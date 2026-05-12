Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 12 Maggio 2026
Masters 1000 Roma – terra
R16 Musetti – Ruud Inizio 11:00
R16 Sinner – Pellegrino Non prima 15:00
R16 Darderi – Zverev Non prima 14:00
CH 75 Tunis – terra
R32 Schwaerzler – Agamenone 2° inc. ore 11:00
WTA 1000 Roma – terra
2T Errani /Paolini – Noskova /Valentova ore 17:00
WTA Parma 125 – terra
1T Chiesa – Osorio ore 11:00
1T Basiletti – Tagger ore 15:00
1T Chiesa /Moratelli – Chong /Uchijima 2 incontro dalle 15:00
1T Bohner /Drazic – Lombardini /Urgesi 3 incontro dalle 15:00
1T Gavrila /Sakellaridi – Bocchi /Montenet 2 incontro dalle 12:00
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4 commenti
io non posso non tifare per Pellegrino nel derby, tanto non costa nulla e non c’è alcuna possibilità che vinca, ma il mio amore per gli sfavoriti e le favolòe sportive mi obbliga
Io tifo Lilli.
Mi spiace per i Colori Nazionali e per chi li antepone ad ogni altra considerazione e, naturalmente, nulla ho contro Noemi Basiletti, alla quale auguro ogni successo…tranne quando affronta Lilli Tagger!
Intanto non mi dispiacerebbe assistere alla resurrezione di Debora Chiesa, che qualche anno fa ci illuse di aver forse trovata degna erede delle fantastiche 4; che poi invece si rivelò essere Gelsomina.
Forza Azzurre! (tranne quando giocano contro Lilli 😉 )
Il torneo di Parma è teletrasmesso in qualche modo?
Se sì, da chi?
Pellegrino venderà cara la pelle a Sinner. A tutti gli altri fa metà prezzo