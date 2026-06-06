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WTA 125 Ilkley e Modena: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

06/06/2026 19:53 Nessun commento
Noemi Basiletti nella foto
Noemi Basiletti nella foto

GBR WTA 125 Ilkley – Tabellone Qualificazione – erba
(1) Iryna Shymanovich BLR vs (WC) Savannah Dada-Mascoll it
Mariia Kozyreva RUS vs (8) Clervie Ngounoue USA

(2) Kayla Cross CAN vs (WC) Megan Knight GBR
Brooke Black GBR vs (7) Tereza Martincova CZE

(3) Vendula Valdmannova CZE vs Sayaka Ishii JPN
(WC) Edie Griffiths GBR vs (10) Naiktha Bains GBR

(4) Celine Naef SUI vs Hiroko Kuwata JPN
Katy Dunne GBR vs (9) Momoko Kobori JPN

(5) Elena Pridankina RUS vs Ella McDonald GBR
Ranah Stoiber GBR vs (12) Victoria Allen GBR

(6) Harmony Tan FRA vs Amelia Rajecki GBR
Tegan Bush GBR vs (11) Emily Appleton GBR



Centre Court – ore 12:00
(1) Iryna Shymanovich BLR vs Savannah Dada-Mascoll it
Edie Griffiths GBR vs (10) Naiktha Bains GBR

Court 1 – ore 12:00
Tegan Bush GBR vs (11) Emily Appleton GBR Inizio 12:00
Ranah Stoiber GBR vs (12) Victoria Allen GBR

Court 2 – ore 12:00
(5) Elena Pridankina RUS vs Ella McDonald GBR Inizio 12:00
Katy Dunne GBR vs (9) Momoko Kobori JPN Non prima 13:00
Mariia Kozyreva RUS vs (8) Clervie Ngounoue USA
(2) Kayla Cross CAN vs Megan Knight GBR

Court 4 – ore 12:00
(6) Harmony Tan FRA vs Amelia Rajecki GBR Inizio 12:00
(4) Celine Naef SUI vs Hiroko Kuwata JPN
Brooke Black GBR vs (7) Tereza Martincova CZE
(3) Vendula Valdmannova CZE vs Sayaka Ishii JPN




ITA WTA 125 Modena – Tabellone Unico Qualificazione – terra
(1) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Chloe Paquet FRA
(2) Jazmin Ortenzi ARG vs (WC) Viola Turini ITA
(3) Victoria Bosio ARG vs Francesca Pace ITA
(4) Noemi Basiletti ITA vs (WC) Beatrice Ricci ITA




Center Court – ore 10:00
(2) Jazmin Ortenzi ARG vs Viola Turini ITA
(1) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Chloe Paquet FRA
(3) Victoria Bosio ARG vs Francesca Pace ITA
(4) Noemi Basiletti ITA vs Beatrice Ricci ITA Non prima 15:30

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