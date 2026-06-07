WTA 125 Ilkley: Il Tabellone Principale. Una qualificata per Lucrezia Stefanini
WTA 125 Ilkley – Tabellone Principale – erba
(1) Viktorija Golubic vs (WC) Daniella Britton
Qualifier vs (WC) Katie Swan
(WC) Alicia Dudeney vs Himeno Sakatsume
Elvina Kalieva vs (8) Ashlyn Krueger
(4) Darja Vidmanova vs Linda Fruhvirtova
Lucrezia Stefanini vs Qualifier
(WC) Mingge Xu vs Elizabeth Mandlik
Emerson Jones vs (6) Dalma Galfi
(5) Lulu Sun vs Qualifier
Kayla Day vs Mary Stoiana
Veronika Podrez vs Tatiana Prozorova
Linda Klimovicova vs (3) Sinja Kraus
(7) Alina Korneeva vs Qualifier
Mananchaya Sawangkaew vs Akasha Urhobo
Taylah Preston vs Qualifier
Qualifier vs (2) Lanlana Tararudee
TAG: WTA 125
6 commenti
Preston
Golubic
Stefanini
Sun
Krueger
Jones
Kraus
Korneeva
krueger
preston
fruhvirtova
sun
golubic
galfi
kraus
sawangkaew
KRUEGER
PRESTON
XU
SUN
GOLUBIC
VIDMANOVA
KLIMOVICOVA
KORNEEVA
GOLUBIC
SUN
L.FRUHVIRTOVA
TARARUDEE
SAKATSUME
MANDLIK
PODREZ
KORNEEVA
Kraus
Galfi
Kalieva
Preston
Swan
Fruhvirtova
Stoiana
Urhobo