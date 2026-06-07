Flavio Cobolli: “Sono orgoglioso di me. Questa finale Slam non me la toglie nessuno” (Video della Finale)

Lotta fino alla fine Flavio Cobolli, ma nel quinto set non ne ha più e consegna ad Alexander Zverev il primo titolo Slam della carriera. Il tedesco si impone 6-1 4-6 6-4 6-7 6-1 al termine di una finale dura, fisica, emotivamente pesantissima. Per Cobolli resta un Roland Garros straordinario: due settimane di grande tennis, la prima finale Major, l’ingresso in top 10 e la conferma di poter competere alla pari con i migliori.

D. Flavio, peccato oggi. Che cosa pensi di queste due settimane incredibili e della tua prima finale del Grande Slam?

Flavio Cobolli: Prima di tutto vorrei fare i complimenti a Sascha per questo titolo. Penso che se lo meriti. Penso anche che alla fine del match lo abbia meritato più di me. Vorrei anche ringraziare me stesso per quello che ho fatto in queste due settimane. Non mi aspettavo assolutamente di ottenere un risultato di questo tipo e sono molto orgoglioso di me stesso. Adesso voglio solo tenere un grande sorriso e godermi una bella serata con gli amici che amo. Resta comunque una finale del Grande Slam. Penso che in questa sala nessuno si aspettasse di vedermi qui, quindi devo essere felice e continuare a provarci ancora e ancora.

D. Nel quinto set ti sei sentito particolarmente esausto o stanco dopo queste due settimane?

Flavio Cobolli: La domanda è se mi sono sentito stanco? Sì. Nel quarto set, sul 6-4, ho avuto dei crampi al polpaccio. Ho fatto del mio meglio. Al cambio campo mi sono preso cinque minuti, ma il polpaccio mi aveva lasciato. Poi, dopo il secondo game, anche il quadricipite. Ero completamente esausto. Il mio corpo mi ha lasciato in campo.

D. Pensi che, per le difficoltà fisiche avute nel quarto set, all’inizio del quinto tu abbia quasi rinunciato pensando che fosse impossibile? E quando dici che Zverev meritava più di te, perché lo pensi? Il match era stato molto equilibrato.

Flavio Cobolli: Perché alla fine ha vinto lui. Quindi alla fine ha meritato più di me la vittoria. Ho anche detto che se lo meritava perché Sascha è lì da dieci anni, ha ottenuto tanti grandi risultati e penso che meriti un titolo del Grande Slam per quello che ha fatto nella sua carriera. Oggi ho sentito la pressione, forse più di lui, ma sono felice per come ho giocato la mia prima finale Slam. Non è mai facile giocare per la prima volta un match di questo tipo. Ho detto che meritava più di me semplicemente perché ha vinto, ma anche per tutto quello che ha dato durante la sua carriera.

D. Nel quarto set c’è stato un momento strano, quando Sascha ha impiegato molto tempo ad alzarsi prima di servire sul 5-4. Non ha ricevuto una penalità per violazione di tempo, ma l’ha ricevuta alla fine del game perché ha chiesto dei medicinali a Marcello, che era nell’angolo. Eri consapevole delle sue difficoltà fisiche? Ti ha ridato fiducia?

Flavio Cobolli: Sì, avevo anche io l’impressione che fosse stanco. Però penso che lui abbia preso un po’ più tempo di me. Forse questo lo ha aiutato, ma come ho già detto lui è lì da dieci anni. Forse conosce meglio di me i momenti cruciali e sa che cosa bisogna fare in quei momenti. Penso anche che nel quinto set fosse più fresco di me. E questo ha portato a quel risultato.

D. Nel tie-break del quarto set, sugli ultimi due punti, hai fatto prima un serve and volley non semplice e poi un diritto incredibile. Che cosa ti è passato per la testa?

Flavio Cobolli: Ho semplicemente chiuso gli occhi.

D. In tutti e due i punti o solo nel primo?

Flavio Cobolli: Forse in tutti e due. Ero stanco durante il tie-break. Mi sono detto: “Vai, lascia andare tutto. Magari puoi vincere il set e poi vediamo che cosa succede nel quinto”. Quindi penso di aver semplicemente chiuso gli occhi. A volte aiuta.

D. Pensi di aver realizzato il tuo potenziale? Ti senti molto vicino al tuo miglior livello? Pensi di poter tornare presto in una finale del Grande Slam?

