Spettacolo per le finali del 42° Itf Junior Città di Prato: Doppia sfida italo rumena

Sarà una doppia sfida Italia-Romania alle finali del 42° Itf Junior Città di Prato La giocatrice di casa Vittoria Vignolini alle 11 affronta la numero uno la rumena Maria Valentina Pop Mentre alle 14,30 il finalista di Salsomaggiore Filippo Alfano sfida il giocatore proveniente dalle qualificazioni Dennis Ciprian Spircu. Il 2° Torneo Junior Wheelchair “Estra” viene vinto da Lorenzo Politanò e Beatrice Draghici L’ingresso al Tc Prato è libero e sarà davvero un grande spettacolo.

In campo maschile il derby di semifinale tra Filippo Alfano e Tommaso Pedretti si chiude agevolmente a favore del finalista di Salsomaggiore che chiude il match 62 64. Più solido Il 17enne torinese che si allena presso l’Accademia di Piatti a Bordighera rispetto al mancino triestino che stanco delle sfide precedenti commette troppi errori. Dall’altra parte del tabellone la sorpresa Dennis Ciprian Spircu di nazionalità rumena ma che si allena in Italia all’accademia di Galimberti dopo aver superato le qualificazioni raggiunge la finale vincendo con il portoghese Castro da Rosa in un match equilibrato e giocato al massimo da entrambi i giocatori e chiuso 75 64.

A livello femminile la giocatrice di casa Vittoria Vignolini si qualifica per la finale vincendo contro la giovane rumena classe 2011 mancina Sara Nicole Sitar, per 63 63. Inizio stellare per Vignolini che si porta 4-0 poi rientra la giovanissima Sitar ma la pratese conclude il primo set. Nel secondo la partita è più equilibrata ma Vignolini riesce a fare il break decisivo e chiude 63 e sarà la prima giocatrice della provincia di Prato a disputare la finale del Torneo Internazionale Under 18 Città di Prato. Sfiderà la favorita numero uno del seeding la rumena 2010 Maria Valentina Pop che ha sconfitto 76 61 la russa Anna Bazderova

“Sono contenta perchè sono riuscita a giocare il mio tennis – spiega Vignolini – ringrazio il pubblico perchè mi ha dato carica e forza. Ora per la finale spero che venga davvero tanta gente”.

Il direttore del torneo è il maestro Andrea De Marni mentre come referee è stato confermato Aniello Santonicola assistenti Fiorella Puggelli e Igor Gradi. Il servizio medico a cura della Pubblica Assistenza.

Come tradizione verrà assegnato il Trofeo Loris Ciardi per chi conquista la manifestazione per due volte consecutive, i vincitori verranno premiati con il Trofeo delle Nazioni e sono in palio il Trofeo Marini Industrie e il Trofeo Concessionaria Checcacci.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Prato, dal Coni e dal Cip.

Si è conclusa anche la 2ª edizione del torneo Junior Wheelchair Estra. Due match conclusivi davvero spettacolari con Lorenzo Politanò che supera 36 64 76 lo svedese Jeremy Chen. Terzo posto per lo spagnolo Sam Gomez Samblas e chiude Lorenzo Valentini mentre nel femminile Beatrice Alessia Draghici conquista il Trofeo superando Ellen Tribley 76 36 75 terzo posto per Maria Grazia Colella

Risultati:

Maschile: Lorenzo Politanò (ITA – 11) b Jeremy Che (SWE – 12) 36 64 76 si confronteranno per la vittoria- Sam Gomez Samblas (SPA – 21) b Lorenzo Valentini (ITA – 37) 61 60

Femminile: Beatrice Alessia Draghici (ROU- 11) b Ellen Tribley (GB- 9) 76 36 75 mentre terza è arrivata Maria Grazia Colella (ITA – 22)

Coppa Davis padel (Tc Prato – Ussi 3-1)

La sfida, a padel, tra i giornalisti toscani dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Toscana) e la rappresentativa del Tc Prato quest’anno ha visto l’affermazione del Tc Prato che così ha vinto la Coppa Davis messa in palio proprio dal circolo laniero.

Tabellone maschile

SPIRCU, Dennis Ciprian b DA ROSA CASTRO, G 75 64

ALFANO, Filippo [7] b PEDRETTI, Tommaso 62 64

A livello femminile

POP, M [1] b BAZDEROVA, Anna 76 61

VIGNOLINI, Vittoria b SITAR, SARA NICOLE 63 63