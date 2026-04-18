Masters 1000 Roma: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

18/04/2026 10:57 3 commenti
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

🎟️ WILD CARD MAIN DRAW ATP

Mattia Bellucci 🇮🇹Matteo Berrettini 🇮🇹Matteo Arnaldi 🇮🇹Luca Nardi 🇮🇹Federico Cinà 🇮🇹

Nel caso in cui Mattia Bellucci entri direttamente nel main draw grazie al ranking prima del cut-off, la wild card andrà a Francesco Maestrelli 🇮🇹.

🎟️ WILD CARD MAIN DRAW WTA

Lucrezia Stefanini 🇮🇹Nuria Brancaccio 🇮🇹Lucia Bronzetti 🇮🇹Lisa Pigato 🇮🇹Tyra Grant 🇮🇹Martina Trevisan 🇮🇹Jennifer Ruggeri 🇮🇹 • 1 wild card riservata a Tennis Canada 🇨🇦

🎟️ WILD CARD QUALIFICAZIONI ATP

Giulio Zeppieri 🇮🇹Jacopo Vasamì 🇮🇹Gianluca Cadenasso 🇮🇹 • 2 wild card da assegnare ai giocatori provenienti dalle pre-qualificazioni

🎟️ WILD CARD QUALIFICAZIONI WTA

Giorgia Pedone 🇮🇹Samira De Stefano 🇮🇹 • 4 wild card da assegnare alle semifinaliste delle pre-qualificazioni

🎾 ATP MASTERS 1000

🇮🇹 ROMA 2026

ENTRY LIST MASCHILE • TERRA BATTUTA • FORO ITALICO

DAL 05 MAGGIO 2026

MAIN DRAW
1. Carlos Alcaraz 🇪🇸
2. Jannik Sinner 🇮🇹
3. Alexander Zverev 🇩🇪
4. Novak Djokovic 🇷🇸
5. Lorenzo Musetti 🇮🇹
6. Alex de Minaur 🇦🇺
7. Felix Auger-Aliassime 🇨🇦
8. Ben Shelton 🇺🇸
9. Taylor Fritz 🇺🇸
10. Daniil Medvedev 🏳️
11. Alexander Bublik 🇰🇿
12. Casper Ruud 🇳🇴
13. Jiri Lehecka 🇨🇿
14. Karen Khachanov 🏳️
15. Andrey Rublev 🏳️
16. Flavio Cobolli 🇮🇹
17. Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸
18. Tommy Paul 🇺🇸
19. Francisco Cerundolo 🇦🇷
20. Frances Tiafoe 🇺🇸
21. Luciano Darderi 🇮🇹
22. Learner Tien 🇺🇸
23. Valentin Vacherot 🇲🇨
24. Cameron Norrie 🇬🇧
25. Jack Draper 🇬🇧
26. Jakub Mensik 🇨🇿
27. Arthur Rinderknech 🇫🇷
28. Arthur Fils 🇫🇷
29. Holger Rune 🇩🇰
30. Tomas Martin Etcheverry 🇦🇷
31. Corentin Moutet 🇫🇷
32. Tallon Griekspoor 🇳🇱
33. Brandon Nakashima 🇺🇸
34. Ugo Humbert 🇫🇷
35. Alex Michelsen 🇺🇸
36. Gabriel Diallo 🇨🇦
37. Jaume Munar 🇪🇸
38. Denis Shapovalov 🇨🇦
39. Alejandro Tabilo 🇨🇱
40. Joao Fonseca 🇧🇷
41. Sebastian Korda 🇺🇸
42. Mariano Navone 🇦🇷
43. Fabian Marozsan 🇭🇺
44. Alexei Popyrin 🇦🇺
45. Terence Atmane 🇫🇷
46. Adrian Mannarino 🇫🇷
47. Zizou Bergs 🇧🇪
48. Stefanos Tsitsipas 🇬🇷
49. Daniel Altmaier 🇩🇪
50. Nuno Borges 🇵🇹
51. Marin Cilic 🇭🇷
52. Botic van de Zandschulp 🇳🇱
53. Tomas Machac 🇨🇿
54. Ethan Quinn 🇺🇸
55. Yannick Hanfmann 🇩🇪
56. Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷
57. Rafael Jodar 🇪🇸
58. Marton Fucsovics 🇭🇺
59. Miomir Kecmanovic 🇷🇸
60. Kamil Majchrzak 🇵🇱
61. Zhizhen Zhang 🇨🇳 PR
62. Ignacio Buse 🇵🇪
63. Roman Andres Burruchaga 🇦🇷
64. Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷
65. Jenson Brooksby 🇺🇸
66. Sebastian Baez 🇦🇷
67. Lorenzo Sonego 🇮🇹
68. Reilly Opelka 🇺🇸
69. Raphael Collignon 🇧🇪
70. Marcos Giron 🇺🇸
71. Arthur Cazaux 🇫🇷
72. Juan Manuel Cerundolo 🇦🇷
73. Thiago Agustin Tirante 🇦🇷
74. Valentin Royer 🇫🇷
75. Hubert Hurkacz 🇵🇱
76. Vit Kopriva 🇨🇿
77. Marco Trungelliti 🇦🇷
78. Alexander Shevchenko 🇰🇿
79. Jan-Lennard Struff 🇩🇪