Flavio Cobolli: È qualcosa che non si può prevedere. Come ho detto prima, proverò, proverò e proverò ancora. Ma quando arrivi alla prima finale, perché non pensare alla seconda? Penso di meritare di essere qui questa settimana. Magari non nei prossimi dieci o quindici Slam, però, come ho detto durante la cerimonia, sono giovane. Devo lavorare molto e godermi questo percorso. E se lavoro e mi diverto, con questo mix magari riuscirò ad arrivare ancora in finale.

D. Ciao Flavio, intanto siamo tutti orgogliosi di te. Non sei solo tu orgoglioso, perché hai fatto una grande partita e un grandissimo torneo. So che è presto e sei ancora sotto la botta, ma cosa cambia? Questa finale ti fa pensare che cambi la carriera, che cambino gli obiettivi, la programmazione, oppure vai avanti così? Ti dà una fiducia diversa in quello che fai?

Flavio Cobolli: Ho un’autostima e una consapevolezza molto diverse rispetto a quando ho iniziato questo torneo. Però credo che gli obiettivi siano sempre gli stessi. Ci siamo dati un obiettivo che adesso non voglio dirvi, però è Torino. L’obiettivo è quello dall’inizio dell’anno. Stiamo lavorando per andarci. È molto difficile perché alla fine ci vanno solo in otto, però con il livello che ho espresso in queste settimane e con tanto, tanto lavoro anche dietro le quinte da parte del team, sono sicuro che riuscirò ad andarci.

D. Hai giocato una grandissima partita. C’è un unico velo di rimpianto: quel finale di terzo set, quando magari due punti potevano portarti avanti due set a uno e cambiare la partita.

Flavio Cobolli: Invece cambia tutto. Però, come ho detto prima, non sono ancora abituato a questo tipo di pressione. Sentivo di essere vicino e quindi nei momenti importanti ho avuto un po’ di fretta. Poi nel tie-break, quando sentivo di non avere più niente da perdere, ho giocato forse più sciolto. Però sull’un set pari, 5-4, 30-0, magari ho avuto un po’ troppa fretta e questo mi ha penalizzato. Da queste scelte si impara. Devo essere contento anche per come ho reagito, per come sono rimasto lì, anche nel quinto. Sotto nel punteggio ci ho provato. Mi è girato male un punto sul 3-0, magari con il break la partita si riapriva. Però, come ho detto anche alla premiazione, questa partita va presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti quanti, quindi non c’è motivo per avere rimpianti. Su questo devo essere sereno e continuare così.

D. Ormai sei molto bravo anche a raccontare a parole le tue emozioni. Ci racconti un po’ come hai passato la vigilia, che è stata chiaramente molto particolare? Poi in campo ho avuto l’impressione che a un certo punto, un po’ come era accaduto con de Minaur, tu abbia detto: “L’abbiamo preparata in un modo, ma adesso ci penso io, vediamo come va”.

Flavio Cobolli: Ieri mi sentivo un po’ più nervoso, però l’ho gestita bene. Abbiamo fatto la solita routine del cavolo che è andata avanti per due settimane. Oggi mi sono svegliato un po’ più nervoso. Ho dormito, non me lo aspettavo, però mi sono svegliato con un buco allo stomaco, una cosa che di solito non ho. Quindi anche con quello ho dovuto lottare. Poi in campo ho capito che magari stavo facendo quello che avrei dovuto fare, ma non bastava. Quindi, insieme un po’ a tutto il team, che da oggi era abbastanza ampio, abbiamo provato a cambiare qualcosa, a trovare soluzioni diverse, a giocare in modo un po’ più istintivo. Alla fine è quello che riesco a fare meglio.

D. In tribuna c’era un bel pezzo della tua Roma: tanti ragazzi, tanti amici, la fidanzata, anche Fabio Fognini. Sei riuscito a parlare con qualcuno di loro? Penso che anche loro possano essere orgogliosi del tuo comportamento.

Flavio Cobolli: Fabio intanto fa parte del team, quindi nelle giornate speciali c’è. È stato molto carino a venire, non era scontato. È stato un privilegio averlo. Credo che tutti i miei amici, i miei nonni e tutte le persone che mi hanno cresciuto siano orgogliosi di me. Alla fine di questa giornata mi daranno un abbraccio, perché abbiamo giocato una finale Slam e questo non ce lo toglie nessuno. Dobbiamo essere solo contenti. Credo che abbiano sentito molto la tensione tutti quanti. Anche la mia ragazza oggi quasi non riusciva a parlare e infatti me ne sono dovuto andare, perché mi mettevano nervosismo. Mi sono abbastanza isolato e non ho ancora visto nessuna delle persone che sono qui. Adesso andremo tutti insieme a cena per salutarci.

