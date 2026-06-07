Binaghi esalta Sinner e punge Alcaraz: “Jannik mostra la strada. Non comprerebbe mai uno yacht da sei milioni”

Il tennis italiano sta vivendo uno dei momenti più importanti e dominanti della propria storia. Risultati, finali Slam, nuovi protagonisti, profondità di movimento e una presenza costante ai vertici del circuito: un quadro che ha spinto Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, a rivendicare pubblicamente il valore del sistema azzurro.

In un’intervista al Corriere della Sera, Binaghi ha parlato del cosiddetto “segreto” del tennis italiano, spiegando che non esiste una sola ragione dietro questa crescita. Il punto di partenza, però, secondo il presidente federale, è rappresentato dagli esempi. E il primo nome è inevitabilmente quello di Jannik Sinner.

“Tutti cercano il segreto del tennis italiano. Non ce n’è uno solo, ma tutto comincia con esempi come quello di Sinner, che resta in campo senza lamentarsi della propria condizione fisica”, ha dichiarato Binaghi.

Il riferimento è alla capacità dell’altoatesino di mantenere compostezza, disciplina e senso del lavoro anche nei momenti più complicati. Per Binaghi, Sinner non è soltanto il campione che trascina il movimento con i risultati, ma anche il modello comportamentale al quale guardano tanti giovani.

Il presidente federale ha poi allargato il discorso alla cultura sportiva italiana, ricordando come in passato non sempre il successo venisse gestito con la giusta mentalità.

“Io stesso, da ex giocatore, ho conosciuto una generazione che pensava che un po’ di successo bastasse per essere arrogante o per non lavorare abbastanza”, ha aggiunto.

Da qui il contrasto con la generazione attuale, che secondo Binaghi ha trovato in Sinner una guida naturale. Il numero uno azzurro viene descritto come un campione arrivato quasi “dal cielo”, capace di indicare una strada fatta di lavoro quotidiano, sobrietà e dedizione.

“Abbiamo la fortuna di avere un campione caduto dal cielo, che mostra la strada e ricorda ogni giorno l’importanza del lavoro”, ha spiegato il presidente della FITP.

La parte più discussa dell’intervento, però, riguarda il confronto con Carlos Alcaraz. Binaghi ha scelto una frase destinata inevitabilmente a far parlare, contrapponendo l’immagine di Sinner a quella del campione spagnolo.

“E se mi permettete un paragone: a differenza di Alcaraz, Sinner non comprerebbe mai uno yacht da sei milioni di euro. Ne sono convinto e dubito che qualcuno possa dimostrarmi il contrario”, ha concluso.

Una dichiarazione forte, che inserisce il discorso non più soltanto sul piano tecnico o agonistico, ma anche su quello dell’immagine pubblica e dello stile di vita. Binaghi utilizza Sinner come simbolo di un modello preciso: un campione concentrato sul lavoro, lontano dagli eccessi e capace di trasmettere un messaggio di rigore a tutto il movimento.

Le parole su Alcaraz, inevitabilmente, possono aprire un dibattito. Lo spagnolo è da anni uno dei grandi protagonisti del circuito e, insieme a Sinner, rappresenta il volto più importante della nuova generazione. Il paragone scelto da Binaghi appare dunque destinato a dividere: da una parte chi vi leggerà una difesa orgogliosa del modello italiano, dall’altra chi potrebbe considerarlo un affondo non necessario nei confronti di un rivale sportivo.

Resta il punto centrale: il tennis italiano oggi si sente forte come mai prima. E Binaghi, nel momento di massimo splendore del movimento, rivendica non solo i risultati ma anche l’identità costruita attorno ai suoi protagonisti.

Sinner, nelle sue parole, diventa molto più di un campione: è il riferimento culturale di una generazione che vince, lavora e trascina. Un modello che il presidente federale considera decisivo per spiegare l’esplosione azzurra.

Il tennis italiano sogna, vince e guarda tutti dall’alto. E Binaghi, senza giri di parole, indica la strada: l’esempio di Sinner prima di tutto.





Francesco Paolo Villarico