ATP 250 Stoccarda: Il Tabellone Principale. Presenza di Mattia Bellucci
ATP 250 Stoccarda – Tabellone Principale – erba
(1) Ben Shelton vs Bye
Roberto Bautista Agut vs Marcos Giron
Quentin Halys vs Qualifier
(WC) Nick Kyrgios vs (8) Corentin Moutet
(4) Jiri Lehecka vs Bye
(WC) Diego Dedura vs James Duckworth
(WC) Tom Gentzsch vs Rinky Hijikata
Daniel Altmaier vs (6) Frances Tiafoe
(5) Tommy Paul vs Giovanni Mpetshi Perricard
Qualifier vs Fabian Marozsan
Jan-Lennard Struff vs Qualifier
Bye vs (3) Alexander Bublik
(7) Alejandro Davidovich Fokina vs Mattia Bellucci
Yannick Hanfmann vs Aleksandar Kovacevic
Qualifier vs Martin Landaluce
Bye vs (2) Taylor Fritz
TAG: ATP 250 Stoccarda, ATP 250 Stoccarda 2026, Mattia Bellucci
6 commenti
shelton
bublik
tiafoe
fritz
halys
lehecka
paul
kovacevic
Sonego si è ritirato per infortunio i ha ricevuto una wc per l’md?
Shelton
Fritz
Lehecka
Paul
Kyrgios
Tiafoe
Bublik
Davidovich
Bublik
Shelton
Lehecka
Fritz
Q
Altmaier
Mpetshi
Bellucci
ce la farà Bellucci a perdere con Fokina?
Bautista Agut non si vergogna a non stringere la mano ai ragazzini nei challenger… Ci riprova a livello atp, ma ritirati!