Roland Garros 2026 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 15. Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1] vincono il doppio maschile

06/06/2026 16:35 61 commenti
Risultati dal Roland Garros - Foto Getty Images
Risultati dal Roland Garros - Foto Getty Images

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  6 Giugno 2026

🌧
16°C
Pioggia leggera e rovesci  ·  Picco 22°C
CIELO Variabile, schiarite nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci intermittenti
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 6 Giugno
09:00
15°
10:00
🌧
15°
11:00
🌧
16°
12:00
17°
13:00
18°
14:00
🌧
19°
15:00
🌧
19°
16:00
20°
17:00
22°
18:00
22°
⚠  Rovesci intermittenti: attenzione al programma delle finali
🎾  Programma del giorno — 6 Giugno
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
RG F
🌧  Rovesci
☀  Schiarite
⚠  Instabile
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00
Horacio Zeballos ARG / Marcel Granollers ESP vs Henry Patten GBR / Harri Heliovaara FIN

GS Roland Garros
Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1]
6
6
Henry Patten / Harri Heliovaara [2]
4
2
Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers
Mostra dettagli

Maja Chwalinska POL vs Mirra Andreeva RUS (non prima ore 15:00)

GS Roland Garros
Maja Chwalinska
3
2
Mirra Andreeva [8]
6
6
Vincitore: Mirra Andreeva
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Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Gilles Simon FRA / Marion Bartoli FRA vs Jo-Wilfried Tsonga FRA / Nathalie Dechy FRA

GS Roland Garros
Gilles Simon / Marion Bartoli
5
Jo-Wilfried Tsonga / Nathalie Dechy
7
Vincitore: Jo-Wilfried TsongaNathalie Dechy
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Diede De groot NED vs Ksenia Chasteau FRA

GS Roland Garros
Diede De groot [4]
6
6
Ksenia Chasteau
1
0
Vincitore: Diede De groot
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Henri Leconte FRA / Guy Forget FRA vs John Mcenroe USA / Michael Chang USA

GS Roland Garros
Henri Leconte / Guy Forget
2
2
John Mcenroe / Michael Chang
6
6
Vincitore: John McenroeMichael Chang
Mostra dettagli




Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Ana Ivanovic SRB / Daniela Hantuchova SVK vs Tatiana Golovin FRA / Alizé Cornet FRA

GS Roland Garros
Ana Ivanovic / Daniela Hantuchova
4
4
Tatiana Golovin / AlizÃ© Cornet
6
6
Vincitore: Tatiana GolovinAlizÃ© Cornet
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Alisa Oktiabreva --- vs Xinran Sun CHN

GS Roland Garros
Alisa Oktiabreva [12]
6
6
Xinran Sun [2]
2
1
Vincitore: Alisa Oktiabreva
Mostra dettagli

Luis Guto Miguel BRA vs Michael Antonius USA

GS Roland Garros
Luis Guto Miguel [1]
6
6
Michael Antonius [13]
3
4
Vincitore: Luis Guto Miguel
Mostra dettagli

Vincent Jakob Reisach GER / Jamie Mackenzie GER vs Daniel Jade FRA / Mathys Domenc FRA

GS Roland Garros
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie [8]
6
6
Daniel Jade / Mathys Domenc
1
4
Vincitore: Vincent Jakob ReisachJamie Mackenzie
Mostra dettagli




Court 14 – Ore: 11:00
Ahmet Kaplan TUR vs Niels Vink NED

GS Roland Garros
Ahmet Kaplan
3
4
Niels Vink [2]
6
6
Vincitore: Niels Vink
Mostra dettagli

Tokito Oda JPN vs Alfie Hewett GBR

GS Roland Garros
Tokito Oda [1]
6
6
Alfie Hewett [2]
3
3
Vincitore: Tokito Oda
Mostra dettagli

Welles Newman USA / Jordyn Hazelitt USA vs Katerina Zajickova CZE / Jana Kovackova CZE

GS Roland Garros
Welles Newman / Jordyn Hazelitt [8]
1
4
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
6
6
Vincitore: Katerina ZajickovaJana Kovackova
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61 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

piper 06-06-2026 18:49

@ Silvio74 (#4634269)

Boisson è scesa nel ranking per via di infortuni, infortuni che ha patito anche Chwalinska prima di questa sua ascesa.

