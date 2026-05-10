Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 10 Maggio 2026
Masters 1000 Roma – terra
3T Musetti – Cerundolo ore 15:00
3T Arnaldi – Jodar ore 20:30
3T Darderi – Paul 2° inc. ore 16:00
1T Cadenasso /Vasami vs Granollers /Zeballos ore 11:00
1T Cobolli /Sonego vs Krawietz /Puetz 4° inc. ore 11:00
1T Forti /Romano vs Erler /Miedler 5° inc. ore 11:00
WTA 1000 Roma – terra
3T Cocciaretto – Swiatek ore 19:00
1T Grant /Ruggeri – Cirstea /Cristian 2 incontro dalle 11:00
CH 100 Oeiras – terra
Q1 Damas – Carboni 2° inc. ore 12:00
CH 75 Tunis – terra
Q1 Agamenone – Orlov 2° inc. ore 11:00
Q1 Gueymard Wayenburg – Dalla Valle 4° inc. ore 11:00
Q1 Arnaboldi – Montes-De La Torre Inizio 11:00
CH 75 Zagreb – terra
Q1 Ribecai – Tonejc 2° inc. ore 10:00
Per la Coccia invece, dipende solo da Iga ovviamente. Ma stavolta farà partita
Il livello ora si alza, diciamo 2 vittorie su 3 mi basterebbero. Forza ragazzi:)