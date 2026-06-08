WTA 500 Queen’s, WTA 250 Hertogenbosch, WTA 125 Modena e WTA 125 Ilkley: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)
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Nuvoloso con pioggia · Picco 17°C
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🎾 1° Turno
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 14:00
Qinwen Zheng vs Jaqueline Cristian
Katie Boulter vs (8) Leylah Fernandez
Laura Siegemund vs Francesca Jones Non prima 16:00
Court 1 – ore 13:00
Karolina Pliskova vs McCartney Kessler
Iva Jovic / McCartney Kessler vs Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
Court 5 – ore 13:00
Harriet Dart vs Liudmila Samsonova
Darija Jurak Schreiber / Alicja Rosolska vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
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Pioggia e nubi · Picco 21°C
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🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:00
(1) Ekaterina Alexandrova vs Panna Udvardy
Bianca Andreescu vs (3) Elise Mertens
Court 1 – ore 14:30
Daria Snigur vs Paula Badosa
Mia Pohankova vs (2) Clara Tauson
Court 3 – ore 11:00
Magda Linette vs Kimberly Birrell
Daria Kasatkina vs Robin Montgomery
Magali Kempen / Qianhui Tang vs (4) Eri Hozumi / (4) Fang-Hsien Wu
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya vs Katarzyna Piter / Anna Siskova
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Soleggiato e caldo · Picco 33°C
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🔥 Caldo
⚠ Allerta temporali
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:30
Xiyu Wang vs Laura Samson
(5) Kaitlin Quevedo vs Jazmin Ortenzi
Noma Noha Akugue vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Martina Trevisan vs Jennifer Ruggeri Non prima 18:00
Katarzyna Kawa vs (8) Lisa Pigato Non prima 20:30
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Pioggia al mattino, poi schiarite · Picco 15°C
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🎾 Quali + 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:30
Edie Griffiths vs (10) Naiktha Bains
(6) Harmony Tan vs (11) Emily Appleton Non prima 12:00
(3) Vendula Valdmannova vs
Court 2 – ore 12:00
Ella McDonald vs Ranah Stoiber
(2) Kayla Cross vs (7) Tereza Martincova
Alicia Dudeney vs Himeno Sakatsume Non prima 14:30
Linda Klimovicova vs (3) Sinja Kraus
Court 5 – ore 11:30
(3) Shuo Feng / (3) Momoko Kobori vs Alicia Barnett / Samantha Murray Sharan
Ivana Corley / Clervie Ngounoue vs (4) Madeleine Brooks / (4) Amelia Rajecki
Court 4 – ore 11:30
(4) Celine Naef vs (9) Momoko Kobori
(1) Iryna Shymanovich vs (8) Clervie Ngounoue
(1) Viktorija Golubic vs Daniella Britton Non prima 14:30
(4) Darja Vidmanova vs Linda Fruhvirtova
Court 3 – ore 15:30
Veronika Podrez vs Tatiana Prozorova
Mananchaya Sawangkaew vs Akasha Urhobo
TAG: Circuito WTA, WTA 125
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