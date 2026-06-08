Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Mirra Andreeva al n.6 del mondo
08/06/2026 09:30 1 commento
Classifica Wta Entry System Singolo (08-06-2026)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
9090
Punti
19
Tornei
2
Best: 2
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
8143
Punti
22
Tornei
3
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
6733
Punti
19
Tornei
4
Best: 3
▲
1
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
6056
Punti
20
Tornei
5
Best: 3
▲
1
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
5848
Punti
17
Tornei
6
Best: 6
▲
2
Mirra Andreeva
RUS, 0
5751
Punti
21
Tornei
7
Best: 2
▼
-3
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
4879
Punti
19
Tornei
8
Best: 3
▼
-1
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
4315
Punti
15
Tornei
9
Best: 9
--
0
Victoria Mboko
CAN, 0
3670
Punti
21
Tornei
10
Best: 8
--
0
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
3438
Punti
19
Tornei
11
Best: 4
--
0
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
3385
Punti
19
Tornei
12
Best: 12
▲
3
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
3157
Punti
19
Tornei
13
Best: 12
▼
-1
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
3054
Punti
22
Tornei
14
Best: 4
▼
-1
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
2617
Punti
20
Tornei
15
Best: 1
▲
1
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2571
Punti
20
Tornei
16
Best: 16
▲
7
Diana Shnaider
RUS, 0
2506
Punti
25
Tornei
17
Best: 10
▼
-3
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
2449
Punti
27
Tornei
18
Best: 18
--
0
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
2415
Punti
25
Tornei
19
Best: 19
▼
-2
Iva Jovic
USA, 0
2366
Punti
23
Tornei
20
Best: 11
▲
4
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
2212
Punti
21
Tornei
21
Best: 21
▲
93
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
1996
Punti
20
Tornei
22
Best: 12
▼
-1
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1918
Punti
21
Tornei
23
Best: 13
▼
-1
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1844
Punti
29
Tornei
24
Best: 12
▼
-4
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
1800
Punti
23
Tornei
25
Best: 8
--
0
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
1779
Punti
26
Tornei
26
Best: 5
▼
-7
Madison Keys
USA, 17-02-1995
1772
Punti
20
Tornei
27
Best: 21
▲
3
Anastasia Potapova
AUT, 30-03-2001
1640
Punti
21
Tornei
28
Best: 24
--
0
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1631
Punti
24
Tornei
29
Best: 29
--
0
Ann Li
USA, 26-06-2000
1601
Punti
28
Tornei
30
Best: 25
▼
-4
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1513
Punti
24
Tornei
31
Best: 30
▲
3
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1431
Punti
26
Tornei
32
Best: 27
▲
4
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1422
Punti
21
Tornei
33
Best: 33
▲
4
Alexandra Eala
PHI, 0
1416
Punti
30
Tornei
34
Best: 30
▼
-1
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1406
Punti
26
Tornei
35
Best: 12
▼
-8
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
1405
Punti
24
Tornei
36
Best: 5
▼
-5
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1404
Punti
21
Tornei
37
Best: 3
▲
12
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1328
Punti
25
Tornei
38
Best: 28
▼
-6
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1294
Punti
27
Tornei
39
Best: 30
▲
9
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1289
Punti
26
Tornei
40
Best: 40
--
0
Janice Tjen
INA, 0
1267
Punti
29
Tornei
41
Best: 29
▼
-3
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1260
Punti
25
Tornei
42
Best: 42
▼
-3
Emma Raducanu
GBR, 0
1241
Punti
20
Tornei
43
Best: 22
▲
3
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1238
Punti
24
Tornei
44
Best: 27
▲
3
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1230
Punti
19
Tornei
45
Best: 2
▼
-4
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1211
Punti
18
Tornei
46
Best: 46
▼
-11
Sara Bejlek
CZE, 0
1205
Punti
21
Tornei
47
Best: 47
▼
-5
Tereza Valentova
CZE, 0
1165
Punti
18
Tornei
48
Best: 6
▼
-4
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1133
Punti
13
Tornei
49
Best: 21
▼
-4
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1126
Punti
26
Tornei
50
Best: 50
▲
1
Petra Marcinko
CRO, 0
1123
Punti
30
Tornei
51
Best: 51
▲
14
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
1120
Punti
29
Tornei
52
Best: 36
▲
2
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1111
Punti
35
Tornei
53
Best: 53
▼
-1
Maya Joint
AUS, 0
1096
Punti
26
Tornei
54
Best: 54
▼
-4
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1080
Punti
25
Tornei
55
Best: 48
▲
37
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
1070
Punti
26
Tornei
56
Best: 56
▲
12
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
1064
Punti
23
Tornei
57
Best: 53
▼
-2
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
1063
Punti
32
Tornei
58
Best: 58
▲
6
Antonia Ruzic
CRO, 0
1061
Punti
27
Tornei
59
Best: 54
▲
4
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
1056
Punti
25
Tornei
60
Best: 19
▲
13
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1051
Punti
23
Tornei
61
Best: 61
▲
8
Nikola Bartunkova
CZE, 0
1048
Punti
23
Tornei
62
Best: 28
▲
16
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1035
Punti
22
Tornei
63
Best: 63
▼
-5
Talia Gibson
AUS, 0
1029
Punti
33
Tornei
64
Best: 22
▼
-3
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
1015
Punti
28
Tornei
65
Best: 59
▼
-6
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
1012
Punti
31
Tornei
66
Best: 8
▼
-13
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
1009
Punti
24
Tornei
67
Best: 59
▼
-1
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
1001
Punti
25
Tornei
68
Best: 33
▲
18
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
988
Punti
26
Tornei
69
Best: 25
▼
-9
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
965
Punti
15
Tornei
70
Best: 35
▲
12
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
961
Punti
25
Tornei
71
Best: 39
▼
-1
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
959
Punti
21
Tornei
72
Best: 44
▼
-10
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
949
Punti
17
Tornei
73
Best: 23
▼
-2
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
941
Punti
25
Tornei
74
Best: 60
▲
9
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
940
Punti
29
Tornei
75
Best: 50
▼
-18
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
936
Punti
26
Tornei
76
Best: 17
▼
-4
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
933
Punti
24
Tornei
77
Best: 51
▼
-3
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
925
Punti
29
Tornei
78
Best: 60
▲
11
Kamilla Rakhimova
UZB, 28-08-2001
920
Punti
31
Tornei
79
Best: 71
▲
16
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
919
Punti
32
Tornei
80
Best: 53
▼
-13
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
911
Punti
25
Tornei
81
Best: 40
▼
-2
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
905
Punti
34
Tornei
82
Best: 39
▼
-1
Eva Lys
GER, 12-01-2002
901
Punti
23
Tornei
83
Best: 46
▼
-8
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
899
Punti
13
Tornei
84
Best: 84
▲
9
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
889
Punti
24
Tornei
85
Best: 65
▼
-5
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
886
Punti
33
Tornei
86
Best: 86
▲
4
Lilli Tagger
AUT, 0
866
Punti
19
Tornei
87
Best: 20
▼
-11
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
858
Punti
26
Tornei
88
Best: 51
▼
-11
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
858
Punti
23
Tornei
89
Best: 84
▼
-5
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
853
Punti
28
Tornei
90
Best: 81
▲
1
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
836
Punti
31
Tornei
91
Best: 71
▼
-3
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
835
Punti
29
Tornei
92
Best: 92
▲
6
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
820
Punti
30
Tornei
93
Best: 93
▲
25
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
810
Punti
29
Tornei
94
Best: 94
▲
3
Lanlana Tararudee
THA, 0
799
Punti
26
Tornei
95
Best: 95
▲
1
Ella Seidel
GER, 0
798
Punti
26
Tornei
96
Best: 96
▲
21
Alina Korneeva
RUS, 0
793
Punti
28
Tornei
97
Best: 97
▲
2
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
785
Punti
31
Tornei
98
Best: 65
▲
4
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
776
Punti
24
Tornei
99
Best: 46
▼
-5
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
773
Punti
29
Tornei
100
Best: 49
▲
48
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
766
Punti
17
Tornei
101
Best: 56
▲
7
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
765
Punti
26
Tornei
102
Best: 87
▲
8
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
755
Punti
30
Tornei
103
Best: 4
▼
-16
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
747
Punti
26
Tornei
104
Best: 9
▼
-19
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
738
Punti
12
Tornei
105
Best: 34
▼
-2
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
733
Punti
29
Tornei
106
Best: 1
--
0
Karolina Pliskova
CZE, 21-03-1992
730
Punti
9
Tornei
107
Best: 107
▲
19
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
726
Punti
25
Tornei
108
Best: 10
▼
-3
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
724
Punti
27
Tornei
109
Best: 32
▼
-9
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
724
Punti
27
Tornei
110
Best: 39
▼
-1
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
722
Punti
25
Tornei
111
Best: 47
▼
-4
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
707
Punti
31
Tornei
112
Best: 36
▲
4
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
693
Punti
26
Tornei
113
Best: 29
▲
7
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
686
Punti
25
Tornei
114
Best: 114
▼
-1
Dominika Salkova
CZE, 0
685
Punti
29
Tornei
115
Best: 11
▼
-3
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
684
Punti
15
Tornei
116
Best: 54
▲
5
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
682
Punti
31
Tornei
117
Best: 79
▼
-2
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
681
Punti
27
Tornei
118
Best: 31
▲
11
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
681
Punti
29
Tornei
119
Best: 101
▼
-18
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
678
Punti
23
Tornei
120
Best: 33
▲
5
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
670
Punti
28
Tornei
121
Best: 54
▲
2
Polina Kudermetova
UZB, 04-06-2003
668
Punti
25
Tornei
122
Best: 4
▼
-66
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
660
Punti
14
Tornei
123
Best: 29
▲
1
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
652
Punti
25
Tornei
124
Best: 124
▼
-20
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
650
Punti
29
Tornei
125
Best: 57
▲
3
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
624
Punti
30
Tornei
126
Best: 126
▲
1
Taylah Preston
AUS, 0
624
Punti
30
Tornei
127
Best: 127
▲
4
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
612
Punti
28
Tornei
128
Best: 58
▼
-17
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
610
Punti
21
Tornei
129
Best: 122
▲
1
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
604
Punti
29
Tornei
130
Best: 91
▼
-8
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
593
Punti
32
Tornei
131
Best: 21
▲
39
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
592
Punti
11
Tornei
132
Best: 132
▲
6
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
570
Punti
27
Tornei
133
Best: 133
▲
3
Emerson Jones
AUS, 0
567
Punti
19
Tornei
134
Best: 22
--
0
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
565
Punti
19
Tornei
135
Best: 134
--
0
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
563
Punti
31
Tornei
136
Best: 84
▲
9
Kayla Day
USA, 28-09-1999
563
Punti
29
Tornei
137
Best: 137
▲
18
Laura Samson
CZE, 0
554
Punti
23
Tornei
138
Best: 31
▼
-1
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
552
Punti
21
Tornei
139
Best: 114
▼
-6
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
552
Punti
13
Tornei
140
Best: 62
▼
-8
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
550
Punti
23
Tornei
141
Best: 2
▼
-22
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
546
Punti
18
Tornei
142
Best: 142
▲
4
Mary Stoiana
USA, 0
545
Punti
27
Tornei
143
Best: 112
▼
-4
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
533
Punti
30
Tornei
144
Best: 105
▲
31
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
532
Punti
27
Tornei
145
Best: 145
▼
-3
Veronika Podrez
UKR, 0
530
Punti
23
Tornei
146
Best: 94
▼
-3
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
527
Punti
23
Tornei
147
Best: 46
▲
25
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
526
Punti
33
Tornei
148
Best: 52
▲
34
Claire Liu
USA, 25-05-2000
526
Punti
24
Tornei
149
Best: 149
▲
9
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
523
Punti
29
Tornei
150
Best: 150
▼
-6
Sofia Costoulas
BEL, 0
519
Punti
31
Tornei
151
Best: 112
▼
-10
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
516
Punti
24
Tornei
152
Best: 152
▼
-5
Lola Radivojevic
SRB, 0
515
Punti
28
Tornei
153
Best: 140
▼
-13
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
513
Punti
26
Tornei
154
Best: 154
▲
8
Noma Noha Akugue
GER, 0
497
Punti
32
Tornei
155
Best: 155
▼
-112
Lois Boisson
FRA, 0
494
Punti
17
Tornei
156
Best: 156
▲
10
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
493
Punti
21
Tornei
157
Best: 157
▲
27
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
492
Punti
20
Tornei
158
Best: 4
▲
1
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
479
Punti
20
Tornei
159
Best: 152
▲
9
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
469
Punti
26
Tornei
160
Best: 70
▲
11
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
467
Punti
25
Tornei
161
Best: 157
▼
-4
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
466
Punti
27
Tornei
162
Best: 162
▼
-9
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
466
Punti
26
Tornei
163
Best: 163
▼
-2
Polina Iatcenko
RUS, 0
465
Punti
23
Tornei
164
Best: 164
▼
-15
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
464
Punti
23
Tornei
165
Best: 165
▼
-9
Linda Klimovicova
POL, 0
463
Punti
20
Tornei
166
Best: 100
▲
7
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
461
Punti
15
Tornei
167
Best: 46
▼
-7
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
459
Punti
23
Tornei
168
Best: 143
▼
-1
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
454
Punti
34
Tornei
169
Best: 99
▼
-17
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
450
Punti
27
Tornei
170
Best: 168
▲
4
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
441
Punti
30
Tornei
171
Best: 164
▲
44
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
438
Punti
28
Tornei
172
Best: 172
▲
5
Tatiana Prozorova
RUS, 0
438
Punti
22
Tornei
173
Best: 173
▲
17
Luisina Giovannini
ARG, 0
438
Punti
23
Tornei
174
Best: 97
▼
-9
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
437
Punti
27
Tornei
175
Best: 19
▼
-6
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
435
Punti
32
Tornei
176
Best: 176
▲
2
Jeline Vandromme
BEL, 0
433
Punti
20
Tornei
177
Best: 150
▼
-14
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
431
Punti
28
Tornei
178
Best: 41
▼
-24
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
428
Punti
32
Tornei
179
Best: 165
▲
12
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
426
Punti
29
Tornei
180
Best: 180
▲
5
Akasha Urhobo
USA, 0
425
Punti
21
Tornei
181
Best: 93
▼
-2
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
421
Punti
27
Tornei
182
Best: 182
▲
5
Teodora Kostovic
SRB, 0
421
Punti
29
Tornei
183
Best: 105
▲
12
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
418
Punti
31
Tornei
184
Best: 184
▲
22
Alexandra Shubladze
RUS, 0
415
Punti
25
Tornei
185
Best: 39
▼
-4
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
408
Punti
15
Tornei
186
Best: 117
▼
-36
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
402
Punti
19
Tornei
187
Best: 114
▲
6
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
400
Punti
16
Tornei
188
Best: 187
▲
19
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
396
Punti
27
Tornei
189
Best: 165
▼
-6
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
395
Punti
25
Tornei
190
Best: 104
▼
-10
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
394
Punti
27
Tornei
191
Best: 158
▲
5
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
383
Punti
32
Tornei
192
Best: 192
▲
2
Carol Young Suh Lee
USA, 0
382
Punti
25
Tornei
193
Best: 23
▼
-5
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
375
Punti
28
Tornei
194
Best: 194
▲
5
Kayla Cross
CAN, 0
374
Punti
30
Tornei
195
Best: 190
▼
-3
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
373
Punti
34
Tornei
196
Best: 176
▲
9
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
370
Punti
25
Tornei
197
Best: 32
▼
-46
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
369
Punti
15
Tornei
198
Best: 41
▼
-22
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
368
Punti
20
Tornei
199
Best: 199
▲
2
Vendula Valdmannova
CZE, 0
368
Punti
23
Tornei
200
Best: 118
▲
3
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
366
Punti
24
Tornei
201
Best: 150
▼
-12
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
365
Punti
25
Tornei
202
Best: 59
▼
-38
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
361
Punti
22
Tornei
203
Best: 203
▲
5
Gabriela Knutson
CZE, 0
361
Punti
32
Tornei
204
Best: 204
--
0
Fiona Crawley
USA, 0
357
Punti
19
Tornei
205
Best: 205
▲
13
Elena Pridankina
RUS, 0
355
Punti
25
Tornei
206
Best: 206
▲
10
Celine Naef
SUI, 0
353
Punti
23
Tornei
207
Best: 121
▼
-10
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
353
Punti
26
Tornei
208
Best: 22
▲
3
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
352
Punti
5
Tornei
209
Best: 209
▼
-7
Cadence Brace
CAN, 0
351
Punti
21
Tornei
210
Best: 90
▲
15
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
344
Punti
27
Tornei
211
Best: 170
▼
-13
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
344
Punti
22
Tornei
212
Best: 212
▼
-2
Lucie Havlickova
CZE, 0
344
Punti
23
Tornei
213
Best: 213
▲
54
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
340
Punti
22
Tornei
214
Best: 71
▼
-5
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
333
Punti
28
Tornei
215
Best: 35
▲
2
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
333
Punti
20
Tornei
216
Best: 105
▲
4
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
331
Punti
32
Tornei
217
Best: 217
▼
-5
Hayu Kinoshita
JPN, 0
330
Punti
24
Tornei
218
Best: 218
▲
16
Aoi Ito
JPN, 0
328
Punti
19
Tornei
219
Best: 191
▼
-19
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
328
Punti
29
Tornei
220
Best: 100
▲
7
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
327
Punti
33
Tornei
221
Best: 125
▲
12
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
327
Punti
23
Tornei
222
Best: 219
▲
4
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
326
Punti
23
Tornei
223
Best: 43
▲
5
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