D. Se chiudi gli occhi stasera prima di addormentarti, quali sono le tre immagini di questo Slam che ti porterai dietro per tutta la vita?

Flavio Cobolli: Sicuramente la coppa. Poi sicuramente il momento in cui Matteo mi ha detto che non sarebbe sceso in campo, che è stato un po’ uno shock. E poi la vittoria con Auger-Aliassime, dove ho realizzato di aver fatto qualcosa di grande.

D. Parliamo sempre di te, di tuo padre che ti allena e del vostro rapporto. Però durante il discorso di premiazione hai nominato anche tua mamma. Ci racconti il suo ruolo nei tuoi equilibri? Non è parte del team, ma forse ha un ruolo ancora più importante.

Flavio Cobolli: Mia madre mi ha cresciuto. Ovviamente è mia madre, però mi ha cresciuto anche perché io non mi allenavo con papà. Mi allenavo al Parioli con Vittorio Magnelli e giocavo a calcio a Trigoria. Mio padre praticamente lo vedevo solo a cena. Io stavo tutto il giorno con mia mamma: mi portava a destra e a sinistra, stava lì a tutti gli allenamenti. Fino ai 16, 17 anni non andavo in motorino o in macchina. A Roma potete immaginare la pericolosità di motorini e macchinette, quindi i miei genitori non si sono mai fidati e hanno sempre voluto accompagnarmi. È come se fino ai 17 anni non avessi quasi mai avuto un rapporto quotidiano con mio padre, fino al momento in cui abbiamo iniziato a lavorare insieme. Quindi mia mamma era esattamente quello che è ora mio padre, praticamente. Va ringraziata. Credo che si meritasse di essere qui oggi. Non viene quasi mai, proprio perché siamo fatti così: in famiglia parliamo poco, ma sentiamo comunque il calore e la vicinanza, anche con mio fratello, senza dirci niente. Mia mamma ha un ruolo importante nella mia vita, ma credo che adesso abbia trovato il suo equilibrio stando a casa, stando con mio fratello, lavorando. Viene soltanto quando sente il bisogno di esserci e di portarmi qualche vibrazione positiva.

D. Quando hai perso il primo set hai pensato: “Oddio, che sto facendo?”. Ti sei sentito inadeguato oppure eri solo nervoso per la prima finale Slam? Che cosa provavi in quel momento? E alla fine c’è almeno mezzo rimpianto? Hai detto che eri più stanco di lui, anche se a vederlo sembrava molto stanco anche Zverev.

Flavio Cobolli: Non mi sono mai sentito inadeguato in vita mia, soprattutto oggi, perché quello che ho fatto non me lo ha regalato nessuno. Poi si può capire la tensione che c’è in una finale Slam, soprattutto per un ragazzo non ancora abituato a giocare questo tipo di partite. Sono entrato in campo con lo stadio pieno, con le persone che amo, con il presidente che mette sempre molta tensione, e non è facile entrare in campo, soprattutto in una finale Slam, e rendere subito al meglio. Ho avuto bisogno di tempo e questo credo abbia aiutato lui, perché ha un’esperienza tale da entrare in campo e giocare subito. Magari oggi era la partita della sua vita e quindi è entrato nel migliore dei modi. Secondo me invece va analizzato il fatto che, dopo quel brutto primo set, io sia riuscito a riprendermi e anzi a ribaltare completamente la partita. Il rimpianto è arrivato nel terzo set, dove, come ho detto prima, potevo giocare meglio. L’ultimo game però non è stato giocato male, non è accaduto niente di particolare. Credo che quello sia l’unico rimpianto della partita. Poi ho servito per il set, non mi sono lasciato andare, sono rimasto lì e ho vinto un tie-break. Facciamo una statistica: Zverev aveva giocato 28 tie-break e ne aveva persi tre, e oggi ha perso l’unico tie-break che ha giocato. Ci sono tante cose positive in questa partita e devo prendere più quelle positive che quelle negative. Le cose negative oggi erano un po’ superficiali, passavano in secondo piano proprio per il tipo di partita che era.

dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani