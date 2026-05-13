ATP 500 Amburgo e ATP 250 Ginevra: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
🎾 ATP 500 AMBURGO
🇩🇪 ENTRY LIST UOMINI
MAIN DRAW & QUALIFICAZIONI • CLAY
MAIN DRAW
Zverev 🇩🇪 (3) • Auger-Aliassime 🇨🇦 (5) • Shelton 🇺🇸 (6) • Musetti 🇮🇹 (9) • Cobolli 🇮🇹 (13) • Lehecka 🇨🇿 (14) • Khachanov 🏳️ (16) • Vacherot 🇲🇨 (17) • Paul 🇺🇸 (18) • Tiafoe 🇺🇸 (19) • F. Cerundolo 🇦🇷 (20) • Darderi 🇮🇹 (22) • Davidovich Fokina 🇪🇸 (24) • Mensik 🇨🇿 (27) • Draper 🇬🇧 (28) • Etcheverry 🇦🇷 (29) • Moutet 🇫🇷 (30) • Fonseca 🇧🇷 (31) • Nakashima 🇺🇸 (32) • Humbert 🇫🇷 (34) • Shapovalov 🇨🇦 (35) • Rune 🇩🇰 (39) • Korda 🇺🇸 (40) IN • Machac 🇨🇿 (41) IN
ALTERNATES MAIN DRAW
1. Korda 🇺🇸 (40) IN • 2. Machac 🇨🇿 (41) IN • 3. Jodar 🇪🇸 (42) • 4. Bergs 🇧🇪 (44) • 5. Atmane 🇫🇷 (47) • 6. Quinn 🇺🇸 (48) • 7. Altmaier 🇩🇪 (55) • 8. Ugo Carabelli 🇦🇷 (57) • 9. Burruchaga 🇦🇷 (59) • 10. Hanfmann 🇩🇪 (60)
QUALIFICAZIONI
Atmane 🇫🇷 (47) • Quinn 🇺🇸 (48) • Altmaier 🇩🇪 (55) • Buse 🇵🇪 (58) • Burruchaga 🇦🇷 (59) • Hanfmann 🇩🇪 (60) • Kopriva 🇨🇿 (66) • J.M. Cerundolo 🇦🇷 (67) • Blockx 🇧🇪 (69) • Collignon 🇧🇪 (71) • Majchrzak 🇵🇱 (74) • Tirante 🇦🇷 (75) • Giron 🇺🇸 (76)
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
1. Trungelliti 🇦🇷 (77) • 2. Struff 🇩🇪 (81) • 3. Shevchenko 🇰🇿 (82) • 4. Garin 🇨🇱 (85) • 5. Bautista Agut 🇪🇸 (93) • 6. Vallejo 🇵🇾 (96) • 7. Kovacevic 🇺🇸 (97) • 8. Van Assche 🇫🇷 (98) • 9. Landaluce 🇪🇸 (99) • 10. Hijikata 🇦🇺 (101)
🎾 ATP 250 GINEVRA
🇨🇭 ENTRY LIST UOMINI
MAIN DRAW & QUALIFICAZIONI • CLAY
MAIN DRAW
Fritz 🇺🇸 (7) • Bublik 🇰🇿 (11) • Ruud 🇳🇴 (15) • Tien 🇺🇸 (21) • Norrie 🇬🇧 (23) • Rinderknech 🇫🇷 (26) • Diallo 🇨🇦 (36) • Michelsen 🇺🇸 (37) • Munar 🇪🇸 (38) • Tabilo 🇨🇱 (43) • Navone 🇦🇷 (45) • Mannarino 🇫🇷 (46) • Borges 🇵🇹 (49) • Marozsan 🇭🇺 (50) • van de Zandschulp 🇳🇱 (52) • Mpetshi Perricard 🇫🇷 (53) • Fucsovics 🇭🇺 (54) • Popyrin 🇦🇺 (56)
ALTERNATES MAIN DRAW
1. Ugo Carabelli 🇦🇷 (57) • 2. Burruchaga 🇦🇷 (59) • 3. Brooksby 🇺🇸 (61) • 4. Sonego 🇮🇹 (62) • 5. Baez 🇦🇷 (64) • 6. Kecmanovic 🇷🇸 (65) • 7. Kopriva 🇨🇿 (66) • 8. J.M. Cerundolo 🇦🇷 (67) • 9. Opelka 🇺🇸 (70) • 10. Collignon 🇧🇪 (71)
QUALIFICAZIONI
Kecmanovic 🇷🇸 (65) • Opelka 🇺🇸 (70) • Royer 🇫🇷 (72) • Bellucci 🇮🇹 (78) • Duckworth 🇦🇺 (79) • Ofner 🇦🇹 (83) • Spizzirri 🇺🇸 (86) • Prizmic 🇭🇷 (87) • Svajda 🇺🇸 (88) • Vukic 🇦🇺 (89) • Kypson 🇺🇸 (90) • Halys 🇫🇷 (91) • Carreno Busta 🇪🇸 (94) • Muller 🇫🇷 (95)