325
Punti
27
Tornei
224
Best: 212
▼
-2
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
325
Punti
22
Tornei
225
Best: 225
▼
-1
Elizara Yaneva
BUL, 0
325
Punti
19
Tornei
226
Best: 221
▼
-5
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
324
Punti
31
Tornei
227
Best: 108
▼
-13
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
319
Punti
34
Tornei
228
Best: 228
▲
11
Julia Avdeeva
RUS, 0
317
Punti
22
Tornei
229
Best: 229
▲
83
Kristina Liutova
RUS, 0
315
Punti
9
Tornei
230
Best: 83
▼
-7
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
314
Punti
20
Tornei
231
Best: 209
▲
1
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
313
Punti
28
Tornei
232
Best: 35
▲
9
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
312
Punti
27
Tornei
233
Best: 229
▼
-4
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
310
Punti
22
Tornei
234
Best: 234
▼
-4
Erika Andreeva
RUS, 0
308
Punti
21
Tornei
235
Best: 45
▼
-22
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
305
Punti
26
Tornei
236
Best: 181
▲
41
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
304
Punti
24
Tornei
237
Best: 196
▼
-18
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
303
Punti
35
Tornei
238
Best: 238
▼
-3
Aliona Falei
BLR, 0
297
Punti
24
Tornei
239
Best: 207
▲
4
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
295
Punti
33
Tornei
240
Best: 240
▲
12
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
295
Punti
26
Tornei
241
Best: 56
▼
-55
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
292
Punti
26
Tornei
242
Best: 58
▼
-4
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
291
Punti
23
Tornei
243
Best: 237
▼
-6
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
291
Punti
22
Tornei
244
Best: 153
▲
2
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
287
Punti
34
Tornei
245
Best: 245
▲
2
Fangran Tian
CHN, 0
287
Punti
26
Tornei
246
Best: 212
▼
-1
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
286
Punti
28
Tornei
247
Best: 32
▲
57
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
285
Punti
15
Tornei
248
Best: 136
▼
-17
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
285
Punti
31
Tornei
249
Best: 103
▲
21
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
283
Punti
29
Tornei
250
Best: 249
▼
-1
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
283
Punti
24
Tornei
251
Best: 251
▲
14
Barbora Palicova
CZE, 0
281
Punti
30
Tornei
252
Best: 149
▼
-2
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
281
Punti
16
Tornei
253
Best: 178
▼
-9
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
278
Punti
25
Tornei
254
Best: 254
--
0
Carolyn Ansari
USA, 0
278
Punti
32
Tornei
255
Best: 168
▼
-19
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
277
Punti
29
Tornei
256
Best: 83
▲
4
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
276
Punti
10
Tornei
257
Best: 241
▼
-2
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
276
Punti
18
Tornei
258
Best: 258
▲
23
Alicia Dudeney
GBR, 0
275
Punti
26
Tornei
259
Best: 40
▼
-11
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
272
Punti
20
Tornei
260
Best: 212
▼
-9
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
271
Punti
29
Tornei
261
Best: 261
▲
27
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
270
Punti
18
Tornei
262
Best: 200
▼
-3
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
270
Punti
28
Tornei
263
Best: 263
▼
-2
Samira De Stefano
ITA, 0
268
Punti
27
Tornei
264
Best: 205
▼
-6
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
267
Punti
26
Tornei
265
Best: 254
▼
-2
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
267
Punti
28
Tornei
266
Best: 149
▼
-10
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
266
Punti
20
Tornei
267
Best: 267
▲
2
Hina Inoue
USA, 0
265
Punti
21
Tornei
268
Best: 268
▼
-4
Mia Ristic
SRB, 0
265
Punti
32
Tornei
269
Best: 150
▼
-1
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
264
Punti
17
Tornei
270
Best: 244
▼
-8
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
264
Punti
24
Tornei
271
Best: 271
▲
26
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
263
Punti
25
Tornei
272
Best: 272
--
0
Julie Struplova
CZE, 0
263
Punti
19
Tornei
273
Best: 173
▼
-20
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
258
Punti
24
Tornei
274
Best: 221
▼
-3
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
258
Punti
21
Tornei
275
Best: 151
--
0
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
258
Punti
28
Tornei
276
Best: 276
▲
4
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
258
Punti
18
Tornei
277
Best: 214
▲
1
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
256
Punti
22
Tornei
278
Best: 153
▼
-38
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
255
Punti
32
Tornei
279
Best: 279
▲
12
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
254
Punti
23
Tornei
280
Best: 280
▼
-1
Mia Pohankova
SVK, 0
253
Punti
9
Tornei
281
Best: 36
▲
40
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
252
Punti
18
Tornei
282
Best: 282
▼
-9
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
252
Punti
29
Tornei
283
Best: 231
▼
-17
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
248
Punti
27
Tornei
284
Best: 11
▼
-1
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
247
Punti
12
Tornei
285
Best: 285
▲
71
Federica Urgesi
ITA, 0
247
Punti
27
Tornei
286
Best: 286
▼
-29
Mingge Xu
GBR, 0
247
Punti
20
Tornei
287
Best: 287
▲
8
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
247
Punti
28
Tornei
288
Best: 288
▲
45
Xinxin Yao
CHN, 0
245
Punti
31
Tornei
289
Best: 169
▼
-3
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
244
Punti
20
Tornei
290
Best: 265
▲
11
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
243
Punti
26
Tornei
291
Best: 213
▼
-9
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
243
Punti
24
Tornei
292
Best: 38
▼
-5
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
240
Punti
8
Tornei
293
Best: 293
▲
13
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
239
Punti
31
Tornei
294
Best: 119
▼
-5
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
237
Punti
24
Tornei
295
Best: 132
▼
-3
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
237
Punti
23
Tornei
296
Best: 152
▼
-6
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
236
Punti
31
Tornei
297
Best: 297
▲
27
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
236
Punti
24
Tornei
298
Best: 88
▲
2
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
231
Punti
25
Tornei
299
Best: 299
▼
-6
Ayana Akli
USA, 0
230
Punti
25
Tornei
300
Best: 203
▼
-16
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
229
Punti
17
Tornei
301
Best: 301
▲
6
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
229
Punti
25
Tornei
302
Best: 302
▲
8
Clervie Ngounoue
USA, 0
227
Punti
15
Tornei
303
Best: 230
▲
2
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
226
Punti
33
Tornei
304
Best: 1
▼
-62
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
225
Punti
3
Tornei
305
Best: 284
▲
32
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
225
Punti
16
Tornei
306
Best: 213
▼
-21
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
224
Punti
27
Tornei
307
Best: 307
▲
9
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
222
Punti
28
Tornei
308
Best: 308
▼
-10
Hibah Shaikh
USA, 0
221
Punti
23
Tornei
309
Best: 2
▼
-1
Vera Zvonareva
RUS, 07-09-1984
219
Punti
9
Tornei
310
Best: 310
▲
35
Yufei Ren
CHN, 0
219
Punti
26
Tornei
311
Best: 311
▼
-2
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
219
Punti
12
Tornei
312
Best: 312
▼
-10
Giorgia Pedone
ITA, 0
218
Punti
26
Tornei
313
Best: 309
▲
29
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
218
Punti
30
Tornei
314
Best: 314
▼
-11
Sara Saito
JPN, 0
217
Punti
28
Tornei
315
Best: 176
▲
7
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
215
Punti
28
Tornei
316
Best: 316
▲
12
Han Shi
CHN, 0
215
Punti
28
Tornei
317
Best: 165
▼
-18
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
215
Punti
25
Tornei
318
Best: 318
▲
2
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
215
Punti
27
Tornei
319
Best: 294
▼
-2
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
215
Punti
21
Tornei
320
Best: 320
▼
-9
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
214
Punti
26
Tornei
321
Best: 3
▲
42
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
213
Punti
14
Tornei
322
Best: 322
▼
-9
Amandine Monnot
FRA, 0
212
Punti
18
Tornei
323
Best: 45
▼
-49
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
211
Punti
21
Tornei
324
Best: 324
▲
16
Eryn Cayetano
USA, 0
211
Punti
24
Tornei
325
Best: 96
▲
18
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
207
Punti
31
Tornei
326
Best: 326
▲
15
Eva Bennemann
GER, 0
204
Punti
23
Tornei
327
Best: 169
▼
-9
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
198
Punti
27
Tornei
328
Best: 310
▲
16
Lea Ma
USA, 01-02-2001
198
Punti
24
Tornei
329
Best: 305
▼
-6
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
198
Punti
23
Tornei
330
Best: 330
--
0
Noemi Basiletti
ITA, 0
197
Punti
24
Tornei
331
Best: 331
▲
29
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
197
Punti
24
Tornei
332
Best: 327
▲
2
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
197
Punti
27
Tornei
333
Best: 226
▲
2
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
197
Punti
16
Tornei
334
Best: 135
▼
-3
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
195
Punti
17
Tornei
335
Best: 335
▼
-20
Tara Wuerth
CRO, 0
195
Punti
18
Tornei
336
Best: 336
▲
2
Kira Pavlova
RUS, 0
194
Punti
20
Tornei
337
