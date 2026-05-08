Parma Ladies Open presented by Iren, note le wild card: Pigato e Bronzetti al via nel main draw

Fervono i preparativi per la sesta edizione del Parma Ladies Open presented by Iren, evento di categoria WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma, pronto ad aprire i battenti nella giornata di lunedì 11 maggio. In attesa del sorteggio dei tabelloni, sono stati comunicati i nominativi delle prime giocatrici che potranno beneficiare delle wild card. Saranno ai nastri di partenza nel main draw Lisa Pigato e Lucia Bronzetti, oltre all’ucraina Dayana Yastremska (ex numero 21 WTA), mentre gli inviti per le qualificazioni sono stati assegnati a Federica Urgesi e Marta Lombardini.

Annunciate le prime wild card – A pochi giorni dall’inizio del torneo, sono state ufficializzate tre delle quattro wild card per il tabellone principale del Parma Ladies Open presented by Iren. A due anni dalla loro ultima partecipazione, torneranno a calcare i campi in terra battuta emiliani Lisa Pigato e Lucia Bronzetti. La ventiduenne bergamasca, attuale numero tre d’Italia e numero 141 WTA, sta attraversando il momento più florido della sua carriera, avendo vinto già tre titoli nei primi mesi del 2026, ed è particolarmente legata alla città di Parma, essendosi ritagliata nel 2021 l’opportunità di affrontare Serena Williams al primo turno del WTA 250, dopo aver superato Kung e Samsonova nelle qualificazioni. Dall’altra parte, la ventisettenne riminese Bronzetti, ex numero 46 del mondo nell’aprile 2024, cercherà di sfruttare il torneo di Parma per ritrovare continuità di risultati e riavvicinarsi alla Top 100. Oltre alle due azzurre, sarà di scena al Tennis Club Parma anche l’ucraina Dayana Yastremska. La classe 2000 di Odessa, vincitrice di tre tornei del circuito maggiore, è stata semifinalista agli Australian Open 2024 e si inserisce di diritto tra le principali attrazioni di una sesta edizione che promette grande spettacolo sin dai primi turni.

Urgesi e Lombardini nelle qualificazioni – In attesa di scoprire la destinataria del quarto invito per il main draw, va delineandosi il quadro delle partecipanti al tabellone di qualificazione. Alle sei giocatrici ammesse per diritto di classifica, si aggiungeranno le wild card Federica Urgesi e Marta Lombardini. La prima, ex Top 10 della classifica Juniores, sta muovendo con successo i primi passi nel professionismo e agli Internazionali BNL d’Italia si è messa in evidenza superando le pre-qualificazioni e due turni di qualificazione contro Zarazua ed Erjavec, prima di arrendersi al debutto nel main draw alla svizzera Golubic. La seconda, invece, ha perso subito nel tabellone cadetto al Foro Italico contro l’ex numero 32 del mondo Ajla Tomljanovic, mostrando però di avere ampi margini di miglioramento e tutte le carte in regola per competere a questi livelli.