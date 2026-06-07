ATP 250 Stoccarda e Hertogenbosch: I Risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione (LIVE)
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18°C
Soleggiato, poi nubi intermittenti · Picco 25°C
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⛅ Nubi sparse
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🌿 Erba
Colosseum – ore 11:00
Marc-Andrea Huesler vs Gauthier Onclin
Mert Alkaya vs Pierre-Hugues Herbert
Match Court 2 – ore 11:00
Sho Shimabukuro vs Jurij Rodionov
Roman Safiullin vs Alexis Galarneau
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14°C
Nuvoloso · Picco 20°C
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19°
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✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🌿 Erba
Court 1 – ore 11:00
Niels Visker vs Elias Ymer
Court 2 – ore 11:00
Martin Damm vs Juan Pablo Ficovich
Benjamin Bonzi vs Bernard Tomic (Non prima 14:00)
Court 3 – ore 11:00
James McCabe vs Sander Jong (Non prima 14:00)
TAG: Circuito ATP
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