Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 250 Hertogenbosch: Il Tabellone Principale. Ekaterina Alexandrova è la testa di serie n.1

06/06/2026 15:20 9 commenti
Clara Tauson nella foto - Foto Getty Images
Clara Tauson nella foto - Foto Getty Images

NED WTA 250 Hertogenbosch – Tabellone Principale – erba
(1) Ekaterina Alexandrova RUS vs Panna Udvardy HUN
Daria Snigur UKR vs (WC) Paula Badosa ESP
Daria Kasatkina AUS vs Qualifier
Qualifier vs (7) Janice Tjen INA

(4) Emma Navarro USA vs Caty McNally USA
Lois Boisson FRA vs Solana Sierra ARG
Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Ajla Tomljanovic AUS
Dayana Yastremska UKR vs (6) Sara Bejlek CZE

(8) Barbora Krejcikova CZE vs Renata Zarazua MEX
Nikola Bartunkova CZE vs Qualifier
Tamara Korpatsch GER vs Elena-Gabriela Ruse ROU
(WC) Bianca Andreescu CAN vs (3) Elise Mertens BEL

(5) Anastasia Potapova AUT vs (WC) Suzan Lamens NED
Qualifier vs Zeynep Sonmez TUR
Magda Linette POL vs Kimberly Birrell AUS
(WC) Mia Pohankova SVK vs (2) Clara Tauson DEN

TAG: ,

9 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Massimo 06-06-2026 19:35

KREJCIKOVA

NAVARRO

TJEN
LINETTE

ALEXANDROVA
BOUZAS
MERTENS
POTAPOVA

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 06-06-2026 18:08

Yastremska

Mertens

Alexandrova
Linette

Kasatkina
McNally
Krejicikova
Sonmez

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
kaishaku 06-06-2026 17:26

ALEXANDROVA

KREJCIKOVA

NAVARRO
POTAPOVA

KASATKINA
YASTREMSKA
MERTENS
TAUSON

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
fabio 06-06-2026 17:15

IL VEGGENTE 2026
Wta Hertogenbosch
Orario Scadenza prono…Lunedì 8 Giugno ore 11

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
akgul num.1 06-06-2026 16:38

Yastremska

Krejcikova

Alexandrova
Tauson

Tjen
Mcnally
Mertens
Potapova

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
romanu79 06-06-2026 16:31

MERTENS

NAVARRO

ALEXANDROVA
TAUSON

TJEN
TOMLJANOVIC
KREJCIKOVA
LAMENS

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MATTEO 06-06-2026 16:27

Tauson

Kasatkina

Navarro
Krejcikova

Alexandrova
Tomljanovic
Mertens
Potapova

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 06-06-2026 15:53

POTAPOVA

BEJLEK

KASATKINA
BARTUNKOVA

ALEXANDROVA
NAVARRO
MERTENS
BIRRELL

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lollo99 06-06-2026 15:43

Krejcikova

Alexandrova

Tomlajnovic
Tauson

Kasatkina
Navarro
Mertens
Potapova

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!