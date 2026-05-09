Prizmic, il giorno più bello: “Battere Djokovic è incredibile, ma domani giorni ho un’altra partita”

Dino Prizmic ha firmato a Roma la vittoria più importante della sua giovane carriera. Il croato ha battuto Novak Djokovic con il punteggio di 2-6 6-2 6-4, ribaltando una partita iniziata in salita e trasformandola in una serata destinata a restare nella memoria. Non solo per il valore del successo, ma anche per il nome dell’avversario: il suo idolo, una leggenda del tennis mondiale.

In conferenza stampa Prizmic non ha nascosto l’emozione, pur mantenendo la lucidità di chi sa di aver compiuto un’impresa ma non vuole fermarsi qui. “È stato un grande momento per me. È stato anche qualcosa di enorme condividere il campo con una leggenda. Oggi ho giocato in maniera incredibile e sono molto felice della mia prestazione”, ha raccontato.

Il croato aveva già affrontato Djokovic in passato, ma questa volta il contesto era diverso. “Lui non giocava da un po’, quindi è stato un po’ più facile. Però per me è stata comunque durissima. Nel primo set ha giocato in maniera incredibile. Io ho solo cercato di rimanere dentro la partita e di restare concentrato. Alla fine è andata bene”.

La chiave, secondo Prizmic, è stata proprio la capacità di non farsi travolgere né dall’avversario né dall’emozione del momento. “Volevo solo godermi ogni istante in campo e giocare il mio miglior tennis. Tutto qui”, ha spiegato con grande semplicità.

Poi, dopo il primo set dominato da Djokovic, la partita è cambiata. Prizmic ha percepito un piccolo calo nel livello del serbo e ha iniziato a crederci davvero. “Alla fine del primo set ho sentito che il suo livello era un po’ calato. All’inizio del secondo sono andato avanti 2-0 e mi sono detto: ora posso giocarmela contro di lui”.

Negli ultimi mesi il croato ha alzato sensibilmente il proprio rendimento. Dopo aver battuto giocatori come Matteo Berrettini e Ben Shelton, ora è arrivato anche il successo più prestigioso, quello contro Djokovic. “È difficile dire cosa sia cambiato. Forse il fatto di aver giocato tante partite a livello ATP mi ha aiutato. Ho disputato molti match di fila, spesso molto equilibrati, e ora mi sento più sicuro in campo”.

Djokovic, dopo il match, ha sottolineato di non aspettarsi una qualità così alta dal diritto di Prizmic. Il croato ha confermato che proprio quel colpo è stato determinante. “Sì, direi il diritto. Oggi l’ho sentito in maniera incredibile. Ho cercato di giocarlo il più possibile e sicuramente è stato molto importante”.

Nonostante l’entusiasmo, Prizmic guarda già avanti. “La sensazione adesso è fantastica, ma tra due giorni (domani per chi legge) ho un’altra partita. Devo recuperare il più possibile e provare di nuovo a giocare il mio miglior tennis”.

Roma gli ha regalato il giorno più bello della carriera. Ma il messaggio di Prizmic è chiaro: l’impresa contro Djokovic non deve essere un punto d’arrivo, ma l’inizio di una nuova consapevolezza.





Francesco Paolo Villarico