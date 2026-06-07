Challenger 50 Tucuman: Il Tabellone Principale e di Qualificazione
Challenger 50 Tucuman – Tabellone Principale – terra
(1) Guido Ivan Justo vs Joaquin Aguilar Cardozo
Qualifier vs Hernan Casanova
Qualifier vs Valerio Aboian
Juan Estevez vs (5) Matias Soto
(3) Juan Bautista Torres vs Carlos Maria Zarate
(WC) Maximo Zeitune vs Qualifier
Karim Bennani vs Santiago Rodriguez Taverna
Juan Sebastian Gomez vs (8) Luciano Emanuel Ambrogi
(6) Facundo Mena vs Lorenzo Joaquin Rodriguez
Ryan Dickerson vs Matheus Pucinelli De Almeida
Eduardo Ribeiro vs Santiago De La Fuente
Qualifier vs (4) Juan Manuel La Serna
(7) Nicolas Kicker vs Qualifier
Nick Hardt vs Bruno Fernandez
(WC) Segundo Goity Zapico vs (WC) Federico Coria
Qualifier vs (2) Andrea Collarini
Challenger 50 Tucuman – Tabellone Qualificazione – terra
Samuel Alejandro Linde Palacios [1] vs Benjamin Chelia
Tomas Martinez [10] vs Federico Zeballos
Nicolas Villalon [2] vs Gonzalo Zeitune [WC]
Ezequiel Monferrer [12] vs Amador Salazar
Samuel Heredia [3] vs Jose Gabriel Fernandez [WC]
Julian Cundom [11] vs Mateo Carballo [WC]
Johan Alexander Rodriguez [4] vs Manuel Mouilleron Salvo
Wilson Leite [9] vs Felipe De Dios
Ignacio Monzon [5] vs Santiago Giamichelle [WC]
Thiago Cigarran [8] vs Leonel Cesar Castro
Conner Huertas del Pino [6] vs Mateo Del Pino
Arklon Huertas Del Pino Cordova [7] vs Juan Ignacio Gallego
TAG: Circuito Challenger
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