 61
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l Occhio di Sauron 06-06-2026 17:20

Meritata vittoria di Mirra ben preparata da Demorpurgo

 60
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Silvio74 (Guest) 06-06-2026 16:59

Scritto da Non tennista
La polacca una pallettara a cui oggi non entra niente.
ho qualche dubbio che riesca a mantenere la classifica che acquisisce dopo questo RG

Conquistando 1300 punti, la classifica la migliorera’ addirittura nelle prossime settimane ( nella race è già tra le prime 15 ). È chiaro che se non dovesse fare più risultati da ora fino al prossimo RG potrebbe fare la fine della Boisson, semifinalista lo scorso anno, che si ritroverà da lunedì oltre la 150^ posizione.

 59
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Mario (Guest) 06-06-2026 16:58

La polacchina ha fatto del suo meglo ma senza colpi e con tanto vento era quasi impossibile a meno che l’avversaria si suicidasse come hanno fatto le altre. Mirra ha fatto la cosa giusta , pazienza , pazienza , pazienza e quando arriva il momento …bum !

 58
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Onurb (Guest) 06-06-2026 16:56

Brava Mirra ….primo slam….tifavo x lei ,l ho vista troppe volte piangere x match persi che erano già vinti….questo slam potrebbe sbloccarla definitivamente

 57
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piper 06-06-2026 16:54

@ Pier no guest (#4634227)

Ora che Chwalinska la si vedrà più spesso in TV, infortuni permettendo che l’hanno tenuta ferma per lunghi tratti in passato, si potrà capire quanto il vento potrà influire prossimamente alle sue prestazioni, se a (quasi) 25 anni è gia arrivata o saprà adattarsi.

 56
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Non tennista (Guest) 06-06-2026 16:52

Rovescio al tramonto 06-06-2026 16:49
Bravissima Mirra. Il primo di una lunga serie?
************************************
vista la età potrebbe essere, ma non è matematico

 55
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Spinoza (Guest) 06-06-2026 16:51

Peccato per le condizioni che hanno smorzato la battaglia. Andreeva avrebbe vinto credo in ogni caso.
Maja se ci crederà potrà essere una tennista complicata da battere per molte. Forse non una campionessa ma una tennista tosta con alcune caratteristiche di alto livello, per primi i piedi

 54
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MAURO (Guest) 06-06-2026 16:51

Scritto da Rovescio al tramonto
Bravissima Mirra. Il primo di una lunga serie?

Lunghissima direi.

 53
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MAURO (Guest) 06-06-2026 16:50

Andreeva asfaltatrice alla Sinner in questo RG.
Un primo set perso X distrazione al secondo turno, rimediato poi con un duplice 61.
Per il resto nessuno scampo X le avversarie.
Il futuro e’ qui. Grande Mirra.

 52
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Rovescio al tramonto 06-06-2026 16:49

Bravissima Mirra. Il primo di una lunga serie?

 51
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+1: Taxi Driver, l Occhio di Sauron
Maurenzo (Guest) 06-06-2026 16:43

Scritto da Onurb

Scritto da Maurenzo
Bella questa partita di tamburello.
E poi ci si lamenta del padel.

Ecco appunto, torna al padel …..ciao

Hai ragione. Non mi piace nemmeno il padel ma il tennis femminile è peggio.
Colpa mia che ho deciso di provare a guardarne una partita. Pensavo che almeno in finale …
Comunque è solo colpa mia, scusa!
Ciao

 50
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piper 06-06-2026 16:38

@ Non tennista (#4634243)

Oggi mi è sembrata pallettara anche la russa.

 49
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+1: Taxi Driver
Louis Papanì (Guest) 06-06-2026 16:38

Scritto da Tennista dastrapazzo
Il tank russo ha inserito le marce pesanti, non c’è scampo per l’apetta

Ha aperto una bella finestra sul tennis, il vento però gli ha scompigliato tutte le carte.
Comunque brava

 48
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+1: Taxi Driver
piper 06-06-2026 16:37

Sono proprio curioso di sapere cosa dirà Kafelnikov dopo la vittoria di Andreeva a meno di un crollo alla Sabalenka o Sinner.

 47
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+1: Taxi Driver
Non tennista (Guest) 06-06-2026 16:34

La polacca una pallettara a cui oggi non entra niente.

ho qualche dubbio che riesca a mantenere la classifica che acquisisce dopo questo RG

 46
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+1: Taxi Driver
Detuqueridapresencia 06-06-2026 16:33

Scritto da MAURO
E pure stavolta la bandiera giallorossa ispanica trionfa, se pur nel doppio.

Incredibile vero, a volte il doppio non è un gioco per pensionati! A volte i miracoli accadono anche sui forum. La via di Damascauro… 😆

 45
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+1: Marco M.
piper 06-06-2026 16:23

Vabbè posso gia dirlo (anche senza palla): Brava Mirra!

 44
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+1: Marco M.
Pier no guest 06-06-2026 16:22

Scritto da piper
@ Spinoza (#4634214)
Mi viene il forte sospetto che il vento influisca più a Chwalinska che non ad Andreeva o può anche solo essere tensione dovuta alla finale così importante, vediamo il 2° set.

Sicuramente è così. Il lift di Mirra dà maggior pesantezza alla palla che subisce meno il vento,la palla della polacca è più leggera purtroppo.

 43
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piper 06-06-2026 16:17

Maja non ne ha fatta 1 di giusta in questo primo game del 2° set. Se continua così non ci sarà storia.

 42
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piper 06-06-2026 16:12

@ Spinoza (#4634214)

Mi viene il forte sospetto che il vento influisca più a Chwalinska che non ad Andreeva o può anche solo essere tensione dovuta alla finale così importante, vediamo il 2° set.

 41
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Onurb (Guest) 06-06-2026 16:11

Scritto da Maurenzo
Bella questa partita di tamburello.
E poi ci si lamenta del padel.

Ecco appunto, torna al padel …..ciao

 40
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+1: Marco M.
Louis Papanì (Guest) 06-06-2026 16:11

Sono saliti gli unforced.
Vediamo il secondo

 39
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Tennista dastrapazzo 06-06-2026 16:09

Il tank russo ha inserito le marce pesanti, non c’è scampo per l’apetta

 38
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piper 06-06-2026 16:08

Esecuzioni molte volte rivedibili ma può essere a causa del vento, infatti sbagliano entrambe.

 37
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Spinoza (Guest) 06-06-2026 16:04

È chiaro che Chwali con questo vento cala parecchio.
Comunque ha un gioco di piedi che se lo avessi io sarei top 100!

 36
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Maurenzo (Guest) 06-06-2026 15:57

Bella questa partita di tamburello. 😳
E poi ci si lamenta del padel.

 35
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-1: Marco M.
piper 06-06-2026 15:53

Ripeto quello che ho scritto ieri: tatticamente (fino ad ora) ottima oserei dire e lucida nelle scelte Chwalinska.

 34
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Onurb (Guest) 06-06-2026 15:50

Troppo vento, sta disturbando parecchio….tanti errori

 33
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Detuqueridapresencia 06-06-2026 15:50

Aggiornamento Gufander ha fatto fuori anche Sonego

Flavio, fuggi finché sei in tempo!

 32
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+1: piper, Marco M.
Tennista dastrapazzo 06-06-2026 15:47

Senza speranza alcuna, ma forza Maja! Si vede che non è abituati grandi palcoscenici, non è ancora costruita, ha ancora un sorriso disarmante.

 31
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Louis Papanì (Guest) 06-06-2026 15:46

Andreeva avanti.
Ma se continua così, non so, sembra un pugile che può crollare all’improvviso, tanto da veder l’asciugamano in campo.
Quella polacca è tremenda!

 30
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MAURO (Guest) 06-06-2026 15:18

Scritto da La vendetta di MAURO
Ma la finalissima maschile JODAR-KOUAME la danno in chiaro?

