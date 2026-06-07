Challenger Perugia, Birmingham, Heilbronn, Tyler, Prostejov e Centurion 2: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Sebastian Baez nella foto - Foto Getty Images
Challenger 125 Perugia
Perugia, Italia · 7 Giugno 2026
|☀
|
18°C
Soleggiato e asciutto · Picco 27°C
|
|CIELO
|Soleggiato, poi nubi sparse
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 7 Giugno
|
10:00
☀
20°
|
11:00
☀
22°
|
12:00
☀
24°
|
13:00
☀
25°
|
14:00
☀
26°
|
15:00
☀
26°
|
16:00
⛅
27°
|
17:00
⛅
27°
|
18:00
⛅
27°
|
19:00
⛅
26°
✅ Condizioni asciutte e favorevoli al gioco
🎾 Programma del giorno — 7 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
|
CH 125 F
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 20:30
Henrique Rocha vs Daniel Merida
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Centurion
Centurion, Sudafrica · 7 Giugno 2026
|⛅
|
8°C
Sole velato · Picco 20°C
|
|CIELO
|Sole velato
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 7 Giugno
|
10:00
⛅
13°
|
11:00
⛅
15°
|
12:00
⛅
16°
|
13:00
⛅
18°
|
14:00
⛅
19°
|
15:00
⛅
20°
|
16:00
⛅
19°
|
17:00
⛅
17°
|
18:00
☾
15°
|
19:00
☾
14°
✅ Nessuna criticità: giornata asciutta con sole velato
🎾 Programma del giorno — 7 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finali · Cemento
|
CH 50 F
⛅ Sole velato
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Cemento
Centre Court – ore 12:00
Philip Henning vs Alexander Donski
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Birmingham
Birmingham, Gran Bretagna · 7 Giugno 2026
|☁
|
13°C
Nuvoloso, rovesci serali · Picco 19°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci in serata
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 7 Giugno
|
10:00
☁
16°
|
11:00
☁
16°
|
12:00
☁
17°
|
13:00
☁
18°
|
14:00
☁
18°
|
15:00
☁
19°
|
16:00
☁
19°
|
17:00
☁
18°
|
18:00
☁
17°
|
19:00
🌧
16°
⚠ Nuvolosità diffusa, rovesci possibili in serata
🎾 Programma del giorno — 7 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
Finali · Erba
|
CH 125 F
☁ Nuvoloso
🌧 Rovesci serali
🎾 Finali
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Arthur Fery vs Yunchaokete Bu
ATP Birmingham
Arthur Fery
40
2
1
Yunchaokete Bu•
40
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Bu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
Y. Bu
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
ace
0-1 → 0-2
A. Fery
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Bu
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
A. Fery
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Y. Bu
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Y. Bu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Y. Bu
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
vs
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki vs Ben Jones / Joshua Paris
ATP Birmingham
Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki
0
4
1
Ben Jones / Joshua Paris•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Chandrasekar / Yuzuki
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Jones / Paris
4-5 → 4-6
A. Chandrasekar / Yuzuki
4-4 → 4-5
B. Jones / Paris
4-3 → 4-4
A. Chandrasekar / Yuzuki
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
3-3 → 4-3
B. Jones / Paris
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
A. Chandrasekar / Yuzuki
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
ace
1-3 → 2-3
B. Jones / Paris
1-2 → 1-3
A. Chandrasekar / Yuzuki
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-2 → 1-2
B. Jones / Paris
0-1 → 0-2
A. Chandrasekar / Yuzuki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
0-0 → 0-1
Court 3 – ore 12:00
Otto Virtanen vs Kamil Majchrzak
ATP Birmingham
Otto Virtanen•
40
4
Kamil Majchrzak [2]
30
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Virtanen
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
O. Virtanen
0-15
15-30
ace
30-30
40-30
ace
A-40
ace
3-4 → 4-4
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
O. Virtanen
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
ace
ace
2-3 → 3-3
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
Challenger 100 Prostejov
Prostejov, Rep. Ceca · 7 Giugno 2026
|⛅
|
15°C
Sole e nubi · Picco 19°C
|
|CIELO
|Parzialmente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 7 Giugno
|
10:00
⛅
15°
|
11:00
⛅
16°
|
12:00
⛅
17°
|
13:00
⛅
18°
|
14:00
⛅
19°
|
15:00
⛅
18°
|
16:00
⛅
18°
|
17:00
⛅
18°
|
18:00
⛅
17°
|
19:00
⛅
16°
✅ Nessuna criticità: condizioni asciutte per le finali
🎾 Programma del giorno — 7 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
|
CH 100 F
⛅ Sole e nubi
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
PROSTEJOV ARENA – ore 11:00
Sebastian Baez vs Alex Molcan
ATP Prostejov
Sebastian Baez [1]
0
0
Alex Molcan [6]
0
0
Challenger 75 Tyler
Tyler, USA · 7 Giugno 2026
|⛈
|
24°C
Temporali intermittenti · Picco 30°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso
|PIOGGIA
|Temporali a tratti
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 7 Giugno
|
05:00
☁
24°
|
06:00
⛈
24°
|
07:00
☁
24°
|
08:00
☁
25°
|
09:00
☁
26°
|
10:00
☁
27°
|
11:00
☁
28°
|
12:00
⛈
28°
|
13:00
☁
29°
|
14:00
☁
30°
⚠ Temporali intermittenti: attenzione al programma sul cemento
🎾 Programma del giorno — 7 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Finali · Cemento
|
CH 75 F
☁ Nuvoloso
⛈ Temporali
🎾 Finali
🏀 Cemento
CENTER COURT – ore 17:00
Rithvik Choudary Bollipalli / Ramkumar Ramanathan vs Zachary Fuchs / Wally Thayne
Il match deve ancora iniziare
Rithvik Choudary Bollipalli / Ramkumar Ramanathan vs Zachary Fuchs / Wally Thayne
Il match deve ancora iniziare
Adam Walton vs Andre Ilagan (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Heilbronn
Heilbronn, Germania · 7 Giugno 2026
|⛅
|
18°C
Sole e nubi, poi soleggiato · Picco 24°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti, poi soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 7 Giugno
|
10:00
⛅
17°
|
11:00
☁
18°
|
12:00
☁
20°
|
13:00
⛅
21°
|
14:00
⛅
22°
|
15:00
⛅
23°
|
16:00
⛅
23°
|
17:00
☀
24°
|
18:00
☀
24°
|
19:00
☀
23°
✅ Condizioni asciutte e favorevoli al gioco
🎾 Programma del giorno — 7 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
|
CH 100 F
⛅ Sole e nubi
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
14:00 Mikrut L. – Nava E.
Il match deve ancora iniziare
12:00 Ruehl T. / Veldheer M. – Jung J. / Uesugi K.
Il match deve ancora iniziare
1 commento
È passato in sordina il bel torneo di Perugia dove un giocatore in ascesa come Merida ha sconfitto un ottimo Pellegrino, e super tennis nel frattempo ha trasmesso Padel femminile per tutto il giorno tranne la finestra sul Rg