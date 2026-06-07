Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Tucuman: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

07/06/2026 08:15 Nessun commento
Andrea Collarini nella foto
Andrea Collarini nella foto

ARG Challenger 50 Tucuman – Tabellone Principale – terra
(1) Guido Ivan Justo ARG vs Joaquin Aguilar Cardozo URU
Qualifier vs Hernan Casanova ARG
Qualifier vs Valerio Aboian ARG
Juan Estevez ARG vs (5) Matias Soto CHI

(3) Juan Bautista Torres ARG vs Carlos Maria Zarate ARG
(WC) Maximo Zeitune ARG vs Qualifier
Karim Bennani MAR vs Santiago Rodriguez Taverna ARG
Juan Sebastian Gomez COL vs (8) Luciano Emanuel Ambrogi ARG

(6) Facundo Mena ARG vs Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG
Ryan Dickerson USA vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA
Eduardo Ribeiro BRA vs Santiago De La Fuente ARG
Qualifier vs (4) Juan Manuel La Serna ARG

(7) Nicolas Kicker ARG vs Qualifier
Nick Hardt DOM vs Bruno Fernandez BRA
(WC) Segundo Goity Zapico ARG vs (WC) Federico Coria ARG
Qualifier vs (2) Andrea Collarini ARG



ARG Challenger 50 Tucuman – Tabellone Qualificazione – terra
Samuel Alejandro Linde Palacios [1] COL vs Benjamin Chelia ARG
Tomas Martinez [10] ARG vs Federico Zeballos BOL

Nicolas Villalon [2] CHI vs Gonzalo Zeitune [WC] ARG
Ezequiel Monferrer [12] ARG vs Amador Salazar CHI

Samuel Heredia [3] COL vs Jose Gabriel Fernandez [WC] ARG
Julian Cundom [11] ARG vs Mateo Carballo [WC] ARG

Johan Alexander Rodriguez [4] COL vs Manuel Mouilleron Salvo ARG
Wilson Leite [9] BRA vs Felipe De Dios ARG

Ignacio Monzon [5] ARG vs Santiago Giamichelle [WC] ARG
Thiago Cigarran [8] ARG vs Leonel Cesar Castro ARG

Conner Huertas del Pino [6] PER vs Mateo Del Pino ARG
Arklon Huertas Del Pino Cordova [7] PER vs Juan Ignacio Gallego ARG

TAG: