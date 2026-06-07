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WTA 125 Ilkley: Il Tabellone Principale. Una qualificata per Lucrezia Stefanini

07/06/2026 14:00 6 commenti
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998

GBR WTA 125 Ilkley – Tabellone Principale – erba
(1) Viktorija Golubic SUI vs (WC) Daniella Britton GBR
Qualifier vs (WC) Katie Swan GBR
(WC) Alicia Dudeney GBR vs Himeno Sakatsume JPN
Elvina Kalieva USA vs (8) Ashlyn Krueger USA

(4) Darja Vidmanova CZE vs Linda Fruhvirtova CZE
Lucrezia Stefanini ITA vs Qualifier
(WC) Mingge Xu GBR vs Elizabeth Mandlik USA
Emerson Jones AUS vs (6) Dalma Galfi HUN

(5) Lulu Sun NZL vs Qualifier
Kayla Day USA vs Mary Stoiana USA
Veronika Podrez UKR vs Tatiana Prozorova RUS
Linda Klimovicova POL vs (3) Sinja Kraus AUT

(7) Alina Korneeva RUS vs Qualifier
Mananchaya Sawangkaew THA vs Akasha Urhobo USA
Taylah Preston AUS vs Qualifier
Qualifier vs (2) Lanlana Tararudee THA

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6 commenti

MATTEO 07-06-2026 18:12

Preston

Golubic

Stefanini
Sun

Krueger
Jones
Kraus
Korneeva

 6
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brizz 07-06-2026 17:57

krueger

preston

fruhvirtova
sun

golubic
galfi
kraus
sawangkaew

 5
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Alejandro90 07-06-2026 17:37

KRUEGER

PRESTON

XU
SUN

GOLUBIC
VIDMANOVA
KLIMOVICOVA
KORNEEVA

 4
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il capitano 07-06-2026 17:01
3
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kaishaku 07-06-2026 16:09

GOLUBIC

SUN

L.FRUHVIRTOVA
TARARUDEE

SAKATSUME
MANDLIK
PODREZ
KORNEEVA

 2
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miky85 07-06-2026 14:54

Kraus

Galfi

Kalieva
Preston

Swan
Fruhvirtova
Stoiana
Urhobo

 1
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