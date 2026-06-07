Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 07 Giugno 2026

07/06/2026 08:50 1 commento
Massimo Giunta nella foto
Massimo Giunta nella foto

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Tsaghkadzor 2 (Armenia), terra battuta – Finale
08:30 Tiukaev R. --- vs Bocchi L. ITA

ITF M15 Tsaghkadzor - 2026-05-31T00:00:00Z
Ruslan Tiukaev
3
3
Lorenzo Bocchi
6
6
Vincitore: Lorenzo Bocchi
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Caltanissetta (Italia), terra battuta – Finale
18:00 Giunta M. ITA vs Potenza L. ITA

Il match deve ancora iniziare




ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Caserta (Italia), terra battuta – Finale
16:30 Urgesi F. ITA vs Mazzola A. ITA
Il match deve ancora iniziare

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1 commento

miky85 07-06-2026 09:16

Urgesi BR con la finale al n 307 in vaso di vittoria entra nelle 300
Mazzola con la finale BR al 389 in caso di vittoria sale intorno alla posizione 340

La Chiesa con la semifinale risale al n 397 , e la Trevisan al 422.

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Replica | Quota | 0
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