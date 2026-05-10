Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 10 Maggio 2026

10/05/2026 08:56 2 commenti
Matteo Arnaldi nella foto - Foto FITP
ITA Masters 1000 Roma – terra
3T Musetti ITA – Cerundolo ARG ore 15:00

Il match deve ancora iniziare

3T Arnaldi ITA – Jodar ESP ore 20:30

Il match deve ancora iniziare

3T Darderi ITA – Paul USA 2° inc. ore 16:00

Il match deve ancora iniziare

1T Cadenasso ITA /Vasami ITA vs Granollers ESP/Zeballos ARG ore 11:00

ATP Rome
Gianluca Cadenasso / Jacopo Vasami
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [2]
1T Cobolli ITA /Sonego ITA vs Krawietz DEU/Puetz DEU 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

1T Forti ITA /Romano ITA vs Erler AUT/Miedler AUT 5° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare




ITA WTA 1000 Roma – terra
3T Cocciaretto ITA – Swiatek POL ore 19:00

Il match deve ancora iniziare

1T Grant ITA/Ruggeri ITA – Cirstea ROU/Cristian ROU 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare




POR CH 100 Oeiras – terra
Q1 Damas ESP – Carboni ITA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare




TUN CH 75 Tunis – terra
Q1 Agamenone ITA – Orlov UKR 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Gueymard Wayenburg FRA – Dalla Valle ITA 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Arnaboldi ITA – Montes-De La Torre ESP Inizio 11:00

ATP Tunis
Federico Arnaboldi
Inaki Montes-De La Torre [8]
CRO CH 75 Zagreb – terra
Q1 Ribecai ITA – Tonejc CRO 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

Tutto Dritto 10-05-2026 09:33

Per la Coccia invece, dipende solo da Iga ovviamente. Ma stavolta farà partita

Tutto Dritto 10-05-2026 09:32

Il livello ora si alza, diciamo 2 vittorie su 3 mi basterebbero. Forza ragazzi:)

