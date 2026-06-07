Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Perugia, Birmingham, Heilbronn, Tyler, Prostejov e Centurion 2: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

07/06/2026 09:20 1 commento
Sebastian Baez nella foto - Foto Getty Images
Sebastian Baez nella foto - Foto Getty Images

🇮🇹
Challenger 125 Perugia
Perugia, Italia  ·  7 Giugno 2026

18°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 27°C
CIELO Soleggiato, poi nubi sparse
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 7 Giugno
10:00
20°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
15:00
26°
16:00
27°
17:00
27°
18:00
27°
19:00
26°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
CH 125 F
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 20:30
Henrique Rocha POR vs Daniel Merida ESP

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🇿🇦
Challenger 50 Centurion
Centurion, Sudafrica  ·  7 Giugno 2026

8°C
Sole velato  ·  Picco 20°C
CIELO Sole velato
PIOGGIA Assente
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 7 Giugno
10:00
13°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
18°
14:00
19°
15:00
20°
16:00
19°
17:00
17°
18:00
15°
19:00
14°
✅  Nessuna criticità: giornata asciutta con sole velato
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finali · Cemento
CH 50 F
⛅  Sole velato
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏀  Cemento

Centre Court – ore 12:00
Philip Henning RSA vs Alexander Donski BUL

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🇬🇧
Challenger 125 Birmingham
Birmingham, Gran Bretagna  ·  7 Giugno 2026

13°C
Nuvoloso, rovesci serali  ·  Picco 19°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Rovesci in serata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 7 Giugno
10:00
16°
11:00
16°
12:00
17°
13:00
18°
14:00
18°
15:00
19°
16:00
19°
17:00
18°
18:00
17°
19:00
🌧
16°
⚠  Nuvolosità diffusa, rovesci possibili in serata
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
Finali · Erba
CH 125 F
☁  Nuvoloso
🌧  Rovesci serali
🎾  Finali
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Arthur Fery GBR vs Yunchaokete Bu CHN

ATP Birmingham
Arthur Fery
40
2
1
Yunchaokete Bu
40
6
2
Mostra dettagli

it vs it

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Court 2 – ore 12:00
Anirudh Chandrasekar IND / Takeru Yuzuki JPN vs Ben Jones GBR / Joshua Paris GBR

ATP Birmingham
Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki
0
4
1
Ben Jones / Joshua Paris
0
6
0
Mostra dettagli



Court 3 – ore 12:00
Otto Virtanen FIN vs Kamil Majchrzak POL

ATP Birmingham
Otto Virtanen
40
4
Kamil Majchrzak [2]
30
5
Mostra dettagli






🇨🇿
Challenger 100 Prostejov
Prostejov, Rep. Ceca  ·  7 Giugno 2026

15°C
Sole e nubi  ·  Picco 19°C
CIELO Parzialmente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 7 Giugno
10:00
15°
11:00
16°
12:00
17°
13:00
18°
14:00
19°
15:00
18°
16:00
18°
17:00
18°
18:00
17°
19:00
16°
✅  Nessuna criticità: condizioni asciutte per le finali
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
CH 100 F
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

PROSTEJOV ARENA – ore 11:00
Sebastian Baez ARG vs Alex Molcan SVK

ATP Prostejov
Sebastian Baez [1]
0
0
Alex Molcan [6]
0
0
Mostra dettagli






🇺🇸
Challenger 75 Tyler
Tyler, USA  ·  7 Giugno 2026

24°C
Temporali intermittenti  ·  Picco 30°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Temporali a tratti
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 7 Giugno
05:00
24°
06:00
24°
07:00
24°
08:00
25°
09:00
26°
10:00
27°
11:00
28°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
30°
⚠  Temporali intermittenti: attenzione al programma sul cemento
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Finali · Cemento
CH 75 F
☁  Nuvoloso
⛈  Temporali
🎾  Finali
🏀  Cemento

CENTER COURT – ore 17:00
Rithvik Choudary Bollipalli IND / Ramkumar Ramanathan IND vs Zachary Fuchs USA / Wally Thayne USA

Il match deve ancora iniziare

Rithvik Choudary Bollipalli IND / Ramkumar Ramanathan IND vs Zachary Fuchs USA / Wally Thayne USA

Il match deve ancora iniziare

Adam Walton AUS vs Andre Ilagan USA (Non prima 19:00)

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🇩🇪
Challenger 100 Heilbronn
Heilbronn, Germania  ·  7 Giugno 2026

18°C
Sole e nubi, poi soleggiato  ·  Picco 24°C
CIELO Nuvole intermittenti, poi soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 7 Giugno
10:00
17°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
22°
15:00
23°
16:00
23°
17:00
24°
18:00
24°
19:00
23°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
CH 100 F
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

14:00 Mikrut L. CRO – Nava E. USA

Il match deve ancora iniziare

12:00 Ruehl T. GER / Veldheer M. NED – Jung J. TPE / Uesugi K. JPN

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Almas (Guest) 07-06-2026 09:51

È passato in sordina il bel torneo di Perugia dove un giocatore in ascesa come Merida ha sconfitto un ottimo Pellegrino, e super tennis nel frattempo ha trasmesso Padel femminile per tutto il giorno tranne la finestra sul Rg

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