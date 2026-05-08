Paolini, vittoria di nervi a Roma: “Ero un po’ tesa, ma sono felice di essere rimasta lì”. Djokovic torna a Roma e rilancia la battaglia dei giocatori: “La loro posizione nel sistema non è dove dovrebbe essere”

Jasmine Paolini riparte da una vittoria sofferta, complicata, piena di saliscendi. Nel secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026, l’azzurra ha superato Leolia Jeanjean con il punteggio di 6-7 6-2 6-4, riuscendo a rimettere in piedi una partita diventata subito insidiosa dopo un primo set perso al termine di una lunga battaglia.

In conferenza stampa, Paolini non ha nascosto le difficoltà vissute in campo, soprattutto dal punto di vista emotivo. Roma è un torneo speciale, ma proprio per questo porta con sé una pressione diversa.

“È stata davvero dura. Ero un po’ nervosa, ci sono stati tanti alti e bassi. Lei ha giocato una grande partita, arrivava dalle qualificazioni e aveva già vinto un match nel tabellone principale. È stata complicata, ma sono contenta di essere rimasta lì e di essere riuscita a rientrare dopo un primo set difficile”, ha raccontato Jasmine.

La chiave della partita è stata soprattutto nella capacità di resistere nei game più lunghi. Nel secondo e nel terzo set, diversi turni di battuta sono arrivati ai vantaggi, con scambi pesanti e tensione crescente. Paolini ha spiegato di essersi ripetuta un concetto semplice: restare aggressiva, ma senza perdere lucidità.

“Cercavo di essere aggressiva, ma allo stesso tempo con un po’ di pazienza. Non era facile. Nel terzo set, soprattutto quel game lungo sul 3-3, quando ho avuto un vantaggio, lei stava servendo bene. Mi ripetevo: vai a prenderti il punto, vai a giocare il colpo. È andata bene, quindi sono contenta. È stato un game davvero duro, ma sono riuscita a vincerlo”.

Un successo importante anche perché arriva in un momento in cui Paolini sta cercando di ritrovare continuità e fiducia. Un anno fa Roma le regalò una cavalcata straordinaria, ma Jasmine ha preferito non fare paragoni troppo rigidi con il passato.

“Questa partita ha avuto tanti alti e bassi, sicuramente. Però ricordo che anche l’anno scorso durante il torneo ci furono tanti alti e bassi. Certo, il primo turno andò meglio rispetto a oggi, ma era un’altra storia, un altro anno. Io sono qui, mi sono allenata bene la scorsa settimana, mi sentivo molto bene prima del torneo. Oggi ci sono stati tanti saliscendi, ma sono felice di avere un’altra possibilità di giocare un’altra partita qui a Roma”.

La vittoria contro Jeanjean non cancella tutte le incertezze, ma rappresenta un segnale prezioso: Paolini ha sofferto, ha tremato, ha rischiato, ma è rimasta dentro la partita fino alla fine. E al Foro Italico, davanti al pubblico di casa, anche una vittoria sporca può diventare il punto da cui ripartire.

Novak Djokovic è tornato. Non soltanto in campo, ma anche dentro uno dei dibattiti più delicati del tennis mondiale. Il serbo si presenta agli Internazionali BNL d’Italia 2026 dopo una lunga assenza dal circuito: non giocava da Indian Wells e ha disputato appena due tornei in stagione, fermato da un problema fisico che lo ha costretto a rimandare il rientro.

A Roma, però, Djokovic vuole ritrovare ritmo, sensazioni e competizione. Il debutto contro Dino Prizmic rappresenta un primo test importante, anche se il vero obiettivo resta Roland Garros.

“È bello essere di nuovo qui. Volevo tornare prima nel circuito, ma purtroppo l’infortunio me lo ha impedito. Ho dovuto aspettare un po’ di più, migliorare progressivamente la condizione del corpo e prepararmi per Roma, una città e un torneo che amo davvero e dove ho avuto grande successo per molti anni”, ha spiegato Djokovic in conferenza stampa.

Il serbo ha però chiarito che, almeno in questa fase, le aspettative non possono essere altissime: “L’obiettivo finale su questa superficie è Roland Garros, cercare di essere pronto per giocare lì il mio miglior tennis. Detto questo, voglio fare bene anche qui, anche se ho aspettative più basse”.

