Pellegrino da favola a Roma: batte Tiafoe e vola agli ottavi di finale. Ora sfiderà Jannik Sinner

Impresa straordinaria di Andrea Pellegrino agli Internazionali BNL d’Italia. Il qualificato azzurro supera Frances Tiafoe con una prestazione di enorme coraggio e conquista gli ottavi di finale al Foro Italico.

La favola di Andrea Pellegrino continua agli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista pugliese, partito dalle qualificazioni, ha firmato una delle vittorie più belle della sua carriera battendo Frances Tiafoe con il punteggio di 7-6(8) 6-1, al termine di una partita iniziata con grande autorità, diventata complicatissima nel primo set e poi dominata nel secondo.

Agli ottavi di finale ci sarà un derby tutto italiano contro Jannik Sinner.

Pellegrino ha iniziato il match con personalità, approfittando di un Tiafoe molto falloso e poco reattivo. L’azzurro è scappato rapidamente sul 4-0, comandando bene gli scambi e trovando profondità soprattutto con il dritto. Sembrava un primo set indirizzato, ma lo statunitense è riuscito progressivamente a entrare in partita, recuperando uno dei due break e poi completando la rimonta fino al 5-5.

La parte finale del primo parziale è stata una vera battaglia mentale. Pellegrino ha avuto diverse occasioni per chiudere il set, ma Tiafoe ha alzato il livello nei momenti più delicati, trovando anche soluzioni spettacolari in difesa e in passante. Si è arrivati così al tie-break, dove l’azzurro è partito fortissimo, poi ha subito il ritorno dell’americano e ha dovuto annullare anche due set point (uno annullato da Tiafoe stesso con un doppio fallo ed il primo con un servizio vincente dell’azzurro).

Nel momento più teso, però, Pellegrino è rimasto lucido. Dopo un tie-break lunghissimo, chiuso 10-8, l’azzurro ha conquistato il primo set dopo oltre un’ora di gioco, trasformando una frazione complicatissima in una spinta emotiva enorme.

Da lì la partita è cambiata completamente. Nel secondo set Pellegrino ha continuato a giocare con coraggio, mentre Tiafoe ha perso progressivamente fiducia e lucidità. L’italiano ha ottenuto subito il break, ha salvato con grande freddezza alcune situazioni delicate al servizio e ha allungato fino al 3-0, mettendo sempre più pressione allo statunitense.

Tiafoe ha provato a restare agganciato, ma Pellegrino ha tenuto un altro game molto pesante per salire 4-1, annullando una palla break e confermando di essere ormai padrone dell’incontro. Poco dopo è arrivato il nuovo break dell’azzurro, bravo a spingere con il dritto e a sfruttare gli errori di un avversario sempre più nervoso.

Sul 5-1 Pellegrino è andato a servire per il match e non ha tremato. L’ultimo errore di Tiafoe ha fatto esplodere la gioia dell’azzurro e del pubblico romano: il pugliese ha chiuso 7-6(8) 6-1, conquistando un risultato di enorme prestigio.

Per Pellegrino si tratta di una vittoria pesantissima, non solo per il valore dell’avversario, ma anche per il modo in cui è arrivata. Dopo aver superato le qualificazioni e aver beneficiato del ritiro di Arthur Fils nel turno precedente, l’azzurro ha dimostrato di poter reggere il palcoscenico di un Masters 1000 con personalità, qualità e grande tenuta mentale.

Andrea Pellegrino è agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia: una favola azzurra che continua a emozionare il Foro Italico.

ATP Rome Frances Tiafoe [20] Frances Tiafoe [20] 6 1 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 7 6 Vincitore: Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 A. Pellegrino 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* ace 1*-2 1*-3 df 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8-9* 6-6 → 6-7 A. Pellegrino 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-4 → 2-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-4 → 1-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-2 → 0-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico