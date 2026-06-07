Qualificazioni ATP ATP, Copertina

ATP 250 Stoccarda e Hertogenbosch: I Risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione (LIVE)

07/06/2026 09:04 Nessun commento
Pierre-Hugues Herbert nella foto - Foto getty images
Pierre-Hugues Herbert nella foto - Foto getty images

🇩🇪
ATP 250 Stoccarda
Stoccarda, Germania  ·  7 Giugno 2026

18°C
Soleggiato, poi nubi intermittenti  ·  Picco 25°C
CIELO Sole e nubi
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 7 Giugno
09:00
17°
10:00
19°
11:00
21°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
24°
15:00
24°
16:00
25°
17:00
24°
18:00
24°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco su erba
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
Turno Quali · Erba
ATP Q
☀  Soleggiato
⛅  Nubi sparse
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🌿  Erba

Colosseum – ore 11:00
Marc-Andrea Huesler SUI vs Gauthier Onclin BEL

ATP Stuttgart
Marc-Andrea Huesler
0
0
Gauthier Onclin [7]
0
0
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Mert Alkaya TUR vs Pierre-Hugues Herbert FRA

Il match deve ancora iniziare






Match Court 2 – ore 11:00
Sho Shimabukuro JPN vs Jurij Rodionov AUT

ATP Stuttgart
Sho Shimabukuro [2]
0
0
Jurij Rodionov [5]
0
0
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Roman Safiullin RUS vs Alexis Galarneau CAN

Il match deve ancora iniziare







🇳🇱
ATP 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda  ·  7 Giugno 2026

14°C
Nuvoloso  ·  Picco 20°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso, schiarite in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 7 Giugno
09:00
14°
10:00
15°
11:00
16°
12:00
17°
13:00
18°
14:00
19°
15:00
20°
16:00
19°
17:00
19°
18:00
19°
✅  Condizioni asciutte, ma cielo prevalentemente nuvoloso
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
Turno Quali · Erba
ATP Q
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🌿  Erba

Court 1 – ore 11:00
Niels Visker NED vs Elias Ymer SWE

Il match deve ancora iniziare






Court 2 – ore 11:00
Martin Damm USA vs Juan Pablo Ficovich ARG

ATP 's-Hertogenbosch
Martin Damm [3]
0
0
Juan Pablo Ficovich [8]
0
0
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Benjamin Bonzi FRA vs Bernard Tomic AUS (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare






Court 3 – ore 11:00
James McCabe AUS vs Sander Jong NED (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

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