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
1. Vallejo 🇵🇾 (96) • 2. Kovacevic 🇺🇸 (97) • 3. Landaluce 🇪🇸 (99) • 4. Wu 🇨🇳 (100) • 5. Hijikata 🇦🇺 (101) • 6. Merida 🇪🇸 (102) • 7. Arnaldi 🇮🇹 (103) • 8. Comesana 🇦🇷 (105) • 9. Wawrinka 🇨🇭 (106) • 10. Fearnley 🇬🇧 (110)
🇮🇹 Giocatori italiani evidenziati in verde
Sbarra rossa = giocatore cancellato dalla entry list
IN = entrato in lista
ATP Amburgo 2026 & ATP Ginevra 2026 • Main Draw & Qualificazioni • Clay
TAG: ATP, ATP 250 Ginevra, ATP 250 Ginevra 2026, ATP 500 Amburgo, ATP 500 Amburgo 2026
Siamo sicuri che non spunti Djokovic a Ginevra???
CHi veramente seguiva allora il tennis (non tu che probabilmnete non hai mai preso una racchetta in mano) sa perchè allora si giocavano tante partite una dietro l’altra….
Spero Darderi si cancelli 🙂
Lendl Docet
meno male che leggendo i Vostri commenti apprendo della sicura non partecipazione di Musetti, perché a vedere qui sopra la sua foto ed a leggere poco più sotto l’elenco dei partecipanti mi venne un coccolone.
Musetti si cancella, purtroppo ha un problema fisico
Zverev deve pagare il suo dazio alla nazionalità, come praticamente tutti i giocatori che comunque sono professionisti pagati da sponsor spesso nazionali e che li vogliono nei tornei nazionali. L’anno scorso scese in campo con 40 di febbre e vomito e comunque buttò il sangue per tre set prima di perdere (detto per inciso poi fece un ottimo RG)
Qs 500 sarà poco rappresentativo… molti tirano il fiato
mancano le date dei tornei.
Al momento Ginevra (250) ha un ranking pari se non migliore a quello di Amburgo, vedremo poi quanti si ritireranno da ciascuno. Cobolli punta a confermare i 500 punti, ma rischia di arrivare cotto, come lo fu lo scorso anno, al RG. Darderi probabilmnete si ritira.
@ italo (#4614222)
Non sono tutti di cristallo eh! Sono professionisti. Guardati certi tour de force che facevano in passato.
Ora tutti delicatini e coi fan che credono di saper fare le programmazioni meglio di loro
Musetti out sicuro zverev se va lo fa per presenza per poi andare a pairi, è il suo torneo di casa. Occasione per Cobolli di difendere il titolo o andarci vicino e per darderi se va di salire ancora anche se per lui secondo me dipende molto da oggi…. Perché poi anche la semi non è impossibile….
Zverev vuol sul serio giocare anche prima di Parigi??
Non si è mai mai fermato…a forza di tirare la corda poi si spezza..
Musetti si cancellerà, ha già detto che rientra a Parigi