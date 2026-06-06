Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 15. Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1] vincono il doppio maschile

Risultati dal Roland Garros - Foto Getty Images
Roland Garros
Parigi, Francia · 6 Giugno 2026
|🌧
|
16°C
Pioggia leggera e rovesci · Picco 22°C
|
|CIELO
|Variabile, schiarite nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovesci intermittenti
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 6 Giugno
|
09:00
⛅
15°
|
10:00
🌧
15°
|
11:00
🌧
16°
|
12:00
⛅
17°
|
13:00
⛅
18°
|
14:00
🌧
19°
|
15:00
🌧
19°
|
16:00
☀
20°
|
17:00
☀
22°
|
18:00
☀
22°
⚠ Rovesci intermittenti: attenzione al programma delle finali
🎾 Programma del giorno — 6 Giugno
|
|
🎾
|
Roland Garros · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
|
RG F
🌧 Rovesci
☀ Schiarite
⚠ Instabile
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00
Horacio Zeballos / Marcel Granollers vs Henry Patten / Harri Heliovaara
GS Roland Garros
Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1]
6
6
Henry Patten / Harri Heliovaara [2]
4
2
Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers
Servizio
Svolgimento
Set 2
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Henry Patten / Harri Heliovaara
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
4-1 → 5-1
Henry Patten / Harri Heliovaara
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-0 → 3-1
Henry Patten / Harri Heliovaara
2-0 → 3-0
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
1-0 → 2-0
Henry Patten / Harri Heliovaara
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
5-4 → 6-4
Henry Patten / Harri Heliovaara
5-3 → 5-4
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Henry Patten / Harri Heliovaara
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Henry Patten / Harri Heliovaara
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Henry Patten / Harri Heliovaara
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-1 → 1-1
Henry Patten / Harri Heliovaara
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Maja Chwalinska vs Mirra Andreeva (non prima ore 15:00)
GS Roland Garros
Maja Chwalinska
3
2
Mirra Andreeva [8]
6
6
Vincitore: Mirra Andreeva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Gilles Simon / Marion Bartoli vs Jo-Wilfried Tsonga / Nathalie Dechy
GS Roland Garros
Gilles Simon / Marion Bartoli
5
Jo-Wilfried Tsonga / Nathalie Dechy
7
Vincitore: Jo-Wilfried TsongaNathalie Dechy
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jo-Wilfried Tsonga / Nathalie Dechy
5-6 → 5-7
Gilles Simon / Marion Bartoli
5-5 → 5-6
Jo-Wilfried Tsonga / Nathalie Dechy
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-5 → 5-5
Gilles Simon / Marion Bartoli
4-4 → 4-5
Jo-Wilfried Tsonga / Nathalie Dechy
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Gilles Simon / Marion Bartoli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Jo-Wilfried Tsonga / Nathalie Dechy
2-3 → 2-4
Gilles Simon / Marion Bartoli
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Jo-Wilfried Tsonga / Nathalie Dechy
2-1 → 2-2
Gilles Simon / Marion Bartoli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Jo-Wilfried Tsonga / Nathalie Dechy
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Gilles Simon / Marion Bartoli
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Diede De groot vs Ksenia Chasteau
GS Roland Garros
Diede De groot [4]
6
6
Ksenia Chasteau
1
0
Vincitore: Diede De groot
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ksenia Chasteau
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-0 → 6-0
Diede De groot
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Diede De groot
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diede De groot
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Ksenia Chasteau
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Henri Leconte / Guy Forget vs John Mcenroe / Michael Chang
GS Roland Garros
Henri Leconte / Guy Forget
2
2
John Mcenroe / Michael Chang
6
6
Vincitore: John McenroeMichael Chang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Ana Ivanovic / Daniela Hantuchova vs Tatiana Golovin / Alizé Cornet
GS Roland Garros
Ana Ivanovic / Daniela Hantuchova
4
4
Tatiana Golovin / AlizÃ© Cornet
6
6
Vincitore: Tatiana GolovinAlizÃ© Cornet
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ana Ivanovic / Daniela Hantuchova
4-5 → 4-6
Tatiana Golovin / AlizÃ© Cornet
3-5 → 4-5
Ana Ivanovic / Daniela Hantuchova
3-4 → 3-5
Tatiana Golovin / AlizÃ© Cornet
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-4 → 3-4
Ana Ivanovic / Daniela Hantuchova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-3 → 2-4
Tatiana Golovin / AlizÃ© Cornet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-3 → 2-3
Ana Ivanovic / Daniela Hantuchova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Tatiana Golovin / AlizÃ© Cornet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Ana Ivanovic / Daniela Hantuchova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Tatiana Golovin / AlizÃ© Cornet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ana Ivanovic / Daniela Hantuchova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Tatiana Golovin / AlizÃ© Cornet
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Ana Ivanovic / Daniela Hantuchova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-5 → 3-5
Tatiana Golovin / AlizÃ© Cornet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Ana Ivanovic / Daniela Hantuchova
2-3 → 2-4
Tatiana Golovin / AlizÃ© Cornet
1-3 → 2-3
Ana Ivanovic / Daniela Hantuchova
1-2 → 1-3
Tatiana Golovin / AlizÃ© Cornet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-2 → 1-2
Ana Ivanovic / Daniela Hantuchova
0-1 → 0-2
Tatiana Golovin / AlizÃ© Cornet
0-0 → 0-1
Alisa Oktiabreva vs Xinran Sun
GS Roland Garros
Alisa Oktiabreva [12]
6
6
Xinran Sun [2]
2
1