Best: 337
▼
-41
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
192
Punti
28
Tornei
338
Best: 221
▲
13
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
192
Punti
24
Tornei
339
Best: 189
▼
-7
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
192
Punti
11
Tornei
340
Best: 38
▼
-13
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
188
Punti
15
Tornei
341
Best: 7
▼
-65
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
187
Punti
8
Tornei
342
Best: 342
▲
22
Diletta Cherubini
ITA, 0
187
Punti
28
Tornei
343
Best: 172
▼
-17
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
186
Punti
11
Tornei
344
Best: 211
▼
-19
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
186
Punti
20
Tornei
345
Best: 292
▲
58
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
185
Punti
22
Tornei
346
Best: 346
▲
7
Martha Matoula
GRE, 0
185
Punti
25
Tornei
347
Best: 347
▲
21
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
185
Punti
22
Tornei
348
Best: 348
▼
-1
Elena Micic
AUS, 0
184
Punti
28
Tornei
349
Best: 349
▲
5
Darya Khamutsianskaya
BLR, 0
184
Punti
17
Tornei
350
Best: 350
▲
9
Britt Du Pree
NED, 0
183
Punti
20
Tornei
351
Best: 351
▲
30
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
182
Punti
22
Tornei
352
Best: 299
▼
-4
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
182
Punti
25
Tornei
353
Best: 353
▼
-4
Alina Granwehr
SUI, 0
181
Punti
20
Tornei
354
Best: 47
▼
-4
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
180
Punti
10
Tornei
355
Best: 318
▲
3
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
176
Punti
29
Tornei
356
Best: 356
▲
19
Angelina Voloshchuk
POR, 0
175
Punti
22
Tornei
357
Best: 357
▲
14
Varvara Panshina
RUS, 0
175
Punti
20
Tornei
358
Best: 201
▼
-29
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
174
Punti
19
Tornei
359
Best: 359
▲
13
Natalija Senic
SRB, 0
174
Punti
20
Tornei
360
Best: 204
▲
7
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
172
Punti
20
Tornei
361
Best: 361
▲
39
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
172
Punti
14
Tornei
362
Best: 266
▼
-5
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
171
Punti
18
Tornei
363
Best: 346
▲
7
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
171
Punti
20
Tornei
364
Best: 314
▲
2
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
170
Punti
27
Tornei
365
Best: 365
▲
8
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
170
Punti
27
Tornei
366
Best: 97
▲
3
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
169
Punti
17
Tornei
367
Best: 296
▼
-5
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
169
Punti
23
Tornei
368
Best: 299
▼
-13
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
169
Punti
19
Tornei
369
Best: 158
▲
51
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
168
Punti
28
Tornei
370
Best: 162
▲
29
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
167
Punti
24
Tornei
371
Best: 371
▲
27
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
167
Punti
34
Tornei
372
Best: 69
▲
5
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
166
Punti
32
Tornei
373
Best: 254
▼
-21
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
166
Punti
21
Tornei
374
Best: 374
▲
4
Vaishnavi Adkar
IND, 0
166
Punti
16
Tornei
375
Best: 375
▼
-1
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
166
Punti
22
Tornei
376
Best: 376
▼
-57
Amarissa Toth
HUN, 0
165
Punti
20
Tornei
377
Best: 377
▲
3
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
165
Punti
8
Tornei
378
Best: 60
▲
5
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
165
Punti
23
Tornei
379
Best: 379
▼
-3
Francesca Pace
ITA, 0
164
Punti
14
Tornei
380
Best: 116
▼
-44
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
163
Punti
20
Tornei
381
Best: 97
▼
-35
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
163
Punti
9
Tornei
382
Best: 382
▲
5
Kristiana Sidorova
RUS, 0
163
Punti
24
Tornei
383
Best: 383
▲
11
Laura Hietaranta
FIN, 0
163
Punti
17
Tornei
384
Best: 384
▲
4
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
163
Punti
22
Tornei
385
Best: 342
▲
1
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
163
Punti
22
Tornei
386
Best: 386
▲
3
Julieta Pareja
USA, 0
162
Punti
13
Tornei
387
Best: 387
▼
-2
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
162
Punti
27
Tornei
388
Best: 301
▲
14
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
161
Punti
27
Tornei
389
Best: 389
▲
88
Alessandra Mazzola
ITA, 0
161
Punti
19
Tornei
390
Best: 203
▼
-11
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
160
Punti
25
Tornei
391
Best: 347
--
0
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
160
Punti
18
Tornei
392
Best: 133
▲
1
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
160
Punti
26
Tornei
393
Best: 393
▲
2
Renata Jamrichova
SVK, 0
159
Punti
10
Tornei
394
Best: 310
▼
-29
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
159
Punti
21
Tornei
395
Best: 114
▼
-34
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
158
Punti
18
Tornei
396
Best: 396
--
0
Victoria Hu
USA, 0
158
Punti
25
Tornei
397
Best: 143
▲
56
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
158
Punti
20
Tornei
398
Best: 216
▼
-6
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
157
Punti
20
Tornei
399
Best: 399
▼
-2
Miho Kuramochi
JPN, 0
157
Punti
20
Tornei
400
Best: 400
▲
22
Alana Subasic
AUS, 0
155
Punti
25
Tornei
401
Best: 131
▲
5
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
154
Punti
15
Tornei
402
Best: 402
▼
-12
Amelia Honer
USA, 0
152
Punti
12
Tornei
403
Best: 403
▲
2
Weronika Ewald
POL, 0
152
Punti
18
Tornei
404
Best: 404
--
0
Gina Feistel
POL, 0
152
Punti
19
Tornei
405
Best: 226
▲
2
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
151
Punti
16
Tornei
406
Best: 406
▲
2
Rada Zolotareva
RUS, 0
151
Punti
11
Tornei
407
Best: 407
▲
27
Nastasja Schunk
GER, 0
151
Punti
18
Tornei
408
Best: 408
▼
-24
Ena Koike
JPN, 0
151
Punti
20
Tornei
409
Best: 280
--
0
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
149
Punti
29
Tornei
410
Best: 410
--
0
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
149
Punti
21
Tornei
411
Best: 291
--
0
Alana Smith
USA, 09-11-1999
148
Punti
26
Tornei
412
Best: 412
▲
3
Maria Urrutia
ARG, 0
145
Punti
20
Tornei
413
Best: 413
▲
17
Aran Teixido Garcia
ESP, 0
145
Punti
18
Tornei
414
Best: 414
▼
-1
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
145
Punti
19
Tornei
415
Best: 415
▲
28
Jiaqi Wang
CHN, 0
144
Punti
31
Tornei
416
Best: 416
--
0
Vittoria Paganetti
ITA, 0
144
Punti
20
Tornei
417
Best: 31
▲
4
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
141
Punti
13
Tornei
418
Best: 347
▲
8
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
140
Punti
24
Tornei
419
Best: 154
▼
-1
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
140
Punti
21
Tornei
420
Best: 199
▲
3
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
139
Punti
21
Tornei
421
Best: 421
▲
25
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
139
Punti
26
Tornei
422
Best: 18
▲
70
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
138
Punti
23
Tornei
423
Best: 423
▲
1
Madison Sieg
USA, 0
138
Punti
22
Tornei
424
Best: 399
▲
16
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
138
Punti
20
Tornei
425
Best: 425
▲
49
Zongyu Li
CHN, 0
137
Punti
21
Tornei
426
Best: 423
▲
9
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
137
Punti
19
Tornei
427
Best: 190
▲
1
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
136
Punti
21
Tornei
428
Best: 428
▲
3
Rositsa Dencheva
BUL, 0
136
Punti
15
Tornei
429
Best: 429
▲
59
Malaika Rapolu
USA, 0
135
Punti
21
Tornei
430
Best: 424
▼
-3
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
135
Punti
20
Tornei
431
Best: 431
▼
-14
Mio Mushika
JPN, 0
135
Punti
20
Tornei
432
Best: 427
▲
19
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
134
Punti
22
Tornei
433
Best: 322
▲
72
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
134
Punti
22
Tornei
434
Best: 434
▼
-20
Lia Karatancheva
BUL, 0
134
Punti
31
Tornei
435
Best: 413
▼
-3
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
134
Punti
16
Tornei
436
Best: 304
▲
45
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
133
Punti
20
Tornei
437
Best: 437
▲
43
Nahia Berecoechea
FRA, 0
133
Punti
22
Tornei
438
Best: 253
▼
-26
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
133
Punti
36
Tornei
439
Best: 2
▼
-20
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
132
Punti
5
Tornei
440
Best: 440
▲
2
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
131
Punti
25
Tornei
441
Best: 441
▼
-2
Saki Imamura
JPN, 0
131
Punti
14
Tornei
442
Best: 442
▲
92
Reina Goto
JPN, 0
131
Punti
16
Tornei
443
Best: 431
▼
-10
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
130
Punti
18
Tornei
444
Best: 444
▲
1
Angella Okutoyi
KEN, 0
130
Punti
10
Tornei
445
Best: 445
▲
48
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
130
Punti
17
Tornei
446
Best: 446
▲
32
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
130
Punti
22
Tornei
447
Best: 136
▼
-6
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
129
Punti
17
Tornei
448
Best: 298
▼
-66
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
128
Punti
22
Tornei
449
Best: 200
▼
-1
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
128
Punti
26
Tornei
450
Best: 450
--
0
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
128
Punti
17
Tornei
451
Best: 451
▼
-13
Radka Zelnickova
SVK, 0
127
Punti
23
Tornei
452
Best: 452
▲
2
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
127
Punti
22
Tornei
453
Best: 179
▲
55
