Masters 1000 Roma: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
🎟️ WILD CARD MAIN DRAW ATP
Mattia Bellucci 🇮🇹 • Matteo Berrettini 🇮🇹 • Matteo Arnaldi 🇮🇹 • Luca Nardi 🇮🇹 • Federico Cinà 🇮🇹
Nel caso in cui Mattia Bellucci entri direttamente nel main draw grazie al ranking prima del cut-off, la wild card andrà a Francesco Maestrelli 🇮🇹.
🎟️ WILD CARD MAIN DRAW WTA
Lucrezia Stefanini 🇮🇹 • Nuria Brancaccio 🇮🇹 • Lucia Bronzetti 🇮🇹 • Lisa Pigato 🇮🇹 • Tyra Grant 🇮🇹 • Martina Trevisan 🇮🇹 • Jennifer Ruggeri 🇮🇹 • 1 wild card riservata a Tennis Canada 🇨🇦
🎟️ WILD CARD QUALIFICAZIONI ATP
Giulio Zeppieri 🇮🇹 • Jacopo Vasamì 🇮🇹 • Gianluca Cadenasso 🇮🇹 • 2 wild card da assegnare ai giocatori provenienti dalle pre-qualificazioni
🎟️ WILD CARD QUALIFICAZIONI WTA
Giorgia Pedone 🇮🇹 • Samira De Stefano 🇮🇹 • 4 wild card da assegnare alle semifinaliste delle pre-qualificazioni
🎾 ATP MASTERS 1000
🇮🇹 ROMA 2026
ENTRY LIST MASCHILE • TERRA BATTUTA • FORO ITALICO
DAL 05 MAGGIO 2026
|1. Carlos Alcaraz 🇪🇸
|2. Jannik Sinner 🇮🇹
|3. Alexander Zverev 🇩🇪
|4. Novak Djokovic 🇷🇸
|5. Lorenzo Musetti 🇮🇹
|6. Alex de Minaur 🇦🇺
|7. Felix Auger-Aliassime 🇨🇦
|8. Ben Shelton 🇺🇸
|9. Taylor Fritz 🇺🇸
|10. Daniil Medvedev 🏳️
|11. Alexander Bublik 🇰🇿
|12. Casper Ruud 🇳🇴
|13. Jiri Lehecka 🇨🇿
|14. Karen Khachanov 🏳️
|15. Andrey Rublev 🏳️
|16. Flavio Cobolli 🇮🇹
|17. Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸
|18. Tommy Paul 🇺🇸
|19. Francisco Cerundolo 🇦🇷
|20. Frances Tiafoe 🇺🇸
|21. Luciano Darderi 🇮🇹
|22. Learner Tien 🇺🇸
|23. Valentin Vacherot 🇲🇨
|24. Cameron Norrie 🇬🇧
|25. Jack Draper 🇬🇧
|26. Jakub Mensik 🇨🇿
|27. Arthur Rinderknech 🇫🇷
|28. Arthur Fils 🇫🇷
|29. Holger Rune 🇩🇰
|30. Tomas Martin Etcheverry 🇦🇷
|31. Corentin Moutet 🇫🇷
|32. Tallon Griekspoor 🇳🇱
|33. Brandon Nakashima 🇺🇸
|34. Ugo Humbert 🇫🇷
|35. Alex Michelsen 🇺🇸
|36. Gabriel Diallo 🇨🇦
|37. Jaume Munar 🇪🇸
|38. Denis Shapovalov 🇨🇦
|39. Alejandro Tabilo 🇨🇱
|40. Joao Fonseca 🇧🇷
|41. Sebastian Korda 🇺🇸
|42. Mariano Navone 🇦🇷
|43. Fabian Marozsan 🇭🇺
|44. Alexei Popyrin 🇦🇺
|45. Terence Atmane 🇫🇷
|46. Adrian Mannarino 🇫🇷
|47. Zizou Bergs 🇧🇪
|48. Stefanos Tsitsipas 🇬🇷
|49. Daniel Altmaier 🇩🇪
|50. Nuno Borges 🇵🇹
|51. Marin Cilic 🇭🇷
|52. Botic van de Zandschulp 🇳🇱
|53. Tomas Machac 🇨🇿
|54. Ethan Quinn 🇺🇸
|55. Yannick Hanfmann 🇩🇪
|56. Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷
|57. Rafael Jodar 🇪🇸
|58. Marton Fucsovics 🇭🇺
|59. Miomir Kecmanovic 🇷🇸
|60. Kamil Majchrzak 🇵🇱