Vincitore: Alisa Oktiabreva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alisa Oktiabreva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Xinran Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Alisa Oktiabreva
3-0 → 4-0
Xinran Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Alisa Oktiabreva
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alisa Oktiabreva
5-2 → 6-2
Alisa Oktiabreva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Xinran Sun
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Alisa Oktiabreva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Xinran Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Alisa Oktiabreva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Xinran Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Luis Guto Miguel vs Michael Antonius
GS Roland Garros
Luis Guto Miguel [1]
6
6
Michael Antonius [13]
3
4
Vincitore: Luis Guto Miguel
Servizio
Svolgimento
Set 2
Michael Antonius
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Luis Guto Miguel
5-3 → 5-4
Michael Antonius
5-2 → 5-3
Luis Guto Miguel
4-2 → 5-2
Michael Antonius
3-2 → 4-2
Luis Guto Miguel
2-2 → 3-2
Michael Antonius
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Luis Guto Miguel
1-1 → 2-1
Michael Antonius
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Luis Guto Miguel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Michael Antonius
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Luis Guto Miguel
4-3 → 5-3
Michael Antonius
4-2 → 4-3
Luis Guto Miguel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Michael Antonius
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Luis Guto Miguel
1-2 → 2-2
Michael Antonius
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Luis Guto Miguel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Michael Antonius
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie vs Daniel Jade / Mathys Domenc
GS Roland Garros
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie [8]
6
6
Daniel Jade / Mathys Domenc
1
4
Vincitore: Vincent Jakob ReisachJamie Mackenzie
Servizio
Svolgimento
Set 2
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
5-4 → 6-4
Daniel Jade / Mathys Domenc
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-2 → 5-3
Daniel Jade / Mathys Domenc
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-1 → 5-2
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
4-1 → 5-1
Daniel Jade / Mathys Domenc
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
2-1 → 3-1
Daniel Jade / Mathys Domenc
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-0 → 2-1
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Daniel Jade / Mathys Domenc
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
5-1 → 6-1
Daniel Jade / Mathys Domenc
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
3-1 → 4-1
Daniel Jade / Mathys Domenc
3-0 → 3-1
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Daniel Jade / Mathys Domenc
15-0
30-0
40-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Court 14 – Ore: 11:00
Ahmet Kaplan vs Niels Vink
GS Roland Garros
Ahmet Kaplan
3
4
Niels Vink [2]
6
6
Vincitore: Niels Vink
Servizio
Svolgimento
Set 2
Niels Vink
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Ahmet Kaplan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Niels Vink
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Niels Vink
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Ahmet Kaplan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Niels Vink
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Ahmet Kaplan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Ahmet Kaplan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Niels Vink
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Ahmet Kaplan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Niels Vink
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Niels Vink
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Tokito Oda vs Alfie Hewett
GS Roland Garros
Tokito Oda [1]
6
6
Alfie Hewett [2]
3
3
Vincitore: Tokito Oda
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tokito Oda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Tokito Oda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Tokito Oda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Alfie Hewett
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Tokito Oda
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Tokito Oda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tokito Oda
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Alfie Hewett
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Alfie Hewett
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Tokito Oda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Alfie Hewett
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Tokito Oda
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Alfie Hewett
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Welles Newman / Jordyn Hazelitt vs Katerina Zajickova / Jana Kovackova
GS Roland Garros
Welles Newman / Jordyn Hazelitt [8]
1
4
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
6
6
Vincitore: Katerina ZajickovaJana Kovackova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-5 → 4-6
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
3-4 → 4-4
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-4 → 2-4
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
1-3 → 1-4
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-2 → 1-2
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-5 → 1-6
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-5 → 1-5
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
0-4 → 0-5
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-2 → 0-3
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
0-1 → 0-2
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
0-0 → 0-1
@ Silvio74 (#4634269)
Boisson è scesa nel ranking per via di infortuni, infortuni che ha patito anche Chwalinska prima di questa sua ascesa.
