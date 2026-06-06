WTA 250 Hertogenbosch: Il Tabellone Principale. Ekaterina Alexandrova è la testa di serie n.1
WTA 250 Hertogenbosch – Tabellone Principale – erba
(1) Ekaterina Alexandrova vs Panna Udvardy
Daria Snigur vs (WC) Paula Badosa
Daria Kasatkina vs Qualifier
Qualifier vs (7) Janice Tjen
(4) Emma Navarro vs Caty McNally
Lois Boisson vs Solana Sierra
Jessica Bouzas Maneiro vs Ajla Tomljanovic
Dayana Yastremska vs (6) Sara Bejlek
(8) Barbora Krejcikova vs Renata Zarazua
Nikola Bartunkova vs Qualifier
Tamara Korpatsch vs Elena-Gabriela Ruse
(WC) Bianca Andreescu vs (3) Elise Mertens
(5) Anastasia Potapova vs (WC) Suzan Lamens
Qualifier vs Zeynep Sonmez
Magda Linette vs Kimberly Birrell
(WC) Mia Pohankova vs (2) Clara Tauson
TAG: WTA 250 Hertogenbosch, WTA 250 Hertogenbosch 2026
KREJCIKOVA
NAVARRO
TJEN
LINETTE
ALEXANDROVA
BOUZAS
MERTENS
POTAPOVA
Yastremska
Mertens
Alexandrova
Linette
Kasatkina
McNally
Krejicikova
Sonmez
ALEXANDROVA
KREJCIKOVA
NAVARRO
POTAPOVA
KASATKINA
YASTREMSKA
MERTENS
TAUSON
IL VEGGENTE 2026
Wta Hertogenbosch
Orario Scadenza prono…Lunedì 8 Giugno ore 11
Yastremska
Krejcikova
Alexandrova
Tauson
Tjen
Mcnally
Mertens
Potapova
MERTENS
NAVARRO
ALEXANDROVA
TAUSON
TJEN
TOMLJANOVIC
KREJCIKOVA
LAMENS
Tauson
Kasatkina
Navarro
Krejcikova
Alexandrova
Tomljanovic
Mertens
Potapova
POTAPOVA
BEJLEK
KASATKINA
BARTUNKOVA
ALEXANDROVA
NAVARRO
MERTENS
BIRRELL
Krejcikova
Alexandrova
Tomlajnovic
Tauson
Kasatkina
Navarro
Mertens
Potapova