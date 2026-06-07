Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 125 Birmingham, Makarska e Foggia: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. WTA 500 Queen’s, WTA 250 Hertogenbosch, WTA 125 Modena e WTA 125 Ilkley – I risultati completi delle Qualificazioni (LIVE)

07/06/2026 09:44 Nessun commento
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008

🇬🇧
WTA 125 Birmingham
Birmingham, Gran Bretagna  ·  7 Giugno 2026

13°C
Nuvoloso, rovesci serali  ·  Picco 19°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Rovesci in serata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 7 Giugno
09:00
15°
10:00
16°
11:00
16°
12:00
17°
13:00
18°
14:00
18°
15:00
19°
16:00
19°
18:00
17°
19:00
🌧
16°
⚠  Nuvolosità diffusa, rovesci possibili in serata
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Finali · Erba
WTA F
☁  Nuvoloso
🌧  Rovesci serali
🎾  Finali
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:30
(1) Alexandra Eala PHI vs (5) Nikola Bartunkova CZE

Il match deve ancora iniziare





🇮🇹
WTA 125 Foggia
Foggia, Italia  ·  7 Giugno 2026

25°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 7 Giugno
10:00
28°
11:00
30°
12:00
31°
13:00
31°
14:00
32°
15:00
32°
16:00
31°
17:00
31°
18:00
30°
19:00
28°
✅  Giornata asciutta, caldo nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
WTA F
☀  Soleggiato
🔥  Caldo
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 18:30
Tyra Caterina Grant ITA vs (4) Leyre Romero Gormaz ESP

Il match deve ancora iniziare





🇭🇷
WTA 125 Makarska
Makarska, Croazia  ·  7 Giugno 2026

22°C
Soleggiato  ·  Picco 29°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 7 Giugno
10:00
25°
11:00
26°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
28°
15:00
28°
16:00
29°
17:00
28°
18:00
27°
19:00
26°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
WTA F
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 20:00
20:00 Semenistaja D. LAT – Timofeeva M. UZB

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  7 Giugno 2026

14°C
Nuvoloso  ·  Picco 19°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 7 Giugno
09:00
15°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
18°
13:00
18°
14:00
18°
15:00
19°
16:00
19°
17:00
18°
18:00
18°
✅  Condizioni asciutte, ma cielo prevalentemente nuvoloso
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
WTA 500 · Qualificazioni
1° Turno e Turno Decisivo Qualificazione · Erba
WTA 500 Q
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🌿  Erba

Court 1 – ore 11:30
Jodie Burrage GBR vs (9) Anna Blinkova RUS

Il match deve ancora iniziare

Heather Watson GBR vs (10) Beatriz Haddad Maia BRA

WTA Queens
Heather Watson
0
1
Beatriz Haddad Maia [10]
15
1
Match sospeso - Pioggia
Mostra dettagli

(1) Tatjana Maria GER vs Yuriko Lily Miyazaki GBR

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare





Court 5 – ore 11:30
(6) Donna Vekic CRO vs Carole Monnet FRA

Il match deve ancora iniziare

(3) Shuai Zhang CHN vs Hannah Klugman GBR

WTA Queens
Shuai Zhang [3]
0
3
Hannah Klugman
0
1
Match sospeso - Pioggia
Mostra dettagli

(5) Elsa Jacquemot FRA vs Hanyu Guo CHN

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare





Court 2 – ore 10:30
(2) Talia Gibson AUS vs Alina Charaeva RUS Inizio 10:30

Il match deve ancora iniziare

(4) Antonia Ruzic CRO vs Aoi Ito JPN

WTA Queens
Antonia Ruzic [4]
0
2
Aoi Ito
0
0
Match sospeso - Pioggia
Mostra dettagli

Maddison Inglis AUS vs (7) Alycia Parks USA

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare





Court 6 – ore 11:30
Priscilla Hon AUS vs (11) Polina Kudermetova UZB

Il match deve ancora iniziare

Storm Hunter AUS vs (12) Aliaksandra Sasnovich BLR

WTA Queens
Storm Hunter
40
1
Aliaksandra Sasnovich [12]
15
1
Match sospeso - Pioggia
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Ekaterine Gorgodze GEO vs (8) Kamilla Rakhimova UZB