Meritata vittoria di Mirra ben preparata da Demorpurgo
Conquistando 1300 punti, la classifica la migliorera’ addirittura nelle prossime settimane ( nella race è già tra le prime 15 ). È chiaro che se non dovesse fare più risultati da ora fino al prossimo RG potrebbe fare la fine della Boisson, semifinalista lo scorso anno, che si ritroverà da lunedì oltre la 150^ posizione.
La polacchina ha fatto del suo meglo ma senza colpi e con tanto vento era quasi impossibile a meno che l’avversaria si suicidasse come hanno fatto le altre. Mirra ha fatto la cosa giusta , pazienza , pazienza , pazienza e quando arriva il momento …bum !
Brava Mirra ….primo slam….tifavo x lei ,l ho vista troppe volte piangere x match persi che erano già vinti….questo slam potrebbe sbloccarla definitivamente
@ Pier no guest (#4634227)
Ora che Chwalinska la si vedrà più spesso in TV, infortuni permettendo che l’hanno tenuta ferma per lunghi tratti in passato, si potrà capire quanto il vento potrà influire prossimamente alle sue prestazioni, se a (quasi) 25 anni è gia arrivata o saprà adattarsi.
Rovescio al tramonto 06-06-2026 16:49
Bravissima Mirra. Il primo di una lunga serie?
************************************
vista la età potrebbe essere, ma non è matematico
Peccato per le condizioni che hanno smorzato la battaglia. Andreeva avrebbe vinto credo in ogni caso.
Maja se ci crederà potrà essere una tennista complicata da battere per molte. Forse non una campionessa ma una tennista tosta con alcune caratteristiche di alto livello, per primi i piedi
Lunghissima direi.
Andreeva asfaltatrice alla Sinner in questo RG.
Un primo set perso X distrazione al secondo turno, rimediato poi con un duplice 61.
Per il resto nessuno scampo X le avversarie.
Il futuro e’ qui. Grande Mirra.
Bravissima Mirra. Il primo di una lunga serie?
Hai ragione. Non mi piace nemmeno il padel ma il tennis femminile è peggio.
Colpa mia che ho deciso di provare a guardarne una partita. Pensavo che almeno in finale …
Comunque è solo colpa mia, scusa!
Ciao
@ Non tennista (#4634243)
Oggi mi è sembrata pallettara anche la russa.
Ha aperto una bella finestra sul tennis, il vento però gli ha scompigliato tutte le carte.
Comunque brava
Sono proprio curioso di sapere cosa dirà Kafelnikov dopo la vittoria di Andreeva a meno di un crollo alla Sabalenka o Sinner.
La polacca una pallettara a cui oggi non entra niente.
ho qualche dubbio che riesca a mantenere la classifica che acquisisce dopo questo RG
Incredibile vero, a volte il doppio non è un gioco per pensionati! A volte i miracoli accadono anche sui forum. La via di Damascauro… 😆
Vabbè posso gia dirlo (anche senza palla): Brava Mirra!
Sicuramente è così. Il lift di Mirra dà maggior pesantezza alla palla che subisce meno il vento,la palla della polacca è più leggera purtroppo.
Maja non ne ha fatta 1 di giusta in questo primo game del 2° set. Se continua così non ci sarà storia.
