Subito grande tennis al Club La Meridiana nella “Genius Progetti Cup”. Lunedì in campo Trevisan e Pigato. Ingresso gratuito

Domenica di “Quali” con sole, pubblico e bel tennis

Lunedì alle 12.30 scatta il Tabellone Principale

Ingresso gratuito al Club La Meridiana di Casinalbo (Formigine)

E’ stata subito una giornata con tante ore di bel tennis al Club La Meridiana di Casinalbo per l’avvio della “Genius Progetti Cup”, 42° Memorial Eugenio Fontana, il torneo internazionale di tennis femminile di singolo e doppio 125 Wta che si gioca dal 7 al 14 giugno a Casinalbo di Formigine.

Sui campi in terra rossa de La Meridiana si sono giocate le partite del Tabellone di Qualificazione che hanno determinato le ultime atlete ammesse al Tabellone Principale. Il sole ed un buon pubblico hanno fatto da cornice a match molto intensi ed equilibrati.

“QUALI”. Il programma del Tabellone di Qualificazione si è aperto sul campo centrale con la sfida Ortenzi-Turini. Vittoria secondo “classifica” per l’argentina Jazmin Ortenzi, numero 168 del Ranking Mondiale, nonostante l’avvio super della giovane ventenne Viola Turini. L’azzurra ha giocato un primo set perfetto vinto 6-0, poi ha ceduto alla maggior esperienza e consistenza della Ortenzi che ha vinto secondo e terzo set con i punteggi di 7-5 6-0.

Ci è voluto il terzo set anche per decidere il derby francese tra Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (153 del mondo) e Chloe Paquet (343): 6-2 5-7 6-3 il punteggio finale per la giocatrice nata in Madagascar, mancina dotata di un braccio molto “educato”.

Ancora Italia vs Argentina nella terza partita in programma nella domenica di “Quali” e ancora un terzo set. L’una contro l’altra l’argentina Victoria Bosio (323 del mondo) e l’azzurra Francesca Pace (376) in una “maratona” equilibratissima. Bosio ha vinto il primo set 6-2 e Pace il secondo 7-5. Nel terzo Pace è andata avanti 4-2, prima di subire un parziale che ha portato Bosio in vantaggio 5-4 e servizio. Due game vinti consecutivamente hanno però portato Pace sul 6-5 a suo favore, ma per decidere la partita è servito il tie-break decisivo. E anche qui non sono mancate le emozioni: Bosio avanti 3-0, Pace ribalta tutto e si porta sul 6-4. La partita non è finita: Bosio fa 6-6. Pace ha il terzo match point sul 7-6. Bosio annulla ancora prima di chiudere definitiva 9-7 (6-2 5-7 7-6).

PROGRAMMA LUNEDI’. Prima battuta del Main Draw fissata per le ore 12.30 di lunedì (sono 32 le giocatrici del Tabellone Principale).

Si parte subito con un match molto intrigante, quello tra la 25enne cinese Xiyu Wang, numero 148 del mondo (ma con un best ranking da n. 49) e la 18enne ceca Laura Samson. La Samson è una delle atlete più promettenti del panorama internazionale, attualmente è numero 155 del Ranking, è stata finalista nel 2024 al Roland Garros Juniores ed è stata la prima giocatrice nata nel 2008 a vincere un incontro nel WTA Tour.

Non prima delle 18, sempre sul centrale, si gioca il derby azzurro tra Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri, entrambe nel Main Draw con una wild card. La 32enne Trevisan, specialista della terra battuta, è stata numero 18 al mondo, nel 2022 ha raggiunto la semifinale al Roland Garros e con la Nazionale Italiana si è laureata Campionessa del Mondo vincendo la Billie Jean Cup nel 2024.

Sempre non prima delle ore 18, ma sul campo 4, match molto interessante per scoprire un altro dei talenti presenti alla Genius Progetti Cup, la 18enne belga .Jeline Vandromme, seguita dall’ex campionessa Kim Clijsters, che vinto gli Us Open Juniores 2025. La Vandromme sfiderà la mancina spagnola Angela Fita Boluda attualmente numero 187 del ranking.

Nel match serale delle 20.30 sul campo centrale del Club La Meridiana in campo la testa di serie numero 8 del Memorial Fontana 2026, l’italiana Lisa Pigato, classe 2003 e numero 138 al mondo. L’azzurra affronterà l’esperta 33enne polacca Katarzyna Kawa (n.139)

TENNIS MA NON SOLO. Durante tutto il torneo proprio il title e naming sponsor del torneo, Genius Progetti, allestirà un cocktail bar nei pressi della zona verde della Villa del Club: dalle 18 alle 21 di ogni giorno si potrà così godere di uno spazio di socialità in un contesto prestigioso e rilassante.

Dalle ore 12 alle 15 di ogni giornata di gara, invece, lounge corner con dj nella zona del bar del circolo, mentre un drink truck con healthy drink sarà sempre presente a ridosso dei campi da tennis.

INGRESSO GRATUITO. Come ogni anno anche in questa edizione l’ingresso al Club La Meridiana sarà libero e gratuito per assistere a tutte le partite del torneo.

Una straordinaria opportunità e un messaggio che il Club La Meridiana vuole lanciare: porte aperte al grande tennis.

Center Court – ore 12:30

Xiyu Wang vs Laura Samson

(5) Kaitlin Quevedo vs

Noma Noha Akugue vs

Martina Trevisan vs Jennifer Ruggeri Non prima 18:00

Katarzyna Kawa vs (8) Lisa Pigato Non prima 20:30