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
126
Punti
18
Tornei
454
Best: 454
▼
-2
Carla Markus
ARG, 0
126
Punti
21
Tornei
455
Best: 455
▲
1
Amelia Rajecki
GBR, 0
125
Punti
23
Tornei
456
Best: 240
▲
61
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
125
Punti
20
Tornei
457
Best: 210
▼
-10
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
125
Punti
21
Tornei
458
Best: 186
▼
-14
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
125
Punti
26
Tornei
459
Best: 459
▲
107
Sarah Van Emst
NED, 0
125
Punti
18
Tornei
460
Best: 460
▲
27
Denislava Glushkova
BUL, 0
125
Punti
21
Tornei
461
Best: 461
▼
-3
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
124
Punti
20
Tornei
462
Best: 462
▲
44
Laura Mair
ITA, 0
124
Punti
20
Tornei
463
Best: 442
▼
-3
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
124
Punti
21
Tornei
464
Best: 464
▲
38
Kristina Kroitor
RUS, 0
124
Punti
17
Tornei
465
Best: 1
▼
-6
Venus Williams
USA, 17-06-1980
123
Punti
10
Tornei
466
Best: 46
▲
60
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
122
Punti
16
Tornei
467
Best: 467
--
0
Amarni Banks
GBR, 0
122
Punti
14
Tornei
468
Best: 468
▼
-39
Priska Nugroho
INA, 0
122
Punti
21
Tornei
469
Best: 469
▲
27
Martina Okalova
SVK, 0
122
Punti
17
Tornei
470
Best: 339
▼
-9
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
122
Punti
23
Tornei
471
Best: 471
▼
-22
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
122
Punti
22
Tornei
472
Best: 143
▲
41
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
122
Punti
18
Tornei
473
Best: 473
▼
-4
Rinko Matsuda
JPN, 0
121
Punti
22
Tornei
474
Best: 474
▼
-8
Yuno Kitahara
JPN, 0
120
Punti
21
Tornei
475
Best: 237
▲
10
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
119
Punti
23
Tornei
476
Best: 292
▼
-40
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
119
Punti
18
Tornei
477
Best: 163
▼
-9
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
119
Punti
22
Tornei
478
Best: 478
▼
-2
Alena Kovackova
CZE, 0
119
Punti
13
Tornei
479
Best: 479
▲
71
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
119
Punti
25
Tornei
480
Best: 480
▼
-17
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
118
Punti
18
Tornei
481
Best: 481
▼
-9
Lidia Encheva
BUL, 0
118
Punti
15
Tornei
482
Best: 175
▼
-7
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
117
Punti
16
Tornei
483
Best: 483
▼
-10
Sara Dols
ESP, 0
117
Punti
19
Tornei
484
Best: 484
▼
-145
Robin Montgomery
USA, 0
116
Punti
8
Tornei
485
Best: 485
▲
33
Maria Sara Popa
ROU, 0
115
Punti
21
Tornei
486
Best: 486
▼
-2
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
115
Punti
23
Tornei
487
Best: 296
▼
-1
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
114
Punti
15
Tornei
488
Best: 488
▲
13
Gina Dittmann
GER, 0
114
Punti
19
Tornei
489
Best: 348
▼
-18
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
114
Punti
17
Tornei
490
Best: 490
▼
-8
Julia Adams
USA, 0
114
Punti
24
Tornei
491
Best: 151
▼
-21
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
113
Punti
10
Tornei
492
Best: 492
▲
3
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
112
Punti
16
Tornei
493
Best: 309
▼
-10
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
112
Punti
24
Tornei
494
Best: 494
▼
-5
Mathilde Lollia
FRA, 0
112
Punti
20
Tornei
495
Best: 490
▼
-5
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
112
Punti
22
Tornei
496
Best: 410
▲
1
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
111
Punti
22
Tornei
497
Best: 110
▼
-18
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
110
Punti
13
Tornei
498
Best: 498
--
0
Victoria Milovanova
RUS, 0
110
Punti
16
Tornei
499
Best: 61
▲
24
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
109
Punti
23
Tornei
500
Best: 500
▼
-45
Camilla Zanolini
ITA, 0
109
Punti
16
Tornei
501
Best: 501
▲
35
Maria Golovina
RUS, 0
109
Punti
18
Tornei
502
Best: 463
▼
-8
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
109
Punti
19
Tornei
503
Best: 503
▼
-46
Ranah Stoiber
GBR, 0
108
Punti
20
Tornei
504
Best: 434
▼
-40
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
108
Punti
21
Tornei
505
Best: 505
▲
57
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
108
Punti
16
Tornei
506
Best: 506
▲
1
Lan Mi
CHN, 0
108
Punti
25
Tornei
507
Best: 507
▼
-3
Yara Bartashevich
FRA, 0
107
Punti
27
Tornei
508
Best: 508
▲
48
Jenny Lim
FRA, 0
107
Punti
18
Tornei
509
Best: 509
▲
1
Isabella Maria Serban
ITA, 0
107
Punti
19
Tornei
510
Best: 510
▲
21
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
107
Punti
24
Tornei
511
Best: 511
▲
3
Hannah Klugman
GBR, 0
106
Punti
15
Tornei
512
Best: 250
--
0
Nicole Fossa Huergo
ARG, 26-05-1995
106
Punti
21
Tornei
513
Best: 190
▼
-13
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
106
Punti
15
Tornei
514
Best: 514
▲
2
Luiza Fullana
BRA, 0
105
Punti
19
Tornei
515
Best: 201
▲
9
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
105
Punti
16
Tornei
516
Best: 516
▲
4
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
105
Punti
15
Tornei
517
Best: 517
▲
20
Hikaru Sato
JPN, 0
105
Punti
20
Tornei
518
Best: 139
▼
-56
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
104
Punti
15
Tornei
519
Best: 511
▲
10
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
104
Punti
27
Tornei
520
Best: 520
▼
-11
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
104
Punti
8
Tornei
521
Best: 411
--
0
Reese Brantmeier
USA, 05-10-2004
103
Punti
4
Tornei
522
Best: 522
▲
11
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
103
Punti
15
Tornei
523
Best: 511
▲
2
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
103
Punti
19
Tornei
524
Best: 524
▼
-230
Anca Todoni
ROU, 0
102
Punti
8
Tornei
525
Best: 525
▲
3
Ana Candiotto
BRA, 0
102
Punti
19
Tornei
526
Best: 526
▲
9
Beatrise Zeltina
LAT, 0
101
Punti
16
Tornei
527
Best: 527
▲
11
Nina Vargova
SVK, 0
101
Punti
18
Tornei
528
Best: 147
▼
-37
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
100
Punti
14
Tornei
529
Best: 529
▲
50
Dana Guzman
PER, 0
100
Punti
7
Tornei
530
Best: 530
▲
2
Wakana Sonobe
JPN, 0
99
Punti
7
Tornei
531
Best: 531
▲
12
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
99
Punti
14
Tornei
532
Best: 532
▲
36
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
99
Punti
12
Tornei
533
Best: 371
▲
9
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
99
Punti
16
Tornei
534
Best: 84
▼
-133
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
98
Punti
14
Tornei
535
Best: 296
▼
-5
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
98
Punti
13
Tornei
536
Best: 536
▼
-14
Marie Vogt
GER, 0
98
Punti
17
Tornei
537
Best: 537
▲
12
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
22
Tornei
538
Best: 538
▼
-11
Ella Mcdonald
GBR, 0
97
Punti
15
Tornei
539
Best: 317
▼
-24
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
97
Punti
16
Tornei
540
Best: 540
--
0
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
97
Punti
17
Tornei
541
Best: 541
▲
5
Julia Stusek
GER, 0
97
Punti
11
Tornei
542
Best: 542
▲
6
Kayo Nishimura
JPN, 0
97
Punti
20
Tornei
543
Best: 543
▼
-40
Josy Daems
GER, 0
96
Punti
16
Tornei
544
Best: 544
▲
13
Jana Otzipka
BEL, 0
96
Punti
19
Tornei
545
Best: 466
▲
7
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
95
Punti
11
Tornei
546
Best: 546
▲
28
Jiayi Wang
CHN, 0
95
Punti
19
Tornei
547
Best: 71
▼
-8
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
94
Punti
11
Tornei
548
Best: 548
▲
24
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
94
Punti
25
Tornei
549
Best: 549
▲
2
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
93
Punti
18
Tornei
550
Best: 550
▲
59
Lea Nilsson
SWE, 0
93
Punti
12
Tornei
551
Best: 551
▼
-114
Ariana Geerlings
ESP, 0
92
Punti
6
Tornei
552
Best: 379
▼
-87
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
92
Punti
14
Tornei
553
Best: 231
▼
-8
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
92
Punti
27
Tornei
554
Best: 356
▲
6
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
92
Punti
17
Tornei
555
Best: 445
▲
33
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
92
Punti
18
Tornei
556
Best: 335
▲
27
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
91
Punti
25
Tornei
557
Best: 114
▲
12
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
91
Punti
16
Tornei
558
Best: 377
▲
114
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
91
Punti
17
Tornei
559
Best: 559
▼
-15
Monika Ekstrand
USA, 0
90
Punti
8
Tornei
560
Best: 560
▲
5
Julie Pastikova
CZE, 0
90
Punti
13
Tornei
561
Best: 561
▼
-40
Mara Guth
GER, 0
90
Punti
16
Tornei
562
Best: 562
▲
5
Anja Stankovic
SRB, 0
89
Punti
14
Tornei
563
Best: 433
▲
36
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
89
Punti
18
Tornei
564
Best: 564
▲
20
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
89
Punti
18
Tornei
565
Best: 383
▲
6
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
88
Punti
13
Tornei
566
Best: 380
▼
-55
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
88
Punti
19
Tornei
567
Best: 127
▼
-26
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
87
Punti
7
Tornei
568
Best: 27
▼
-254
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
86
Punti
8
Tornei
569
Best: 82
▲
1
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
86
Punti
10
Tornei
570
Best: 424
▲
8
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
86
Punti
16
Tornei
571
Best: 571
▲
11
Bianca Barbulescu
ROU, 0
86
Punti
21
Tornei
572
Best: 380
▲
79
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
85
Punti
17
Tornei
573
Best: 573
▼
-148
Alexis Blokhina
USA, 0
85
Punti
10
Tornei
574
Best: 574
▲
75
Elena Korokozidi
GRE, 0