@ Spinoza (#4634214)
Mi viene il forte sospetto che il vento influisca più a Chwalinska che non ad Andreeva o può anche solo essere tensione dovuta alla finale così importante, vediamo il 2° set.
Ecco appunto, torna al padel …..ciao
Sono saliti gli unforced.
Vediamo il secondo
Il tank russo ha inserito le marce pesanti, non c’è scampo per l’apetta
Esecuzioni molte volte rivedibili ma può essere a causa del vento, infatti sbagliano entrambe.
È chiaro che Chwali con questo vento cala parecchio.
Comunque ha un gioco di piedi che se lo avessi io sarei top 100!
Bella questa partita di tamburello. 😳
E poi ci si lamenta del padel.
Ripeto quello che ho scritto ieri: tatticamente (fino ad ora) ottima oserei dire e lucida nelle scelte Chwalinska.
Troppo vento, sta disturbando parecchio….tanti errori
Aggiornamento Gufander ha fatto fuori anche Sonego
Flavio, fuggi finché sei in tempo!
Senza speranza alcuna, ma forza Maja! Si vede che non è abituati grandi palcoscenici, non è ancora costruita, ha ancora un sorriso disarmante.
Andreeva avanti.
Ma se continua così, non so, sembra un pugile che può crollare all’improvviso, tanto da veder l’asciugamano in campo.
Quella polacca è tremenda!
In chiaro fra 3/4 anni.
Sto balletto del cazzo potevano evitarlo…….
Guto conferma le qualità di cui si parla da un po’,piedi rapidi,dritto alla Roger,ama esplorare il campo.
La dea bendata che è solita fare regali ha già dato togliendo dal cammino del romano Sinner e Arnaldi, ora non si abusi troppo della prosperità ricevuta…
Ma la finalissima maschile JODAR-KOUAME la danno in chiaro?
Dovrebbe essere una finale scontata per tre motivi: Mirra è generalmente la più forte, e di molto (questo potrebbe essere tranquillamente un primo turno di un 500); nella ultime partite è stata più aggressiva e centrata del solito; la polacca non sembra essere al meglio (fasciatura coscia ecc).
La polacca per vincere deve sperare che Andreeva imploda mentalmente di fronte al grande passo, magari con un aiuto da parte del pubblico, che tiferà sicuramente Chwalinska.
Pur non essendo per nulla scaramantico, apprezzo la gufata 🙂
E pure stavolta la bandiera giallorossa ispanica trionfa, se pur nel doppio.
Forse, questo che dici,non lo avrei detto neanche se fosse stato un primo turno, visto che non mi esprimo così, ma è arrivata in finale,non credo sia stato il frutto di una votazione.
Tra quelli che sperano in una vittoria russa ci sono anche quelli a cui non piacciono in generale le sorprese, quì si tratta addirittura di favola, quindi si va anche oltre la semplice sorpresa.
La gran maggioranza di questi sono persone che non amano particolarmente il tennis femminile,seguono magari al 85% quello maschile e poi seguono qualcosina di tennis femminile, giusto per essere al corrente di cose principali,per rimanere aggiornati sufficientemente per farci sopra qualche commento denigratorio di questa o quella tennista,oppure,di questa maggioranza ci sono anche coloro che il tennis femminile lo seguono anche al 40%,ma non riescono a valutarlo bene, analizzarlo.
Tutte queste due categorie di persone, nella loro superficialità, preferiscono la certezza piuttosto che l’imprevisto,il disordine che li mette a disagio, molti non conoscevano Chwalinska fino a giorni fa, hanno invece bisogno di stabilità e certezze, altrimenti vanno nel pallone e di riflesso sbrodolano su tutta la Wta, automaticamente,non essendo già degli appassionati veri e dei competenti elevati.
Chwalinska spacciata come del resto Cobolli, nessuna chance. Capite a me 🙂
Bellissima finale oggi. La polacca per una favola, Mirra per chi la segue da qualche anno e ha visto in lei qualcosa di simile al primo Jannik. Io scelgo Mirra per quei 2/3 razzisti che sono qui
Forza Mirra…
“Non CREDO che la Chwalinska sia pronta a svegliarsi”
Come recitava un famoso adagio:
L’ape Maia va – Curiosa e piccola l’ape Maia va – all’avventura – l’ape Maia va – e mai paura non ha
Come ha detto qualche giorno fa un illustre opinionista: (credo McEnroe) “Non che la Chwalinska sia pronta a svegliarsi”
Con Mirra Andreeva ci è rimasta l’ultima carta per tentare di evitare ciò che era già scritto da tempo,e cioè la vittoria finale della Chwalinska.