In chiaro fra 3/4 anni.

 29
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Mario (Guest) 06-06-2026 15:12

Sto balletto del cazzo potevano evitarlo…….

 28
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Pier no guest 06-06-2026 15:04

Guto conferma le qualità di cui si parla da un po’,piedi rapidi,dritto alla Roger,ama esplorare il campo.

 27
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Lukas (Guest) 06-06-2026 14:58

La dea bendata che è solita fare regali ha già dato togliendo dal cammino del romano Sinner e Arnaldi, ora non si abusi troppo della prosperità ricevuta…

 26
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La vendetta di MAURO (Guest) 06-06-2026 14:42

Ma la finalissima maschile JODAR-KOUAME la danno in chiaro?

 25
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+1: piper
PliskoNotBot (Guest) 06-06-2026 14:33

Dovrebbe essere una finale scontata per tre motivi: Mirra è generalmente la più forte, e di molto (questo potrebbe essere tranquillamente un primo turno di un 500); nella ultime partite è stata più aggressiva e centrata del solito; la polacca non sembra essere al meglio (fasciatura coscia ecc).

La polacca per vincere deve sperare che Andreeva imploda mentalmente di fronte al grande passo, magari con un aiuto da parte del pubblico, che tiferà sicuramente Chwalinska.

 24
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maxiclimb (Guest) 06-06-2026 14:27

Scritto da Scolaretto
Chwalinska spacciata come del resto Cobolli, nessuna chance. Capite a me

Pur non essendo per nulla scaramantico, apprezzo la gufata 🙂

 23
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+1: Di Passaggio
MAURO (Guest) 06-06-2026 14:01

E pure stavolta la bandiera giallorossa ispanica trionfa, se pur nel doppio.

 22
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Gaz (Guest) 06-06-2026 13:36

Scritto da Scolaretto
Chwalinska spacciata come del resto Cobolli, nessuna chance. Capite a me

Forse, questo che dici,non lo avrei detto neanche se fosse stato un primo turno, visto che non mi esprimo così, ma è arrivata in finale,non credo sia stato il frutto di una votazione.

 21
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-1: Just is Back
Gaz (Guest) 06-06-2026 13:21

Tra quelli che sperano in una vittoria russa ci sono anche quelli a cui non piacciono in generale le sorprese, quì si tratta addirittura di favola, quindi si va anche oltre la semplice sorpresa.
La gran maggioranza di questi sono persone che non amano particolarmente il tennis femminile,seguono magari al 85% quello maschile e poi seguono qualcosina di tennis femminile, giusto per essere al corrente di cose principali,per rimanere aggiornati sufficientemente per farci sopra qualche commento denigratorio di questa o quella tennista,oppure,di questa maggioranza ci sono anche coloro che il tennis femminile lo seguono anche al 40%,ma non riescono a valutarlo bene, analizzarlo.
Tutte queste due categorie di persone, nella loro superficialità, preferiscono la certezza piuttosto che l’imprevisto,il disordine che li mette a disagio, molti non conoscevano Chwalinska fino a giorni fa, hanno invece bisogno di stabilità e certezze, altrimenti vanno nel pallone e di riflesso sbrodolano su tutta la Wta, automaticamente,non essendo già degli appassionati veri e dei competenti elevati.

 20
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+1: Taxi Driver
-1: Just is Back
Scolaretto 06-06-2026 13:20

Chwalinska spacciata come del resto Cobolli, nessuna chance. Capite a me 🙂

 19
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+1: Golden Shark
Andy.Fi (Guest) 06-06-2026 12:34

Bellissima finale oggi. La polacca per una favola, Mirra per chi la segue da qualche anno e ha visto in lei qualcosa di simile al primo Jannik. Io scelgo Mirra per quei 2/3 razzisti che sono qui

 18
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+1: il capitano
-1: Just is Back
Lukas (Guest) 06-06-2026 12:18

Forza Mirra…

 17
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Gaz (Guest) 06-06-2026 12:12

