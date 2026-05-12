Italiani in Campo ATP, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 12 Maggio 2026

12/05/2026 08:11 4 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto FITP
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto FITP

ITA Masters 1000 Roma – terra
R16 Musetti ITA – Ruud NOR Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Sinner ITA – Pellegrino ITA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Darderi ITA – Zverev GER Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare




TUN CH 75 Tunis – terra
R32 Schwaerzler AUT – Agamenone ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare




ITA WTA 1000 Roma – terra
2T Errani ITA/Paolini ITA – Noskova CZE/Valentova CZE ore 17:00

Il match deve ancora iniziare




ITA WTA Parma 125 – terra
1T Chiesa ITA – Osorio COL ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

1T Basiletti ITA – Tagger AUT ore 15:00

Il match deve ancora iniziare

1T Chiesa ITA/Moratelli ITA – Chong HKG/Uchijima JPN 2 incontro dalle 15:00

Il match deve ancora iniziare

1T Bohner GER/Drazic CRO – Lombardini ITA/Urgesi ITA 3 incontro dalle 15:00

Il match deve ancora iniziare

1T Gavrila ROU/Sakellaridi GRE – Bocchi ITA/Montenet ITA 2 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

4 commenti

Calvin (Guest) 12-05-2026 09:07

io non posso non tifare per Pellegrino nel derby, tanto non costa nulla e non c’è alcuna possibilità che vinca, ma il mio amore per gli sfavoriti e le favolòe sportive mi obbliga

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 12-05-2026 08:34

Io tifo Lilli.
Mi spiace per i Colori Nazionali e per chi li antepone ad ogni altra considerazione e, naturalmente, nulla ho contro Noemi Basiletti, alla quale auguro ogni successo…tranne quando affronta Lilli Tagger!
Intanto non mi dispiacerebbe assistere alla resurrezione di Debora Chiesa, che qualche anno fa ci illuse di aver forse trovata degna erede delle fantastiche 4; che poi invece si rivelò essere Gelsomina.
Forza Azzurre! (tranne quando giocano contro Lilli 😉 )

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 12-05-2026 08:22

Il torneo di Parma è teletrasmesso in qualche modo?
Se sì, da chi?

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Leprotto (Guest) 12-05-2026 08:22

Pellegrino venderà cara la pelle a Sinner. A tutti gli altri fa metà prezzo

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!