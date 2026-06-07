WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Modena: Il Tabellone Principale. Almeno otto azzurre presenti

07/06/2026 14:20 5 commenti
Martina Trevisan nella foto
Martina Trevisan nella foto

ITA WTA 125 Modena – Tabellone Principale – terra
(1) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Jessica Pieri ITA
Qualifier vs Varvara Lepchenko USA
Leyre Romero Gormaz ESP vs Xiaodi You CHN
(WC) Giorgia Pedone ITA vs (6) Mayar Sherif EGY

(3) Dominika Salkova CZE vs Alice Tubello FRA
(WC) Martina Trevisan ITA vs (WC) Jennifer Ruggeri ITA
Noma Noha Akugue GER vs Qualifier
Katarzyna Kawa POL vs (8) Lisa Pigato ITA

(7) Tamara Zidansek SLO vs (WC) Federica Urgesi ITA
Qualifier vs Nuria Brancaccio ITA
Xinyu Gao CHN vs Lucia Bronzetti ITA
Andrea Lazaro Garcia ESP vs (4) Julia Grabher AUT

(5) Kaitlin Quevedo ESP vs Qualifier
Jeline Vandromme BEL vs Angela Fita Boluda ESP
Xiyu Wang CHN vs Laura Samson CZE
Marina Bassols Ribera ESP vs (2) Darja Semenistaja LAT

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5 commenti

MATTEO 07-06-2026 18:13

Jimenez

Grabher

Pigato
Quevedo

Pedone
Trevisan
Zidansek
Samson

 5
Replica | Quota | 0
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brizz 07-06-2026 17:49

pigato

zidansek

sherif
quevedo

jimenez
trevisan
grabher
samson

 4
Replica | Quota | 0
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Alejandro90 07-06-2026 17:34

SAMSON

PIGATO

JIMENEZ
BRONZETTI

PEDONE
TREVISAN
ZIDANSEK
QUEVEDO

 3
Replica | Quota | 0
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kaishaku 07-06-2026 16:06

ZIDANSEK

SHERIF

TREVISAN
QUEVEDO

JIMENEZ
KAWA
BRONZETTI
SEMENISTAJA

 2
Replica | Quota | 0
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miky85 07-06-2026 14:52

Quevedo

Salkova

Jimenez
Bronzetti

Romero
Noha
Urgesi
Semenistaja

 1
Replica | Quota | 0
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