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare





🇳🇱
WTA 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda  ·  7 Giugno 2026

14°C
Nuvoloso  ·  Picco 20°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso, schiarite in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 7 Giugno
10:00
14°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
18°
14:00
19°
15:00
20°
16:00
20°
17:00
19°
18:00
19°
19:00
19°
✅  Condizioni asciutte, ma cielo prevalentemente nuvoloso
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
WTA 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Erba
WTA 250 Q
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🌿  Erba

Court 1 – ore 11:00
(2) Hanne Vandewinkel BEL vs (7) Anouk Koevermans NED

WTA 'S-Hertogenbosch
Hanne Vandewinkel [2]
0
0
Anouk Koevermans [7]
0
0
Mostra dettagli

Robin Montgomery USA vs (6) Joanna Garland TPE

Il match deve ancora iniziare





Court 3 – ore 11:00
(1) Ella Seidel GER vs Greet Minnen BEL

WTA 'S-Hertogenbosch
Ella Seidel [1]
0
0
Greet Minnen
0
0
Mostra dettagli

(3) Katie Volynets USA vs (5) Lin Zhu CHN

Il match deve ancora iniziare





🇮🇹
WTA 125 Modena
Modena, Italia  ·  7 Giugno 2026

24°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 31°C
CIELO Prevalentemente soleggiato, poi nubi in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 7 Giugno
10:00
25°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
30°
15:00
30°
16:00
31°
17:00
30°
18:00
30°
19:00
29°
✅  Giornata asciutta, caldo nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
Turno Unico Qualificazione · Terra Battuta
WTA Q
☀  Soleggiato
🔥  Caldo
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
(2) Jazmin Ortenzi ARG vs Viola Turini ITA

WTA Modena 125
Jazmin Ortenzi [2]
0
0
3
Viola Turini
0
6
3
Mostra dettagli

(1) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Chloe Paquet FRA

Il match deve ancora iniziare

(3) Victoria Bosio ARG vs Francesca Pace ITA

Il match deve ancora iniziare

(4) Noemi Basiletti ITA vs Beatrice Ricci ITA Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 125 Ilkley
Ilkley, Gran Bretagna  ·  7 Giugno 2026

🌧
12°C
Nuvoloso con rovesci  ·  Picco 18°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Rovesci intermittenti
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 7 Giugno
09:00
🌧
13°
10:00
14°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
🌧
18°
15:00
17°
16:00
🌧
17°
18:00
16°
20:00
🌧
15°
⚠  Rovesci intermittenti: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 7 Giugno
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Erba
WTA Q1
🌧  Rovesci
☁  Nuvoloso
🎾  Qualificazioni
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
(1) Iryna Shymanovich BLR vs Savannah Dada-Mascoll GBR

Il match deve ancora iniziare

Edie Griffiths GBR vs (10) Naiktha Bains GBR

Il match deve ancora iniziare






Court 1 – ore 12:00
Tegan Bush GBR vs (11) Emily Appleton GBR

Il match deve ancora iniziare

Ranah Stoiber GBR vs (12) Victoria Allen GBR

Il match deve ancora iniziare






Court 2 – ore 12:00
(5) Elena Pridankina RUS vs Ella McDonald GBR

Il match deve ancora iniziare

Katy Dunne GBR vs (9) Momoko Kobori JPN Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Mariia Kozyreva RUS vs (8) Clervie Ngounoue USA

Il match deve ancora iniziare

(2) Kayla Cross CAN vs Megan Knight GBR

Il match deve ancora iniziare






Court 4 – ore 12:00
(6) Harmony Tan FRA vs Amelia Rajecki GBR

Il match deve ancora iniziare

(4) Celine Naef SUI vs Hiroko Kuwata JPN

Il match deve ancora iniziare

Brooke Black GBR vs (7) Tereza Martincova CZE

Il match deve ancora iniziare

(3) Vendula Valdmannova CZE vs Sayaka Ishii JPN

Il match deve ancora iniziare

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