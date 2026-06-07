WTA 125 Modena: Il Tabellone Principale. Almeno otto azzurre presenti
WTA 125 Modena – Tabellone Principale – terra
(1) Victoria Jimenez Kasintseva vs Jessica Pieri
Qualifier vs Varvara Lepchenko
Leyre Romero Gormaz vs Xiaodi You
(WC) Giorgia Pedone vs (6) Mayar Sherif
(3) Dominika Salkova vs Alice Tubello
(WC) Martina Trevisan vs (WC) Jennifer Ruggeri
Noma Noha Akugue vs Qualifier
Katarzyna Kawa vs (8) Lisa Pigato
(7) Tamara Zidansek vs (WC) Federica Urgesi
Qualifier vs Nuria Brancaccio
Xinyu Gao vs Lucia Bronzetti
Andrea Lazaro Garcia vs (4) Julia Grabher
(5) Kaitlin Quevedo vs Qualifier
Jeline Vandromme vs Angela Fita Boluda
Xiyu Wang vs Laura Samson
Marina Bassols Ribera vs (2) Darja Semenistaja
TAG: WTA 125 Modena
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Jimenez
Grabher
Pigato
Quevedo
Pedone
Trevisan
Zidansek
Samson
pigato
zidansek
sherif
quevedo
jimenez
trevisan
grabher
samson
SAMSON
PIGATO
JIMENEZ
BRONZETTI
PEDONE
TREVISAN
ZIDANSEK
QUEVEDO
ZIDANSEK
SHERIF
TREVISAN
QUEVEDO
JIMENEZ
KAWA
BRONZETTI
SEMENISTAJA
Quevedo
Salkova
Jimenez
Bronzetti
Romero
Noha
Urgesi
Semenistaja