Challenger Cattolica, Ilkley, Bratislava, Lione e Tucuman: La situazione aggiornata
🎾 ATP CHALLENGER WEEK 23
ENTRY LIST 2026
8-14 GIUGNO 2026 • ILKLEY – ERBA • BRATISLAVA – TERRA BATTUTA • LIONE – TERRA BATTUTA • CATTOLICA – TERRA BATTUTA • TUCUMAN – TERRA BATTUTA
🇬🇧 ATP CHALLENGER 125 ILKLEY – 8-14 GIUGNO, ERBA
MAIN DRAW
Faria 🇵🇹 (117) • Rocha 🇵🇹 (118) • Riedi 🇨🇭 (121) • Fearnley 🇬🇧 (122) • Budkov Kjaer 🇳🇴 (123) • Schoolkate 🇦🇺 (125) • Maestrelli 🇮🇹 (128) • Sweeny 🇦🇺 (131) • Pinnington Jones 🇬🇧 (132) • Gea 🇫🇷 (140) • Lloyd Harris 🇿🇦 (144) • M. Zheng 🇺🇸 (146) • Jacquet 🇫🇷 (147) • Billy Harris 🇬🇧 (149) • Bolt 🇦🇺 (151) • O’Connell 🇦🇺 (154) • Holmgren 🇩🇰 (155) • Samuel 🇬🇧 (159) • Blanchet 🇫🇷 (160) • Nardi 🇮🇹 (163) • Blanch 🇺🇸 (NG 229)
ALTERNATES
1. Rodesch 🇱🇺 (166) • 2. Bu 🇨🇳 (167) • 3. Mejia 🇨🇴 (171) • 4. Gojo 🇭🇷 (172) • 5. Glinka 🇪🇪 (174) • 6. Chidekh 🇫🇷 (177) • 7. Ymer 🇸🇪 (179) • 8. Jarry 🇨🇱 (182) • 9. Onclin 🇧🇪 (184) • 10. Smith 🇺🇸 (186)
🇸🇰 ATP CHALLENGER 100 BRATISLAVA – 8-14 GIUGNO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Shevchenko 🇰🇿 (89) • Ofner 🇦🇹 (91) • Nava 🇺🇸 (97) • Choinski 🇬🇧 (104) • Molcan 🇸🇰 (106) • Misolic 🇦🇹 (129) • Barrios Vera 🇨🇱 (135) • Diaz Acosta 🇦🇷 (150) • Kolar 🇨🇿 (162) • Piros 🇭🇺 (175) • Tseng 🇹🇼 (183) • Skatov 🇰🇿 (191) • Barrena 🇦🇷 (192) • Reis Da Silva 🇧🇷 (200) • Sachko 🇺🇦 (207) • Cinà 🇮🇹 (216) • Olivieri 🇦🇷 (225) • Boscardin Dias 🇧🇷 (232) • Fatic 🇧🇦 (236) • Mrva 🇨🇿 (NG 323) • Brunclik 🇨🇿 (NG 336)
ALTERNATES
1. Moro Canas 🇪🇸 (242) • 2. Squire 🇩🇪 (254) • 3. Galan 🇨🇴 (256) • 4. Jung 🇹🇼 (PR 258) • 5. Gueymard Wayenburg 🇫🇷 (265) • 6. Dostanic 🇺🇸 (266) • 7. Jianu 🇷🇴 (268) • 8. Pereira 🇵🇹 (270) • 9. Watanuki 🇯🇵 (271) • 10. Topo 🇩🇪 (272)
🇫🇷 ATP CHALLENGER 100 LIONE – 8-14 GIUGNO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Royer 🇫🇷 (73) • Trungelliti 🇦🇷 (81) • Merida 🇪🇸 (86) • Van Assche 🇫🇷 (103) • Muller 🇫🇷 (108) • Llamas Ruiz 🇪🇸 (124) • Gaubas 🇱🇹 (133) • Echargui 🇹🇳 (138) • Martinez 🇪🇸 (141) • Moller 🇩🇰 (143) • Tabur 🇫🇷 (165) • Zeppieri 🇮🇹 (173) • Gomez 🇦🇷 (181) • Boyer 🇺🇸 (201) • Giustino 🇮🇹 (205) • Coppejans 🇧🇪 (212) • Grenier 🇫🇷 (224) • Martin Tiffon 🇪🇸 (231) • Djere 🇷🇸 (238) • Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (239) • Pavlovic 🇫🇷 (240)
ALTERNATES
1. Moro Canas 🇪🇸 (242) • 2. Bax 🇫🇷 (248) • 3. Kotov 🏳️ (251) • 4. Squire 🇩🇪 (254) • 5. Galan 🇨🇴 (256) • 6. Damas 🇪🇸 (257) • 7. Jung 🇹🇼 (PR 258) • 8. Gueymard Wayenburg 🇫🇷 (265) • 9. Dostanic 🇺🇸 (266) • 10. Loffhagen 🇬🇧 (267)
