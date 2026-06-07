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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 07 Giugno 2026
07/06/2026 08:50 1 commento
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Tsaghkadzor 2 (Armenia), terra battuta – Finale
08:30 Tiukaev R. vs Bocchi L.
ITF M15 Tsaghkadzor - 2026-05-31T00:00:00Z
Ruslan Tiukaev
3
3
Lorenzo Bocchi
6
6
Vincitore: Lorenzo Bocchi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
Ruslan Tiukaev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Lorenzo Bocchi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Caltanissetta (Italia), terra battuta – Finale
18:00 Giunta M. vs Potenza L.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Caserta (Italia), terra battuta – Finale
16:30 Urgesi F. vs Mazzola A.
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
1 commento
Urgesi BR con la finale al n 307 in vaso di vittoria entra nelle 300
Mazzola con la finale BR al 389 in caso di vittoria sale intorno alla posizione 340
La Chiesa con la semifinale risale al n 397 , e la Trevisan al 422.