85
Punti
16
Tornei
575
Best: 212
▼
-20
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
84
Punti
16
Tornei
576
Best: 576
▲
11
Jana Kovackova
CZE, 0
84
Punti
9
Tornei
577
Best: 577
▼
-24
Bella Payne
USA, 0
84
Punti
11
Tornei
578
Best: 578
▲
11
Daria Egorova
RUS, 0
84
Punti
11
Tornei
579
Best: 579
▲
26
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
84
Punti
13
Tornei
580
Best: 580
▲
14
Ya Yi Yang
TPE, 0
84
Punti
15
Tornei
581
Best: 581
▼
-1
Tian Jialin
CHN, 0
84
Punti
17
Tornei
582
Best: 582
▲
41
Ksenia Efremova
FRA, 0
83
Punti
10
Tornei
583
Best: 527
▼
-10
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
83
Punti
12
Tornei
584
Best: 584
▼
-3
Tamila Gadamauri
BEL, 0
83
Punti
17
Tornei
585
Best: 494
--
0
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
83
Punti
20
Tornei
586
Best: 586
▼
-10
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
82
Punti
8
Tornei
587
Best: 587
▲
6
Sarah Rokusek
AUS, 0
82
Punti
19
Tornei
588
Best: 588
▲
30
Sofia Johnson
GBR, 0
82
Punti
12
Tornei
589
Best: 468
▲
6
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
82
Punti
18
Tornei
590
Best: 590
▼
-15
Arina Bulatova
RUS, 0
82
Punti
20
Tornei
591
Best: 591
▼
-28
Valentina Steiner
GER, 0
81
Punti
16
Tornei
592
Best: 592
▼
-6
Adelina Lachinova
LAT, 0
81
Punti
11
Tornei
593
Best: 332
▲
3
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
81
Punti
15
Tornei
594
Best: 515
▼
-33
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
81
Punti
19
Tornei
595
Best: 595
▲
3
Mariella Thamm
GER, 0
81
Punti
11
Tornei
596
Best: 596
▼
-6
Marie Weckerle
LUX, 0
81
Punti
15
Tornei
597
Best: 597
▲
4
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
81
Punti
19
Tornei
598
Best: 598
▲
4
Dune Vaissaud
FRA, 0
81
Punti
22
Tornei
599
Best: 212
▲
4
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
80
Punti
8
Tornei
600
Best: 600
▲
13
Luciana Moyano
ARG, 0
80
Punti
16
Tornei
601
Best: 601
▲
5
Daria Zelinskaya
RUS, 0
80
Punti
19
Tornei
602
Best: 450
▲
5
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
80
Punti
19
Tornei
603
Best: 603
▼
-104
Kristina Dmitruk
BLR, 0
79
Punti
7
Tornei
604
Best: 604
▼
-45
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
79
Punti
18
Tornei
605
Best: 605
▲
3
Briana Szabo
ROU, 0
79
Punti
23
Tornei
606
Best: 606
▲
11
Luca Udvardy
HUN, 0
79
Punti
7
Tornei
607
Best: 607
▲
3
Ava Markham
USA, 0
79
Punti
13
Tornei
608
Best: 398
▼
-8
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
79
Punti
18
Tornei
609
Best: 466
▲
20
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
78
Punti
14
Tornei
610
Best: 522
▼
-63
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
78
Punti
13
Tornei
611
Best: 611
▲
115
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
78
Punti
16
Tornei
612
Best: 284
--
0
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
78
Punti
16
Tornei
613
Best: 613
▲
2
Eleejah Inisan
FRA, 0
77
Punti
14
Tornei
614
Best: 614
▲
25
Mayu Crossley
JPN, 0
77
Punti
8
Tornei
615
Best: 278
▼
-24
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
77
Punti
15
Tornei
616
Best: 616
▲
34
Xinran Sun
CHN, 0
76
Punti
6
Tornei
617
Best: 160
▼
-1
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
76
Punti
19
Tornei
618
Best: 618
▲
2
Carson Tanguilig
USA, 0
76
Punti
12
Tornei
619
Best: 619
▲
11
Berta Bonardi
ARG, 0
76
Punti
15
Tornei
620
Best: 620
▲
51
Yujia Huang
CHN, 0
76
Punti
19
Tornei
621
Best: 621
▲
4
Ana Grubor
CAN, 0
76
Punti
22
Tornei
622
Best: 405
▲
21
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
75
Punti
16
Tornei
623
Best: 623
▲
4
Carolina Kuhl
GER, 0
75
Punti
11
Tornei
624
Best: 599
▼
-3
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
75
Punti
14
Tornei
625
Best: 625
▼
-1
Gaia Maduzzi
ITA, 0
75
Punti
15
Tornei
626
Best: 504
▼
-15
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
75
Punti
22
Tornei
627
Best: 560
▲
67
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
75
Punti
23
Tornei
628
Best: 628
▼
-2
Merna Refaat
EGY, 0
74
Punti
7
Tornei
629
Best: 629
▲
6
Savannah Broadus
USA, 18-09-2002
74
Punti
13
Tornei
630
Best: 630
▼
-8
Maria Kalyakina
RUS, 0
74
Punti
22
Tornei
631
Best: 13
▼
-3
Jennifer Brady
USA, 12-04-1995
73
Punti
6
Tornei
632
Best: 342
▲
1
Mariia Kozyreva
RUS, 22-05-1999
73
Punti
12
Tornei
633
Best: 633
▼
-1
Thea Frodin
USA, 0
72
Punti
11
Tornei
634
Best: 634
▲
2
Dunja Maric
SRB, 0
72
Punti
14
Tornei
635
Best: 319
▲
31
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
72
Punti
19
Tornei
636
Best: 636
▼
-2
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
71
Punti
18
Tornei
637
Best: 300
▼
-60
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
70
Punti
7
Tornei
638
Best: 604
▲
53
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
70
Punti
13
Tornei
639
Best: 497
▲
1
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
70
Punti
14
Tornei
640
Best: 640
▲
1
Amelie Van Impe
BEL, 0
70
Punti
15
Tornei
641
Best: 641
▲
16
Cheuk Ying Shek
HKG, 0
70
Punti
17
Tornei
642
Best: 642
▲
2
Milana Zhabrailova
RUS, 0
70
Punti
17
Tornei
643
Best: 85
▼
-85
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
69
Punti
10
Tornei
644
Best: 320
▼
-125
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
69
Punti
11
Tornei
645
Best: 135
▲
2
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
69
Punti
12
Tornei
646
Best: 646
▲
113
Indianna Spink
GBR, 0
69
Punti
13
Tornei
647
Best: 647
▲
1
Iva Ivanova
BUL, 0
69
Punti
13
Tornei
648
Best: 648
▼
-3
Astrid Cirotte
FRA, 0
69
Punti
17
Tornei
649
Best: 317
▼
-52
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
68
Punti
10
Tornei
650
Best: 619
▲
25
Demi Tran
NED, 26-11-2000
68
Punti
21
Tornei
651
Best: 368
▲
4
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
68
Punti
15
Tornei
652
Best: 269
▲
40
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
68
Punti
13
Tornei
653
Best: 653
--
0
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
68
Punti
16
Tornei
654
Best: 654
▲
9
Daria Yesypchuk
UKR, 0
68
Punti
19
Tornei
655
Best: 655
▲
97
Viola Turini
ITA, 0
67
Punti
11
Tornei
656
Best: 656
▲
23
Loes Ebeling Koning
NED, 0
67
Punti
14
Tornei
657
Best: 657
▼
-1
Johanne Svendsen
DEN, 0
67
Punti
7
Tornei
658
Best: 658
▼
-21
Junhan Zhang
CHN, 0
67
Punti
17
Tornei
659
Best: 659
▲
37
Chenting Zhu
CHN, 0
66
Punti
19
Tornei
660
Best: 660
▼
-2
Anna Petkovic
GER, 0
66
Punti
19
Tornei
661
Best: 367
▼
-23
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
66
Punti
12
Tornei
662
Best: 662
▼
-2
Maria Garcia Cid
ESP, 0
66
Punti
12
Tornei
663
Best: 663
▼
-2
Rachel Gailis
USA, 0
66
Punti
6
Tornei
664
Best: 664
▲
23
Irina Balus
SVK, 0
66
Punti
8
Tornei
665
Best: 665
▼
-1
Eliska Tichackova
CZE, 0
65
Punti
5
Tornei
666
Best: 352
▼
-62
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
65
Punti
8
Tornei
667
Best: 665
▼
-2
Kisa Yoshioka
JPN, 02-09-2000
65
Punti
10
Tornei
668
Best: 114
▲
1
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
64
Punti
13
Tornei
669
Best: 150
▲
1
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
64
Punti
17
Tornei
670
Best: 653
▼
-16
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
64
Punti
17
Tornei
671
Best: 180
▼
-19
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
64
Punti
9
Tornei
672
Best: 672
▲
28
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
64
Punti
15
Tornei
673
Best: 673
▼
-31
Sayaka Ishii
JPN, 0
63
Punti
12
Tornei
674
Best: 674
--
0
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
63
Punti
6
Tornei
675
Best: 29
▲
14
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
63
Punti
16
Tornei
676
Best: 676
▼
-57
Ellie Schoppe
USA, 0
63
Punti
14
Tornei
677
Best: 677
▲
71
Maria Sholokhova
RUS, 0
63
Punti
6
Tornei
678
Best: 351
▲
19
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
63
Punti
10
Tornei
679
Best: 679
▼
-3
Alyssa Reguer
FRA, 0
63
Punti
18
Tornei
680
Best: 680
▼
-12
Mary Lewis
USA, 0
62
Punti
16
Tornei
681
Best: 681
▲
9
Olivia Lincer
USA, 0
62
Punti
13
Tornei
682
Best: 230
▼
-2
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
62
Punti
8
Tornei
683
Best: 683
▼
-1
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
62
Punti
14
Tornei
684
Best: 579
▼
-53
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
62
Punti
15
Tornei
685
Best: 685
▲
84
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
62
Punti
15
Tornei
686
Best: 56
▼
-94
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
61
Punti
7
Tornei
687
Best: 687
▼
-2
Beatrice Ricci
ITA, 0
61
Punti
13
Tornei
688
Best: 213
▼
-4
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
61
Punti
8
Tornei
689
Best: 492
▼
-11
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
61
Punti
14
Tornei
690
Best: 320
▲
13
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
61
Punti
13
Tornei
691
Best: 14
▼
-77
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
60
Punti
2
Tornei
692
Best: 73
▲
3
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
59
Punti
10
Tornei
693
Best: 693
▼
-16
Stefani Webb
AUS, 0
59
Punti
14
Tornei
694
Best: 330
▲
126
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
59
Punti
10
Tornei
695
Best: 695
▲
93
Irem Kurt
TUR, 0
59
Punti
14
Tornei
696
Best: 696
▲
113
Luna Vujovic
SRB, 0
59
Punti
8
Tornei
697
Best: 566
▼
-16
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
59
Punti
13
Tornei
698
Best: 698
▼
-52
Dasha Plekhanova
CAN, 0
58
Punti
8
Tornei
699
Best: 440
▼
-40
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
58
Punti
16
Tornei
700
Best: 700
▲
79
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
58
Punti
8
Tornei
701
Best: 701
▼
-3