🇮🇹 ATP CHALLENGER 75 CATTOLICA – 8-14 GIUGNO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
De Jong 🇳🇱 (109) • Svrcina 🇨🇿 (111) • Lajovic 🇷🇸 (136) • Travaglia 🇮🇹 (137) • Passaro 🇮🇹 (161) • Schwaerzler 🇦🇹 (169) • Cecchinato 🇮🇹 (180) • Bueno 🇵🇪 (185) • Mikrut 🇭🇷 (196) • Cadenasso 🇮🇹 (197) • Clarke 🇬🇧 (199) • Dodig 🇭🇷 (202) • Carballes Baena 🇪🇸 (206) • Gentzsch 🇩🇪 (219) • Broady 🇬🇧 (222) • Brancaccio 🇮🇹 (241) • Napolitano 🇮🇹 (246) • Gigante 🇮🇹 (250) • Vasilev 🇧🇬 (JR 3) • Vasami 🇮🇹 (JR 5) • Milic 🇷🇸 (NG 378)
ALTERNATES
1. Guerrieri 🇮🇹 (252) • 2. Galan 🇨🇴 (256) • 3. Damas 🇪🇸 (257) • 4. Jung 🇹🇼 (PR 258) • 5. Simakin 🏳️ (259) • 6. Guillen Meza 🇪🇨 (260) • 7. Gueymard Wayenburg 🇫🇷 (265) • 8. Agamenone 🇮🇹 (269) • 9. Pereira 🇵🇹 (270) • 10. Nagal 🇮🇳 (275)
🇦🇷 ATP CHALLENGER 50 TUCUMAN – 8-14 GIUGNO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Justo 🇦🇷 (249) • Collarini 🇦🇷 (273) • Torres 🇦🇷 (274) • La Serna 🇦🇷 (282) • Seyboth Wild 🇧🇷 (294) • Soto 🇨🇱 (295) • Mena 🇦🇷 (299) • Dellien 🇧🇴 (301) • Varillas 🇵🇪 (302) • Kicker 🇦🇷 (358) • Rodriguez Taverna 🇦🇷 (361) • Ambrogi 🇦🇷 (383) • Estevez 🇦🇷 (388) • Ribeiro 🇧🇷 (390) • Casanova 🇦🇷 (406) • Pucinelli De Almeida 🇧🇷 (413) • Rodriguez 🇦🇷 (449) • Zarate 🇦🇷 (458) • Hardt 🇩🇴 (459) • Aboian 🇦🇷 (461) • Karim Bennani 🇲🇦 (511)
ALTERNATES
1. Reda Bennani 🇲🇦 (525) • 2. Alves 🇧🇷 (548) • 3. Gomez 🇨🇴 (575) • 4. Aguilar Cardozo 🇺🇾 (577) • 5. Kirkin 🇹🇷 (590) • 6. Dickerson 🇺🇸 (593) • 7. Ganesan 🇺🇸 (605) • 8. Fernandez 🇧🇷 (611) • 9. De La Fuente 🇦🇷 (621) • 10. Linde Palacios 🇨🇴 (623)
TAG: Circuito Challenger
1 commento
Scelta coraggiosa di Maestrelli, andare sul verde in GB dopo aver perso 11 delle ultime 12 partite, quasi tutte sulla terra battuta, quella che dovrebbe essere la sua preferita, ma che ultimamente gli ha dato solo dispiaceri. Nardi, anche lui a Ilkley, dopo il torneo di Perugia (adesso è seguito da Furlan, evidentemente ha ragione lui), chissà che non riesca a stupirci?
A Cattolica solita ammucchiata, con 8 dei nostri più Guerriero primo alternate, e mancano le wc, ma in compenso rientrano Gigante, dopo 8 mesi, speriamo sia la volta buona, e Passaro, anche lui da tempo assente.
Rientra anche Zeppieri a Lione, in un CH100 piuttosto impegnativo, come lo è quello di Bratislava, dove Cinà cercherà di confermare i buoni risultati del RG.
Speriamo che i nostri, in una settimana di transizione, riescano a divertirci.