📋 ALTERNATES MAIN DRAW

1. Mattia Bellucci 🇮🇹 #79
2. Eliot Spizzirri 🇺🇸 #80
3. Damir Dzumhur 🇧🇦 #81
4. Sebastian Ofner 🇦🇹 #82
5. Hamad Medjedovic 🇷🇸 #83
6. Zachary Svajda 🇺🇸 #84
7. Roberto Bautista Agut 🇪🇸 #85
8. James Duckworth 🇦🇺 #86
9. Aleksandar Vukic 🇦🇺 #87
10. Alexandre Muller 🇫🇷 #88
11. Quentin Halys 🇫🇷 #89
12. Matteo Berrettini 🇮🇹 #90
13. Alexander Blockx 🇧🇪 #91
14. Pablo Carreno Busta 🇪🇸 #92
15. Grigor Dimitrov 🇧🇬 #93

QUALIFICAZIONI
Alexander Blockx 🇧🇪
Damir Dzumhur 🇧🇦
Cristian Garin 🇨🇱
Zachary Svajda 🇺🇸
Eliot Spizzirri 🇺🇸
Sebastian Ofner 🇦🇹
Dino Prizmic 🇭🇷
Hamad Medjedovic 🇷🇸
Aleksandar Vukic 🇦🇺
Francisco Comesana 🇦🇷
Roberto Bautista Agut 🇪🇸
Pablo Carreno Busta 🇪🇸
Alexandre Muller 🇫🇷
Patrick Kypson 🇺🇸
Adolfo Daniel Vallejo 🇵🇾
Jacob Fearnley 🇬🇧
Aleksandar Kovacevic 🇺🇸
Luca Van Assche 🇫🇷
Martin Landaluce 🇪🇸
Yibing Wu 🇨🇳
Rinky Hijikata 🇦🇺
Daniel Merida 🇪🇸
Benjamin Bonzi 🇫🇷
Stan Wawrinka 🇨🇭
Jesper de Jong 🇳🇱
Emilio Nava 🇺🇸
Francesco Maestrelli 🇮🇹
Titouan Droguet 🇫🇷
Hugo Gaston 🇫🇷
Jan Choinski 🇬🇧
Nikoloz Basilashvili 🇬🇪
Carlos Taberner 🇪🇸
Tomas Barrios Vera 🇨🇱
Vilius Gaubas 🇱🇹
Mackenzie McDonald 🇺🇸
Martin Damm 🇺🇸
Pedro Martinez 🇪🇸
Henrique Rocha 🇵🇹
Shintaro Mochizuki 🇯🇵
Dalibor Svrcina 🇨🇿
Elmer Moller 🇩🇰
Otto Virtanen 🇫🇮
Andrea Pellegrino 🇮🇹

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1. Leandro Riedi 🇨🇭 #132
2. Jack Pinnington Jones 🇬🇧 #133
3. Dusan Lajovic 🇷🇸 #134
4. Grigor Dimitrov 🇧🇬 #135
5. Stefano Travaglia 🇮🇹 #136
6. Borna Gojo 🇭🇷 #137
7. Nicolai Budkov Kjaer 🇳🇴 #139
8. Luca Nardi 🇮🇹 #140
9. Christopher O’Connell 🇦🇺 #141
10. Jaime Faria 🇵🇹 #142

🇮🇹 Italiani evidenziati in verde

PR: Protected Ranking

🏳️ atleti neutrali

Nike (Guest) 18-04-2026 11:58

Praticamente tutti gli italiani iscritti vi parteciperanno

LiveTennis.it Staff 18-04-2026 11:54

@ Flyer (#4595165)

fatto….

Flyer (Guest) 18-04-2026 11:17

Si potevano inserire le wild card visto che sono già state pubblicate

