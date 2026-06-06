WTA 125 Ilkley e Modena: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani
WTA 125 Ilkley – Tabellone Qualificazione – erba
(1) Iryna Shymanovich vs (WC) Savannah Dada-Mascoll
Mariia Kozyreva vs (8) Clervie Ngounoue
(2) Kayla Cross vs (WC) Megan Knight
Brooke Black vs (7) Tereza Martincova
(3) Vendula Valdmannova vs Sayaka Ishii
(WC) Edie Griffiths vs (10) Naiktha Bains
(4) Celine Naef vs Hiroko Kuwata
Katy Dunne vs (9) Momoko Kobori
(5) Elena Pridankina vs Ella McDonald
Ranah Stoiber vs (12) Victoria Allen
(6) Harmony Tan vs Amelia Rajecki
Tegan Bush vs (11) Emily Appleton
Centre Court – ore 12:00
(1) Iryna Shymanovich vs Savannah Dada-Mascoll
Edie Griffiths vs (10) Naiktha Bains
Court 1 – ore 12:00
Tegan Bush vs (11) Emily Appleton Inizio 12:00
Ranah Stoiber vs (12) Victoria Allen
Court 2 – ore 12:00
(5) Elena Pridankina vs Ella McDonald Inizio 12:00
Katy Dunne vs (9) Momoko Kobori Non prima 13:00
Mariia Kozyreva vs (8) Clervie Ngounoue
(2) Kayla Cross vs Megan Knight
Court 4 – ore 12:00
(6) Harmony Tan vs Amelia Rajecki Inizio 12:00
(4) Celine Naef vs Hiroko Kuwata
Brooke Black vs (7) Tereza Martincova
(3) Vendula Valdmannova vs Sayaka Ishii
WTA 125 Modena – Tabellone Unico Qualificazione – terra
(1) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Chloe Paquet
(2) Jazmin Ortenzi vs (WC) Viola Turini
(3) Victoria Bosio vs Francesca Pace
(4) Noemi Basiletti vs (WC) Beatrice Ricci
Center Court – ore 10:00
(2) Jazmin Ortenzi vs Viola Turini
(1) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Chloe Paquet
(3) Victoria Bosio vs Francesca Pace
(4) Noemi Basiletti vs Beatrice Ricci Non prima 15:30
TAG: WTA 125
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