Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 09 Maggio 2026
09/05/2026 09:04 Nessun commento
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Hurghada 4 (Egitto), cemento – Semifinali
14:00 Garbero F. F. vs Rossi L.
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Islamabad 2 (Pakistan), cemento – Semifinali
10:30 Cherie Ligniere E. vs Shoaib M.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Hurghada 4 (Egitto), cemento – Semifinali
15:30 Samir S. vs Maines N.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Mbombela 2 (Sudafrica), cemento – Semifinali
10:00 Avataneo S. vs Ceuca A. A.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Monastir 4 (Tunisia), cemento – Semifinali
12:30 Turini V. vs Milovanova V.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Santa Margherita di Pula 6 (Italia), terra battuta – Semifinali
10:00 Meliss V. vs Gennaro C.
Il match deve ancora iniziare
