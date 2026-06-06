WTA 250 Hertogenbosch: Il Tabellone Principale. Ekaterina Alexandrova è la testa di serie n.1

WTA 250 Hertogenbosch – Tabellone Principale – erba

(1) Ekaterina Alexandrova vs Panna Udvardy

Daria Snigur vs (WC) Paula Badosa

Daria Kasatkina vs Qualifier

Qualifier vs (7) Janice Tjen

(4) Emma Navarro vs Caty McNally

Lois Boisson vs Solana Sierra

Jessica Bouzas Maneiro vs Ajla Tomljanovic

Dayana Yastremska vs (6) Sara Bejlek

(8) Barbora Krejcikova vs Renata Zarazua

Nikola Bartunkova vs Qualifier

Tamara Korpatsch vs Elena-Gabriela Ruse

(WC) Bianca Andreescu vs (3) Elise Mertens

(5) Anastasia Potapova vs (WC) Suzan Lamens

Qualifier vs Zeynep Sonmez

Magda Linette vs Kimberly Birrell

(WC) Mia Pohankova vs (2) Clara Tauson