Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Queen’s, WTA 250 Hertogenbosch, WTA 125 Modena e WTA 125 Ilkley: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

08/06/2026 09:22 Nessun commento
Martina Trevisan (foto Antonio Burruni)
Martina Trevisan (foto Antonio Burruni)

🇬🇧
WTA 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  8 Giugno 2026

🌧
13°C
Nuvoloso con pioggia  ·  Picco 17°C
CIELO Nuvoloso, schiarite in serata
PIOGGIA Pioggia tra mattina e tardo pomeriggio
CAMPO Erba
ERBA
Andamento della giornata — 8 Giugno
09:00
🌧
15°
10:00
🌧
15°
11:00
🌧
15°
12:00
🌧
14°
13:00
🌧
14°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
🌧
16°
17:00
🌧
16°
18:00
🌧
17°
⚠  Pioggia a più riprese: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 8 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WTA R1
🌧  Pioggia
☁  Nuvoloso
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Andy Murray Arena – ore 14:00
Qinwen Zheng CHN vs Jaqueline Cristian ROU

Il match deve ancora iniziare

Katie Boulter GBR vs (8) Leylah Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare

Laura Siegemund GER vs Francesca Jones GBR Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 13:00
Karolina Pliskova CZE vs McCartney Kessler USA

Il match deve ancora iniziare

Iva Jovic USA / McCartney Kessler USA vs Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – ore 13:00
Harriet Dart GBR vs Liudmila Samsonova RUS
Il match deve ancora iniziare

Darija Jurak Schreiber CRO / Alicja Rosolska POL vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

Il match deve ancora iniziare





🇳🇱
WTA 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda  ·  8 Giugno 2026

🌧
16°C
Pioggia e nubi  ·  Picco 21°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Rovesci nel pomeriggio e in serata
CAMPO Erba
ERBA
Andamento della giornata — 8 Giugno
10:00
17°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
21°
14:00
🌧
20°
15:00
20°
16:00
20°
17:00
19°
19:00
🌧
17°
22:00
🌧
14°
⚠  Rovesci tra pomeriggio e sera: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 8 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WTA R1
🌧  Rovesci
☁  Nuvoloso
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:00
(1) Ekaterina Alexandrova RUS vs Panna Udvardy HUN

WTA 'S-Hertogenbosch
Ekaterina Alexandrova [1]
15
4
2
Panna Udvardy
40
6
0
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Bianca Andreescu CAN vs (3) Elise Mertens BEL

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 14:30
Daria Snigur UKR vs Paula Badosa ESP
Il match deve ancora iniziare

Mia Pohankova SVK vs (2) Clara Tauson DEN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 11:00
Magda Linette POL vs Kimberly Birrell AUS

WTA 'S-Hertogenbosch
Magda Linette
30
2
3
Kimberly Birrell
15
6
1
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Daria Kasatkina AUS vs Robin Montgomery USA

Il match deve ancora iniziare

Magali Kempen BEL / Qianhui Tang CHN vs (4) Eri Hozumi JPN / (4) Fang-Hsien Wu TPE

Il match deve ancora iniziare

Nadiia Kichenok UKR / Makoto Ninomiya JPN vs Katarzyna Piter POL / Anna Siskova CZE

Il match deve ancora iniziare





🇮🇹
WTA 125 Modena
Modena, Italia  ·  8 Giugno 2026

24°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 33°C
CIELO Soleggiato, nubi e temporali in serata
PIOGGIA Assente nelle ore principali, temporali possibili in serata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 8 Giugno
10:00
26°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
33°
17:00
32°
18:00
32°
19:00
31°
⚠  Allerta gialla temporali in Emilia-Romagna dalle 14:00 alle 19:59
🎾  Programma del giorno — 8 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
WTA R1
☀  Soleggiato
🔥  Caldo
⚠  Allerta temporali
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:30
Xiyu Wang CHN vs Laura Samson CZE

Il match deve ancora iniziare

(5) Kaitlin Quevedo ESP vs Jazmin Ortenzi ARG

Il match deve ancora iniziare

Noma Noha Akugue GER vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA

Il match deve ancora iniziare

Martina Trevisan ITA vs Jennifer Ruggeri ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

Katarzyna Kawa POL vs (8) Lisa Pigato ITA Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 125 Ilkley
Ilkley, Gran Bretagna  ·  8 Giugno 2026

🌧
12°C
Pioggia al mattino, poi schiarite  ·  Picco 15°C
CIELO Nuvoloso, poi parzialmente soleggiato
PIOGGIA Pioggia al mattino, rovesci isolati nel tardo pomeriggio
CAMPO Erba
ERBA
Andamento della giornata — 8 Giugno
09:00
🌧
11°
10:00
🌧
11°
11:00
12°
12:00
14°
13:00
14°
14:00
15°
15:00
15°
16:00
14°
18:00
🌧
14°
20:00
12°
⚠  Pioggia al mattino e rovesci isolati: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 8 Giugno
🎾
WTA 125 · Qualificazioni e Tabellone Principale
Turno Quali e 1° Turno MD · Erba
WTA Q-MD
🌧  Pioggia
⛅  Schiarite
🎾  Quali + 1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:30
Edie Griffiths GBR vs (10) Naiktha Bains GBR

WTA Ilkley 125
Edie Griffiths
0
2
4
Naiktha Bains [10]
0
6
3
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(6) Harmony Tan FRA vs (11) Emily Appleton GBR Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Vendula Valdmannova CZE vs it

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Ella McDonald GBR vs Ranah Stoiber GBR

Il match deve ancora iniziare

(2) Kayla Cross CAN vs (7) Tereza Martincova CZE

Il match deve ancora iniziare

Alicia Dudeney GBR vs Himeno Sakatsume JPN Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

Linda Klimovicova POL vs (3) Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 11:30
(3) Shuo Feng CHN / (3) Momoko Kobori JPN vs Alicia Barnett GBR / Samantha Murray Sharan GBR

Il match deve ancora iniziare

Ivana Corley USA / Clervie Ngounoue USA vs (4) Madeleine Brooks GBR / (4) Amelia Rajecki GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 11:30
(4) Celine Naef SUI vs (9) Momoko Kobori JPN
Il match deve ancora iniziare

(1) Iryna Shymanovich BLR vs (8) Clervie Ngounoue USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Viktorija Golubic SUI vs Daniella Britton GBR Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

(4) Darja Vidmanova CZE vs Linda Fruhvirtova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 15:30
Veronika Podrez UKR vs Tatiana Prozorova RUS
Il match deve ancora iniziare

Mananchaya Sawangkaew THA vs Akasha Urhobo USA

Il match deve ancora iniziare

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