Scritto da Gaz
Come recitava un famoso adagio:
L’ape Maia va – Curiosa e piccola l’ape Maia va – all’avventura – l’ape Maia va – e mai paura non ha
Come ha detto qualche giorno fa un illustre opinionista: (credo McEnroe) “Non che la Chwalinska sia pronta a svegliarsi”
Con Mirra Andreeva ci è rimasta l’ultima carta per tentare di evitare ciò che era già scritto da tempo,e cioè la vittoria finale della Chwalinska.
I dati vincenti- gratuiti riguardanti le semifinali li riporto al completo.
Chwalinska 32-17
Shnaider 33-36
Andreeva 14-22
Kostyuk 15-32
Ovviamente oggi è comunque un altro match,ma la seconda semifinale è stata certamente migliore, qualitativamente.

“Non CREDO che la Chwalinska sia pronta a svegliarsi”

 16
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-1: Just is Back
Gaz (Guest) 06-06-2026 12:10

Come recitava un famoso adagio:
L’ape Maia va – Curiosa e piccola l’ape Maia va – all’avventura – l’ape Maia va – e mai paura non ha
Come ha detto qualche giorno fa un illustre opinionista: (credo McEnroe) “Non che la Chwalinska sia pronta a svegliarsi”
Con Mirra Andreeva ci è rimasta l’ultima carta per tentare di evitare ciò che era già scritto da tempo,e cioè la vittoria finale della Chwalinska.
I dati vincenti- gratuiti riguardanti le semifinali li riporto al completo.
Chwalinska 32-17
Shnaider 33-36
Andreeva 14-22
Kostyuk 15-32
Ovviamente oggi è comunque un altro match,ma la seconda semifinale è stata certamente migliore, qualitativamente.

 15
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-1: Just is Back
cataflic (Guest) 06-06-2026 12:01

Scritto da Calvin
Per me Mirra Andreeva vincerà il primo di una lunga collezione di SLAM
Ovviamente tutti sogniamo la favola della sconosciuta che si prende Parigi, ma io non credo che succederà

È una favola, ma io onestamente preferirei una minore dispersione di trofei, magari per una che si consuma come un cerino come altre, meglio Mirra.

 14
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piper 06-06-2026 11:46

@ Calvin (#4634050)

Sconosciuta per te forse (senza malizia).

 13
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+1: Just is Back
Maspero (Guest) 06-06-2026 11:43

Andreeva mi ricorda un il bimbo Lucio de “Il Gladiatore”…

 12
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Stefre Innoway (Guest) 06-06-2026 11:24

Mmmh … tira una brutta aria per Mirra, i corvi svolazzano; facciamo gli scongiuri …

 11
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-1: Just is Back, il capitano
OspiteSgradito (Guest) 06-06-2026 10:58

Mirra 6-2 6-3

 10
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Calvin (Guest) 06-06-2026 10:44

Per me Mirra Andreeva vincerà il primo di una lunga collezione di SLAM

Ovviamente tutti sogniamo la favola della sconosciuta che si prende Parigi, ma io non credo che succederà

 9
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+1: Taxi Driver, il capitano
omerjno 06-06-2026 10:20

La polacca è la tennista che più mi ha impressionato in questo rolando, gioca di testa, ti fa impazzire con scambi sempre diversi.Non perde mai la calma e la fa perdere alle avversarie, e la russa in questo senso non è tra le più tranquille.

 8
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+1: Mats, Taxi Driver, Just is Back
Rafael (Guest) 06-06-2026 10:05

Non conoscevo prima di questo Roland Garros la Andreeva, è stata una piacevole sorpresa, ragazza molto affascinante e con un gioco estremamente piacevole.

 7
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+1: Taxi Driver
-1: Just is Back
fondo (Guest) 06-06-2026 09:35

Forza Maja !

 6
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+1: Taxi Driver
Murakami 06-06-2026 09:28

Andreeva è una predestinata, gioca un gran tennis e credo che alla fine della carriera avrà vinto parecchi slam. Oggi il mio tifo però va tutto a Chwalinska, che potrebbe completare un’impresa straordinaria.