Anamaria Oana
ROU, 0
58
Punti
11
Tornei
702
Best: 702
▼
-40
Melisa Ercan
AUS, 0
58
Punti
11
Tornei
703
Best: 658
▲
9
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
58
Punti
16
Tornei
704
Best: 704
▲
9
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
58
Punti
16
Tornei
705
Best: 705
▼
-12
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
58
Punti
16
Tornei
706
Best: 706
▲
40
Yiming Dang
CHN, 0
57
Punti
13
Tornei
707
Best: 707
▲
1
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
57
Punti
18
Tornei
708
Best: 708
▲
13
Yuhan Wang
CHN, 0
57
Punti
20
Tornei
709
Best: 709
▲
76
Sae Noguchi
JPN, 0
57
Punti
11
Tornei
710
Best: 710
▼
-6
Ekaterina Tupitsyna
RUS, 0
57
Punti
9
Tornei
711
Best: 711
▼
-5
Polina Kuharenko
BLR, 0
57
Punti
12
Tornei
712
Best: 712
▼
-11
Marine Szostak
FRA, 0
57
Punti
13
Tornei
713
Best: 713
▼
-25
Jenna Defalco
USA, 0
57
Punti
15
Tornei
714
Best: 714
▲
8
Nada Fouad
EGY, 0
57
Punti
15
Tornei
715
Best: 328
▼
-13
Lian Tran
NED, 19-07-2002
56
Punti
14
Tornei
716
Best: 491
▼
-30
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
56
Punti
11
Tornei
717
Best: 717
▲
16
Sarah Iliev
FRA, 0
56
Punti
13
Tornei
718
Best: 718
▼
-1
Oceane Babel
FRA, 0
56
Punti
19
Tornei
719
Best: 719
▲
15
Edda Mamedova
RUS, 0
56
Punti
8
Tornei
720
Best: 720
▼
-10
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
56
Punti
12
Tornei
721
Best: 607
▼
-38
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
56
Punti
14
Tornei
722
Best: 144
▼
-49
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
55
Punti
11
Tornei
723
Best: 130
▼
-56
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
55
Punti
10
Tornei
724
Best: 319
▼
-1
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
55
Punti
13
Tornei
725
Best: 725
▼
-20
Shannon Lam
USA, 0
55
Punti
11
Tornei
726
Best: 726
▲
16
Margaux Maquet
BEL, 0
55
Punti
12
Tornei
727
Best: 81
▼
-173
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
54
Punti
4
Tornei
728
Best: 331
▼
-164
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
54
Punti
9
Tornei
729
Best: 710
▼
-13
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
54
Punti
17
Tornei
730
Best: 730
▲
11
Kailey Evans
USA, 0
54
Punti
10
Tornei
731
Best: 731
▲
29
Vlada Mincheva
RUS, 0
54
Punti
13
Tornei
732
Best: 266
▼
-8
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
53
Punti
6
Tornei
733
Best: 695
▼
-13
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
53
Punti
23
Tornei
734
Best: 721
▼
-9
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
53
Punti
8
Tornei
735
Best: 652
--
0
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
53
Punti
10
Tornei
736
Best: 736
--
0
Neus Torner Sensano
ESP, 0
53
Punti
11
Tornei
737
Best: 737
▲
69
Maria Lazarenko
UKR, 0
53
Punti
11
Tornei
738
Best: 468
▼
-11
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
53
Punti
15
Tornei
739
Best: 739
▼
-11
Anastasiia Firman
UKR, 0
53
Punti
16
Tornei
740
Best: 740
▼
-33
Ruien Zhang
CHN, 0
52
Punti
12
Tornei
741
Best: 741
▲
15
Shiyu Ye
CHN, 0
52
Punti
9
Tornei
742
Best: 742
▼
-10
Linea Bajraliu
SWE, 0
52
Punti
9
Tornei
743
Best: 743
▼
-25
Ida Wobker
GER, 0
52
Punti
8
Tornei
744
Best: 497
▼
-25
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
52
Punti
9
Tornei
745
Best: 646
▼
-46
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
52
Punti
10
Tornei
746
Best: 746
▲
53
Sabine Rutlauka
LAT, 0
52
Punti
13
Tornei
747
Best: 668
▼
-9
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
52
Punti
16
Tornei
748
Best: 748
▲
28
Camilla Gennaro
ITA, 0
52
Punti
17
Tornei
749
Best: 749
▼
-9
Noemi Maines
ITA, 0
52
Punti
19
Tornei
750
Best: 750
▲
72
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
51
Punti
15
Tornei
751
Best: 751
▲
2
Stefania Bojica
ROU, 0
51
Punti
9
Tornei
752
Best: 430
▼
-9
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
51
Punti
11
Tornei
753
Best: 753
▲
28
Karla Popovic
CRO, 0
51
Punti
12
Tornei
754
Best: 754
▲
127
Marta Lombardini
ITA, 0
50
Punti
11
Tornei
755
Best: 755
▼
-10
Maya Iyengar
USA, 0
50
Punti
16
Tornei
756
Best: 175
▼
-41
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
50
Punti
15
Tornei
757
Best: 374
▼
-48
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
50
Punti
8
Tornei
758
Best: 758
▼
-9
Petra Konjikusic
SRB, 0
50
Punti
12
Tornei
759
Best: 759
▲
88
Yingqun Sun
CHN, 0
50
Punti
12
Tornei
760
Best: 356
▼
-10
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
50
Punti
15
Tornei
761
Best: 500
▼
-24
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
49
Punti
10
Tornei
762
Best: 762
▼
-1
Laima Vladson
UZB, 0
49
Punti
16
Tornei
763
Best: 763
▼
-24
Anita Sahdiieva
UKR, 0
49
Punti
17
Tornei
764
Best: 764
▼
-34
Alexis Nguyen
USA, 0
48
Punti
8
Tornei
765
Best: 765
▲
12
Giulia Safina Popa
ROU, 0
48
Punti
6
Tornei
766
Best: 190
▼
-15
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
48
Punti
11
Tornei
767
Best: 767
▼
-10
Monique Barry
NZL, 0
48
Punti
16
Tornei
768
Best: 768
▼
-10
Shruti Ahlawat
IND, 0
48
Punti
6
Tornei
769
Best: 769
▲
173
Ha Eum Lee
KOR, 0
48
Punti
7
Tornei
770
Best: 770
▼
-8
Chelsea Fontenel
SUI, 0
48
Punti
16
Tornei
771
Best: 337
▼
-8
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
47
Punti
8
Tornei
772
Best: 422
▲
35
Ani Amiraghyan
ARM, 09-10-1993
47
Punti
11
Tornei
773
Best: 773
▲
17
Tiana Tian Deng
SWE, 0
47
Punti
11
Tornei
774
Best: 774
▼
-7
Xi Luo
CHN, 0
47
Punti
13
Tornei
775
Best: 775
▼
-7
Belle Thompson
AUS, 0
47
Punti
13
Tornei
776
Best: 776
▼
-6
Alyssa Ahn
USA, 0
46
Punti
9
Tornei
777
Best: 777
▼
-13
Meng-Yi Chen
CHN, 0
46
Punti
12
Tornei
778
Best: 778
▼
-7
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
46
Punti
13
Tornei
779
Best: 36
▲
142
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
46
Punti
4
Tornei
780
Best: 780
▼
-69
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
46
Punti
10
Tornei
781
Best: 525
▼
-1
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
46
Punti
10
Tornei
782
Best: 782
▼
-7
Yasmin Ezzat
EGY, 0
46
Punti
14
Tornei
783
Best: 783
▲
41
Francesca Gandolfi
ITA, 0
46
Punti
15
Tornei
784
Best: 4
▼
-70
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
45
Punti
3
Tornei
785
Best: 785
▲
1
Mia Horvit
USA, 0
45
Punti
12
Tornei
786
Best: 786
▲
58
Ulyana Hrabavets
BUL, 0
45
Punti
10
Tornei
787
Best: 787
▼
-13
Coco Bosman
NED, 0
45
Punti
12
Tornei
788
Best: 685
▼
-44
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
45
Punti
15
Tornei
789
Best: 789
▲
24
Madelief Hageman
NED, 0
45
Punti
20
Tornei
790
Best: 338
▼
-59
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
44
Punti
6
Tornei
791
Best: 791
▼
-44
Gaeul Jang
KOR, 0
44
Punti
8
Tornei
792
Best: 792
▼
-8
Kanon Sawashiro
JPN, 0
44
Punti
10
Tornei
793
Best: 793
▼
-11
Yujin Kim
KOR, 0
44
Punti
11
Tornei
794
Best: 794
▼
-7
Anna Snigireva
RUS, 0
44
Punti
13
Tornei
795
Best: 795
▼
-41
Shiho Tsujioka
JPN, 0
44
Punti
15
Tornei
796
Best: 601
▼
-2
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
43
Punti
15
Tornei
797
Best: 797
▼
-1
Evialina Laskevich
BLR, 0
42
Punti
10
Tornei
798
Best: 470
▼
-1
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
42
Punti
4
Tornei
799
Best: 799
▼
-1
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
42
Punti
11
Tornei
800
Best: 348
--
0
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
42
Punti
12
Tornei
801
Best: 359
▲
1
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
42
Punti
13
Tornei
802
Best: 802
▲
1
Luna Maria Cinalli
ARG, 0
41
Punti
8
Tornei
803
Best: 803
▲
54
Carmen Gallardo Guevara
ESP, 0
41
Punti
13
Tornei
804
Best: 804
--
0
Victoria Gomez
ESP, 0
41
Punti
7
Tornei
805
Best: 805
--
0
Amy Sucha
CZE, 0
41
Punti
8
Tornei
806
Best: 451
▲
33
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
41
Punti
16
Tornei
807
Best: 318
▲
66
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
40
Punti
9
Tornei
808
Best: 808
▲
22
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
40
Punti
11
Tornei
809
Best: 531
▼
-8
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
40
Punti
12
Tornei
810
Best: 810
▼
-19
Onyu Choi
KOR, 0
40
Punti
12
Tornei
811
Best: 811
--
0
Klara Veldman
NED, 0
40
Punti
12
Tornei
812
Best: 812
▼
-19
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
40
Punti
13
Tornei
813
Best: 674
▲
37
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
40
Punti
14
Tornei
814
Best: 801
▼
-2
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
40
Punti
14
Tornei
815
Best: 708
▲
12
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
40
Punti
17
Tornei
816
Best: 584
▼
-1
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
39
Punti
18
Tornei
817
Best: 817
▼
-22
Christasha Mcneil
USA, 0
39
Punti
10
Tornei
818
Best: 818
▲
44
Olga Danilova
CYP, 0
39
Punti
10
Tornei
819
Best: 819
▼
-9
Salma Drugdova
SVK, 0
39
Punti
11
Tornei
820
Best: 820
▼
-3
Ella Haavisto
FIN, 0
39
Punti
11
Tornei
821
Best: 330
▼
-3
Ksenia Laskutova
RUS, 29-08-1996
39
Punti
13
Tornei
822
Best: 317
▼
-1
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
38
Punti
13
Tornei
823
Best: 823
▼
-68
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
38
Punti
13
Tornei
824
Best: 824
▼
-1
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
38
Punti
8
Tornei
825
Best: 825
▼
-52
Ava Hrastar
USA, 0
38
Punti
8
Tornei
826
Best: 186
▼
-60
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
38
Punti
9
Tornei
827
Best: 781
▼
-2
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
38
Punti
13
Tornei
828
Best: 828
▼
-2
Isabella Barrera Aguirre
USA, 0
38
Punti
16
Tornei
829
Best: 317
▼
-51
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
