Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Stoccarda: Il Tabellone Principale. Presenza di Mattia Bellucci

06/06/2026 14:34 6 commenti
Mattia Bellucci - Foto Patrick Boren
Mattia Bellucci - Foto Patrick Boren

DEU ATP 250 Stoccarda – Tabellone Principale – erba
(1) Ben Shelton USA vs Bye
Roberto Bautista Agut ESP vs Marcos Giron USA
Quentin Halys FRA vs Qualifier
(WC) Nick Kyrgios AUS vs (8) Corentin Moutet FRA

(4) Jiri Lehecka CZE vs Bye
(WC) Diego Dedura GER vs James Duckworth AUS
(WC) Tom Gentzsch GER vs Rinky Hijikata AUS
Daniel Altmaier GER vs (6) Frances Tiafoe USA

(5) Tommy Paul USA vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA
Qualifier vs Fabian Marozsan HUN
Jan-Lennard Struff GER vs Qualifier
Bye vs (3) Alexander Bublik KAZ

(7) Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Mattia Bellucci ITA
Yannick Hanfmann GER vs Aleksandar Kovacevic USA
Qualifier vs Martin Landaluce ESP
Bye vs (2) Taylor Fritz USA

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6 commenti

piet64 06-06-2026 15:31

shelton

bublik

tiafoe
fritz

halys
lehecka
paul
kovacevic

 6
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Jack (Guest) 06-06-2026 15:03

Sonego si è ritirato per infortunio i ha ricevuto una wc per l’md?

 5
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Donato 06-06-2026 15:00

Shelton

Fritz

Lehecka
Paul

Kyrgios
Tiafoe
Bublik
Davidovich

 4
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Lollo99 06-06-2026 14:59

Bublik

Shelton

Lehecka
Fritz

Q
Altmaier
Mpetshi
Bellucci

 3
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patric25 06-06-2026 14:58

ce la farà Bellucci a perdere con Fokina?

 2
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akgul num.1 06-06-2026 14:57

Bautista Agut non si vergogna a non stringere la mano ai ragazzini nei challenger… Ci riprova a livello atp, ma ritirati!

 1
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