 5
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+1: Taxi Driver
Gaz (Guest) 06-06-2026 09:16

Scritto da Gaz
Avremo anche il titolo juniores,che affronto prima.
La Sun per il double,a pochissime è riuscito di vincere Bonfiglio e RG,a testimonianza che il Bonfiglio non è stato un exploit,non ho avuto però la possibilità di vederla su Supertennis per l’occasione,e me ne rammarico,tra lei è il double c’è però un grosso problema di mezzo,la numero 308 wta (best ranking 280, credo).
La Oktiabreva non giocava uno slam juniores dal 2023, è venuta un po a rubare le caramelle, da fuori quota.
Nel 2023 al primo slam arriva in semifinale al RG, battuta da Korneeva,lo Us Open successivo sarà poi il suo ultimo slam fino ad oggi.
Salta praticamente tutto il 2024,gioca solo un W15 a metà Dicembre,e lo vince pure.
Nel 2025 vince due W35 e un W50,riceve una WC per le qualificazioni del WTA 250 di Bogotà,dove supera anche un turno, prima di dare forfait,supera successivamente le qualificazioni di un WTA 125,in Portogallo se non ricordo male,uno di quelli vinti da Chwalinska,non ricordo se la prima settimana o la seconda,due tornei in due settimane.
Ieri è venuta però fuori da una battaglia contro la più piccola delle sorelle Kovackova,Jana classe 2010,del quale sicuramente riparleremo presto.

Anche lo scorso anno la sta stagione è finita praticamente ad Agosto, altrimenti sarebbe probabilmente tra le prime 250 tenniste,200-250 riflette esattamente il valore del momento in termini wta di tenniste che arrivano in finale o anche in semifinale di uno slam juniores, alcune si perdono un po nel giro di un anno,altre saranno tra le prime 250 WTA nel giro di un anno,la Oktiabreva è già molto avanti e a buon punto.

 4
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-1: Just is Back, Marco M.
Gaz (Guest) 06-06-2026 09:07

Avremo anche il titolo juniores,che affronto prima.
La Sun per il double,a pochissime è riuscito di vincere Bonfiglio e RG,a testimonianza che il Bonfiglio non è stato un exploit,non ho avuto però la possibilità di vederla su Supertennis per l’occasione,e me ne rammarico,tra lei è il double c’è però un grosso problema di mezzo,la numero 308 wta (best ranking 280, credo).

La Oktiabreva non giocava uno slam juniores dal 2023, è venuta un po a rubare le caramelle, da fuori quota.
Nel 2023 al primo slam arriva in semifinale al RG, battuta da Korneeva,lo Us Open successivo sarà poi il suo ultimo slam fino ad oggi.
Salta praticamente tutto il 2024,gioca solo un W15 a metà Dicembre,e lo vince pure.
Nel 2025 vince due W35 e un W50,riceve una WC per le qualificazioni del WTA 250 di Bogotà,dove supera anche un turno, prima di dare forfait,supera successivamente le qualificazioni di un WTA 125,in Portogallo se non ricordo male,uno di quelli vinti da Chwalinska,non ricordo se la prima settimana o la seconda,due tornei in due settimane.
Ieri è venuta però fuori da una battaglia contro la più piccola delle sorelle Kovackova,Jana classe 2010,del quale sicuramente riparleremo presto.

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+1: Taxi Driver
-1: Just is Back
Golden Shark 06-06-2026 08:56

Questo Slam , ad ogni turno , ha sempre riservato almeno una grande sorpresa … nel femminile o nel maschile .

Non vedo perchè debba smentirsi proprio per le finali .

Quindi facciamo pure che ” vada regolare ” oggi … e poi domani … 😎

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+1: piper, Taxi Driver, il capitano, Detuqueridapresencia
Taxi Driver 06-06-2026 08:39

Oggi Maja potrebbe eguagliare la dolce Emmuccia.
L’unica differenza è che Raducanu in quell’incredibile USOpen non perse un set dalle qualificazioni al trionfo, la polacca ne ha invece perso uno, sin qui.

Mai nessuno, comunque, ne tra maschi e femmine, nella storia di questo sport, ha fatto mai tali imprese.

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