37
Punti
10
Tornei
830
Best: 137
▼
-58
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
37
Punti
6
Tornei
831
Best: 831
▲
45
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
37
Punti
12
Tornei
832
Best: 832
▲
45
Maria Oliver Sanchez
ESP, 0
37
Punti
13
Tornei
833
Best: 196
▼
-2
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
37
Punti
13
Tornei
834
Best: 5
▼
-1
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
835
Best: 835
▼
-1
Yushan Shao
CHN, 0
36
Punti
9
Tornei
836
Best: 836
▼
-1
Laquisa Khan
AUS, 0
36
Punti
13
Tornei
837
Best: 837
▲
21
Allegra Korpanec Davies
GBR, 0
36
Punti
15
Tornei
838
Best: 838
▼
-1
Felitsata Dorofeeva-Rybas
RUS, 0
36
Punti
7
Tornei
839
Best: 839
▼
-1
Yuhan Liu
CHN, 0
36
Punti
9
Tornei
840
Best: 840
▲
5
Valeriia Artemeva
RUS, 0
36
Punti
11
Tornei
841
Best: 841
▼
-9
Lilian Poling
USA, 0
36
Punti
15
Tornei
842
Best: 842
▼
-2
Anna Frey
USA, 0
35
Punti
4
Tornei
843
Best: 843
▼
-7
Selina Dal
GER, 0
35
Punti
4
Tornei
844
Best: 844
▼
-2
Chukwumelije Clarke
USA, 0
35
Punti
7
Tornei
845
Best: 845
▼
-2
Amy Stevens
AUS, 0
35
Punti
7
Tornei
846
Best: 846
--
0
Johanna Silva
GER, 0
35
Punti
10
Tornei
847
Best: 847
▲
1
Kate Mansfield
USA, 0
35
Punti
10
Tornei
848
Best: 848
▲
1
Lorena Solar Donoso
ESP, 0
35
Punti
13
Tornei
849
Best: 10
▲
14
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
34
Punti
7
Tornei
850
Best: 850
▲
44
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
34
Punti
6
Tornei
851
Best: 851
--
0
Brooke Black
GBR, 0
34
Punti
6
Tornei
852
Best: 852
▼
-11
Monika Stankiewicz
POL, 0
34
Punti
10
Tornei
853
Best: 555
▼
-45
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
34
Punti
13
Tornei
854
Best: 854
▼
-2
Akanksha Nitture
IND, 0
34
Punti
14
Tornei
855
Best: 855
▼
-2
Suha Lee
KOR, 0
34
Punti
4
Tornei
856
Best: 856
▲
29
Denisa Zoldakova
CZE, 0
34
Punti
5
Tornei
857
Best: 857
▼
-68
Chloe Noel
FRA, 0
34
Punti
6
Tornei
858
Best: 690
▲
95
Elena Jamshidi
DEN, 16-03-2001
34
Punti
12
Tornei
859
Best: 859
▼
-67
Jamilah Snells
USA, 0
34
Punti
14
Tornei
860
Best: 411
▼
-4
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
33
Punti
6
Tornei
861
Best: 861
▼
-45
Gyeong Seo Lee
KOR, 0
33
Punti
3
Tornei
862
Best: 728
▼
-97
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
33
Punti
7
Tornei
863
Best: 863
▼
-4
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
33
Punti
7
Tornei
864
Best: 864
▲
128
Yanan Hou
CHN, 0
33
Punti
10
Tornei
865
Best: 865
--
0
Jizelle Sibai
AUS, 0
32
Punti
5
Tornei
866
Best: 866
▲
1
Alina Trynkina
RUS, 0
32
Punti
4
Tornei
867
Best: 867
▲
1
Sofia Rojas
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
868
Best: 868
▲
1
Ophelie Boullay
FRA, 0
32
Punti
5
Tornei
869
Best: 869
▲
1
Janae Preston
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
870
Best: 870
▲
1
Elza Tomase
LAT, 0
32
Punti
8
Tornei
871
Best: 871
▲
1
Zuzanna Kolonus
POL, 0
32
Punti
8
Tornei
872
Best: 872
▲
178
Sara Mikaca
BIH, 0
32
Punti
10
Tornei
873
Best: 873
▲
1
Maayan Laron
ISR, 0
32
Punti
10
Tornei
874
Best: 874
▲
5
Paula Cembranos
SUI, 0
32
Punti
15
Tornei
875
Best: 875
▲
7
Lavinia Tanasie
ROU, 0
31
Punti
8
Tornei
876
Best: 99
▲
7
Valeria Savinykh
RUS, 20-02-1991
31
Punti
9
Tornei
877
Best: 877
▲
63
Ksenia Smirnova
RUS, 0
31
Punti
4
Tornei
878
Best: 878
▼
-24
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
31
Punti
5
Tornei
879
Best: 879
▼
-50
Mao Mushika
JPN, 0
31
Punti
5
Tornei
880
Best: 880
▲
33
Victoria Osuigwe
USA, 0
31
Punti
6
Tornei
881
Best: 184
▼
-20
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
31
Punti
8
Tornei
882
Best: 882
▲
4
Louna Zoppas
FRA, 0
31
Punti
9
Tornei
883
Best: 883
▲
5
Diana-Ioana Simionescu
ROU, 0
31
Punti
11
Tornei
884
Best: 884
▲
80
Arina Varaksina
RUS, 0
31
Punti
11
Tornei
885
Best: 885
▼
-7
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
31
Punti
12
Tornei
886
Best: 886
▲
4
Ustiniya Lekomtseva
RUS, 0
31
Punti
14
Tornei
887
Best: 658
▲
4
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
31
Punti
16
Tornei
888
Best: 888
▲
24
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
30
Punti
14
Tornei
889
Best: 889
▲
6
Ruby Cooling
GBR, 0
30
Punti
9
Tornei
890
Best: 890
▼
-6
Alja Senica
SLO, 0
30
Punti
13
Tornei
891
Best: 891
▲
9
Elyse Tse
NZL, 0
30
Punti
14
Tornei
892
Best: 892
▼
-37
Capucine Jauffret
USA, 0
30
Punti
6
Tornei
893
Best: 893
▲
3
Didi Bredberg Canizares
ESP, 0
30
Punti
7
Tornei
894
Best: 894
▲
4
Ava Rodriguez
USA, 0
30
Punti
11
Tornei
895
Best: 895
▼
-6
Carolin Raschdorf
GER, 0
30
Punti
12
Tornei
896
Best: 546
▲
19
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
30
Punti
16
Tornei
897
Best: 699
▲
32
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
29
Punti
14
Tornei
898
Best: 124
▲
1
Georgina Garcia Perez
ESP, 13-05-1992
29
Punti
10
Tornei
899
Best: 899
▲
2
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
900
Best: 900
▲
2
Welles Newman
USA, 0
29
Punti
4
Tornei
901
Best: 901
▲
86
Aysegul Mert
TUR, 0
29
Punti
4
Tornei
902
Best: 902
▲
135
Sonja Zhiyenbayeva
KAZ, 0
29
Punti
4
Tornei
903
Best: 903
▲
1
Petra Sedlackova
CZE, 0
29
Punti
6
Tornei
904
Best: 904
▲
2
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
29
Punti
6
Tornei
905
Best: 905
▼
-8
Aspen Schuman
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
906
Best: 906
▲
8
Annika Penickova
USA, 0
29
Punti
6
Tornei
907
Best: 907
▲
1
Emma Jackson
USA, 0
29
Punti
7
Tornei
908
Best: 111
▲
1
Francoise Abanda
CAN, 05-02-1997
29
Punti
7
Tornei
909
Best: 785
▲
79
Lauryn John-Baptiste
GBR, 26-07-1999
29
Punti
7
Tornei
910
Best: 537
▼
-35
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
29
Punti
8
Tornei
911
Best: 911
▼
-19
Maddalena Giordano
ITA, 0
29
Punti
15
Tornei
912
Best: 912
▲
4
Marta Soriano Santiago
ESP, 0
29
Punti
17
Tornei
913
Best: 12
▼
-94
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
28
Punti
2
Tornei
914
Best: 158
▼
-86
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
28
Punti
4
Tornei
915
Best: 20
▼
-4
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
28
Punti
10
Tornei
916
Best: 916
▼
-52
Makenna Jones
USA, 0
28
Punti
6
Tornei
917
Best: 917
▼
-12
Emma Kamper
DEN, 0
28
Punti
5
Tornei
918
Best: 918
▼
-58
Suana Tucakovic
BIH, 0
28
Punti
7
Tornei
919
Best: 919
▲
40
Sera Nishimoto
JPN, 0
28
Punti
8
Tornei
920
Best: 714
▼
-33
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
28
Punti
9
Tornei
921
Best: 921
▲
5
Nanari Katsumi
JPN, 0
28
Punti
11
Tornei
922
Best: 922
▼
-5
Charo Esquiva Banuls
ESP, 0
27
Punti
9
Tornei
923
Best: 923
▼
-3
Sonal Patil
IND, 0
27
Punti
11
Tornei
924
Best: 924
▲
15
Elizabeth Coleman
USA, 0
27
Punti
12
Tornei
925
Best: 925
▼
-3
Ashleigh Simes
AUS, 0
27
Punti
4
Tornei
926
Best: 371
▼
-3
Eliz Maloney
GBR, 10-08-2000
27
Punti
5
Tornei
927
Best: 927
▼
-2
Amelia Paszun
POL, 0
27
Punti
10
Tornei
928
Best: 928
▼
-18
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
27
Punti
14
Tornei
929
Best: 929
▲
6
Lavinia Luciano
ITA, 0
27
Punti
14
Tornei
930
Best: 39
▼
-3
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
26
Punti
6
Tornei
931
Best: 814
▲
6
Ana Filipa Santos
POR, 12-02-1996
26
Punti
12
Tornei
932
Best: 932
▼
-4
Candela Vazquez
ARG, 0
26
Punti
10
Tornei
933
Best: 933
▲
67
Lya Isabel Fernandez Olivares
MEX, 0
26
Punti
7
Tornei
934
Best: 934
▼
-15
Joy De Zeeuw
NED, 0
26
Punti
8
Tornei
935
Best: 297
▼
-5
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
26
Punti
4
Tornei
936
Best: 936
▼
-12
Tianmei Wang
USA, 0
26
Punti
5
Tornei
937
Best: 192
▼
-30
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
26
Punti
6
Tornei
938
Best: 938
▼
-7
Lucie Urbanova
CZE, 0
26
Punti
6
Tornei
939
Best: 939
▼
-6
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
940
Best: 317
▼
-22
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
25
Punti
15
Tornei
941
Best: 941
--
0
Teah Chavez
CAN, 0
25
Punti
5
Tornei
942
Best: 942
▲
4
Abigail Rencheli
USA, 0
25
Punti
8
Tornei
943
Best: 838
▲
5
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
25
Punti
9
Tornei
944
Best: 944
--
0
Arina Arifullina
RUS, 0
25
Punti
11
Tornei
945
Best: 504
▲
16
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
25
Punti
11
Tornei
946
Best: 734
▲
16
Polina Bakhmutkina
BEL, 25-04-1999
25
Punti
11
Tornei
947
Best: 278
▼
-2
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
24
Punti
7
Tornei
948
Best: 802
▼
-55
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
24
Punti
10
Tornei
949
Best: 949
▲
7
Kallista Liu
HKG, 0
24
Punti
10
Tornei
950
Best: 950
▼
-7
Ela Milic
SLO, 0
24
Punti
9
Tornei
951
Best: 951
▼
-2
Stefaniya Pushkar
SUI, 0
24
Punti
9
Tornei
952
Best: 952
▼
-1
Romane Longueville
BEL, 0
24
Punti
10
Tornei
953
Best: 953
▲
94
Asylzhan Arystanbekova
KAZ, 0
24
Punti
11
Tornei
954
Best: 954
--
0
Simona Ogescu
ROU, 0
24
Punti
13
Tornei
955
Best: 39
▼
-226
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
23
Punti
4
Tornei
956
Best: 377
▼
-18
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
23
Punti
8
Tornei
957
Best: 957
▲
46
Victoria Pohle
GER, 0
23
Punti
14
Tornei
958
Best: 958
▼
-1
Polina Skliar
UKR, 0
23
Punti
5
Tornei
959
Best: 959
▲
15
Kateryna Diatlova
UKR, 0
23
Punti
6
Tornei
960
Best: 960
▲
49
Anna Sedysheva
RUS, 0
23
Punti
7
Tornei
961
Best: 693
▼
-27
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
23
Punti
8
Tornei
962
Best: 962
▼
-2
Alesia Breaz
ROU, 0
23
Punti
10
Tornei
963
Best: 662
--
0
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
23
Punti
10
Tornei
964
Best: 847
▲
165
Sevil Yuldasheva
UZB, 09-01-2002
23
Punti
11
Tornei
965
Best: 965
--