|61. Zhizhen Zhang 🇨🇳 PR
|62. Ignacio Buse 🇵🇪
|63. Roman Andres Burruchaga 🇦🇷
|64. Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷
|65. Jenson Brooksby 🇺🇸
|66. Sebastian Baez 🇦🇷
|67. Lorenzo Sonego 🇮🇹
|68. Reilly Opelka 🇺🇸
|69. Raphael Collignon 🇧🇪
|70. Marcos Giron 🇺🇸
|71. Arthur Cazaux 🇫🇷
|72. Juan Manuel Cerundolo 🇦🇷
|73. Thiago Agustin Tirante 🇦🇷
|74. Valentin Royer 🇫🇷
|75. Hubert Hurkacz 🇵🇱
|76. Vit Kopriva 🇨🇿
|77. Marco Trungelliti 🇦🇷
|78. Alexander Shevchenko 🇰🇿
|79. Jan-Lennard Struff 🇩🇪
📋 ALTERNATES MAIN DRAW
|1. Mattia Bellucci 🇮🇹
|#79
|2. Eliot Spizzirri 🇺🇸
|#80
|3. Damir Dzumhur 🇧🇦
|#81
|4. Sebastian Ofner 🇦🇹
|#82
|5. Hamad Medjedovic 🇷🇸
|#83
|6. Zachary Svajda 🇺🇸
|#84
|7. Roberto Bautista Agut 🇪🇸
|#85
|8. James Duckworth 🇦🇺
|#86
|9. Aleksandar Vukic 🇦🇺
|#87
|10. Alexandre Muller 🇫🇷
|#88
|11. Quentin Halys 🇫🇷
|#89
|12. Matteo Berrettini 🇮🇹
|#90
|13. Alexander Blockx 🇧🇪
|#91
|14. Pablo Carreno Busta 🇪🇸
|#92
|15. Grigor Dimitrov 🇧🇬
|#93
|Alexander Blockx 🇧🇪
|Damir Dzumhur 🇧🇦
|Cristian Garin 🇨🇱
|Zachary Svajda 🇺🇸
|Eliot Spizzirri 🇺🇸
|Sebastian Ofner 🇦🇹
|Dino Prizmic 🇭🇷
|Hamad Medjedovic 🇷🇸
|Aleksandar Vukic 🇦🇺
|Francisco Comesana 🇦🇷
|Roberto Bautista Agut 🇪🇸
|Pablo Carreno Busta 🇪🇸
|Alexandre Muller 🇫🇷
|Patrick Kypson 🇺🇸
|Adolfo Daniel Vallejo 🇵🇾
|Jacob Fearnley 🇬🇧
|Aleksandar Kovacevic 🇺🇸
|Luca Van Assche 🇫🇷
|Martin Landaluce 🇪🇸
|Yibing Wu 🇨🇳
|Rinky Hijikata 🇦🇺
|Daniel Merida 🇪🇸
|Benjamin Bonzi 🇫🇷
|Stan Wawrinka 🇨🇭
|Jesper de Jong 🇳🇱
|Emilio Nava 🇺🇸
|Francesco Maestrelli 🇮🇹
|Titouan Droguet 🇫🇷
|Hugo Gaston 🇫🇷
|Jan Choinski 🇬🇧
|Nikoloz Basilashvili 🇬🇪
|Carlos Taberner 🇪🇸
|Tomas Barrios Vera 🇨🇱
|Vilius Gaubas 🇱🇹
|Mackenzie McDonald 🇺🇸
|Martin Damm 🇺🇸
|Pedro Martinez 🇪🇸
|Henrique Rocha 🇵🇹
|Shintaro Mochizuki 🇯🇵
|Dalibor Svrcina 🇨🇿
|Elmer Moller 🇩🇰
|Otto Virtanen 🇫🇮
|Andrea Pellegrino 🇮🇹
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
|1. Leandro Riedi 🇨🇭
|#132
|2. Jack Pinnington Jones 🇬🇧
|#133
|3. Dusan Lajovic 🇷🇸
|#134
|4. Grigor Dimitrov 🇧🇬
|#135
|5. Stefano Travaglia 🇮🇹
|#136
|6. Borna Gojo 🇭🇷
|#137
|7. Nicolai Budkov Kjaer 🇳🇴
|#139
|8. Luca Nardi 🇮🇹
|#140
|9. Christopher O’Connell 🇦🇺
|#141
|10. Jaime Faria 🇵🇹
|#142
🇮🇹 Italiani evidenziati in verde
PR: Protected Ranking
🏳️ atleti neutrali
3 commenti
Praticamente tutti gli italiani iscritti vi parteciperanno
@ Flyer (#4595165)
fatto….
Si potevano inserire le wild card visto che sono già state pubblicate