I dati vincenti- gratuiti riguardanti le semifinali li riporto al completo.
Chwalinska 32-17
Shnaider 33-36
Andreeva 14-22
Kostyuk 15-32
Ovviamente oggi è comunque un altro match,ma la seconda semifinale è stata certamente migliore, qualitativamente.
È una favola, ma io onestamente preferirei una minore dispersione di trofei, magari per una che si consuma come un cerino come altre, meglio Mirra.
@ Calvin (#4634050)
Sconosciuta per te forse (senza malizia).
Andreeva mi ricorda un il bimbo Lucio de “Il Gladiatore”…
Mmmh … tira una brutta aria per Mirra, i corvi svolazzano; facciamo gli scongiuri …
Mirra 6-2 6-3
Per me Mirra Andreeva vincerà il primo di una lunga collezione di SLAM
Ovviamente tutti sogniamo la favola della sconosciuta che si prende Parigi, ma io non credo che succederà
La polacca è la tennista che più mi ha impressionato in questo rolando, gioca di testa, ti fa impazzire con scambi sempre diversi.Non perde mai la calma e la fa perdere alle avversarie, e la russa in questo senso non è tra le più tranquille.
Non conoscevo prima di questo Roland Garros la Andreeva, è stata una piacevole sorpresa, ragazza molto affascinante e con un gioco estremamente piacevole.
Forza Maja !
Andreeva è una predestinata, gioca un gran tennis e credo che alla fine della carriera avrà vinto parecchi slam. Oggi il mio tifo però va tutto a Chwalinska, che potrebbe completare un’impresa straordinaria.
Anche lo scorso anno la sta stagione è finita praticamente ad Agosto, altrimenti sarebbe probabilmente tra le prime 250 tenniste,200-250 riflette esattamente il valore del momento in termini wta di tenniste che arrivano in finale o anche in semifinale di uno slam juniores, alcune si perdono un po nel giro di un anno,altre saranno tra le prime 250 WTA nel giro di un anno,la Oktiabreva è già molto avanti e a buon punto.
Avremo anche il titolo juniores,che affronto prima.
La Sun per il double,a pochissime è riuscito di vincere Bonfiglio e RG,a testimonianza che il Bonfiglio non è stato un exploit,non ho avuto però la possibilità di vederla su Supertennis per l’occasione,e me ne rammarico,tra lei è il double c’è però un grosso problema di mezzo,la numero 308 wta (best ranking 280, credo).
La Oktiabreva non giocava uno slam juniores dal 2023, è venuta un po a rubare le caramelle, da fuori quota.
Nel 2023 al primo slam arriva in semifinale al RG, battuta da Korneeva,lo Us Open successivo sarà poi il suo ultimo slam fino ad oggi.
Salta praticamente tutto il 2024,gioca solo un W15 a metà Dicembre,e lo vince pure.
Nel 2025 vince due W35 e un W50,riceve una WC per le qualificazioni del WTA 250 di Bogotà,dove supera anche un turno, prima di dare forfait,supera successivamente le qualificazioni di un WTA 125,in Portogallo se non ricordo male,uno di quelli vinti da Chwalinska,non ricordo se la prima settimana o la seconda,due tornei in due settimane.
Ieri è venuta però fuori da una battaglia contro la più piccola delle sorelle Kovackova,Jana classe 2010,del quale sicuramente riparleremo presto.
Questo Slam , ad ogni turno , ha sempre riservato almeno una grande sorpresa … nel femminile o nel maschile .
Non vedo perchè debba smentirsi proprio per le finali .
Quindi facciamo pure che ” vada regolare ” oggi … e poi domani … 😎
Oggi Maja potrebbe eguagliare la dolce Emmuccia.
L’unica differenza è che Raducanu in quell’incredibile USOpen non perse un set dalle qualificazioni al trionfo, la polacca ne ha invece perso uno, sin qui.
Mai nessuno, comunque, ne tra maschi e femmine, nella storia di questo sport, ha fatto mai tali imprese.