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ATP 500 Amburgo e ATP 250 Ginevra: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

13/05/2026 11:18 13 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto FITP
Lorenzo Musetti nella foto - Foto FITP

🎾 ATP 500 AMBURGO

🇩🇪 ENTRY LIST UOMINI

MAIN DRAW & QUALIFICAZIONI • CLAY

MAIN DRAW

Zverev 🇩🇪 (3) • Auger-Aliassime 🇨🇦 (5) • Shelton 🇺🇸 (6) • Musetti 🇮🇹 (9)Cobolli 🇮🇹 (13) • Lehecka 🇨🇿 (14) • Khachanov 🏳️ (16) • Vacherot 🇲🇨 (17) • Paul 🇺🇸 (18) • Tiafoe 🇺🇸 (19) • F. Cerundolo 🇦🇷 (20) • Darderi 🇮🇹 (22) • Davidovich Fokina 🇪🇸 (24) • Mensik 🇨🇿 (27) • Draper 🇬🇧 (28) • Etcheverry 🇦🇷 (29) • Moutet 🇫🇷 (30) • Fonseca 🇧🇷 (31) • Nakashima 🇺🇸 (32) • Humbert 🇫🇷 (34) • Shapovalov 🇨🇦 (35) • Rune 🇩🇰 (39)Korda 🇺🇸 (40) INMachac 🇨🇿 (41) IN

ALTERNATES MAIN DRAW

1. Korda 🇺🇸 (40) IN • 2. Machac 🇨🇿 (41) IN • 3. Jodar 🇪🇸 (42) • 4. Bergs 🇧🇪 (44) • 5. Atmane 🇫🇷 (47) • 6. Quinn 🇺🇸 (48) • 7. Altmaier 🇩🇪 (55) • 8. Ugo Carabelli 🇦🇷 (57) • 9. Burruchaga 🇦🇷 (59) • 10. Hanfmann 🇩🇪 (60)

QUALIFICAZIONI

Atmane 🇫🇷 (47) • Quinn 🇺🇸 (48) • Altmaier 🇩🇪 (55) • Buse 🇵🇪 (58) • Burruchaga 🇦🇷 (59) • Hanfmann 🇩🇪 (60) • Kopriva 🇨🇿 (66) • J.M. Cerundolo 🇦🇷 (67) • Blockx 🇧🇪 (69) • Collignon 🇧🇪 (71) • Majchrzak 🇵🇱 (74) • Tirante 🇦🇷 (75) • Giron 🇺🇸 (76)

ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1. Trungelliti 🇦🇷 (77) • 2. Struff 🇩🇪 (81) • 3. Shevchenko 🇰🇿 (82) • 4. Garin 🇨🇱 (85) • 5. Bautista Agut 🇪🇸 (93) • 6. Vallejo 🇵🇾 (96) • 7. Kovacevic 🇺🇸 (97) • 8. Van Assche 🇫🇷 (98) • 9. Landaluce 🇪🇸 (99) • 10. Hijikata 🇦🇺 (101)

🎾 ATP 250 GINEVRA

🇨🇭 ENTRY LIST UOMINI

MAIN DRAW & QUALIFICAZIONI • CLAY

MAIN DRAW

Fritz 🇺🇸 (7) • Bublik 🇰🇿 (11) • Ruud 🇳🇴 (15) • Tien 🇺🇸 (21) • Norrie 🇬🇧 (23) • Rinderknech 🇫🇷 (26) • Diallo 🇨🇦 (36) • Michelsen 🇺🇸 (37) • Munar 🇪🇸 (38) • Tabilo 🇨🇱 (43) • Navone 🇦🇷 (45) • Mannarino 🇫🇷 (46) • Borges 🇵🇹 (49) • Marozsan 🇭🇺 (50) • van de Zandschulp 🇳🇱 (52) • Mpetshi Perricard 🇫🇷 (53) • Fucsovics 🇭🇺 (54) • Popyrin 🇦🇺 (56)

ALTERNATES MAIN DRAW

1. Ugo Carabelli 🇦🇷 (57) • 2. Burruchaga 🇦🇷 (59) • 3. Brooksby 🇺🇸 (61) • 4. Sonego 🇮🇹 (62) • 5. Baez 🇦🇷 (64) • 6. Kecmanovic 🇷🇸 (65) • 7. Kopriva 🇨🇿 (66) • 8. J.M. Cerundolo 🇦🇷 (67) • 9. Opelka 🇺🇸 (70) • 10. Collignon 🇧🇪 (71)

QUALIFICAZIONI

Kecmanovic 🇷🇸 (65) • Opelka 🇺🇸 (70) • Royer 🇫🇷 (72) • Bellucci 🇮🇹 (78) • Duckworth 🇦🇺 (79) • Ofner 🇦🇹 (83) • Spizzirri 🇺🇸 (86) • Prizmic 🇭🇷 (87) • Svajda 🇺🇸 (88) • Vukic 🇦🇺 (89) • Kypson 🇺🇸 (90) • Halys 🇫🇷 (91) • Carreno Busta 🇪🇸 (94) • Muller 🇫🇷 (95)

ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1. Vallejo 🇵🇾 (96) • 2. Kovacevic 🇺🇸 (97) • 3. Landaluce 🇪🇸 (99) • 4. Wu 🇨🇳 (100) • 5. Hijikata 🇦🇺 (101) • 6. Merida 🇪🇸 (102) • 7. Arnaldi 🇮🇹 (103) • 8. Comesana 🇦🇷 (105) • 9. Wawrinka 🇨🇭 (106) • 10. Fearnley 🇬🇧 (110)

🇮🇹 Giocatori italiani evidenziati in verde

Sbarra rossa = giocatore cancellato dalla entry list

IN = entrato in lista

ATP Amburgo 2026 & ATP Ginevra 2026 • Main Draw & Qualificazioni • Clay

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13 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

JannikUberAlles 13-05-2026 12:13

Siamo sicuri che non spunti Djokovic a Ginevra???

 13
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walden 13-05-2026 11:50

Scritto da Titi
@ italo (#4614222)
Non sono tutti di cristallo eh! Sono professionisti. Guardati certi tour de force che facevano in passato.
Ora tutti delicatini e coi fan che credono di saper fare le programmazioni meglio di loro

CHi veramente seguiva allora il tennis (non tu che probabilmnete non hai mai preso una racchetta in mano) sa perchè allora si giocavano tante partite una dietro l’altra….

 12
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+1: Just is Back
Just is Back 13-05-2026 11:49

Spero Darderi si cancelli 🙂

 11
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PeteBondurant 13-05-2026 11:44

Scritto da Titi
@ italo (#4614222)
Non sono tutti di cristallo eh! Sono professionisti. Guardati certi tour de force che facevano in passato.
Ora tutti delicatini e coi fan che credono di saper fare le programmazioni meglio di loro

Lendl Docet

 10
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tinapica 13-05-2026 11:30

meno male che leggendo i Vostri commenti apprendo della sicura non partecipazione di Musetti, perché a vedere qui sopra la sua foto ed a leggere poco più sotto l’elenco dei partecipanti mi venne un coccolone.

 9
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Calvin (Guest) 13-05-2026 11:25

Musetti si cancella, purtroppo ha un problema fisico

Zverev deve pagare il suo dazio alla nazionalità, come praticamente tutti i giocatori che comunque sono professionisti pagati da sponsor spesso nazionali e che li vogliono nei tornei nazionali. L’anno scorso scese in campo con 40 di febbre e vomito e comunque buttò il sangue per tre set prima di perdere (detto per inciso poi fece un ottimo RG)

 8
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Betafasan 13-05-2026 11:24

Qs 500 sarà poco rappresentativo… molti tirano il fiato

 7
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Paolo Papa 13-05-2026 11:18

mancano le date dei tornei.

 6
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walden 13-05-2026 10:41

Al momento Ginevra (250) ha un ranking pari se non migliore a quello di Amburgo, vedremo poi quanti si ritireranno da ciascuno. Cobolli punta a confermare i 500 punti, ma rischia di arrivare cotto, come lo fu lo scorso anno, al RG. Darderi probabilmnete si ritira.

 5
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Titi (Guest) 13-05-2026 10:34

@ italo (#4614222)

Non sono tutti di cristallo eh! Sono professionisti. Guardati certi tour de force che facevano in passato.
Ora tutti delicatini e coi fan che credono di saper fare le programmazioni meglio di loro

 4
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+1: PeteBondurant
Tomax (Guest) 13-05-2026 10:28

Musetti out sicuro zverev se va lo fa per presenza per poi andare a pairi, è il suo torneo di casa. Occasione per Cobolli di difendere il titolo o andarci vicino e per darderi se va di salire ancora anche se per lui secondo me dipende molto da oggi…. Perché poi anche la semi non è impossibile….

 3
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italo (Guest) 13-05-2026 10:04

Zverev vuol sul serio giocare anche prima di Parigi??
Non si è mai mai fermato…a forza di tirare la corda poi si spezza..

 2
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Lukaa 13-05-2026 10:00

Musetti si cancellerà, ha già detto che rientra a Parigi

 1
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+1: Taxi Driver