WTA 125 Modena: Il Tabellone Principale. Almeno otto azzurre presenti

WTA 125 Modena – Tabellone Principale – terra

(1) Victoria Jimenez Kasintseva vs Jessica Pieri

Qualifier vs Varvara Lepchenko

Leyre Romero Gormaz vs Xiaodi You

(WC) Giorgia Pedone vs (6) Mayar Sherif

(3) Dominika Salkova vs Alice Tubello

(WC) Martina Trevisan vs (WC) Jennifer Ruggeri

Noma Noha Akugue vs Qualifier

Katarzyna Kawa vs (8) Lisa Pigato

(7) Tamara Zidansek vs (WC) Federica Urgesi

Qualifier vs Nuria Brancaccio

Xinyu Gao vs Lucia Bronzetti

Andrea Lazaro Garcia vs (4) Julia Grabher

(5) Kaitlin Quevedo vs Qualifier

Jeline Vandromme vs Angela Fita Boluda

Xiyu Wang vs Laura Samson

Marina Bassols Ribera vs (2) Darja Semenistaja