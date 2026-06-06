Challenger 75 Cattolica: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
Challenger 75 Cattolica – Tabellone Principale – terra
(1) Jesper de Jong vs (NG) Ognjen Milic
(WC) Federico Bondioli vs Qualifier
Alvaro Guillen Meza vs Ilia Simakin
Qualifier vs (5) Marco Cecchinato
(3) Dusan Lajovic vs Jonas Forejtek
Qualifier vs Stefano Napolitano
(Alt) Maks Kasnikowski vs (WC) Enrico Dalla Valle
Qualifier vs (8) Matej Dodig
(7) Luka Mikrut vs (Alt) Ioannis Xilas
(WC) Pierluigi Basile vs Raul Brancaccio
Roberto Carballes Baena vs Qualifier
(PR) Max Hans Rehberg vs (4) Stefano Travaglia
(6) Gonzalo Bueno vs Qualifier
Michele Ribecai vs Franco Agamenone
Liam Broady vs (JR) Alexander Vasilev
Andrea Guerrieri vs (2) Dalibor Svrcina
Challenger 75 Cattolica – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Carlo Alberto Caniato vs Giuseppe La Vela
(WC) Lorenzo Rottoli vs (12) Juan Cruz Martin Manzano
(2) Oriol Roca Batalla vs (WC) Pietro Ricci
Peter Fajta vs (11) Miguel Tobon
(3) Carlos Sanchez Jover vs Gerard Campana Lee
Manuel Mazza vs (10) Lorenzo Carboni
(4) Petr Nesterov vs (WC) Michele Mecarelli
(Alt) Gabriele Bosio vs (8) Gianmarco Ferrari
(5) Francesco Forti vs Luca Castagnola
Giovanni Oradini vs (9) Samuele Pieri
(6) Lucio Ratti vs (WC) Filippo Mazzola
Aleksandr Braynin vs (7) Sergio Callejon Hernando
Campo Centrale – ore 10:30
Petr Nesterov vs Michele Mecarelli
Manuel Mazza vs Lorenzo Carboni
Francesco Forti vs Luca Castagnola
Carlo Alberto Caniato vs Giuseppe La Vela
Campo 2 – ore 10:30
Aleksandr Braynin vs Sergio Callejon Hernando
Lucio Ratti vs Filippo Mazzola
Giovanni Oradini vs Samuele Pieri
Oriol Roca Batalla vs Pietro Ricci
Campo 3 – ore 10:30
Gabriele Bosio vs Gianmarco Ferrari
Carlos Sanchez Jover vs Gerard Campana Lee
Lorenzo Rottoli vs Juan Cruz Martin Manzano
Peter Fajta vs Miguel Tobon
TAG: Circuito Challenger
3 commenti
DE JONG
BUENO
DODIG
TRAVAGLIA
CECCHINATO
FOREJTEK
BASILE
SVRCINA
de jong
carballes
lajovic
svrcina
cecchinato
dodig
mikrut
bueno
De jong
Svrcina
Lajovic
Carballes
Cecchinato
Dodig
Basile
Agamenone