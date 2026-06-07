Binaghi esalta Sinner e punge Alcaraz: “Jannik mostra la strada. Non comprerebbe mai uno yacht da sei milioni”
Il tennis italiano sta vivendo uno dei momenti più importanti e dominanti della propria storia. Risultati, finali Slam, nuovi protagonisti, profondità di movimento e una presenza costante ai vertici del circuito: un quadro che ha spinto Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, a rivendicare pubblicamente il valore del sistema azzurro.
In un’intervista al Corriere della Sera, Binaghi ha parlato del cosiddetto “segreto” del tennis italiano, spiegando che non esiste una sola ragione dietro questa crescita. Il punto di partenza, però, secondo il presidente federale, è rappresentato dagli esempi. E il primo nome è inevitabilmente quello di Jannik Sinner.
“Tutti cercano il segreto del tennis italiano. Non ce n’è uno solo, ma tutto comincia con esempi come quello di Sinner, che resta in campo senza lamentarsi della propria condizione fisica”, ha dichiarato Binaghi.
Il riferimento è alla capacità dell’altoatesino di mantenere compostezza, disciplina e senso del lavoro anche nei momenti più complicati. Per Binaghi, Sinner non è soltanto il campione che trascina il movimento con i risultati, ma anche il modello comportamentale al quale guardano tanti giovani.
Il presidente federale ha poi allargato il discorso alla cultura sportiva italiana, ricordando come in passato non sempre il successo venisse gestito con la giusta mentalità.
“Io stesso, da ex giocatore, ho conosciuto una generazione che pensava che un po’ di successo bastasse per essere arrogante o per non lavorare abbastanza”, ha aggiunto.
Da qui il contrasto con la generazione attuale, che secondo Binaghi ha trovato in Sinner una guida naturale. Il numero uno azzurro viene descritto come un campione arrivato quasi “dal cielo”, capace di indicare una strada fatta di lavoro quotidiano, sobrietà e dedizione.
“Abbiamo la fortuna di avere un campione caduto dal cielo, che mostra la strada e ricorda ogni giorno l’importanza del lavoro”, ha spiegato il presidente della FITP.
La parte più discussa dell’intervento, però, riguarda il confronto con Carlos Alcaraz. Binaghi ha scelto una frase destinata inevitabilmente a far parlare, contrapponendo l’immagine di Sinner a quella del campione spagnolo.
“E se mi permettete un paragone: a differenza di Alcaraz, Sinner non comprerebbe mai uno yacht da sei milioni di euro. Ne sono convinto e dubito che qualcuno possa dimostrarmi il contrario”, ha concluso.
Una dichiarazione forte, che inserisce il discorso non più soltanto sul piano tecnico o agonistico, ma anche su quello dell’immagine pubblica e dello stile di vita. Binaghi utilizza Sinner come simbolo di un modello preciso: un campione concentrato sul lavoro, lontano dagli eccessi e capace di trasmettere un messaggio di rigore a tutto il movimento.
Le parole su Alcaraz, inevitabilmente, possono aprire un dibattito. Lo spagnolo è da anni uno dei grandi protagonisti del circuito e, insieme a Sinner, rappresenta il volto più importante della nuova generazione. Il paragone scelto da Binaghi appare dunque destinato a dividere: da una parte chi vi leggerà una difesa orgogliosa del modello italiano, dall’altra chi potrebbe considerarlo un affondo non necessario nei confronti di un rivale sportivo.
Resta il punto centrale: il tennis italiano oggi si sente forte come mai prima. E Binaghi, nel momento di massimo splendore del movimento, rivendica non solo i risultati ma anche l’identità costruita attorno ai suoi protagonisti.
Sinner, nelle sue parole, diventa molto più di un campione: è il riferimento culturale di una generazione che vince, lavora e trascina. Un modello che il presidente federale considera decisivo per spiegare l’esplosione azzurra.
Il tennis italiano sogna, vince e guarda tutti dall’alto. E Binaghi, senza giri di parole, indica la strada: l’esempio di Sinner prima di tutto.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Angelo Binaghi, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner
Perchè che colpa sarebbe comprare uno yacht da 6 milioni di euro?
Bravo sei della stessa pasta di Binaghi. Come si dice, Dio li fa e poi li..accoppa..
A prezzo calmierato in corso Venezia???? Ma conosci Milano???
Ma che.. dici?
Sinner investe in immobili, ma vedrete che prima o poi uno yacht di lusso lo compra pure lui… Binaghi banale come sempre
Ma Alcaraz guadagna tantissimi soldi e li spende come vuole lui, Binaghi queste cose non dovrebbe dirle perché a lui che gli importa, come al solito parla troppo.
Premesso che a me Alcaraz non sta simpatico ma credo che con i propri soldi ognuno fa ciò che vuole poteva comprarsi anche un jet privato a binaghi cosa frega? Sinner ha orologi e una Ferrari mi sembra x cui cosa vogliamo mettere a fare la guerra a chi ce l’ha più grande. Davvero delle prese di posizione inutili e fuori luogo
Tra l’altro Sinner ha due Ferrari e un parco macchine da 2 milioni, quindi il dualismo é solo nella testa di Binaghi.
Son due bravi ragazzi, si allenano duro, devono presenziare tutti gli eventi collaterali e alla fine si rilassano come meglio possono. Beati loro!
Binaghi ridicolo….ogni volta che apre bocca dimostra che stile classe ed eleganza non fanno parte di lui…..
Ahah poteva Binaghi mancare l’ennesima figuraccia? Certo che no 😆 😆 😆 😆 😆 Ma poi il tempismo è perfetto con la notizia di 2 giorni che Sinner sta acquistando una residenza di lusso sul mare con porticciolo privato in Costa Smeralda 😆 Che sagoma 😆
Binaghi con Sinner non c’entra assolutamente nulla come non c’entra nulla la Fitp. E questa è un uscita fuori luogo è inutile .
Binaghi si dimostra così il primo a non seguire l’esempio di Jannik per sobrietà e compostezza delle dichiarazioni
Binaghi sibdimostra così il primo a non seguire l’esempio di Jannik per sobrietà e compostezza delle dichiarazioni
Mah Binaghi, dai, Alcaraz ha lo yacht, Jannik le auto dove spende e spande.. ognuno ha i suoi “gusti” e vizi, giusto così, si sono ampiamente meritati la possibilità di spendere i loro guadagni come meglio credono
Ahahahah,e adesso usa quello di Alcaraz,tanto siete buoni amici!!!
Boooom!
Ma cosa c’entra adesso lo yacht?
No qui ha toppato alla grande, ognuno spende i suoi soldi come meglio crede!
A Bina’, non farla fuori dal vaso.
Quel che Alcarazzo fa coi suoi soldi sono fattacci suoi (murciani, non sardi, se non fosse chiaro).
Se no ogni opinione è lecita: ad esempio a me chi sguazza nel mercato immobiliare (come Sinner che si comprò un palazzo in corso Venezia a Milano, immagino non per risiedervi, né per affittarlo a prezzo calmierato a chi studi o lavori in zona)
sta pesantemente sullo stomaco, ma me lo tengo per me.
Ma costui si sente sempre in diritto/dovere di dichiarare su tutto?
Caspita Jannik, Binaghi ti ha fregato.
Avevi già fatto il bonifico
Dei suoi soldi libero di fare quel che vuole. Se ama lo stile Dubai o Porto Cervo non vedo perchè non vi debba indulgere. Semmai è sguaiata la pubblicità che fa non so di che tipo di abbigliamento da tennis. Le sue pose sono da sirenetto ammiccante ad un utenza sdolcinata e languida. Quelle foto si che sono agghiaccianti nel loro cattivo gusto.
Ma saranno affari suoi come spende i suoi soldi ???
E – anche se fosse vero il fatto che Sinner non si compri un yacht da 6 milioni – questa cosa lo rende migliore ?
Ma saranno affari suoi come spende i suoi soldi ???
E – anche se fosse vero il fatto che Sinner non si compri un yacht da 6 milioni – questa cosa lo rende migliore ?