Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Cattolica: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

06/06/2026 19:04 3 commenti
Stefano Travaglia - Foto Yuri Serafini
Stefano Travaglia - Foto Yuri Serafini

ITA Challenger 75 Cattolica – Tabellone Principale – terra
(1) Jesper de Jong NED vs (NG) Ognjen Milic SRB
(WC) Federico Bondioli ITA vs Qualifier
Alvaro Guillen Meza ECU vs Ilia Simakin RUS
Qualifier vs (5) Marco Cecchinato ITA

(3) Dusan Lajovic SRB vs Jonas Forejtek CZE
Qualifier vs Stefano Napolitano ITA
(Alt) Maks Kasnikowski POL vs (WC) Enrico Dalla Valle ITA
Qualifier vs (8) Matej Dodig CRO

(7) Luka Mikrut CRO vs (Alt) Ioannis Xilas GRE
(WC) Pierluigi Basile ITA vs Raul Brancaccio ITA
Roberto Carballes Baena ESP vs Qualifier
(PR) Max Hans Rehberg GER vs (4) Stefano Travaglia ITA

(6) Gonzalo Bueno PER vs Qualifier
Michele Ribecai ITA vs Franco Agamenone ITA
Liam Broady GBR vs (JR) Alexander Vasilev BUL
Andrea Guerrieri ITA vs (2) Dalibor Svrcina CZE



ITA Challenger 75 Cattolica – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Carlo Alberto Caniato ITA vs Giuseppe La Vela ITA
(WC) Lorenzo Rottoli ITA vs (12) Juan Cruz Martin Manzano ITA

(2) Oriol Roca Batalla ESP vs (WC) Pietro Ricci ITA
Peter Fajta HUN vs (11) Miguel Tobon COL

(3) Carlos Sanchez Jover ESP vs Gerard Campana Lee KOR
Manuel Mazza ITA vs (10) Lorenzo Carboni ITA

(4) Petr Nesterov BUL vs (WC) Michele Mecarelli ITA
(Alt) Gabriele Bosio ITA vs (8) Gianmarco Ferrari ITA

(5) Francesco Forti ITA vs Luca Castagnola ITA
Giovanni Oradini ITA vs (9) Samuele Pieri ITA

(6) Lucio Ratti ARG vs (WC) Filippo Mazzola ITA
Aleksandr Braynin UKR vs (7) Sergio Callejon Hernando ESP



Campo Centrale – ore 10:30
Petr Nesterov BUL vs Michele Mecarelli ITA
Manuel Mazza ITA vs Lorenzo Carboni ITA
Francesco Forti ITA vs Luca Castagnola ITA
Carlo Alberto Caniato ITA vs Giuseppe La Vela ITA

Campo 2 – ore 10:30
Aleksandr Braynin UKR vs Sergio Callejon Hernando ESP
Lucio Ratti ARG vs Filippo Mazzola ITA
Giovanni Oradini ITA vs Samuele Pieri ITA
Oriol Roca Batalla ESP vs Pietro Ricci ITA

Campo 3 – ore 10:30
Gabriele Bosio ITA vs Gianmarco Ferrari ITA
Carlos Sanchez Jover ESP vs Gerard Campana Lee KOR
Lorenzo Rottoli ITA vs Juan Cruz Martin Manzano ITA
Peter Fajta HUN vs Miguel Tobon COL

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3 commenti

brunodalla 06-06-2026 19:50

DE JONG

BUENO

DODIG
TRAVAGLIA

CECCHINATO
FOREJTEK
BASILE
SVRCINA

 3
Replica | Quota | 0
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brizz 06-06-2026 19:32

de jong

carballes

lajovic
svrcina

cecchinato
dodig
mikrut
bueno

 2
Replica | Quota | 0
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miky85 06-06-2026 19:20

De jong

Svrcina

Lajovic
Carballes

Cecchinato
Dodig
Basile
Agamenone

 1
Replica | Quota | 0
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