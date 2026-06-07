WTA 125 Birmingham, Makarska e Foggia: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. WTA 500 Queen’s, WTA 250 Hertogenbosch, WTA 125 Modena e WTA 125 Ilkley – I risultati completi delle Qualificazioni (LIVE)
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13°C
Nuvoloso, rovesci serali · Picco 19°C
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09:00
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16°
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🌧 Rovesci serali
🎾 Finali
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:30
(1) Alexandra Eala vs (5) Nikola Bartunkova
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25°C
Soleggiato e caldo · Picco 32°C
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28°
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19:00
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28°
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🔥 Caldo
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 18:30
Tyra Caterina Grant vs (4) Leyre Romero Gormaz
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22°C
Soleggiato · Picco 29°C
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25°
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26°
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✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 20:00
20:00 Semenistaja D. – Timofeeva M.
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14°C
Nuvoloso · Picco 19°C
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18°
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✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🌿 Erba
Court 1 – ore 11:30
Jodie Burrage vs (9) Anna Blinkova
Heather Watson vs (10) Beatriz Haddad Maia
(1) Tatjana Maria vs Yuriko Lily Miyazaki
vs
vs
Court 5 – ore 11:30
(6) Donna Vekic vs Carole Monnet
(3) Shuai Zhang vs Hannah Klugman
(5) Elsa Jacquemot vs Hanyu Guo
vs
vs
Court 2 – ore 10:30
(2) Talia Gibson vs Alina Charaeva Inizio 10:30
(4) Antonia Ruzic vs Aoi Ito
Maddison Inglis vs (7) Alycia Parks
vs
Court 6 – ore 11:30
Priscilla Hon vs (11) Polina Kudermetova
Storm Hunter vs (12) Aliaksandra Sasnovich
Ekaterine Gorgodze vs (8) Kamilla Rakhimova
vs
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14°C
Nuvoloso · Picco 20°C
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10:00
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14°
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19°
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✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🌿 Erba
Court 1 – ore 11:00
(2) Hanne Vandewinkel vs (7) Anouk Koevermans
Robin Montgomery vs (6) Joanna Garland
Court 3 – ore 11:00
(1) Ella Seidel vs Greet Minnen
(3) Katie Volynets vs (5) Lin Zhu
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24°C
Soleggiato e caldo · Picco 31°C
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10:00
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25°
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🔥 Caldo
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
(2) Jazmin Ortenzi vs Viola Turini
(1) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Chloe Paquet
(3) Victoria Bosio vs Francesca Pace
(4) Noemi Basiletti vs Beatrice Ricci Non prima 15:30
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12°C
Nuvoloso con rovesci · Picco 18°C
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09:00
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☁ Nuvoloso
🎾 Qualificazioni
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
(1) Iryna Shymanovich vs Savannah Dada-Mascoll
Edie Griffiths vs (10) Naiktha Bains
Court 1 – ore 12:00
Tegan Bush vs (11) Emily Appleton
Ranah Stoiber vs (12) Victoria Allen
Court 2 – ore 12:00
(5) Elena Pridankina vs Ella McDonald
Katy Dunne vs (9) Momoko Kobori Non prima 13:00
Mariia Kozyreva vs (8) Clervie Ngounoue
(2) Kayla Cross vs Megan Knight
Court 4 – ore 12:00
(6) Harmony Tan vs Amelia Rajecki
(4) Celine Naef vs Hiroko Kuwata
Brooke Black vs (7) Tereza Martincova
(3) Vendula Valdmannova vs Sayaka Ishii
TAG: Circuito WTA, WTA 125
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