3
Viola Turini
0
6
3
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TDQ Bosio ARG – Pace ITA 3 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

TDQ Basiletti ITA – Ricci ITA ore 15:30

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

magilla 07-06-2026 10:07

Scritto da LiveTennis.it Staff
@ magilla (#4634556)
https://www.livetennis.it/post/465520/italiani-e-italiane-nei-tornei-itf-i-risultati-di-domenica-07-giugno-2026/

ah…povere….è un torneo minore 😆 ……sorry!

 3
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LiveTennis.it Staff 07-06-2026 09:52

@ magilla (#4634556)

https://www.livetennis.it/post/465520/italiani-e-italiane-nei-tornei-itf-i-risultati-di-domenica-07-giugno-2026/

 2
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magilla 07-06-2026 09:49

Buongiorno redazione

ci sarebbe anche la finale del 75k a Caserta : Urgesi-Mazzola

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