Il tema caldo: il possibile boicottaggio degli Slam

La conferenza si è poi spostata rapidamente su uno dei temi più discussi degli ultimi giorni: il malcontento dei giocatori per la distribuzione dei ricavi negli Slam e l’ipotesi, rilanciata anche da Aryna Sabalenka, di un possibile boicottaggio in futuro.

Djokovic, che da anni è tra le voci più attive sul tema dei diritti dei giocatori e che ha fondato la PTPA, ha ribadito una posizione molto chiara.

“I giocatori sanno che avranno sempre il mio supporto. Sono contento che ci sia la volontà, da parte dei leader del nostro sport come Sabalenka, di fare un passo avanti, capire le dinamiche della politica del tennis e ciò che va fatto non solo per il proprio beneficio, ma per tutti. Questa per me è vera leadership e deve continuare così. La saluto con grande rispetto”.

Il serbo ha spiegato di osservare oggi più da fuori rispetto al passato, ma senza cambiare linea: “Non ho partecipato a questi incontri e a queste conversazioni. Sto guardando più da fuori, sinceramente. Ma la mia posizione è molto chiara: sostengo i giocatori e sosterrò sempre una posizione più forte dei giocatori all’interno dell’ecosistema”.

“Non è una questione nuova: se ne parla da anni”

Djokovic ha voluto anche ricordare che il problema non nasce oggi. Secondo il serbo, la struttura del tennis professionistico non tutela abbastanza chi sta fuori dalle posizioni di vertice.

“Questo non è un argomento nuovo. Va avanti da molti, molti anni. Finché gioco, so che è sempre stato un tema. A volte diventa più interessante pubblicamente, a volte meno. Ora è il momento di parlarne e mi piace il fatto che ci siano più conversazioni”.

Il passaggio più forte riguarda proprio la condizione dei giocatori meno ricchi e meno visibili. Djokovic ha sottolineato come spesso la discussione venga ridotta ai guadagni dei campioni, mentre il problema principale riguarda la base del movimento.

“Spesso in passato le mie parole sono state distorte, come se stessi chiedendo più soldi per me stesso, anche quando vincevo gli Slam. Ma non parliamo dei giocatori con ranking più basso, della base del tennis, che fatica. Alcuni lasciano il tennis per mancanza di fondi”.

Poi l’affondo: “Credo che siamo l’unico sport globale in questa situazione, senza certe garanzie economiche per i giocatori di classifica più bassa. Quando si fanno i conti a fine anno, tra viaggi, team e spese, sono pochissimi quelli che riescono davvero a vivere di questo sport e a mettere qualcosa da parte”.

La critica al sistema: “I consigli giocatori non hanno vero potere”

Djokovic ha poi toccato un altro punto centrale: la governance del tennis. Secondo l’ex numero uno del mondo, il sistema attuale limita molto il potere reale dei giocatori, anche quando questi sono rappresentati ufficialmente nei consigli.

“Il monopolio nel nostro sport è molto forte. Da quando l’ATP è stata fondata, il tennis è cambiato molto, ma alcune cose nella struttura non sono cambiate. I giocatori nel Player Council non hanno davvero potere. Ci sono stato, sono stato presidente del consiglio, conosco bene quel meccanismo”.

Per Djokovic, la strada intrapresa dai migliori giocatori, quella di provare a negoziare direttamente con gli Slam, è corretta: “In pubblico può sembrare che ci sia potere, perché vengono eletti rappresentanti dei giocatori, poi c’è un board, una struttura. Ma è tutto concepito in un modo in cui i giocatori non riescono a ottenere ciò che vogliono. Per questo i top player si sono riuniti e stanno cercando di negoziare direttamente con gli Slam. Penso sia la strada giusta”.

Djokovic torna dunque a Roma con due obiettivi paralleli: ritrovare il campo e continuare, anche da una posizione più defilata, a sostenere una battaglia che sente sua da anni. Sul cemento politico del tennis, ancora prima che sulla terra del Foro Italico, il serbo resta una delle voci più pesanti del circuito.





Francesco Paolo Villarico